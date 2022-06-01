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Названы страны ЕС, выдающие россиянам визы быстрее всего - РИА Новости, 01.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220601/puteshestviya-1792288233.html
Названы страны ЕС, выдающие россиянам визы быстрее всего
Названы страны ЕС, выдающие россиянам визы быстрее всего - РИА Новости, 01.06.2022
Названы страны ЕС, выдающие россиянам визы быстрее всего
Туроператоры рассказали, какие европейские страны продолжают выдавать шенген туристам из России и как изменилась процедура его получения, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:39
2022-06-01T16:46
туризм
туризм
новости - туризм
россия
италия
греция
ассоциация туроператоров россии (атор)
евросоюз
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие европейские страны продолжают выдавать шенген туристам из России и как изменилась процедура его получения, сообщает АТОР.С конца февраля 2022 года по разным причинам прекратили прием заявлений на краткосрочные визы Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Дания и Нидерланды.Консульства Италии, Греции, Франции, Испании, Австрии, Венгрии, Швеции, Швейцарии, Норвегии и Словении по-прежнему предоставляют нашим согражданам разрешения на въезд.Правда, есть сложности с записью на подачу документов в визовые центры Франции и Испании — мало свободных окон на ближайшие даты. Обращаться туда нужно не позже, чем за две недели до поездки, говорят участники рынка.Некоторые страны регламентируют периоды подачи заявления и поездки. Так, на сайте визового центра Австрии принимаются заявления с планируемой датой путешествия не ранее 15 календарных дней со дня поступления документов в посольство.Венгерские дипломаты предупреждают, что поездка должна быть в течение трех месяцев с даты подачи данных. К заявлению нужно приложить оплаченный билет на самолет и подтверждение бронирования места проживания. Причем оно должно быть доступно для онлайн-проверки сотрудниками консульства.Разрешения на въезд обычно выдают за десять-четырнадцать суток, как и прописано в Визовом кодексе ЕС. Быстрее всего работают консульства Греции и Италии, возвращающие паспорта за пять-семь рабочих дней.По наблюдениям туроператоров, увеличилось количество однократных виз, хотя и мультишенген туристам выдают достаточно часто. По оценке участников рынка, россиянам в визах отказывают редко, как и до пандемии: не более чем в пяти процентах случаев.По информации экспертов, европейские страны стали более требовательны в вопросах обеспечения фингарантий заявителей: внимательнее проверяют справки с места работы и бумаги о движении средств на банковском счете.
https://ria.ru/20220530/evropa-1791751062.html
https://ria.ru/20220601/turtsiya-1792223869.html
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туризм, новости - туризм, россия, италия, греция, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, визы, франция
14:39 01.06.2022 (обновлено: 16:46 01.06.2022)
 
Названы страны ЕС, выдающие россиянам визы быстрее всего

Консульства Греции и Италии быстрее других выдают визы российским туристам

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие европейские страны продолжают выдавать шенген туристам из России и как изменилась процедура его получения, сообщает АТОР.
С конца февраля 2022 года по разным причинам прекратили прием заявлений на краткосрочные визы Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Дания и Нидерланды.
Консульства Италии, Греции, Франции, Испании, Австрии, Венгрии, Швеции, Швейцарии, Норвегии и Словении по-прежнему предоставляют нашим согражданам разрешения на въезд.
Правда, есть сложности с записью на подачу документов в визовые центры Франции и Испании — мало свободных окон на ближайшие даты. Обращаться туда нужно не позже, чем за две недели до поездки, говорят участники рынка.
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Некоторые страны регламентируют периоды подачи заявления и поездки. Так, на сайте визового центра Австрии принимаются заявления с планируемой датой путешествия не ранее 15 календарных дней со дня поступления документов в посольство.
Венгерские дипломаты предупреждают, что поездка должна быть в течение трех месяцев с даты подачи данных. К заявлению нужно приложить оплаченный билет на самолет и подтверждение бронирования места проживания. Причем оно должно быть доступно для онлайн-проверки сотрудниками консульства.
Разрешения на въезд обычно выдают за десять-четырнадцать суток, как и прописано в Визовом кодексе ЕС. Быстрее всего работают консульства Греции и Италии, возвращающие паспорта за пять-семь рабочих дней.
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По наблюдениям туроператоров, увеличилось количество однократных виз, хотя и мультишенген туристам выдают достаточно часто. По оценке участников рынка, россиянам в визах отказывают редко, как и до пандемии: не более чем в пяти процентах случаев.
По информации экспертов, европейские страны стали более требовательны в вопросах обеспечения фингарантий заявителей: внимательнее проверяют справки с места работы и бумаги о движении средств на банковском счете.
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