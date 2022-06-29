https://ria.ru/20220629/adler-1799116985.html

Температура воды в море в Адлере: текущая ситуация и прогноз по месяцам

Температура воды в море в Адлере 2022 сегодня и сейчас: прогноз на июнь, июль и август

Температура воды в море в Адлере: текущая ситуация и прогноз по месяцам

Комфортная для купания погода в районе Адлера устанавливается уже в июне. Температура воды в Черном море на курорте сегодня и сейчас, прогноз на июль и август... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T20:51

2022-06-29T20:51

2022-06-29T20:54

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Комфортная для купания погода в районе Адлера устанавливается уже в июне. Температура воды в Черном море на курорте сегодня и сейчас, прогноз на июль и август 2022 года - в материале РИА Новости.Температура воды в АдлереВ начале июня в Адлере уже складываются комфортные условия для пляжного отдыха. Сейчас море прогревается до 23°, но значения температуры воды у берега могут отличаться на несколько градусов, особенно после дождя или сильного ветра. Холодные глубокие воды заменяют поверхностные слои, нагретые солнцем.Среднегодовая температура воды у побережья в Адлере составляет 18°C. А средняя температура за лето - 25.6°C. Самая холодная вода в Адлере бывает в марте - всего 9°C, самая теплая - 29°C - в августе. Как правило, купальный сезон заканчивается в октябре.СейчасСегодня температура воды в Адлере составляет 23°C. Это самые комфортные условия для купания, особенно в жаркий день. Такая температура оптимальна для длительного отдыха на пляже. При этом она значительно ниже, чем в среднем в этот день в последние годы. По мнению метеорологов, этого же стоит ожидать и от средней температуры в другие месяцы лета: температура вряд ли поднимется выше прошлогодних показателей.Средняя температура по месяцамЛучшие месяцы для отдыха на Черном море - июль, август, сентябрь. В теплые годы к ним также присоединяются июнь и октябрь. Температура воды комфортная: +24.2°C...+27.3°C. Усредненные показатели температуры воздуха в июне за последние несколько лет составляют: 24.8°C днем и 17.6°C в ночное время. В сентябре - 24.8°C и 16.5°C, в июле - 27.8°C и 19.5°C. Во время самого жаркого месяца, августа - 28.8°C и 19.7°C. В сентябре - 24.8°C днем и 16.5°C в ночное время, в октябре температура опускается, соответственно, до 20.2°C и 13.2°C.МайВ мае из-за затянувшихся холодов температура воды Черного моря не успела сильно подняться. Средняя температура составила 15.0°C, с максимальным показателем в 17.2°C.ИюньСредняя температура воды в Адлере в июне 2022 года составила 21.9°C. В то время как минимальная и максимальная температура воды в море достигали 18.0°C и 24.5°C соответственно.ИюльДиапазон температур воды в Адлере в июле в этом году ожидается от 17 до 28 градусов. Согласно прогнозу, в ближайшие 14 дней температура воды понизится и будет около 21,7 °C.Скорее всего в июле вода будет прогреваться, как и в июне, до 25 °C.АвгустСредняя температура воды в Адлере в августе за последние 5 лет составляла 26.9°C. Однако в настоящем году в этом районе ожидается много солнечных дней. И в самый теплый месяц вода будет прогреваться до 28 °C, значительно больше по сравнению с двумя первыми месяцами лета.СентябрьВ сентябре в Адлере начинается бархатный сезон. На побережье не так жарко и душно, а температура по-прежнему приятная. Хотя погода иногда непредсказуемая. В начале сентября днем может быть 28-30 °C, а вода прогревается до 24°C днем. Во второй половине месяца воздух охлаждается до 17-18 °C, так что вода также остывает быстро.ОктябрьСредняя температура на Черном море в Адлере в октябре составляет 21-22 °C. Такая вода прохладная и бодрящая, но для многих людей она еще достаточно комфортна для купания. Минимальная температура воды в Адлере в октябре составляет 18.0°C.Когда в Адлере самое теплое мореСогласно данным о температуре морской воды за последние три года, самое теплое море в Адлере было в августе, июле и сентябре. Первые купальщики входят в воду в середине-конце мая. Как правило, это жители северных регионов России. В большинстве своем туристы открывают пляжный сезон в начале-середине июня при температуре воды +20°C..+21°C. В ближайшие два месяца, когда погода дарит сильную жару, море прогревается до 24°C, а в августе и до всех 29°C.Что влияет на температуру водыЛетом одним из основных факторов, влияющих на температуру воды в Черном море, остается солнце. Чем выше она находится над горизонтом, тем быстрее прогревается верхний слой воды. На мелководье средняя температура воды в летние месяцы достигает +23 °C. Если погода жаркая и сухая, температура может подняться и выше.Также температура воды в Черном море очень сильно зависит от сезонных колебаний. Это особенно верно для северо-западной части, где температура поверхности может изменяться на 20°C. Такие годовые колебания характерны для морей, расположенных в умеренных широтах.

https://ria.ru/20220510/adler-1787058474.html

https://ria.ru/20220626/zdravnitsy-1797779281.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, черное море, адлер, общество, отдых, отдых на море, детский отдых, туризм, новости - туризм