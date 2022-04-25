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Швейцария отменяет ковидные ограничения и открывается для туристов - РИА Новости, 25.04.2022
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Туризм
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Швейцария отменяет ковидные ограничения и открывается для туристов
Швейцария отменяет ковидные ограничения и открывается для туристов - РИА Новости, 25.04.2022
Швейцария отменяет ковидные ограничения и открывается для туристов
В Швейцарии планируют с 2 мая отменить все введенные в период пандемии ограничения для путешественников, сообщает Travel Pulse. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:56
2022-04-25T13:57
туризм
туризм
новости - туризм
швейцария
россия
евросоюз
визы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Швейцарии планируют с 2 мая отменить все введенные в период пандемии ограничения для путешественников, сообщает Travel Pulse. Обычные правила въезда будут действовать как для гостей из ЕС, так и визитеров из третьих стран, сообщили в Государственном секретариате по миграции Швейцарии.Пока российские путешественники не могут посещать эту страну, консульство не выдает туристические визы. Но визовый центр в России уже открыл запись на прием документов "в полном объеме"Перелет в Швейцарию возможен только с пересадкой (от 39 тысяч рублей в один конец), прямого авиасообщения нет.Вернуться к прежней жизни позволили снижение числа зараженных, высокий показатель вакцинированных граждан и необходимость восстановить туротрасль, доходы от которой существенны во многих частях страны.
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туризм, новости - туризм, швейцария, россия, евросоюз, визы, коронавирус covid-19
13:56 25.04.2022 (обновлено: 13:57 25.04.2022)
 
Швейцария отменяет ковидные ограничения и открывается для туристов

Швейцария снимает ковидные ограничения с 2 мая, визовый центр начал прием документов

© AP Photo / Markus SchreiberВид на собор Сен-Пьер в Женеве, Швейцария
Вид на собор Сен-Пьер в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Швейцарии планируют с 2 мая отменить все введенные в период пандемии ограничения для путешественников, сообщает Travel Pulse.
Обычные правила въезда будут действовать как для гостей из ЕС, так и визитеров из третьих стран, сообщили в Государственном секретариате по миграции Швейцарии.
Пока российские путешественники не могут посещать эту страну, консульство не выдает туристические визы. Но визовый центр в России уже открыл запись на прием документов "в полном объеме"
Перелет в Швейцарию возможен только с пересадкой (от 39 тысяч рублей в один конец), прямого авиасообщения нет.
Вернуться к прежней жизни позволили снижение числа зараженных, высокий показатель вакцинированных граждан и необходимость восстановить туротрасль, доходы от которой существенны во многих частях страны.
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