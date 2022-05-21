https://ria.ru/20220521/ispaniya-1789994389.html

Испания открылась для всех российских туристов

Испания открылась для всех российских туристов - РИА Новости, 22.05.2022

Испания открылась для всех российских туристов

Россияне, причем независимо от статуса вакцинации, с 21 мая могут свободно посещать Испанию с целью туризма, сообщает АТОР со ссылкой на El Boletín Oficialdel... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-21T18:26

2022-05-21T18:26

2022-05-22T12:06

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россияне, причем независимо от статуса вакцинации, с 21 мая могут свободно посещать Испанию с целью туризма, сообщает АТОР со ссылкой на El Boletín Oficialdel Estado."Новая фаза пандемии позволяет нам смягчить требования и распространить правила пересечения границы на всех туристов, независимо от места их происхождения. Это хорошая новость и для местного турбизнеса, и для гостей не из Европы. Более того, мы видим, как интерес к отдыху в Испании растет и спрос приближается к допандемийным показателям", – подчеркнула министр туризма Испании Рейес Марото.Согласно приказу Министерства внутренних дел страны, путешественники из государств, не входящих в ЕС, смогут въезжать в Испанию с целью туризма.Кроме шенгенской визы, россиянам (без действующего сертификата о прививке признанными EMA вакцинами) понадобится отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета, либо тест на антиген, действительный не более 24 часов.Анализы на COVID-19 придется делать и тем, кто привит "Спутником V", – как и другие наши препараты, он не признается. Не подойдет и справка о выздоровлении с Госуслуг: нужен цифровой сертификат именно европейского образца. Детям, которым еще не исполнилось 12 лет, не нужны никакие справки и сертификаты для поездки в Испанию. Россиянам также необходимо будет заполнить перед вылетом форму SPTH Health Control Form. Чтобы подать документы на визу в испанское консульство, понадобится выписка из банка с движением средств на счете за последние три месяца.Внутри страны отдых комфортен: Испания отменила обязательное ношение масок в большинстве закрытых помещений. Тем не менее, как и со многими другими государствами Европы, у России сейчас нет прямого авиасообщения. Лететь в Испанию придется как минимум с одной пересадкой через Белград или Стамбул. Стоимость билета из Москвы в Барселону в июне туда-обратно составляет примерно 111-128 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220520/marokko-1789776576.html

https://ria.ru/20220518/vizy-1789267958.html

https://ria.ru/20220519/ispaniya-1789565532.html

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новости - туризм, испания, коронавирус covid-19, евросоюз, европа, туризм, куда можно лететь, отдых на море