https://ria.ru/20220510/kitay-1787757606.html

Си Цзиньпин поздравил президента Южной Кореи с инаугурацией

Си Цзиньпин поздравил президента Южной Кореи с инаугурацией - РИА Новости, 10.05.2022

Си Цзиньпин поздравил президента Южной Кореи с инаугурацией

Китайская делегация во главе с заместителем председателя КНР Ван Цишанем поздравила нового президента Южной Кореи Юн Сок Ёля с инаугурацией и от лица... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T15:04

2022-05-10T15:04

2022-05-10T15:04

в мире

си цзиньпин

ван цишань

юн сок ель

китай

южная корея

пекин

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СЕУЛ, 10 мая – РИА Новости. Китайская делегация во главе с заместителем председателя КНР Ван Цишанем поздравила нового президента Южной Кореи Юн Сок Ёля с инаугурацией и от лица председателя КНР Си Цзиньпина пригласила его посетить Китай, передает корреспондент РИА Новости.После своей инаугурации во второй половине дня Юн Сок Ёль по очереди встретился с иностранными делегациями, в том числе китайской.Ван Цишань поздравил Юн Сок Ёля. Стороны вспомнили, что Си Цзиньпин уже отправлял поздравительное послание южнокорейскому президенту после победы того на выборах, а также провел с ним телефонный разговор в конце марта."Председатель Си Цзиньпин приветствует визит президента (Юн Сок Ёля – ред.) и приглашает посетить Китай в удобное для обеих сторон время", - заявил Ван Цишань.Он также выразил пять пожеланий к новому южнокорейскому правительству касательно направления развития отношений Сеула и Пекина.По его словам, Китай хочет укрепить стратегическое общение с Южной Кореей и активизировать обмены на всех уровнях, усилить реальное сотрудничество, завершить вторую фазу переговоров по вопросу соглашения о свободной торговле и усилить сотрудничество на рынках третьих стран.Кроме того, Пекин хотел бы еще большего развития дружественных отношений, тесной координации с Южной Кореей в вопросах многостороннего сотрудничества, в том числе в торговле, ради процветания региона. Последним, пятым, предложением было - укрепить сотрудничество в северокорейском вопросе. Ван Цишань отметил, что Китай поддерживает диалог, улучшение отношений между Южной и Северной Кореей, а также продвигает денуклеаризацию и мир на Корейском полуострове.

https://ria.ru/20220418/kndr-1784050481.html

https://ria.ru/20220507/ukraina-1787411093.html

китай

южная корея

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в мире, си цзиньпин, ван цишань, юн сок ель, китай, южная корея, пекин