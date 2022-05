https://ria.ru/20220526/istochniki-1790638051.html

Отдых с пользой для здоровья: гид по термальным источникам России

Отдых с пользой для здоровья: гид по термальным источникам России - РИА Новости, 26.05.2022

Отдых с пользой для здоровья: гид по термальным источникам России

26.05.2022

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Ольга Кабанова. Кавминводы, Алтай, Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Бурятия — эти регионы славятся термальными источниками. О том, где подлечить суставы или нервную систему, избавиться от стресса, бессонницы и просто расслабиться, а также о каких противопоказаниях нельзя забывать, — в материале РИА Новости.Если ванны, то бесстыжие"Бесстыжие ванны" найти легко — по характерному шлейфу сероводорода, напоминающему запах тухлых яиц. А еще излюбленную жителями и гостями Пятигорска достопримечательность — каскад небольших водоемов на склоне горы Машук — выдает очередь: вереница людей в тапочках и с полотенцами на плечах.Местные, чаще всего пенсионеры, приходят сюда регулярно поправить здоровье. Во-первых, насыщенная сероводородом, радоном и хлором вода помогает при лечении кожных заболеваний, бессонницы, костно-суставных патологий, нервной и дыхательной систем. Во-вторых, это бесплатно."Опять эти туристы, не протолкнешься", — ворчат бабушки, надевающие купальники за ближайшим кустом. Кабинка есть, но она одна, далеко, и в нее всегда очередь. Поэтому лучше приходить уже в плавках.Бесстыжими ванны прозвали не просто так. В начале XX века мужчины и женщины массово стали ходить сюда купаться голышом, что прогрессивная общественность порицала. А еще здесь грелись, ведь температура воды плюс 45-50 градусов. Сейчас нудистов уже не встретишь, разве что ночью или на рассвете, пока никто не видит.Если вы в Кавказских Минеральных Водах всего на пару дней, все равно заезжайте. Конечно, от одного сеанса (по рекомендациям, не больше 15 минут) особого эффекта не будет, зато побываете в легендарном месте, полюбуетесь потрясающим видом на город. Говорят, в хорошую погоду можно разглядеть даже Эльбрус.Есть и противопоказания — общие почти для всех термальных источников: беременность, астма, аллергии, проблемы с сердцем, хронические заболевания.Покосившаяся табличка у входа предупреждает, что в воде превышено количество микробов, а продолжительное принятие ванны может привести к развитию онкологии. Если хотите пройти полноценный курс лечения, лучше купить путевку в санаторий. Расположенный рядом "Родник", например, предлагает гостям отдых, в который включены от 13 до 44 видов процедур, в том числе и целебные ванны. Стоимость проживания стартует от 2300 рублей в сутки за человека.На вкус и цветПомимо "Бесстыжих ванн" в Ставропольском крае и соседней Кабардино-Балкарии есть множество других источников.Один из самых бюджетных вариантов — "Аушигер" в 30 километрах от Нальчика. По легенде, в середине прошлого века здесь искали нефть, а нашли месторождение термальных вод. Сделали бассейны, построили кафе и гостиницы.Здесь все по-простому. Общие раздевалки для мужчин и женщин, бабушка в платочке, торгующая нарезанными фруктами в пластиковых стаканах, охранник с сигаретой в зубах, опускающий веревочку вместо шлагбаума, чтобы пропустить на парковку.Вход недорогой — 200 рублей. И плавай сколько душе угодно: источник открыт с семи утра до десяти вечера. Главное, делать перерывы, чтобы не перегрузить организм. Даже рекомендованные 15-минутные сеансы снимут усталость и придадут бодрости, а курс из нескольких процедур поможет при артрозе, артрите, остеохондрозе и проблемах кожи.Вода — хлоридно-натриевая, а по насыщенности газом — азотно-углекислая. Она одобрена специалистами, пригодна для купания и даже для питья. Только перед погружением обязательно снимите все серебряные украшения, иначе буквально за пару минут они вступят в реакцию и окрасятся в сине-фиолетовые оттенки.