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Путин призвал завершить испытания платформы "Северный полюс" без волокиты - РИА Новости, 13.04.2022
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Путин призвал завершить испытания платформы "Северный полюс" без волокиты
Путин призвал завершить испытания платформы "Северный полюс" без волокиты - РИА Новости, 13.04.2022
Путин призвал завершить испытания платформы "Северный полюс" без волокиты
Все испытания платформы "Северный полюс" должны быть завершены без волокиты, чтобы судно отправилось в запланированную на осень экспедицию, заявил президент... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:32
2022-04-13T13:32
арктика
владимир путин
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Все испытания платформы "Северный полюс" должны быть завершены без волокиты, чтобы судно отправилось в запланированную на осень экспедицию, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Арктики."Одной из конкретных площадок международного научного взаимодействия призвано стать ледокольное судно "Северный полюс", работая в формате дрейфующей лаборатории, обеспечит комплекс исследований... Это судно не имеет аналогов, и мировое научное сообщество, безусловно, заинтересовано в том, чтобы оно появилось и начало работать", - сказал Путин."Нужно без волокиты завершить все испытания, чтобы этой осенью, как и планировали, оно отправилось в свою первую экспедицию", - добавил президент.
https://ria.ru/20210904/ekspeditsiya-1748655287.html
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арктика, владимир путин
13:32 13.04.2022
 
Путин призвал завершить испытания платформы "Северный полюс" без волокиты

Президент Путин призвал завершить испытания платформы "Северный полюс" без волокиты

© Фото : Адмиралтейские верфиШвартовные испытания ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс"
Швартовные испытания ледостойкой самодвижущейся платформы Северный полюс - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Фото : Адмиралтейские верфи
Швартовные испытания ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс". Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Все испытания платформы "Северный полюс" должны быть завершены без волокиты, чтобы судно отправилось в запланированную на осень экспедицию, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Арктики.
"Одной из конкретных площадок международного научного взаимодействия призвано стать ледокольное судно "Северный полюс", работая в формате дрейфующей лаборатории, обеспечит комплекс исследований... Это судно не имеет аналогов, и мировое научное сообщество, безусловно, заинтересовано в том, чтобы оно появилось и начало работать", - сказал Путин.
"Нужно без волокиты завершить все испытания, чтобы этой осенью, как и планировали, оно отправилось в свою первую экспедицию", - добавил президент.
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