https://ria.ru/20201229/arktika-1591284866.html

"Самое уродливое": чем новое российское судно так не понравилось Западу

"Самое уродливое": чем новое российское судно так не понравилось Западу

Самодвижущаяся платформа "Северный полюс", спущенная на воду в конце декабря, придет на смену ледовым полярным станциям, дрейфующим в арктических широтах. И... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T08:00

2020-12-29T08:00

2020-12-29T08:00

россия

северный ледовитый океан

михаил ненашев (капитан 1-го ранга)

арктика

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

адмиралтейские верфи

безопасность

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Самодвижущаяся платформа "Северный полюс", спущенная на воду в конце декабря, придет на смену ледовым полярным станциям, дрейфующим в арктических широтах. И хотя большинство специалистов признали проект уникальным, западные СМИ попытались высмеять это судно из-за специфической формы корпуса. О новом покорителе Севера — в материале РИА Новости.В ледовом пленуЛедостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс" заложили в декабре 2018-го. Потребовалось всего два года, чтобы спустить судно на воду, — рекордные для столь масштабных проектов сроки. Главное предназначение платформы — многомесячные автономные дрейфы во льдах Арктики.Передачу платформы Росгидромету запланировали на конец 2022-го. Ожидается, что с вводом "Северного полюса" в строй Россия возобновит советскую практику дрейфующих станций. Уникальность нового судна в том, что это, по сути, целый плавучий научно-исследовательский центр.Корпус из высокопрочной стали сконструирован таким образом, чтобы исключить вмерзание во льды — яйцеобразная форма попросту вытолкнет судно наружу. Поэтому в высоких широтах Северного Ледовитого океана комплекс сможет находиться круглогодично, независимо от ледовой обстановки."Северный полюс" займется геологическими, акустическими, геофизическими и океанографическими исследованиями. И ему не потребуется ледокол. Даже если температура за бортом опустится до минус пятидесяти, экипаж будет работать в комфортных и безопасных условиях.Управляют судном 14 человек, кроме того, на борт можно взять порядка 20 ученых. Водоизмещение 80-метровой платформы — около 11 тысяч тонн. Скорость — десять узлов, топлива хватит на два года автономного плавания. На палубе имеется вертолетная площадка.По словам гендиректора "Адмиралтейских верфей" Александра Бузакова, у каждого члена экипажа — отдельная каюта со всеми удобствами, поскольку экспедиции будут затяжными — минимум полгода в отрыве от Большой земли."На борту 20 лабораторий различного назначения. Предполагается изучать климат, процессы таяния льда, воздействие на промышленные объекты низких температур, предстоят работы по картографии морского дна, постоянный мониторинг погодных условий", — уточнил Бузаков.Внешность — не главноеЗа рубежом эта разработка вызвала неподдельный интерес. Причем некоторые издания отозвались негативно — из-за необычного корпуса платформы. Так, журналисты американского издания The Drive обозвали ее "самым уродливым российским судном".Впрочем, "экспертам" сразу пояснили, для чего нужна такая причудливая форма. Директор ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" Александр Макаров уточнил, что проектировщики вдохновлялись знаменитой норвежской шхуной "Фрам", дрейфовавшей в Арктике три года и участвовавшей в трех важнейших экспедициях на рубеже позапрошлого и прошлого веков. Судно в свое время тоже всячески высмеивали из-за "пузатого" внешнего вида, но это не помешало ему стать легендарным.Председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев отметил важность "Северного полюса" для России, активно осваивающей Арктику."В проекте удачно реализовали опыт эксплуатации предыдущих дрейфующих станций, — сказал Ненашев в беседе с РИА Новости. — Раньше полярники располагались в основном на льдинах. Некоторые экспедиции приходилось эвакуировать из-за того, что ледовые поля раскалывались. Теперь таких проблем не будет. Форма судна выбрана исключительно из соображений функциональности — оно сможет круглогодично находиться в арктических широтах и чувствовать себя устойчиво, даже будучи зажатым многолетними льдами".При этом, добавил собеседник, "Северный полюс" будет проводить всеобъемлющие исследования, в том числе и в интересах Военно-морского флота России. "Ученые на борту судна смогут отслеживать процессы таяния льдов, их толщину, выполнять гидроакустические измерения, изучать магнитное поле Земли. Это очень важно знать и понимать как для оценки возможностей нашего ВМФ, так и для противодействия тем, кто пытается устраивать провокации в Арктике и создавать там очаги напряженности", — подчеркнул Ненашев.Что касается негативных отзывов и вбросов по поводу внешнего вида платформы, это "элементы информационной войны и войны со здравым смыслом".Главные по АрктикеУ России колоссальный опыт изучения Арктики с дрейфующих станций. Первую в мире экспедицию организовали еще в 1937-м. Тогда советские полярники почти за год прошли на льдине более двух тысяч километров.С 1950-го такие экспедиции отправляли практически каждый год. Но после распада СССР высадки на лед в Арктике прекратились. Россия вернулась к этому лишь в 2003-м.На ледовые поля завозили научное оборудование и разворачивали небольшие модульные городки. Но зачастую льдины раскалывались, на эвакуацию исследователей расходовали большие ресурсы, срывались планы, терялось дорогостоящее научное оборудование.Особенно эта проблема обострилась в последние десятилетия. Ученые указывают на глобальное потепление: лед в Арктике уже не такой прочный, как раньше. Полярников снимали со льдов в 2010-м и 2013-м. А "Северный полюс — 41" в 2015-м проработал всего четыре месяца вместо запланированного года. Программу дрейфующих станций приостановили.По оценкам экспертов, платформа "Северный полюс" выведет исследования Арктики на новый уровень. Прочная конструкция и возможность самостоятельного передвижения расширит список решаемых научных задач, повысит качество получаемых результатов, а также существенно обезопасит работу людей в суровых условиях Арктики.

https://ria.ru/20200718/1574497738.html

https://ria.ru/20200601/1572186775.html

https://ria.ru/20190420/1552862849.html

россия

северный ледовитый океан

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный ледовитый океан, михаил ненашев (капитан 1-го ранга), арктика, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), адмиралтейские верфи, безопасность