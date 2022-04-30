08:51 30.04.2022 (обновлено: 08:59 30.04.2022)
Как получить гражданство в 2022 году: этапы, документы, причины отказа
Получение гражданства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Получение гражданства РФ накладывает на человека ряд прав и взаимных обязанностей с Российской Федерацией. Это трудоемкий процесс, сопровождающийся множеством нюансов. Какие иностранные граждане могут получить гражданство России в упрощенном порядке, нужно ли оформлять вид на жительство и какой пакет документов собрать – в материале РИА Новости.
Получение гражданства РФ
Присвоение иностранцу гражданства РФ дает ему возможность голосовать на выборах, работать в правоохранительных и государственных структурах и другие права. Но при этом у гражданина появляются и обязанности перед страной – например, воинская, а также необходимость следовать российским законам.
Основания приобретения гражданства
Согласно Федеральному закону "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ, есть несколько оснований приобретения гражданства РФ.
По рождению
Независимо от места рождения ребенка (Россия или любая другая страна) если хотя бы один его родитель является гражданином РФ, то ребенок имеет право на получение российского гражданства по рождению.
Принятие гражданства
Иначе это можно назвать процессом натурализации. То есть иностранецдобровольно желает оформить гражданство РФ, проживая на территории страны. Также такое основание может подразумевать процедуру дарования статуса гражданина России за особые заслуги перед государством.
Восстановление гражданства
Если человек когда-то имел российское гражданство, но переехал в другую страну и сменил его, то он может снова стать гражданином РФ. Процесс восстановления не отличается от получения. Сделать это можно как в общем, так и упрощенном порядке.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Квота на гражданство
Такого понятия, как квота на гражданство РФ, не существует. Но есть квота на получение РВП– разрешения на временное проживание. Как правило, его выдают на три года (но бывает и другой срок), и оно позволяет иностранцу легально жить и работать на территории России.
Куда обращаться для получения
Любыми вопросами гражданства в России занимается Главное управление по вопросам миграции МВД и его территориальные подразделения. Заявление и документы необходимо подавать лично по месту жительства. В Москве - в Многофункциональный миграционный центр, а за границей – в дипломатическое представительство или консульство РФ.
Этапы получения
Одного заявления на получение гражданства РФ недостаточно, перед этим нужно совершить еще несколько действий. Весь процесс можно поделить на несколько этапов.
Получение разрешения на временное проживание
Получить РВП по квоте может практически любой иностранец, который владеет русским языком и прошел медицинское освидетельствование. Но подавать заявление лучше всего в начале года, так как количество квот для каждого региона ограничено, и они быстро заканчиваются. Также существуют категории граждан, которые могут получить РВП без учета квоты:
- —иностранцы, которые родились в РСФСР и были гражданами СССР;
- —у которых есть родители или дети, являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие на территории России;
- —несовершеннолетние, у которых родитель-иностранец проживает в России;
- —признанные носители русского языка;
- —незаконно депортированные с территории Крымской АССР;
- —те, кто получил очное образование в государственном российском вузе;
- —работающие по профессии из специального перечня больше полугода;
- —состоящие в браке с гражданином РФ и проживающие на территории России.
Это не полный перечень условий, по которым иностранец может получить РВП без квоты. Ознакомиться с подробным списком можно в ст. 6 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ.
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКабинет отделения миграционной службы Старобельского РОВД МВД ЛНР
Кабинет отделения миграционной службы Старобельского РОВД МВД ЛНР
Оформление вида на жительство
Вид на жительство, или ВНЖ, позволяет иностранцу жить на территории РФ без ограничений по срокам, работать в любом регионе, а также свободно въезжать и выезжать из страны. Чтобы получить ВНЖ, иностранец должен соответствовать какому-либо условию из списка. Сам порядок оформления достаточно трудоемкий:
- —сначала необходимо получить РВП;
- —далее сдать экзамен (в одном из образовательных учреждений из перечня Министерства образования РФ) на знание русского языка и получитьсертификат. Данный пункт не относится к гражданам Белоруссии, пенсионерам и несовершеннолетним;
- —заполнить заявление в ГУВМ МВД;
- —пройти медосмотр и получить справку об отсутствии опасных инфекций, наркозависимости, ВИЧ и т.д.;
- —получить подтверждение законного дохода: справка 2-НДФЛ, выписка с банковского счета или записка от работодателя;
- —при проживании на территории РФ более трех лет нужен документ, подтверждающий наличие жилья (собственного или съемного);
- —оплатить госпошлину в размере 5000 рублей.
"Вместе с правами у владельца ВНЖ появляются ограничения и обязательства. Так, вне территории РФ можно находиться не более шести месяцев в год, а если в планах получать гражданство в общем порядке, то не более трех. Также важно чтить и соблюдать закон. При совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, иностранного гражданиналишат статуса. Также ВНЖ аннулируют, если было совершенно два и более административных правонарушений за год", – отметила Ирина Балыкина, юрист "Единого центра защиты".
