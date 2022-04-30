https://ria.ru/20220430/grazhdanstvo-1786294820.html

Как получить гражданство в 2022 году: этапы, документы, причины отказа

Получение гражданства РФ 2022: порядок оформления и необходимые документы

Как получить гражданство в 2022 году: этапы, документы, причины отказа

Получение гражданства РФ накладывает на человека ряд прав и взаимных обязанностей с Российской Федерацией. Это трудоемкий процесс, сопровождающийся множеством... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T08:51

2022-04-30T08:51

2022-04-30T08:59

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Получение гражданства РФ накладывает на человека ряд прав и взаимных обязанностей с Российской Федерацией. Это трудоемкий процесс, сопровождающийся множеством нюансов. Какие иностранные граждане могут получить гражданство России в упрощенном порядке, нужно ли оформлять вид на жительство и какой пакет документов собрать – в материале РИА Новости.Получение гражданства РФПрисвоение иностранцу гражданства РФ дает ему возможность голосовать на выборах, работать в правоохранительных и государственных структурах и другие права. Но при этом у гражданина появляются и обязанности перед страной – например, воинская, а также необходимость следовать российским законам.Основания приобретения гражданстваСогласно Федеральному закону "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ, есть несколько оснований приобретения гражданства РФ.По рождениюНезависимо от места рождения ребенка (Россия или любая другая страна) если хотя бы один его родитель является гражданином РФ, то ребенок имеет право на получение российского гражданства по рождению.Принятие гражданстваИначе это можно назвать процессом натурализации. То есть иностранецдобровольно желает оформить гражданство РФ, проживая на территории страны. Также такое основание может подразумевать процедуру дарования статуса гражданина России за особые заслуги перед государством.Восстановление гражданстваЕсли человек когда-то имел российское гражданство, но переехал в другую страну и сменил его, то он может снова стать гражданином РФ. Процесс восстановления не отличается от получения. Сделать это можно как в общем, так и упрощенном порядке.Квота на гражданствоТакого понятия, как квота на гражданство РФ, не существует. Но есть квота на получение РВП– разрешения на временное проживание. Как правило, его выдают на три года (но бывает и другой срок), и оно позволяет иностранцу легально жить и работать на территории России.Куда обращаться для полученияЛюбыми вопросами гражданства в России занимается Главное управление по вопросам миграции МВД и его территориальные подразделения. Заявление и документы необходимо подавать лично по месту жительства. В Москве - в Многофункциональный миграционный центр, а за границей – в дипломатическое представительство или консульство РФ.Этапы полученияОдного заявления на получение гражданства РФ недостаточно, перед этим нужно совершить еще несколько действий. Весь процесс можно поделить на несколько этапов.Получение разрешения на временное проживаниеПолучить РВП по квоте может практически любой иностранец, который владеет русским языком и прошел медицинское освидетельствование. Но подавать заявление лучше всего в начале года, так как количество квот для каждого региона ограничено, и они быстро заканчиваются. Также существуют категории граждан, которые могут получить РВП без учета квоты:Это не полный перечень условий, по которым иностранец может получить РВП без квоты. Ознакомиться с подробным списком можно в ст. 6 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ.Оформление вида на жительствоВид на жительство, или ВНЖ, позволяет иностранцу жить на территории РФ без ограничений по срокам, работать в любом регионе, а также свободно въезжать и выезжать из страны. Чтобы получить ВНЖ, иностранец должен соответствовать какому-либо условию из списка. Сам порядок оформления достаточно трудоемкий:"Вместе с правами у владельца ВНЖ появляются ограничения и обязательства. Так, вне территории РФ можно находиться не более шести месяцев в год, а если в планах получать гражданство в общем порядке, то не более трех. Также важно чтить и соблюдать закон. При совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, иностранного гражданиналишат статуса. Также ВНЖ аннулируют, если было совершенно два и более административных правонарушений за год", – отметила Ирина Балыкина, юрист "Единого центра защиты".Подача на гражданствоПосле получения РВП и ВНЖ (по последнему необходимо прожить в России пять лет) иностранный гражданин может подать документы на гражданство РФ в общем порядке. Они могут рассматриваться продолжительное время – вплоть до года, а решение принимает президент. Также существует упрощенный порядок, разница заключается в пакете документов и сроках рассмотрения.Общий порядокПолучить гражданство РФ в общем порядке – долгий и трудный процесс. Он занимает минимум пять лет и требует большого терпения и внимательного отношения к сбору документов.