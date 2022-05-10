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Си Цзиньпин поздравил президента Южной Кореи с инаугурацией - РИА Новости, 10.05.2022
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Си Цзиньпин поздравил президента Южной Кореи с инаугурацией
Си Цзиньпин поздравил президента Южной Кореи с инаугурацией - РИА Новости, 10.05.2022
Си Цзиньпин поздравил президента Южной Кореи с инаугурацией
Китайская делегация во главе с заместителем председателя КНР Ван Цишанем поздравила нового президента Южной Кореи Юн Сок Ёля с инаугурацией и от лица... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T15:04
2022-05-10T15:04
в мире
си цзиньпин
ван цишань
юн сок ель
китай
южная корея
пекин
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СЕУЛ, 10 мая – РИА Новости. Китайская делегация во главе с заместителем председателя КНР Ван Цишанем поздравила нового президента Южной Кореи Юн Сок Ёля с инаугурацией и от лица председателя КНР Си Цзиньпина пригласила его посетить Китай, передает корреспондент РИА Новости.После своей инаугурации во второй половине дня Юн Сок Ёль по очереди встретился с иностранными делегациями, в том числе китайской.Ван Цишань поздравил Юн Сок Ёля. Стороны вспомнили, что Си Цзиньпин уже отправлял поздравительное послание южнокорейскому президенту после победы того на выборах, а также провел с ним телефонный разговор в конце марта."Председатель Си Цзиньпин приветствует визит президента (Юн Сок Ёля – ред.) и приглашает посетить Китай в удобное для обеих сторон время", - заявил Ван Цишань.Он также выразил пять пожеланий к новому южнокорейскому правительству касательно направления развития отношений Сеула и Пекина.По его словам, Китай хочет укрепить стратегическое общение с Южной Кореей и активизировать обмены на всех уровнях, усилить реальное сотрудничество, завершить вторую фазу переговоров по вопросу соглашения о свободной торговле и усилить сотрудничество на рынках третьих стран.Кроме того, Пекин хотел бы еще большего развития дружественных отношений, тесной координации с Южной Кореей в вопросах многостороннего сотрудничества, в том числе в торговле, ради процветания региона. Последним, пятым, предложением было - укрепить сотрудничество в северокорейском вопросе. Ван Цишань отметил, что Китай поддерживает диалог, улучшение отношений между Южной и Северной Кореей, а также продвигает денуклеаризацию и мир на Корейском полуострове.
https://ria.ru/20220418/kndr-1784050481.html
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китай
южная корея
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в мире, си цзиньпин, ван цишань, юн сок ель, китай, южная корея, пекин
15:04 10.05.2022
 
Си Цзиньпин поздравил президента Южной Кореи с инаугурацией

Си Цзиньпин поздравил президента Южной Кореи с инаугурацией и пригласил посетить Китай

© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 10 мая – РИА Новости. Китайская делегация во главе с заместителем председателя КНР Ван Цишанем поздравила нового президента Южной Кореи Юн Сок Ёля с инаугурацией и от лица председателя КНР Си Цзиньпина пригласила его посетить Китай, передает корреспондент РИА Новости.
После своей инаугурации во второй половине дня Юн Сок Ёль по очереди встретился с иностранными делегациями, в том числе китайской.
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Ван Цишань поздравил Юн Сок Ёля. Стороны вспомнили, что Си Цзиньпин уже отправлял поздравительное послание южнокорейскому президенту после победы того на выборах, а также провел с ним телефонный разговор в конце марта.
"Председатель Си Цзиньпин приветствует визит президента (Юн Сок Ёля – ред.) и приглашает посетить Китай в удобное для обеих сторон время", - заявил Ван Цишань.
Он также выразил пять пожеланий к новому южнокорейскому правительству касательно направления развития отношений Сеула и Пекина.
По его словам, Китай хочет укрепить стратегическое общение с Южной Кореей и активизировать обмены на всех уровнях, усилить реальное сотрудничество, завершить вторую фазу переговоров по вопросу соглашения о свободной торговле и усилить сотрудничество на рынках третьих стран.
Кроме того, Пекин хотел бы еще большего развития дружественных отношений, тесной координации с Южной Кореей в вопросах многостороннего сотрудничества, в том числе в торговле, ради процветания региона. Последним, пятым, предложением было - укрепить сотрудничество в северокорейском вопросе. Ван Цишань отметил, что Китай поддерживает диалог, улучшение отношений между Южной и Северной Кореей, а также продвигает денуклеаризацию и мир на Корейском полуострове.
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В миреСи ЦзиньпинВан ЦишаньЮн Сок ЕльКитайЮжная КореяПекин
 
 
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