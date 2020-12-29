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"Самое уродливое": чем новое российское судно так не понравилось Западу
"Самое уродливое": чем новое российское судно так не понравилось Западу
Самодвижущаяся платформа "Северный полюс", спущенная на воду в конце декабря, придет на смену ледовым полярным станциям, дрейфующим в арктических широтах. И... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T08:00
2020-12-29T08:00
россия
северный ледовитый океан
михаил ненашев (капитан 1-го ранга)
арктика
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
адмиралтейские верфи
безопасность
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Самодвижущаяся платформа "Северный полюс", спущенная на воду в конце декабря, придет на смену ледовым полярным станциям, дрейфующим в арктических широтах. И хотя большинство специалистов признали проект уникальным, западные СМИ попытались высмеять это судно из-за специфической формы корпуса. О новом покорителе Севера — в материале РИА Новости.В ледовом пленуЛедостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс" заложили в декабре 2018-го. Потребовалось всего два года, чтобы спустить судно на воду, — рекордные для столь масштабных проектов сроки. Главное предназначение платформы — многомесячные автономные дрейфы во льдах Арктики.Передачу платформы Росгидромету запланировали на конец 2022-го. Ожидается, что с вводом "Северного полюса" в строй Россия возобновит советскую практику дрейфующих станций. Уникальность нового судна в том, что это, по сути, целый плавучий научно-исследовательский центр.Корпус из высокопрочной стали сконструирован таким образом, чтобы исключить вмерзание во льды — яйцеобразная форма попросту вытолкнет судно наружу. Поэтому в высоких широтах Северного Ледовитого океана комплекс сможет находиться круглогодично, независимо от ледовой обстановки."Северный полюс" займется геологическими, акустическими, геофизическими и океанографическими исследованиями. И ему не потребуется ледокол. Даже если температура за бортом опустится до минус пятидесяти, экипаж будет работать в комфортных и безопасных условиях.Управляют судном 14 человек, кроме того, на борт можно взять порядка 20 ученых. Водоизмещение 80-метровой платформы — около 11 тысяч тонн. Скорость — десять узлов, топлива хватит на два года автономного плавания. На палубе имеется вертолетная площадка.По словам гендиректора "Адмиралтейских верфей" Александра Бузакова, у каждого члена экипажа — отдельная каюта со всеми удобствами, поскольку экспедиции будут затяжными — минимум полгода в отрыве от Большой земли."На борту 20 лабораторий различного назначения. Предполагается изучать климат, процессы таяния льда, воздействие на промышленные объекты низких температур, предстоят работы по картографии морского дна, постоянный мониторинг погодных условий", — уточнил Бузаков.Внешность — не главноеЗа рубежом эта разработка вызвала неподдельный интерес. Причем некоторые издания отозвались негативно — из-за необычного корпуса платформы. Так, журналисты американского издания The Drive обозвали ее "самым уродливым российским судном".Впрочем, "экспертам" сразу пояснили, для чего нужна такая причудливая форма. Директор ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" Александр Макаров уточнил, что проектировщики вдохновлялись знаменитой норвежской шхуной "Фрам", дрейфовавшей в Арктике три года и участвовавшей в трех важнейших экспедициях на рубеже позапрошлого и прошлого веков. Судно в свое время тоже всячески высмеивали из-за "пузатого" внешнего вида, но это не помешало ему стать легендарным.Председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев отметил важность "Северного полюса" для России, активно осваивающей Арктику."В проекте удачно реализовали опыт эксплуатации предыдущих дрейфующих станций, — сказал Ненашев в беседе с РИА Новости. — Раньше полярники располагались в основном на льдинах. Некоторые экспедиции приходилось эвакуировать из-за того, что ледовые поля раскалывались. Теперь таких проблем не будет. Форма судна выбрана исключительно из соображений функциональности — оно сможет круглогодично находиться в арктических широтах и чувствовать себя устойчиво, даже будучи зажатым многолетними льдами".При этом, добавил собеседник, "Северный полюс" будет проводить всеобъемлющие исследования, в том числе и в интересах Военно-морского флота России. "Ученые на борту судна смогут отслеживать процессы таяния льдов, их толщину, выполнять гидроакустические измерения, изучать магнитное поле Земли. Это очень важно знать и понимать как для оценки возможностей нашего ВМФ, так и для противодействия тем, кто пытается устраивать провокации в Арктике и создавать там очаги напряженности", — подчеркнул Ненашев.Что касается негативных отзывов и вбросов по поводу внешнего вида платформы, это "элементы информационной войны и войны со здравым смыслом".Главные по АрктикеУ России колоссальный опыт изучения Арктики с дрейфующих станций. Первую в мире экспедицию организовали еще в 1937-м. Тогда советские полярники почти за год прошли на льдине более двух тысяч километров.С 1950-го такие экспедиции отправляли практически каждый год. Но после распада СССР высадки на лед в Арктике прекратились. Россия вернулась к этому лишь в 2003-м.На ледовые поля завозили научное оборудование и разворачивали небольшие модульные городки. Но зачастую льдины раскалывались, на эвакуацию исследователей расходовали большие ресурсы, срывались планы, терялось дорогостоящее научное оборудование.Особенно эта проблема обострилась в последние десятилетия. Ученые указывают на глобальное потепление: лед в Арктике уже не такой прочный, как раньше. Полярников снимали со льдов в 2010-м и 2013-м. А "Северный полюс — 41" в 2015-м проработал всего четыре месяца вместо запланированного года. Программу дрейфующих станций приостановили.По оценкам экспертов, платформа "Северный полюс" выведет исследования Арктики на новый уровень. Прочная конструкция и возможность самостоятельного передвижения расширит список решаемых научных задач, повысит качество получаемых результатов, а также существенно обезопасит работу людей в суровых условиях Арктики.
https://ria.ru/20200718/1574497738.html
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россия
северный ледовитый океан
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россия, северный ледовитый океан, михаил ненашев (капитан 1-го ранга), арктика, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), адмиралтейские верфи, безопасность

