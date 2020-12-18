https://ria.ru/20201218/platforma-1589902839.html

В Петербурге спустили на воду уникальную платформу "Северный полюс"

В Петербурге спустили на воду уникальную платформу "Северный полюс"

Уникальную ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс", которая предназначена для проведения круглогодичных комплексных научных исследований в... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T14:36

2020-12-18T14:36

2020-12-18T14:52

александр бузаков

северный ледовитый океан

ми-38

ми-8

адмиралтейские верфи

александр беглов

санкт-петербург

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Уникальную ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс", которая предназначена для проведения круглогодичных комплексных научных исследований в Северном Ледовитом океане, спустили на воду на Адмиралтейских верфях, передает корреспондент РИА Новости.По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, отечественные ученые давно ждут эту платформу, "она будет изучать Северный Ледовитый океан". "Хотел бы поздравить коллектив Адмиралтейских верфей с таким успешным выполнением заказа", - добавил он.Гендиректор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков отметил, что на борту судна будет до 20 лабораторий различного назначения, экипаж составит 14 человек, а разместить на нем можно 30 ученых."Каждому выделяется отдельная каюта со всеми удобствами. Подразумевается, что минимальное нахождение на борту этого судна в экспедиции - полгода, потому созданы все условия для проживания и работы. На борту этой платформы 20 лабораторий различного назначения, начиная от изучения климатических условий, условий таяния льда, воздействия на промышленные объекты в условиях низких температур, предусмотрены исследования по картографии морского дна... Будет также постоянно вестись мониторинг погодных условий", - заявил он."К концу 2021 года платформа будет достроена, а в 2022 году пойдут швартовые и ходовые испытания. К концу 2022 года уже можно будет идти в экспедицию", - добавил Бузаков.Ледостойкая платформа "Северный полюс" строится по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ее задачи будет входить проведение океанографических, акустических, геофизических и геологических наблюдений в Северном Ледовитом океане.Планируется, что "Северный полюс" возобновит традиционную работу дрейфующих станций в Арктическом регионе. Ранее для полярных экспедиций использовались айсберги. Ученые разбивали обитаемые станции на ледниках. Впервые подобную высадку с последующей зимовкой провели советские специалисты в 1937 году. Экспедиция называлась "Северный полюс". Такое же название получила строящаяся на Адмиралтейских верфях платформа. Уникальная платформа позволит эффективно и безопасно выполнять широкий комплекс исследований в Северном Ледовитом океане.Платформа "Северный полюс" способна самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Научный центр ледостойкой платформы будет оснащен современной лабораторией, средствами бесперебойной связи и рассчитан для одновременной работы 34 научных сотрудников. Также "Северный полюс" будет оснащен взлетно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолетов типа Ми-8 и Ми-38.Длина платформы составляет 83,1 метра, ширина 22,5 метра, водоизмещение около 10,4 тысячи тонн, скорость не менее 10 узлов. Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал - 34 человека.

https://ria.ru/20201205/arktika-1587811056.html

https://ria.ru/20201120/arktika-1585448564.html

северный ледовитый океан

санкт-петербург

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Кадры спуска на воду уникальной ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" В Петербурге спустили на воду уникальную ледостойкую платформу "Северный полюс" - она будет изучать Северный Ледовитый океан, экспедиции будут длиться месяцами. 2020-12-18T14:36 true PT0M45S

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александр бузаков, северный ледовитый океан, ми-38, ми-8, адмиралтейские верфи, александр беглов, санкт-петербург, технологии