Гид Анна Афитова рекомендует также обратить внимание на источники "Гедуко", особенно если отдыхаете с детьми. Территория оборудованная, есть кабинки для переодевания, гидромассаж, небольшой аквапарк, несколько бассейнов с разной температурой для контрастного купания и отдельный для малышей.Вход — 250 рублей в будни и 300 — в выходные и праздники.Концентрация полезных веществ — кальция, йода, брома, натрия и других элементов — в воде небольшая, поэтому находиться в ней можно дольше, чем в других термах: до 30 минут. Но людям с хроническими заболеваниями и беременным все же лучше воздержаться от купания или хотя бы заранее проконсультироваться с медиками.Отдельный приятный бонус — спа-зона. Сеанс в кедровой бочке или соляной комнате, косметические процедуры для лица и тела, массажи — масса удовольствий.А если душа требует роскоши, отправляйтесь в "Итальянские термы". Как говорят сами владельцы, это место для эстетов и ценителей европейского комфорта.Цены кусаются: вход — от 2700 до 4200 рублей в зависимости от времени и дня недели. Зато здесь все что нужно: открытые и закрытые бассейны с водой 100-процентной и 50-процентной минерализации, бани, сауны и хаммам, спа-зона, комнаты для отдыха, дорожка Кнейпа, кафе.По словам Анны, сюда лучше ехать без детей, их и не пустят, если им меньше 12 лет. "Итальянские термы" созданы для отдыха взрослых — в тишине и спокойствии.В любом случае, какие бы источники ни выбрали, всегда берите с собой купальные принадлежности и тапочки.Уникальный составИскали нефть, а нашли минеральные воды — частая история появления на карте термальных источников. Так случилось и в Бурятии в 1954-м.Уникальность — в составе, там целый микс полезных веществ: метан, углекислый газ, сероводород и радон. Лечившиеся здесь местные жители отмечают снижение болевых ощущений в суставах, прилив бодрости и сил, улучшение сна и самочувствия.Можно искупаться в открытом метановом (рекомендован при гастритах, язве, болезнях пищевода и проблемах с обменом веществ) или углекислом бассейне (подойдет тем, кто хочет подлечить нервную и сердечно-сосудистую системы), они буквально в 200 метрах друг от друга. В каждый — отдельный вход по 250 рублей."Вокруг бассейнов с каждым годом все больше гостевых домов: хочется выделить отели "Мунгэн Сэргэ" и "Красная поляна". Есть кафе с блюдами традиционной бурятской кухни, работает небольшой рынок с сувенирами и товарами из Монголии. Летом можно загорать и купаться в реке Иркут, на берегу которой и расположен курорт", — добавляет Людмила.Есть в Бурятии и более дикие горячие источники: ищите их в бухте Змеевой, на курортах "Хакусы" и "Загза". Если будут время и желание, Людмила советует также посетить "Ильинские термы", "Гоуджекит" и "Дзелинду".Приятное с полезнымЛюбимый многими туристами Краснодарский край и его менее популярная соседка Адыгея — богатые на источники регионы. Чего стоит только известная "Мацеста", где поправляли здоровье Сталин, Ворошилов и Брежнев, "Горячий ключ", бальнеологический центр "Термы", "Апшеронские источники".Однако инструктор пешеходного туризма, экскурсовод Федор Шутилов рекомендует обратить внимание на совсем небольшой, затерявшийся среди гор "H2O"."Встречаются разные термы: есть с природной водой, есть с искусственным подогревом. Правду узнать всегда непросто. "H2O" — проверенный нами источник, настоящая лечебная вода", — поясняет он.Особенно здорово, по словам Федора, принимать горячие ванны после прогулки по соседнему — Гуамскому — ущелью. Чаще всего путешественники доезжают по узкоколейке до конечной станции туристического поезда и дальше идут пешком, любуясь водопадами, извилистой горной речкой и нависающими над головой скалами.Путь долгий, только в одну сторону не меньше пяти километров, если вы не из ленивых и хотите увидеть все. После такого приключения окунуться в теплую воду и расслабиться — то что надо.