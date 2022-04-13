Путин призвал завершить испытания платформы "Северный полюс" без волокиты
Президент Путин призвал завершить испытания платформы "Северный полюс" без волокиты
© Фото : Адмиралтейские верфиШвартовные испытания ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс"
© Фото : Адмиралтейские верфи
Швартовные испытания ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс". Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Все испытания платформы "Северный полюс" должны быть завершены без волокиты, чтобы судно отправилось в запланированную на осень экспедицию, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Арктики.
"Одной из конкретных площадок международного научного взаимодействия призвано стать ледокольное судно "Северный полюс", работая в формате дрейфующей лаборатории, обеспечит комплекс исследований... Это судно не имеет аналогов, и мировое научное сообщество, безусловно, заинтересовано в том, чтобы оно появилось и начало работать", - сказал Путин.
"Нужно без волокиты завершить все испытания, чтобы этой осенью, как и планировали, оно отправилось в свою первую экспедицию", - добавил президент.
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