Кто может получитьВ Федеральном законе "О гражданстве РФ" закреплены следующие требования к иностранцам, планирующим получить российское гражданство:Необходимые документыТочный список документов может отличаться, в зависимости от оснований получения гражданства. Для уточнения лучше обратиться в территориальное подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД. Обычно иностранцы предоставляют следующий набор:Необходимо подготовить как оригиналы, так и копии документов. Последние нужно заверить у нотариуса.Оплата госпошлиныВ 2022 году госпошлина составляет 3500 рублей. Реквизиты для оплаты указаны на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России. В случае если заявление будет отклонено, госпошлина не возвращается.Экзамен на гражданствоТестирование проводят образовательные учреждения из перечня Министерства образования РФ. Чтобы получить сертификат, нужно записаться на экзамен, оплатить 6000 рублей и получить результат, что человек знает русский язык не менее чем на 65 %. Ирина Балыкина уточняет, что есть категории граждан, которым экзамен проходить не нужно:ПрисягаИностранные граждане, которым одобрили получение гражданства РФ, обязаны принести присягу. Некоторые категории освобождены от этого:Сроки полученияСрок получения гражданства РФ по общему порядку может занять от пяти лет и более. Основная часть времени – необходимое проживание по ВНЖ на территории России, а само заявлениерассматривается около года.Упрощенный порядокУпрощенный порядок занимает меньше времени и требует другого списка документов, в сравнении с общим, но он доступен не всем иностранным гражданам.Кто может получитьКатегории иностранцев, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, закреплены в Федеральном законе "О гражданстве РФ".Программа переселения соотечественников. Она нацелена на помощь бывшим россиянам, гражданам СССР и их родственникам в получении гражданства РФ. Переехать можно не во все регионы России. В частности, нельзя в Москву и Санкт-Петербург, но разрешено в Ленинградскую область. Для получения гражданства РФпо этой программе необходимы следующие документы:Подавать нужно и оригиналы, и копии перечисленных документов.Носители русского языка. Носителем признается иностранец, который свободно владеет русским языком. Для получения такого статуса нужно пройти специальное собеседование, а также соответствовать одному из условий:Собеседование бесплатное и проводится после предварительной беседы и подачи соответствующего заявления в специальную комиссию МВД. По его итогам озвучивается решение. Без собеседования признаются носителями языка жители РеспубликиБеларусь и Украины, соответствующие одному из условий:Носители должны предоставить оригиналы и копии следующих документов для получения гражданства:Через брак. При бракосочетании гражданство одного супруга не присваивается другому. Чтобы иностранец, вступивший в брак с гражданином РФ, смог получить гражданство, ему необходимо получить РВП, ВНЖ и прожить в браке на территории РФ не менее трех лет. Необходимые документы такие же, как и при общем порядке, но дополнительно необходимо предъявить свидетельство о браке и паспорт супруга (как оригинал, так и копию, заверенную нотариусом).По родителю. Ребенок признается гражданином РФ в случаях:Если один или оба родителя граждане РФ, то для получения ребенком гражданства по рождению документы не нужны. Но если ребенок родился и живет за границей, то вместе с заявлением необходимо предоставить:Жители ЛНР и ДНР. Гражданам ДНР и ЛНР не нужно проходить этапы оформления ВНЖ и РВП.Самвел Меграбян, юрист "Единого центра защиты" и член Ассоциации юристов России, отмечает, что подать документы можно как на территории РФ, так и в самих республиках, но нужно сделать это лично и при этом иметь паспорт ДНР или ЛНР. Украинский паспорт с 4 ноября 2020 года перестал быть обязательным документом. Также нужно подтвердить, что по состоянию на 7 апреля 2014 года заявитель проживал на территории Донецкой и Луганской республик. Это подтверждает отметка в паспорте или другой документ, выданный, например, МВД. Процедура займет всего три месяца и в этот период не обязательно находиться на территории России. Для получения гражданства нужно ознакомиться с законодательством и Конституцией РФ и владеть русским языком. Список документов, который нужно подать, включает в себя:Должны быть предоставлены копии и оригиналы документов. Также нужно добавить свидетельство о рождении ребенка, если одновременно подается заявление для оформления гражданства для несовершеннолетних детей."Этот порядок регулируется Указом Президента РФ от 04.11.2020 N 665 "О внесении изменений в Указ Президента РФ от 18 февраля 2017 г. N 74 "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" и Указом Президента РФ от 24 апреля 2019 г. N 183 "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", – уточнил Самвел Меграбян.