К услугам гостей три открытых бассейна с разной температурой (от плюс десяти до плюс 40 градусов), ухоженная территория, раздевалки, душевые. И все это за 350 рублей в час или 500 за весь день.В воде содержится целая таблица Менделеева, поэтому купаться нужно не более 20 минут. Но даже этого достаточно, чтобы расслабиться и ощутить легкость во всем теле. После купания можно арендовать беседку, перекусить и по желанию воспользоваться мангалом, но магазинов и кафе на территории нет. Всю еду гости привозят с собой.Все включеноОсновная часть терм в Тюменской области (а их там около 20) — места оборудованные, ухоженные, благоустроенные и ориентированные на туристов."Все уникальны как по составу, так и по оздоровительному эффекту, инфраструктуре", — отмечает гид туристической компании "Лягушка-путешественница" Ксения Лелекова.В ее личном топе — "ЛетоЛето", "Волна", "Аван", "Советский" и "Ингала". Помимо горячих источников с минеральной водой (температура в них колеблется от плюс 38 до плюс 43 градусов), можно сходить в сауну или баню, расслабиться в джакузи, покататься с горок в аквапарке или посидеть в соляной комнате.Самый большой выбор услуг на курорте "Ингала". Кроме оздоровительных процедур (флоатинг, гидромассаж, озонотерапия, массажи, кедровая бочка, аромасауна), гостям доступны прокат велосипедов, тренажерный зал, верховая езда, настольные игры, бильярд, теннис, караоке.Термальный источник "Ингалы" славится способностью излечивать заболевания опорно-двигательного аппарата. Можно оплатить разовое посещение (300 рублей) или остановиться в местном спа-отеле (за стандартный двухместный номер просят от 2800 рублей в сутки).Ксения советует побывать в тюменских термах не только летом, но и зимой: "Представьте: ресницы, брови и волосы покрываются инеем при погружении в горячую воду в минус 30!"Жемчужина СибириУ подножия Алтайских гор рядом с целебными источниками расположился один из самых популярных российских курортов — Белокуриха. Сюда приезжают, чтобы омолодиться, подлечить иммунную, мочеполовую, нервную и эндокринную системы, органы пищеварения."Источники популярны благодаря содержанию азотно-кремниевых соединений в воде, — рассказывает гид Наталья Коновалова. — Оксид азота повышает иммунитет, успокаивает нервы, снимает боли. А кремниевая кислота борется с воспалительными процессами в организме".Она советует останавливаться в самом городе-курорте, а не ездить на процедуры издалека: так проще и удобнее. Тем более что на территории целых 28 санаториев. Путевка с лечением — в среднем 60 тысяч рублей за человека на 12 дней.При этом здесь вас ждет совсем не пенсионерский отдых с процедурами до обеда и ленивым чтением книжки после. В Белокурихе позаботились об активных туристах: терренкуры разного уровня сложности, горнолыжные трассы (доступны в сезон), боулинг-центры, спа, кафе и рестораны, бильярдные, ночной клуб.Есть на Алтае и еще одно must see место — Джумалинские ключи, расположенные на плато Укок на высоте 2400 метров над уровнем моря. По словам Натальи, планировать поездку лучше минимум за месяц: зона приграничная, нужно оформлять пропуск (заявки принимают по электронной почте)."Вода насыщена радоном, который укрепляет кости и сердечно-сосудистую систему, улучшает пищеварение. Она не замерзает даже зимой, в этом ее уникальность. Круглый год температура держится на одном уровне — плюс 18-20 градусов", — говорит Наталья.Здесь нет шикарных отелей all inclusive. Вместо этого — чистейший горный воздух, завораживающие пейзажи и полное единение с природой. Если хочется сбежать от всего мира — лучший вариант.Остановиться можно в палатке (за место возьмут 100 рублей) или в домиках с минимальными удобствами: кровать, столик, печка. Цена за сутки — 400 рублей. Сами ванны тоже платные: 200 рублей за сеанс.Приезжать лучше всего с мая по октябрь, когда погода на Алтае благоприятная. И минимум на семь-десять дней, чтобы ощутить результат.

