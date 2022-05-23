Бугенвиллия: уход и выращивание в домашних условиях
Бугенвиллия
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Бугенвиллия - необычный лиановидный декоративный кустарник с длительным пышным цветением. Описание видов и сортов растения, выращивание комнатного цветка и уход за ним в домашних условиях, как избавиться от болезней и вредителей, типичные ошибки неопытных цветоводов и советы экспертов - в материале РИА Новости.
Бугенвиллия
Бугенвиллия (Bougainvillea) - растение, попавшее в Россию из теплых средиземноморских стран, а туда - из Южной Америки. У себя на родине это многометровая лиана, но в домашних условиях культивируются карликовые сорта.
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"Растение очень интересное, в Южной Америке есть два вида бугенвиллий и огромное количество сортов и гибридов. Возможно кто-то видел эту свисающую через забор пышную фиолетовую шапку в Южной Европе: Франции, Италии, Португалии, Греции. Лианы бывают разных цветов: розовые, коралловые, белые, желтые, но чаще яркого фиолетового, сиреневого цвета. Самое интересное, что эти ярко окрашенные листики - не лепестки и не цветы, а околоцветники, сам цветочек - достаточно маленький и скромный, белого цвета. Они нужны для привлечения насекомых и создают растению такую декоративность", - рассказывает Александр Хабургаев, автор и ведущий программы “Планета цветов” на телеканале “Живая Планета”.
Ботаническое описание
Лианоподобный кустарник относится к вечнозеленым растениям семейства Никтагиновые (Nyctaginaceae). Высота побегов может достигать 5 метров, со временем основание одревесневает и утолщается, на побегах кора коричневая, с возрастом приобретает серый оттенок, у диких видов на ветках есть острые длинные шипы. Очередные черешковые ярко-зеленые листья имеют овальную форму с заостренным концом, желтоватые бутоны состоят из пяти лепестков и практически не привлекают к себе внимания, но каждый из них имеет три крупных прицветника, которые похожи на бумажные: тонкие, с просвечивающими жилками, белые, розовые, сиреневые, желтые.
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Виды
Сорта растения созданы на основе трех видов (бугенвиллии голой, замечательной и перуанской) и их гибрида (бугенвиллии Буттиана). "Бугенвиллию голую можно отличить по гладким стеблям и заостренным листьям-прицветникам (то, что мы принимаем за красивые "лепестки" цветов). Перуанская имеет округлые прицветники, одревесневшие стебли у нее не коричневые, а зеленые. Замечательная отличается опушенной нижней стороной листьев и "бархатными" стеблями. У Буттиана - крупные прицветники и долгое цветение", - рассказывает Даниил Костылев, кандидат сельскохозяйственных наук, агроном, доцент, владелец питомника.
Голая (Bougainvillea glabra)
Этот вид в природе часто встречается в тех районах Бразилии, где достаточно сухой климат, на каменистых почвах. Растение имеет гладкий, почти без шипов стебель, овальные глянцевые листья часто не видны за прицветниками. Вырастает высотой не более 5 метров, легко поддается формированию куста, растет медленнее, чем другие виды, долго и обильно цветет (до 9 месяцев подряд).
Замечательная (Bougainvillea spectabilis)
Предпочитает открытые склоны, имеет быстрорастущие колючие побеги длиной до 9 метров, овальные опушенные листья, маленькие цветки с 2-3 прицветниками лилового или розово-красного оттенка, которые бледнеют по мере отцветания. Хорошо подходит для украшения беседок и создания оград в теплом климате.
Перуанская (Bougainvillea peruviana)
Бугенвиллия перуанская
Имеет длинные побеги без боковых отростков, длинные тонкие гладкие листья, желтые соцветия с розовыми или пурпурными округлыми махровыми и слегка морщинистыми прицветниками. Вид долго цветет и отлично приживается.
Бугенвиллия Буттиана
Появилась в результате скрещивания голой и перуанской. Длинные лозы с шипами имеют темно-зеленые листья округлой формы, маленькие белые соцветия и эффектные прицветники ярко-розового цвета.
