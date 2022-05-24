https://ria.ru/20220524/ispaniya-1790415414.html

Визовый центр Испании снял все ограничения на подачу документов

Визовый центр Испании снял все ограничения на подачу документов - РИА Новости, 24.05.2022

Визовый центр Испании снял все ограничения на подачу документов

Визовый центр Испании во вторник снял все ограничения на подачу документов, действовавшие в период пандемии, сообщили в BLS International. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:16

2022-05-24T15:16

2022-05-24T15:24

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Визовый центр Испании во вторник снял все ограничения на подачу документов, действовавшие в период пандемии, сообщили в BLS International.Теперь для подачи заявления на визу не нужно иметь годовой шенген и другие основания. Достаточно записаться на сайте и подготовить выписку из банка о денежных операциях за последние три месяца.С 21 мая россияне могут свободно посещать Испанию с целью туризма. Для въезда понадобится ПЦР не старше 72 часов или антиген-тест, сделанный в течение суток. Детям до 12 лет никакие справки не нужны.На данный момент прямых рейсов из России в Испанию нет. Добраться можно на самолетах иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле или Белграде. Стоимость билетов до Барселоны и обратно с вылетом в июне стартует от 115 тысяч рублей с человека.

https://ria.ru/20220524/turkmeniya-1790393568.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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