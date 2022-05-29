https://ria.ru/20220529/kuban-1791225538.html
Минкурортов Кубани ожидает 17 миллионов отдыхающих в этом году
Минкурортов Кубани ожидает 17 миллионов отдыхающих в этом году - РИА Новости, 29.05.2022
Минкурортов Кубани ожидает 17 миллионов отдыхающих в этом году
Минкурортов Кубани прогнозирует сохранение турпотока в регион на уровне прошлого года, ожидая в грядущем сезоне 17 миллионов отдыхающих, сообщила глава... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T14:54
2022-05-29T14:54
2022-05-29T14:54
туризм
краснодарский край
сочи
ржд
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
анапа
геленджик
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КРАСНОДАР, 29 мая — РИА Новости. Минкурортов Кубани прогнозирует сохранение турпотока в регион на уровне прошлого года, ожидая в грядущем сезоне 17 миллионов отдыхающих, сообщила глава ведомства Мария Золотухина.Она отметила, что туристическая отрасль региона уже не первый год живет в режиме вызовов, но, тем не менее, старается максимально быстро адаптироваться к новым сложностям."Мы готовим инфраструктуру, дорожные сервисы, которые должны взять на себя существенную нагрузку перераспределенного туристического потока. С другой стороны, мы работаем с РЖД, которые сегодня тоже ставят дополнительные составы. Все это должно привести к тому, что турпоток в Краснодарский край не сократится. Мы прогнозируем, что он будет на уровне прошлого года — около 17 миллионов человек", — добавила министр.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Временно закрыты 11 воздушных гаваней юга и центральной части России, в том числе в Анапе, Геленджике и Краснодаре. Во вторник Росавиация сообщила о продлении запрета до 31 мая.
https://ria.ru/20220521/otpusk-1789794599.html
краснодарский край
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, сочи, ржд, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, анапа, геленджик, краснодар, адлер, черное море, турпоток, отдых, новости - туризм, отдых на море, туризм, туристы
Минкурортов Кубани ожидает 17 миллионов отдыхающих в этом году
Минкурортов Кубани прогнозирует сохранение турпотока в регион на уровне прошлого года
КРАСНОДАР, 29 мая — РИА Новости. Минкурортов Кубани прогнозирует сохранение турпотока в регион на уровне прошлого года, ожидая в грядущем сезоне 17 миллионов отдыхающих, сообщила глава ведомства Мария Золотухина.
"Несмотря на то, что в Краснодарском крае сегодня работает только один из четырех аэропортов, Сочи, Адлер стали транспортным хабом, распределяющим транспортный поток вдоль всего Черного моря. Краснодарский край уже принял 3,3 миллиона отдыхающих и достаточно успешно прошел тест-драйв летнего сезона на майских праздниках", —сказала Золотухина в ходе пресс-конференции.
Она отметила, что туристическая отрасль региона уже не первый год живет в режиме вызовов, но, тем не менее, старается максимально быстро адаптироваться к новым сложностям.
"Мы готовим инфраструктуру, дорожные сервисы, которые должны взять на себя существенную нагрузку перераспределенного туристического потока. С другой стороны, мы работаем с РЖД, которые сегодня тоже ставят дополнительные составы. Все это должно привести к тому, что турпоток в Краснодарский край не сократится. Мы прогнозируем, что он будет на уровне прошлого года — около 17 миллионов человек", — добавила министр.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Временно закрыты 11 воздушных гаваней юга и центральной части России, в том числе в Анапе, Геленджике и Краснодаре. Во вторник Росавиация сообщила о продлении запрета до 31 мая.