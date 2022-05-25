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Визовый центр Италии прекратил прием документов у некоторых граждан - РИА Новости, 25.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220525/vizy-1790605992.html
Визовый центр Италии прекратил прием документов у некоторых граждан
Визовый центр Италии прекратил прием документов у некоторых граждан - РИА Новости, 25.05.2022
Визовый центр Италии прекратил прием документов у некоторых граждан
Визовый центр Италии в Москве сообщил о прекращении приема документов на визу у ряда граждан из-за отсутствия возможности провести оплату консульского сбора. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:22
2022-05-25T13:26
туризм
банк интеза
италия
новости - туризм
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Визовый центр Италии в Москве сообщил о прекращении приема документов на визу у ряда граждан из-за отсутствия возможности провести оплату консульского сбора."В связи с временной невозможностью Банка Интеза принимать и проводить платежи по оплате консульского сбора, Визовый центр Италии не может принять документы у лиц, не оплативших консульский сбор", - говорится на сайте центра.Отмечается, что подать документы по-прежнему могут только те, у кого консульский сбор оплачен заранее и "на руках в распечатанном бумажном виде", а также те, кто освобождён от уплаты консульского сбора.
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банк интеза, италия, новости - туризм
13:22 25.05.2022 (обновлено: 13:26 25.05.2022)
 
Визовый центр Италии прекратил прием документов у некоторых граждан

Визовый центр Италии сообщил о прекращении приема документов у некоторых граждан

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗаявление на получение шенгенской визы
Заявление на получение шенгенской визы - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Заявление на получение шенгенской визы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Визовый центр Италии в Москве сообщил о прекращении приема документов на визу у ряда граждан из-за отсутствия возможности провести оплату консульского сбора.
"В связи с временной невозможностью Банка Интеза принимать и проводить платежи по оплате консульского сбора, Визовый центр Италии не может принять документы у лиц, не оплативших консульский сбор", - говорится на сайте центра.
Отмечается, что подать документы по-прежнему могут только те, у кого консульский сбор оплачен заранее и "на руках в распечатанном бумажном виде", а также те, кто освобождён от уплаты консульского сбора.
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