"Самое уродливое": чем новое российское судно так не понравилось Западу

08:00 29.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" / Перейти в фотобанкСпуск на воду ЛСП "Северный полюс" в Санкт-Петербурге
Спуск на воду ЛСП Северный полюс в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Самодвижущаяся платформа "Северный полюс", спущенная на воду в конце декабря, придет на смену ледовым полярным станциям, дрейфующим в арктических широтах. И хотя большинство специалистов признали проект уникальным, западные СМИ попытались высмеять это судно из-за специфической формы корпуса. О новом покорителе Севера — в материале РИА Новости.

В ледовом плену

Ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс" заложили в декабре 2018-го. Потребовалось всего два года, чтобы спустить судно на воду, — рекордные для столь масштабных проектов сроки. Главное предназначение платформы — многомесячные автономные дрейфы во льдах Арктики.
Передачу платформы Росгидромету запланировали на конец 2022-го. Ожидается, что с вводом "Северного полюса" в строй Россия возобновит советскую практику дрейфующих станций. Уникальность нового судна в том, что это, по сути, целый плавучий научно-исследовательский центр.
Корпус из высокопрочной стали сконструирован таким образом, чтобы исключить вмерзание во льды — яйцеобразная форма попросту вытолкнет судно наружу. Поэтому в высоких широтах Северного Ледовитого океана комплекс сможет находиться круглогодично, независимо от ледовой обстановки.
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"Северный полюс" займется геологическими, акустическими, геофизическими и океанографическими исследованиями. И ему не потребуется ледокол. Даже если температура за бортом опустится до минус пятидесяти, экипаж будет работать в комфортных и безопасных условиях.
Управляют судном 14 человек, кроме того, на борт можно взять порядка 20 ученых. Водоизмещение 80-метровой платформы — около 11 тысяч тонн. Скорость — десять узлов, топлива хватит на два года автономного плавания. На палубе имеется вертолетная площадка.
По словам гендиректора "Адмиралтейских верфей" Александра Бузакова, у каждого члена экипажа — отдельная каюта со всеми удобствами, поскольку экспедиции будут затяжными — минимум полгода в отрыве от Большой земли.
"На борту 20 лабораторий различного назначения. Предполагается изучать климат, процессы таяния льда, воздействие на промышленные объекты низких температур, предстоят работы по картографии морского дна, постоянный мониторинг погодных условий", — уточнил Бузаков.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЦеремония спуска на воду ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс"
Церемония спуска на воду ледостойкой самодвижущейся платформы Северный полюс - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости
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Церемония спуска на воду ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс"

