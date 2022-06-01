https://ria.ru/20220601/puteshestviya-1792288233.html

Названы страны ЕС, выдающие россиянам визы быстрее всего

Названы страны ЕС, выдающие россиянам визы быстрее всего - РИА Новости, 01.06.2022

Названы страны ЕС, выдающие россиянам визы быстрее всего

Туроператоры рассказали, какие европейские страны продолжают выдавать шенген туристам из России и как изменилась процедура его получения, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:39

2022-06-01T14:39

2022-06-01T16:46

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие европейские страны продолжают выдавать шенген туристам из России и как изменилась процедура его получения, сообщает АТОР.С конца февраля 2022 года по разным причинам прекратили прием заявлений на краткосрочные визы Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Дания и Нидерланды.Консульства Италии, Греции, Франции, Испании, Австрии, Венгрии, Швеции, Швейцарии, Норвегии и Словении по-прежнему предоставляют нашим согражданам разрешения на въезд.Правда, есть сложности с записью на подачу документов в визовые центры Франции и Испании — мало свободных окон на ближайшие даты. Обращаться туда нужно не позже, чем за две недели до поездки, говорят участники рынка.Некоторые страны регламентируют периоды подачи заявления и поездки. Так, на сайте визового центра Австрии принимаются заявления с планируемой датой путешествия не ранее 15 календарных дней со дня поступления документов в посольство.Венгерские дипломаты предупреждают, что поездка должна быть в течение трех месяцев с даты подачи данных. К заявлению нужно приложить оплаченный билет на самолет и подтверждение бронирования места проживания. Причем оно должно быть доступно для онлайн-проверки сотрудниками консульства.Разрешения на въезд обычно выдают за десять-четырнадцать суток, как и прописано в Визовом кодексе ЕС. Быстрее всего работают консульства Греции и Италии, возвращающие паспорта за пять-семь рабочих дней.По наблюдениям туроператоров, увеличилось количество однократных виз, хотя и мультишенген туристам выдают достаточно часто. По оценке участников рынка, россиянам в визах отказывают редко, как и до пандемии: не более чем в пяти процентах случаев.По информации экспертов, европейские страны стали более требовательны в вопросах обеспечения фингарантий заявителей: внимательнее проверяют справки с места работы и бумаги о движении средств на банковском счете.

https://ria.ru/20220530/evropa-1791751062.html

https://ria.ru/20220601/turtsiya-1792223869.html

https://ria.ru/20220601/puteshestviya-1791877070.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, италия, греция, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, визы, франция