Сорта
Виды растения постоянно скрещивали между собой, поэтому в настоящее время выведено очень много интересных сортов бугенвиллии.
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Махровые
Махровые, такие как Bois De Roses, Klong Fire, Aussie Gold и Thai Gold, вместо трех прицветников имеют несколько этих "лепестков" – вокруг цветка формируется эффектная "корона".
Меняющие цвет
Сорта, меняющие со временем цвет прицветников, удивляют такой метаморфозой: у Big Chilly цвет меняется с оранжево-красного на пурпурный, у Brilliant с ярко-красного на ярко-пурпурный, у Daybreak Pixie и California Gold - с желтого на бежевый или персиковый, а у Sacura – с розового на белый с темными жилками.
Пестролистные
У пестролистных сортов прилистники могут иметь разные оттенки основного цвета из-за неравномерного распределения каротиноидов и антоцианов. Например, у Mary Palmer они от насыщенно-розовых до снежно-белых тонов, у San Diego Red Variegato золотисто-зеленые листья и красные прицветники, у Delta Dawn желто-белые листья и прицветники от оранжевого до бурого цвета. Сорт Sunset Pixie Variegated является типично карликовым, у него бело-зеленые листья и розовые прицветники.
Двуцветные
Нарядно смотрятся двухцветные сорта: Beggum Sikkander имеет розовые прицветники с белой каймой, у Chitra розовый цвет на белых прилистниках расположен пятнами, схожая окраска у Strawberry Lace и Snowcap Multi.
Гибридные
К гибридам относятся:
- —Сандериана. Пышные фиолетовые прицветники, обильное цветение, неприхотливость и стойкость к обрезке делают этот сорт одним из лучших для домашнего содержания.
- —Vera Deep Purple. Большие прицветники окрашены в оттенки малиновой фуксии, обильно и долго цветет.
- —White Cascade. Прицветники цвета слоновой кости, у некоторых растений есть розовая окантовка, придающая элегантность.
- —Jamaica White. Простые белые прицветники, даже в домашних условиях цветет долго и обильно.
Бонсай
Для бонсай используют сорта, хорошо переносящие постоянную обрезку - сорт Alexandra или различные сорта бугенвиллии Буттиана.
Посадка
В открытом грунте бугенвиллия выращивается только в самых теплых регионах нашей страны. В средней полосе России судьба бугенвиллии – быть любимым домашним горшечным растением.
В открытый грунт
Этот теплолюбивый лиановидный кустарник не выносит температуру ниже 0 градусов, поэтому подходит для культивирования только в тех районах, где она зимой не меньше +5. Чаще всего растение выращивают в кадках и выносят на улицу в теплое время года. Грунт используется нейтральный или слегка кислый, который легко пропускает влагу и воздух. Место должно быть солнечным, бугенвиллия любит яркое освещение.
Бугенвиллия на улице
В горшок
Сильного роста от бугенвиллии в домашних условиях не нужно, поэтому лучше выбрать горшок лишь ненамного больше того, в котором она продавалась.
"На дно укладываем дренаж (керамзит или мелкую гальку), а пространство между комом и стенками нового горшка засыпаем нейтрализованным торфяным субстратом для цветов. Нельзя засыпать бугенвиллию выше уровня ее расположения в прежнем горшке – это приведет к выпреванию стебля", - советует Даниил Костылев.
Молодые растения ежегодно пересаживают в горшок, чуть больше предыдущего, для взрослых достаточно пересадки один раз в 3-5 лет.
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Уход
Следует обеспечить растению постоянные условия обитания, так как оно не любит резких колебаний температуры, сквозняков, изменений в освещении и влажности.
Температура
Оптимальная температура содержания растения зависит от времени года: летом вполне подойдут "комнатные" +23…+25 ºС, зимой, в период покоя лианы, лучше снизить до +9…+12 ºС, выставив ее на лоджию.
