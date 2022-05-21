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Первая в мире дрейфующая станция "Северный полюс-1"

Первая в мире дрейфующая станция "Северный полюс-1" - РИА Новости, 21.05.2022

Первая в мире дрейфующая станция "Северный полюс-1"

Арктика, большую часть которой занимает Северный Ледовитый океан, в значительной степени покрытый паковым льдом, издавна привлекала внимание путешественников и... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T00:33

2022-05-21T00:33

2022-05-21T00:33

справки

арктика

северный полюс

северный ледовитый океан

михаил водопьянов

иван папанин

полярники

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Арктика, большую часть которой занимает Северный Ледовитый океан, в значительной степени покрытый паковым льдом, издавна привлекала внимание путешественников и исследователей, которые, преодолевая неимоверные трудности, проникали все дальше на север, открывая арктические острова и архипелаги и нанося их на карту.К 1920-м годам Арктический бассейн площадью пять-шесть миллионов квадратных километров все еще оставался неисследованным, "белым пятном". Эта область, находящаяся в центральной части Северного Ледовитого океана около Северного полюса, была покрыта дрейфующими льдами и не имела суши пригодной для устройства постоянных наблюдательных пунктов. Первым идею организации научных станций на дрейфующих льдинах в Центральной Арктике высказал норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен, вернувшись из своей экспедиции 1893-1896 годов, во время которой впервые был совершен запланированный дрейф на судне "Фрам", вмороженном в паковые льды.В СССР сторонниками создания станции в районе Северного полюса были академик Отто Шмидт и профессор Владимир Визе, которые поддержали и развили идеи Нансена. Проект основания научной станции на полюсе был впервые рассмотрен в 1929 году по предложению Визе, однако до 1935 года практических шагов в этом направлении не предпринималось. К середине 1930-х годов потребовался прогноз ледовой обстановки для судов, которые плавали в летние месяцы на трассе Северного морского пути, проходящей вдоль северных берегов страны по морям Северного Ледовитого океана. Необходимая информация поступала с полярных станций на океанском побережье и с островов, но из района полюса ее просто не было. Такое положение не устраивало прогнозистов, поскольку окраинные моря Арктики и ее центральный бассейн образуют единую природную систему. 13 февраля 1936 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение об организации в Арктике дрейфующей научной станции "Северный полюс-1", предназначенной для проведения океанографических, метеорологических и геофизических исследований в интересах народно-хозяйственного освоения Крайнего Севера (в том числе судоходства по Северному морскому пути), обеспечения планировавшихся трансарктических перелетов советских самолетов и т.п. После рассмотрения различных способов доставки на Северный полюс полярников и грузов был принят вариант транспортировки их самолетами с посадкой на лед. Начальником первой советской высокоширотной экспедиции "Север-1", предназначенной для переброски полярников, был утвержден академик Отто Шмидт, его заместителем – Марк Шевелев (начальник Управления полярной авиации Главсевморпути). Начальником полярной станции "Северный полюс-1" назначили Ивана Папанина; в персонал станции были также включены гидролог и гидробиолог Петр Ширшов, геофизик и астроном Евгений Федоров, радист Эрнст Кренкель. В качестве транспортного самолетов выбрали АНТ-6, отвечавшие необходимым требованиям по грузоподъемности и дальности полета. Четыре таких самолета, названных "Авиаарктика", доработали применительно к арктическим условиям (кабины экипажа сделали закрытыми, улучшили герметизацию самолета и т. д.). Для разведки погоды и ледовой обстановки в отряд включили также двухдвигательный самолет АНТ-7. Экспедицию обеспечивали сотрудники управления Северного морского пути и летчики полярной авиации. Весной 1936 года летчики Герой Советского Союза Михаил Водопьянов и Василий Махоткин, отправились в разведку на архипелаг Земля Франца-Иосифа, чтобы выбрать место для создания промежуточной базы перед покорением полюса. Ее решили организовать на острове Рудольфа. В августе туда направился ледокольный пароход "Русанов" с грузом для строительства полярной станции. На острове построили лагерь экспедиции вместимостью около 60 человек, с аэродромом, телефоном, радиомаяком и другими необходимыми элементами. Туда заблаговременно по морю доставили запасы горючего и продовольствия. Перебазирование отряда самолетов из Москвы на остров Рудольфа ввиду неблагоприятных погодных условий и весенней распутицы на промежуточных аэродромах заняло около месяца (с 22 марта по 19 апреля 1937 года). Летели с посадками в Холмогорах, под Архангельском, где на самолетах колесное шасси заменили лыжами, Нарьян-Маре и на полярной станции Маточкин Шар (на Новой Земле). После этого на базе опять ждали летной погоды, чтобы перевести полярников на место организации полярной станции. 