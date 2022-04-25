https://ria.ru/20220425/shveytsariya-1785293007.html

Швейцария отменяет ковидные ограничения и открывается для туристов

Швейцария отменяет ковидные ограничения и открывается для туристов - РИА Новости, 25.04.2022

Швейцария отменяет ковидные ограничения и открывается для туристов

В Швейцарии планируют с 2 мая отменить все введенные в период пандемии ограничения для путешественников, сообщает Travel Pulse. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:56

2022-04-25T13:56

2022-04-25T13:57

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Швейцарии планируют с 2 мая отменить все введенные в период пандемии ограничения для путешественников, сообщает Travel Pulse. Обычные правила въезда будут действовать как для гостей из ЕС, так и визитеров из третьих стран, сообщили в Государственном секретариате по миграции Швейцарии.Пока российские путешественники не могут посещать эту страну, консульство не выдает туристические визы. Но визовый центр в России уже открыл запись на прием документов "в полном объеме"Перелет в Швейцарию возможен только с пересадкой (от 39 тысяч рублей в один конец), прямого авиасообщения нет.Вернуться к прежней жизни позволили снижение числа зараженных, высокий показатель вакцинированных граждан и необходимость восстановить туротрасль, доходы от которой существенны во многих частях страны.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, швейцария, россия, евросоюз, визы, коронавирус covid-19