Внешность — не главное

За рубежом эта разработка вызвала неподдельный интерес. Причем некоторые издания отозвались негативно — из-за необычного корпуса платформы. Так, журналисты американского издания The Drive обозвали ее "самым уродливым российским судном".
Впрочем, "экспертам" сразу пояснили, для чего нужна такая причудливая форма. Директор ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" Александр Макаров уточнил, что проектировщики вдохновлялись знаменитой норвежской шхуной "Фрам", дрейфовавшей в Арктике три года и участвовавшей в трех важнейших экспедициях на рубеже позапрошлого и прошлого веков. Судно в свое время тоже всячески высмеивали из-за "пузатого" внешнего вида, но это не помешало ему стать легендарным.
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Председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев отметил важность "Северного полюса" для России, активно осваивающей Арктику.
"В проекте удачно реализовали опыт эксплуатации предыдущих дрейфующих станций, — сказал Ненашев в беседе с РИА Новости. — Раньше полярники располагались в основном на льдинах. Некоторые экспедиции приходилось эвакуировать из-за того, что ледовые поля раскалывались. Теперь таких проблем не будет. Форма судна выбрана исключительно из соображений функциональности — оно сможет круглогодично находиться в арктических широтах и чувствовать себя устойчиво, даже будучи зажатым многолетними льдами".
© Фото : из архива музея ОАО "Адмиралтейские верфи" предоставлено пресс-службой предприятия.Атомный ледокол "Ленин"
Атомный ледокол Ленин - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : из архива музея ОАО "Адмиралтейские верфи" предоставлено пресс-службой предприятия.
Атомный ледокол "Ленин"
При этом, добавил собеседник, "Северный полюс" будет проводить всеобъемлющие исследования, в том числе и в интересах Военно-морского флота России. "Ученые на борту судна смогут отслеживать процессы таяния льдов, их толщину, выполнять гидроакустические измерения, изучать магнитное поле Земли. Это очень важно знать и понимать как для оценки возможностей нашего ВМФ, так и для противодействия тем, кто пытается устраивать провокации в Арктике и создавать там очаги напряженности", — подчеркнул Ненашев.
Что касается негативных отзывов и вбросов по поводу внешнего вида платформы, это "элементы информационной войны и войны со здравым смыслом".
© Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"Ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс"
Ледостойкая самодвижущаяся платформа Северный полюс - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
Ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс"

Главные по Арктике

У России колоссальный опыт изучения Арктики с дрейфующих станций. Первую в мире экспедицию организовали еще в 1937-м. Тогда советские полярники почти за год прошли на льдине более двух тысяч километров.
С 1950-го такие экспедиции отправляли практически каждый год. Но после распада СССР высадки на лед в Арктике прекратились. Россия вернулась к этому лишь в 2003-м.
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На ледовые поля завозили научное оборудование и разворачивали небольшие модульные городки. Но зачастую льдины раскалывались, на эвакуацию исследователей расходовали большие ресурсы, срывались планы, терялось дорогостоящее научное оборудование.
Особенно эта проблема обострилась в последние десятилетия. Ученые указывают на глобальное потепление: лед в Арктике уже не такой прочный, как раньше. Полярников снимали со льдов в 2010-м и 2013-м. А "Северный полюс — 41" в 2015-м проработал всего четыре месяца вместо запланированного года. Программу дрейфующих станций приостановили.
По оценкам экспертов, платформа "Северный полюс" выведет исследования Арктики на новый уровень. Прочная конструкция и возможность самостоятельного передвижения расширит список решаемых научных задач, повысит качество получаемых результатов, а также существенно обезопасит работу людей в суровых условиях Арктики.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк"Северный полюс — 1" — первая в мире советская полярная научно-исследовательская дрейфующая станция
Северный полюс-1 - первая в мире советская полярная научно-исследовательская дрейфующая станция - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости
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"Северный полюс — 1" — первая в мире советская полярная научно-исследовательская дрейфующая станция
 
РоссияСеверный Ледовитый океанМихаил Ненашев (капитан 1-го ранга)АрктикаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Адмиралтейские верфиБезопасность
 
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