21 мая 1937 года флагманский самолет экспедиции, поднявшись с острова Рудольфа, совершил посадку в районе Северного полюса. На нем прилетели 13 человек, в том числе четверо полярников. Сразу же после посадки началась работа по организации постоянной полярной станции на льдине, которая дрейфовала в сторону Гренландского моря. Остальные самолеты задержались, и вся экспедиция выгрузилась на лед только 5 июня. 6 июня 1937 года состоялось торжественное открытие станции "Северный полюс-1" в 20 километрах от Северного полюса. В тот же день самолеты, доставившие на полюс зимовщиков и 10 тонн грузов, отправились в обратный путь и 25 июня приземлились в Москве. На острове Рудольфа для страховки дрейфующих полярников остался один самолет. На льдине размером 3x5 километра, толщиной три метра, остались четверо исследователей, которых впоследствии стали называть по фамилии начальника папанинцами: Ширшов, Федоров, Кренкель, Папанин. В распоряжении полярников были палатки для жизни и работы, две мачты радиостанций, соединенных антенной, ледяные склады, метеорологическая будка, теодолит для измерения высоты солнца, необходимого при определении местонахождения лагеря и скорости дрейфа льда. На льдине для членов экспедиции началась тяжелая, упорная борьба с природой за выживание и ежедневные непрерывные наблюдения. В программу научных работ "Северного полюса-1" входили наблюдения по метеорологии, океанологии, земному магнетизму, гравиметрии и астрономические определения, наблюдения над прохождением коротких радиоволн в высоких широтах Арктики. Однако преимущественное внимание оказывалось льду и морским глубинам. Каждый день пребывания на Северном полюсе приносил исследователям открытия, и первым из них была глубина воды подо льдом в 4290 метров. Сведения о погоде члены экспедиции передавали на материк по нескольку раз за сутки. И один раз в месяц отчеты о проделанной научной работе. По плану экспедиция должна была продолжаться полтора года. Однако никем не предвиденная скорость дрейфа льдины, где располагалась станция, внесла свои коррективы. Сначала ледяное поле находилось в районе Северного полюса, а затем оно устремилось на юг со скоростью 20 километров в сутки. С конца января 1938 года льдина непрерывно уменьшалась, и вскоре полярникам пришлось послать радиограмму, в которой они сообщили, что в результате шторма льдину в районе станции разорвало трещинами и что они находятся на обломке длиной 300 метров и шириной 200 метров. К утру 2 февраля их обломок льдины стал размером 30 на 50 метров. На спасение полярников были направлены ледокольные пароходы "Мурман" и "Таймыр", которые и сняли их 19 февраля 1938 года в нескольких десятках километров от берегов Гренландии. За 274 дня дрейф льдины с лагерем составил 2500 километров. 15 марта членов станции "Северной полюс-1" доставили в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). За девять месяцев работы члены станции "Северный полюс-1" собрали уникальный для того времени научный материал, который впервые в истории дал возможность получить достоверные данные о природе Северного полюса и процессах, происходящих на этой территории. Метеосводки со станции не только давали краткосрочные прогнозы, но и позволяли сделать важные выводы о характере атмосферных процессов в центре Арктики. Впервые были получены надежные экспериментальные данные о параметрах атмосферы и океана в центральных районах Арктики. В результате проведенных наблюдений было установлено, что теплые атлантические воды глубинным течением проникают к Северному полюсу, что опровергло представление о безжизненности приполярого региона. Кроме того, члены полярной станции "Северный полюс-1" участвовали в метеорологическом обеспечении перелетов экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова через Северный полюс в Америку, а также последнего полета экипажа Сигизмунда Леваневского и экипажей, участвовавших в поисках его самолета.Результаты экспедиции были представлены 6 марта 1938 года общему собранию Академии наук СССР, и получили высокую оценку от специалистов. Они вошли в золотой фонд науки. Всем четверым членам экспедиции присвоили звание Героя Советского Союза, а также звания докторов географических наук. Станция "Северный полюс-1" открыла новую эпоху в исследовании Арктики, доказав практическую возможность и целесообразность проведения широкого комплекса наблюдений с дрейфующего льда на регулярной основе. С этого времени на льдах Центральной Арктики непрерывно работали две, а порой одновременно и три дрейфующие станции. С 1937 по 2013 года было организовано свыше 40 дрейфующих станций "Северный полюс". Программа таких станций была свернута в 2013 году после эвакуации "Северного полюса-40" из-за аномальных природных процессов в арктической зоне. В 2015 году российская станция функционировала не в годовом, а в сезонном режиме, и проработала с 18 апреля по 9 августа 2015 года. Для восстановления регулярных исследований в Центральной Арктике был разработан проект ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс". В декабре 2018 года судно начали строить, по данным на апрель 2022 года, строительная готовность платформы "Северный полюс" составляет 94%. Уникальная платформа позволит эффективно и безопасно выполнять широкий комплекс исследований в Северном Ледовитом океане. Она способна самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Планируется, что в 2022 году будут завершены все испытания платформы, и она отправится в свою первую экспедицию. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

арктика

северный полюс

северный ледовитый океан

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, арктика, северный полюс, северный ледовитый океан, михаил водопьянов, иван папанин, полярники