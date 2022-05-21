Рейтинг@Mail.ru
Испания открылась для всех российских туристов - РИА Новости, 22.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220521/ispaniya-1789994389.html
Испания открылась для всех российских туристов
Испания открылась для всех российских туристов - РИА Новости, 22.05.2022
Испания открылась для всех российских туристов
Россияне, причем независимо от статуса вакцинации, с 21 мая могут свободно посещать Испанию с целью туризма, сообщает АТОР со ссылкой на El Boletín Oficialdel... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-21T18:26
2022-05-22T12:06
туризм
новости - туризм
испания
коронавирус covid-19
евросоюз
европа
туризм
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96709/66/967096627_0:195:3000:1883_1920x0_80_0_0_232875f81a84eb7b97a3a970d0761e95.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россияне, причем независимо от статуса вакцинации, с 21 мая могут свободно посещать Испанию с целью туризма, сообщает АТОР со ссылкой на El Boletín Oficialdel Estado."Новая фаза пандемии позволяет нам смягчить требования и распространить правила пересечения границы на всех туристов, независимо от места их происхождения. Это хорошая новость и для местного турбизнеса, и для гостей не из Европы. Более того, мы видим, как интерес к отдыху в Испании растет и спрос приближается к допандемийным показателям", – подчеркнула министр туризма Испании Рейес Марото.Согласно приказу Министерства внутренних дел страны, путешественники из государств, не входящих в ЕС, смогут въезжать в Испанию с целью туризма.Кроме шенгенской визы, россиянам (без действующего сертификата о прививке признанными EMA вакцинами) понадобится отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета, либо тест на антиген, действительный не более 24 часов.Анализы на COVID-19 придется делать и тем, кто привит "Спутником V", – как и другие наши препараты, он не признается. Не подойдет и справка о выздоровлении с Госуслуг: нужен цифровой сертификат именно европейского образца. Детям, которым еще не исполнилось 12 лет, не нужны никакие справки и сертификаты для поездки в Испанию. Россиянам также необходимо будет заполнить перед вылетом форму SPTH Health Control Form. Чтобы подать документы на визу в испанское консульство, понадобится выписка из банка с движением средств на счете за последние три месяца.Внутри страны отдых комфортен: Испания отменила обязательное ношение масок в большинстве закрытых помещений. Тем не менее, как и со многими другими государствами Европы, у России сейчас нет прямого авиасообщения. Лететь в Испанию придется как минимум с одной пересадкой через Белград или Стамбул. Стоимость билета из Москвы в Барселону в июне туда-обратно составляет примерно 111-128 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220520/marokko-1789776576.html
https://ria.ru/20220518/vizy-1789267958.html
https://ria.ru/20220519/ispaniya-1789565532.html
испания
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96709/66/967096627_115:0:2886:2078_1920x0_80_0_0_f43f9d5f010032173e5ab795924c3e9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, испания, коронавирус covid-19, евросоюз, европа, туризм, куда можно лететь, отдых на море
18:26 21.05.2022 (обновлено: 12:06 22.05.2022)
 
Испания открылась для всех российских туристов

Испания открылась для всех российских туристов, для въезда понадобится ПЦР-тест

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания
Страны мира. Испания - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россияне, причем независимо от статуса вакцинации, с 21 мая могут свободно посещать Испанию с целью туризма, сообщает АТОР со ссылкой на El Boletín Oficialdel Estado.
"Новая фаза пандемии позволяет нам смягчить требования и распространить правила пересечения границы на всех туристов, независимо от места их происхождения. Это хорошая новость и для местного турбизнеса, и для гостей не из Европы. Более того, мы видим, как интерес к отдыху в Испании растет и спрос приближается к допандемийным показателям", – подчеркнула министр туризма Испании Рейес Марото.
Согласно приказу Министерства внутренних дел страны, путешественники из государств, не входящих в ЕС, смогут въезжать в Испанию с целью туризма.
Кроме шенгенской визы, россиянам (без действующего сертификата о прививке признанными EMA вакцинами) понадобится отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета, либо тест на антиген, действительный не более 24 часов.
Анализы на COVID-19 придется делать и тем, кто привит "Спутником V", – как и другие наши препараты, он не признается. Не подойдет и справка о выздоровлении с Госуслуг: нужен цифровой сертификат именно европейского образца.
Продажа сумок и обуви на рынке в квартале Медина в Марракеше - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 18:26Туризм
Марокко открылось для непривитых туристов
Детям, которым еще не исполнилось 12 лет, не нужны никакие справки и сертификаты для поездки в Испанию. Россиянам также необходимо будет заполнить перед вылетом форму SPTH Health Control Form.
Чтобы подать документы на визу в испанское консульство, понадобится выписка из банка с движением средств на счете за последние три месяца.
Визовый центр Италии в Москве начал прием документов на туристические визы - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 16:41Туризм
Испания и Италия изменили требования к документам для подачи на визы
Внутри страны отдых комфортен: Испания отменила обязательное ношение масок в большинстве закрытых помещений.
Тем не менее, как и со многими другими государствами Европы, у России сейчас нет прямого авиасообщения. Лететь в Испанию придется как минимум с одной пересадкой через Белград или Стамбул. Стоимость билета из Москвы в Барселону в июне туда-обратно составляет примерно 111-128 тысяч рублей.
Барселона - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 18:51Туризм
Испания откроется для непривитых туристов из третьих стран
 
ТуризмНовости - ТуризмИспанияКоронавирус COVID-19ЕвросоюзЕвропаТуризмкуда можно лететьотдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала