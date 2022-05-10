Си Цзиньпин поздравил президента Южной Кореи с инаугурацией
Си Цзиньпин поздравил президента Южной Кореи с инаугурацией и пригласил посетить Китай
© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
СЕУЛ, 10 мая – РИА Новости. Китайская делегация во главе с заместителем председателя КНР Ван Цишанем поздравила нового президента Южной Кореи Юн Сок Ёля с инаугурацией и от лица председателя КНР Си Цзиньпина пригласила его посетить Китай, передает корреспондент РИА Новости.
После своей инаугурации во второй половине дня Юн Сок Ёль по очереди встретился с иностранными делегациями, в том числе китайской.
Ван Цишань поздравил Юн Сок Ёля. Стороны вспомнили, что Си Цзиньпин уже отправлял поздравительное послание южнокорейскому президенту после победы того на выборах, а также провел с ним телефонный разговор в конце марта.
"Председатель Си Цзиньпин приветствует визит президента (Юн Сок Ёля – ред.) и приглашает посетить Китай в удобное для обеих сторон время", - заявил Ван Цишань.
По его словам, Китай хочет укрепить стратегическое общение с Южной Кореей и активизировать обмены на всех уровнях, усилить реальное сотрудничество, завершить вторую фазу переговоров по вопросу соглашения о свободной торговле и усилить сотрудничество на рынках третьих стран.
Кроме того, Пекин хотел бы еще большего развития дружественных отношений, тесной координации с Южной Кореей в вопросах многостороннего сотрудничества, в том числе в торговле, ради процветания региона. Последним, пятым, предложением было - укрепить сотрудничество в северокорейском вопросе. Ван Цишань отметил, что Китай поддерживает диалог, улучшение отношений между Южной и Северной Кореей, а также продвигает денуклеаризацию и мир на Корейском полуострове.