"В период такого зимнего “полусонного” состояния у бугенвиллии закладываются цветочные почки, обеспечивающие в дальнейшем обильное цветение весной", - рассказывает Даниил Костылев.
"Если температуру не понизить, она может цвести и круглый год, но цветки будут не такие красивые и обильные. Очень полезно выносить бугенвиллию на свежий воздух. Правда если она уже зацвела, то в это время растения очень не любят, когда их носят с места на место и могут “обидеться”: сбросить не только бутоны, но и листья", - предупреждает Александр Хабургаев.
Влажность воздуха
В теплое время года воздух вокруг лианы желательно увлажнять, например, с помощью комнатного увлажнителя или опрыскивая растение (важно не попадать водой на прицветники во время цветения). Можно также поставить горшок на поддон с мокрой галькой или оставить возле него сосуд с водой. Зимой увлажнение воздуха не требуется.
Освещение
Прямой солнечный свет рядом с южным окном нисколько не повредит бугенвиллии. Это светолюбивое растение требует повышенного освещения – в полутени окраска прицветников будет не такая интенсивная, а побеги вытянутся и ослабнут.
"Проверить интенсивность освещения можно с помощью смартфона, установив приложение-люксметр. Летом желательно поддерживать не менее 6-7 тысяч люкс в солнечный день и 1-2 тысячи люкс в пасмурный. Обилие света позволит держать бугенвиллию в здоровом состоянии, инфекциям будет трудно пробить её естественную защиту", - советует Даниил Костылев.
Если лиана остается зимовать в тепле, ее необходимо обеспечить дополнительным освещением, чтобы световой день был не менее 12 часов.
Требования к почве
Лучше всего подходит легкий плодородный грунт, хорошо пропускающий воду и воздух, можно использовать универсальную почвосмесь для цветущих растений с рН в пределах 5,5 - 6. Для того, чтобы сделать смесь самостоятельно, необходимо смешать речной песок, дерновую землю, лиственный перегной в соотношении 1:2:2:1, для рыхлости добавить вермикулит или золу, а для профилактики заболеваний - кусочки древесного угля. После следует продезинфицировать смесь, полив ее только что вскипевшей водой, и дать просохнуть.
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Местоположение
Так как растение любит солнечные лучи, ему больше всего подходит подоконник южного окна.
Полив
Бугенвиллия "отслеживает" изменения в освещении и подстраивает под него свой рост: летом растет активно, потребляя много воды, зимой, при коротком дне, её рост практически прекращается. В теплое время года почвосмесь должна быть всегда влажной, но не сырой, полив повторяется после того, как поверхность грунта практически высохнет. Наливать воду нужно до того момента, пока она не станет вытекать из дренажных отверстий, излишки жидкости из поддона сразу удалить, так как цветок не любит застоя влаги.
Бугенвиллия на улице
Начиная с осени, полив сокращается, а зимой практически прекращается, но не следует допускать полного пересыхания земляного кома. В среднем, можно поливать бугенвиллию один раз в две недели, если в помещении очень тепло, - чаще.
Опрыскивание
Для опрыскивания цветка необходимо использовать отстоянную мягкую воду, отфильтрованную или кипяченую.
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Подкормки
Здоровое состояние бугенвиллии поддерживается подкормками. Для этого лучше подойдут комплексные водорастворимые удобрения, содержащие азот, фосфор, калий и микроэлементы. Такими удобрениями можно подкармливать два раза в месяц с весны до середины лета. С августа по октябрь полностью прекращают подкорму азотом и добавляют только фосфор и калий (например, монофосфат калия), – в это время растение начинает подготовку к зиме.
Цветение
Именно благодаря эффектному и длительному цветению этот лианоподобный кустарник так полюбился цветоводам. Если соблюсти все рекомендации по уходу, цветочные почки благополучно будут заложены в зимний период покоя, а в мае растение преобразится в пышный красочный букет. В комнатных условиях бугенвиллия может радовать соцветиями на протяжении 6 - 7 месяцев, с мая по ноябрь.
