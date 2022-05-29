https://ria.ru/20220529/kuban-1791225538.html

Минкурортов Кубани ожидает 17 миллионов отдыхающих в этом году

Минкурортов Кубани ожидает 17 миллионов отдыхающих в этом году - РИА Новости, 29.05.2022

Минкурортов Кубани ожидает 17 миллионов отдыхающих в этом году

Минкурортов Кубани прогнозирует сохранение турпотока в регион на уровне прошлого года, ожидая в грядущем сезоне 17 миллионов отдыхающих, сообщила глава... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T14:54

2022-05-29T14:54

2022-05-29T14:54

туризм

краснодарский край

сочи

ржд

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

анапа

геленджик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/18/1742730370_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_eb2619c92411b5156f29dfcea9ceff58.jpg

КРАСНОДАР, 29 мая — РИА Новости. Минкурортов Кубани прогнозирует сохранение турпотока в регион на уровне прошлого года, ожидая в грядущем сезоне 17 миллионов отдыхающих, сообщила глава ведомства Мария Золотухина.Она отметила, что туристическая отрасль региона уже не первый год живет в режиме вызовов, но, тем не менее, старается максимально быстро адаптироваться к новым сложностям."Мы готовим инфраструктуру, дорожные сервисы, которые должны взять на себя существенную нагрузку перераспределенного туристического потока. С другой стороны, мы работаем с РЖД, которые сегодня тоже ставят дополнительные составы. Все это должно привести к тому, что турпоток в Краснодарский край не сократится. Мы прогнозируем, что он будет на уровне прошлого года — около 17 миллионов человек", — добавила министр.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Временно закрыты 11 воздушных гаваней юга и центральной части России, в том числе в Анапе, Геленджике и Краснодаре. Во вторник Росавиация сообщила о продлении запрета до 31 мая.

https://ria.ru/20220521/otpusk-1789794599.html

краснодарский край

сочи

россия

анапа

геленджик

краснодар

адлер

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

краснодарский край, сочи, ржд, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, анапа, геленджик, краснодар, адлер, черное море, турпоток, отдых, новости - туризм, отдых на море, туризм, туристы