https://ria.ru/20220413/arktika-1783307267.html

Путин призвал завершить испытания платформы "Северный полюс" без волокиты

Путин призвал завершить испытания платформы "Северный полюс" без волокиты - РИА Новости, 13.04.2022

Путин призвал завершить испытания платформы "Северный полюс" без волокиты

Все испытания платформы "Северный полюс" должны быть завершены без волокиты, чтобы судно отправилось в запланированную на осень экспедицию, заявил президент... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:32

2022-04-13T13:32

2022-04-13T13:32

арктика

владимир путин

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Все испытания платформы "Северный полюс" должны быть завершены без волокиты, чтобы судно отправилось в запланированную на осень экспедицию, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Арктики."Одной из конкретных площадок международного научного взаимодействия призвано стать ледокольное судно "Северный полюс", работая в формате дрейфующей лаборатории, обеспечит комплекс исследований... Это судно не имеет аналогов, и мировое научное сообщество, безусловно, заинтересовано в том, чтобы оно появилось и начало работать", - сказал Путин."Нужно без волокиты завершить все испытания, чтобы этой осенью, как и планировали, оно отправилось в свою первую экспедицию", - добавил президент.

https://ria.ru/20210904/ekspeditsiya-1748655287.html

арктика

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Дарья Буймова

арктика, владимир путин