Для того, чтобы добиться большей декоративности, можно в один горшок посадить два растения с разной окраской прицветников, они со временем переплетутся между собой.
Пересадка
После того, как закончится период покоя, растение можно пересадить. Молодым кустам это требуется один раз в год для того, чтобы восстановить питательность грунта. Взрослым лианам достаточно одного раза в пять лет. Бугенвиллия не любит пересадку, поэтому лучше всего это делать методом перевалки, стараясь не затрагивать корни. Следует помнить, что чем больше емкость, тем быстрее вытягиваются ветви, а чем меньше - тем пышнее цветение и слабее рост.
Формирование кроны
В конце физиологической подготовки, в октябре, растение спокойно может перенести формирующую обрезку. Задачей является удержание бугенвиллии в компактном состоянии.
"Побеги текущего года укорачивают примерно на треть, оставляя на них по несколько почек. Также срезают все, направленные внутрь куста. Поздняя осень – хорошее время для придания бугенвиллии нужной формы – подойдите к процессу творчески!", - говорит Даниил Костылев.
Особенности зимнего ухода
Правильный уход в зимнее время года - понижение температуры содержания до +9...+12 градусов и уменьшение частоты полива.
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Размножение
Бугенвиллию можно размножать посевом семян, укоренением стеблевых черенков и отводок.
Семенами
Этот способ достаточно трудный, так как в комнатных условиях семена вызревают редко, кроме того, они не передают в точности свойства родительского куста.
"Размножать ими имеет смысл, только если вы - селекционер, и хотите вывести свой новый сорт. В таком случае семена высеваются на глубину около 5 мм и проращиваются пару месяцев при температуре +25…28 ºС во влажном субстрате", - объясняет Даниил Костылев.
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Черенками
Размножение черенками позволяет полностью передать сортовые особенности родительского растения. Черенки срезают в июне, полуодревесневшими, оставляя не менее двух-трех почек. Укоренять можно в пластиковых горшочках с песком или в смеси песка и торфа. Черенок вставляется в субстрат и накрывается сверху прозрачным укрытием (перевернутым пластиковым стаканчиком, бутылкой без дна и подобным). Укрытие поддерживает вокруг черенка необходимую влажность, субстрат тоже должен быть увлажненным, но не "заболоченным", к заглубленной части необходимо обеспечить поступление воздуха.
Температура при укоренении желательна в пределах +23…+25 ºС. Иногда укрытие нужно снимать для проветривания – листья должны получить новую порцию углекислого газа для фотосинтеза. Примерно через месяц начнут образовываться корни, еще через пару недель новое растение будет готово к пересадке.
Отводками
Самый легкий способ размножение бугенвиллии. Укрытия здесь не нужно, так как опасности высыхания нет, и стебель продолжает получать влагу от корней маточного растения. Для того, чтобы сделать отводку, нужно пригнуть ветку к поставленному рядом горшочку и плотно пришпилить её к грунту. Корни могут появятся уже через пару недель. Остается дождаться, пока ветка достаточно укоренится, и отделить ее от материнского растения.
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Прививка другого сорта
Более сложный, но интересный способ – прививка на другой сорт. Для прививки бугенвиллии сначала необходимо понять принцип срастания привоя и подвоя.
"Под корой стебля находится очень тонкий слой делящихся клеток – камбий. У этих клеток есть удивительное свойство – если сблизить два камбия близкородственных растений (например, два сорта одного вида), то они срастаются. Поэтому при прививке основная задача – аккуратно совместить и зафиксировать эти слои камбия (они находятся сразу под корой). Для этого на ветке подвоя нужно сделать продольный срез до половины толщины стебля, длиной около 5 см. Подбирать привой лучше такого же диаметра, в его нижней части сделать продольный разрез той же длины. Далее точно совместить привой с подвоем по коре (а значит и по камбию) и обмотать прививочной лентой. Эта лента остается до полного срастания подвоя с привоем, в течение месяца, пока на одной ветви будут уживаться сразу два побега. После ленту снимают, а ветку подвоя срезают выше места срастания, оставляя только побег нового сорта", - рассказывает Даниил Костылев.