Граждане Беларуси, Казахстана и Кыргызской республики. Они могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, если соответствуют одному из условий:Соответствующие данной категории должны предоставить следующие документы:Иностранцы, проходящие военную службу по контракту. Военные по контракту, являющиеся гражданами государства из бывшего СССР и служащие по контракту не менее трех лет, могут получить гражданство РФ раньше остальных. Им не надо жить пять лет на территории России по ВНЖ.Специалисты с профессией из специального перечня. В Россиисуществует перечень специальностей, утвержденный Министерством труда, профессионалы в которых могут получить гражданство РФ по упрощенной форме. По состоянию на 2022 год в него входит 135 профессий и список периодически корректируется. Помимо этого, должны соблюдаться и другие условия:Помимо стандартного заявления на получение гражданства РФ, необходимо предъявить диплом, подтверждающий образование по профессии из перечня. При этом он может быть выдан любой страной. Избежать получения ВНЖ специалистам не получится, этот этап обязательный. Все иностранные документы должны иметь перевод на русский язык и быть заверенными нотариусом.Родившиеся на территории РСФСР. На упрощенный порядок оформления гражданства могут претендовать иностранцы, которые постоянно проживают в России, родились на территории РСФСР и имели советское гражданство. Следовательно, у иностранного гражданина уже должен быть ВНЖ, а также свидетельство о рождении, в котором местом рождения указана РСФСР. Советский паспорт по очевидным причинам не попросят, но его наличие в прошлом является обязательным условием. Остальной набор документов не отличается от общего порядка.Оплата госпошлиныНезависимо от порядка приема – общего или упрощенного – госпошлина установлена в едином размере: 3500 рублей.ПрисягаПрисяга при упрощенном порядке получения гражданства так же обязательна, как и при общем. Но в то же время есть несколько категорий граждан, освобожденных от необходимости проходить данную процедуру.Не подлежат принесению Присяги при получении гражданства РФ в 2022 году следующие лица:Сроки полученияПри упрощенном порядке получения гражданства решение принимает МВД РФ и его территориальные органы, в связи с чем сроки значительно сокращаются до трёх - шести месяцев.Варианты получения гражданства для пенсионеровСо слов эксперта, пенсионеры получают гражданство РФ в общем порядке, если не соответствуют ни одной из перечисленных категорий, имеющих право на упрощенный. Но при этом пенсионерам старше 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин не нужно сдавать экзамен на владение русским языком.Как проверить готовность гражданстваМожно дождаться официального ответа или лично обратиться в отделение МВД для уточнения. Обращение рассматривается в течение 30 дней, по истечении которых дается ответ. Проверить статус через интернет нельзя.Отказ в приобретении гражданства РФЗаявление о выдаче гражданства РФ отклоняется в случаях:Восстановление гражданства РФВ случаях, когда гражданин-иностранец уже имел российское гражданство, он может его восстановить и подать заявление раньше остальных категорий – уже через три года после получения ВНЖ. Срок сокращается до года, если он беженец, получил политическое убежище, добился успехов в науке и культуре, а также работает по профессии из специального перечня. Остальные требования и условия те же самые, что и при обычном получении гражданства.Двойное гражданствоДвойное гражданство возможно только со странами, с которыми заключено специальное соглашение. В случае России – это Таджикистан. То есть, если российский гражданин получит гражданство Таджикистана, у него будет двойное. Он сохранит права и обязанности в обеих странах, но проходить военную службу и платить налоги ему необходимо только в стране постоянного проживания."Если российский гражданин приобрел паспорт Германии, гражданство будет называться не двойным, а вторым. При этом в России его будут воспринимать только как русского, а в Германии – как немца. Военная обязанность при таком гражданствеможет возникнуть в обеих странах, если вовремя не сняться с учета. На налоги влияет только резидентство: если гражданин России проживает вне страны более 183 дней в течение 12 месяцев, то с дохода в России он заплатит 30 % НДФЛ вместо 13 %", – дополнила Ирина Балыкина.Законодательная базаИзучение законодательной базы очень важно перед началом процесса получения гражданства. Это поможет понять, какие права есть у иностранного гражданина, какие документы нужны и позволит изучить полные списки и перечни льготных категорий. В частности, стоит обратить внимание на:

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https://ria.ru/20200226/1565231059.html

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https://ria.ru/20220419/mvd-1784240454.html

https://ria.ru/20220406/grazhdanstvo-1782018229.html

https://ria.ru/20191017/1559873461.html

https://ria.ru/20220406/grazhdanstvo-1782006461.html

https://ria.ru/20220112/gosduma-1767515358.html

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Дарья Буймова

россия, ссср, рсфср, министерство образования рф, ассоциация юристов россии, общество