Болезни и вредители
Вредители обычно деформируют листья - пластинка изгибается или появляются отверстия. Болезни проявляются в виде изменения цвета части листа с последующим омертвением участка. Для того, чтобы растение не заболело, необходимо один раз в месяц проводить профилактическое опрыскивание биопрепаратами, например, на основе фито бактерий Bacillus subtilis, "отпугивающих" инфекции своими ферментами.
Бугенвиллия достаточно устойчива к заболеваниям, но при неправильном уходе слабеет. Неопытный цветовод может заметить следующее:
- 1Опадает листва. Если это происходит перед периодом покоя, беспокоиться не нужно, так растение готовится к зимовке. Кроме того, листва может опадать при переносе горшка с места на место, сквозняках и даже просто при повороте другой стороной к источнику освещения.
- 2Блекнет листва. Это признак хлороза, необходимо провести подкормку и опрыскать листья раствором хелата железа.
- 3Белые пятна на листьях говорят о переизбытке влаги и плохой вентиляции помещения. Нужно удалить все поврежденные листья, регулярно проветривать помещение и сократить количество полива. От перелива листва может также желтеть и опадать.
- 4Куст не растет. Значит, горшок стал мал и корневой системе некуда расти. Проводится пересадка в большую емкость.
- 5Гниль на корнях. Необходимо обрезать все поврежденные корни, оставшиеся подержать в растворе Фитоспорина, им же опрыскать все растение. Места срезов присыпать активированным углем и посадить растение в новую почвосмесь.
Вредителям лиана подвержена мало, но все же можно иногда заметить, что на листве появился белый налет (мучнистый червец), белая паутинка (паутинный клещ) или листья стали липкими и блеклыми (тля). Для того, чтобы побороть вредителей, необходимо опрыскать куст специальными инсектицидами (Актарой, Фитовермом). Обработку проводить в два этапа.
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Ошибки в уходе
Часто цветоводы, не знакомые с особенностями ухода за бугенвиллией, замечают, что растение не радует их цветением, плохо развивается или наоборот, вытягивает длинные плети.
Почему не цветет
Типичные ошибки в выращивании бугенвиллии, которые могут привести к отсутствию цветения, по словам Даниила Костылева, заключаются в следующем:
- —Наиболее распространенная ошибка – установка бугенвиллии в недостаточно освещенном месте. Многие домашние цветы родом из тропических лесов, где они росли под пологом леса и эволюционно привыкли к недостатку света. Но бугенвиллии необходимо яркое освещение, поэтому не нужно ставить ее далеко от окна. В крайнем случае можно установить дополнительную подсветку светодиодными фитолампами.
- —Другая ошибка – перелив. Не следует поливать бугенвиллию "по расписанию". Проверьте перед поливом влажность грунта пальцем – влага должна ощущаться на глубине 2-3 см. Слишком много воды приводит к недостатку воздуха в грунте, ведь корни должны дышать.
- —Усиленный вегетативный рост бугенвиллии в ущерб цветению возможен при передозировке азота. Поэтому при подкормке соблюдаем простое правило: норма единовременного внесения азота не должна превышать 2 г (в действующем веществе, д.в.) на 1 м² (10000 см²) площади горшка. Например, если горшок диаметром 25 см, то его площадь (π*R2) составляет 3,14 * 252 = 1962 см². Значит в горшок нужно внести не более 2 / (10000/1962) = 0,4 г азота в д.в. Если в комплексном удобрении, например, 20 % азота (это написано на упаковке), то в физическом весе это будет (100 / 20) * 0,4 = 2 г удобрения на горшок. Отмеряем нужное количество вещества с помощью кухонных весов, растворяем в воде и проливаем горшок. Содержание других элементов питания комплексного удобрения мы в этом расчете не учитываем, так как ими можно подкармливать бугенвиллию гораздо большими нормами, чем азотом.