Подача на гражданство
После получения РВП и ВНЖ (по последнему необходимо прожить в России пять лет) иностранный гражданин может подать документы на гражданство РФ в общем порядке. Они могут рассматриваться продолжительное время – вплоть до года, а решение принимает президент. Также существует упрощенный порядок, разница заключается в пакете документов и сроках рассмотрения.
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Общий порядок
Получить гражданство РФ в общем порядке – долгий и трудный процесс. Он занимает минимум пять лет и требует большого терпения и внимательного отношения к сбору документов.
Кто может получить
В Федеральном законе "О гражданстве РФ" закреплены следующие требования к иностранцам, планирующим получить российское гражданство:
- —на территории России нужно практически непрерывно проживать пять лет по ВНЖ. Допускается перерыв в три месяца в течение года. Исключение – люди с особыми заслугами перед родиной, а также те, кто проживал в странах СССР три года и больше и отслужил в Вооруженных силах РФ;
- —иметь официальную работу или другой законный источник дохода;
- —владеть русским языком и иметь документ, подтверждающий это: соответствующий сертификат, школьный аттестат, диплом вуза России или СССР;
- —обещать исполнять и соблюдать законы и Конституцию РФ;
- —пройти дактилоскопию.
Необходимые документы
Точный список документов может отличаться, в зависимости от оснований получения гражданства. Для уточнения лучше обратиться в территориальное подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД. Обычно иностранцы предоставляют следующий набор:
- —два заявления на получение гражданства РФ;
- —документ, удостоверяющий личность, – например, паспорт иностранного государства. Дополнительно к нему прикладывается нотариально заверенный перевод;
- —вид на жительство;
- —квитанция об оплате госпошлины;
- —свидетельство о рождении;
- —свидетельство о браке (при наличии);
- —документ об образовании;
- —свидетельство о смене фамилии (при наличии);
- —документ, подтверждающий официальный доход на территории РФ;
- —документ, подтверждающий владение русским языком;
- —свидетельства о рождении детей (при наличии);
- —четыре фотографии заявителя размером 35 х 45 мм.
Необходимо подготовить как оригиналы, так и копии документов. Последние нужно заверить у нотариуса.
Оплата госпошлины
В 2022 году госпошлина составляет 3500 рублей. Реквизиты для оплаты указаны на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России. В случае если заявление будет отклонено, госпошлина не возвращается.
Экзамен на гражданство
Тестирование проводят образовательные учреждения из перечня Министерства образования РФ. Чтобы получить сертификат, нужно записаться на экзамен, оплатить 6000 рублей и получить результат, что человек знает русский язык не менее чем на 65 %. Ирина Балыкина уточняет, что есть категории граждан, которым экзамен проходить не нужно:
- —получившие среднее образование в СССР (до 1991 года);
- —получившие среднее образование в России после 1991 года или в другой стране, где русский язык является одним из государственных;
- —мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет;
- —недееспособные и лица с I группой инвалидности.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыдача разрешения на временное проживание гражданину Украины
Выдача разрешения на временное проживание гражданину Украины
Присяга
Иностранные граждане, которым одобрили получение гражданства РФ, обязаны принести присягу. Некоторые категории освобождены от этого:
- —несовершеннолетние;
- —недееспособные взрослые;
- —те, кто из-за особенностей здоровья не может прочитать и/или произнести текст присяги, а также собственноручно его подписать.
Сроки получения
Срок получения гражданства РФ по общему порядку может занять от пяти лет и более. Основная часть времени – необходимое проживание по ВНЖ на территории России, а само заявлениерассматривается около года.
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Упрощенный порядок
Упрощенный порядок занимает меньше времени и требует другого списка документов, в сравнении с общим, но он доступен не всем иностранным гражданам.
Кто может получить
Категории иностранцев, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, закреплены в Федеральном законе "О гражданстве РФ".
Программа переселения соотечественников. Она нацелена на помощь бывшим россиянам, гражданам СССР и их родственникам в получении гражданства РФ. Переехать можно не во все регионы России. В частности, нельзя в Москву и Санкт-Петербург, но разрешено в Ленинградскую область. Для получения гражданства РФпо этой программе необходимы следующие документы:
- —свидетельство участника программы переселения. Для его получения нужно подать соответствующее заявление: в России – в МВД по месту проживания, за границей – в представительство МВД РФ, дипломатическое представительство или российское консульство;
- —заявление на гражданство РФ;
- —паспорт заявителя;
- —РВП или ВНЖ.
Подавать нужно и оригиналы, и копии перечисленных документов.
Носители русского языка. Носителем признается иностранец, который свободно владеет русским языком. Для получения такого статуса нужно пройти специальное собеседование, а также соответствовать одному из условий:
- —постоянно проживать на территории РФ;
- —иметь близких родственников, которые жили или живут на территории РФ постоянно: родители, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки.
- —свободно владеют русским языком;
- —лично подают заявление о признании носителем;
- —они сами или их прямые родственники по восходящей линии постоянно живут или жили на территории России, СССР или Российской империи.
Носители должны предоставить оригиналы и копии следующих документов для получения гражданства:
- —заявление на получение гражданства РФ;
- —РВП или ВНЖ;
- —документ, подтверждающий официальный источник дохода;
- —решение о признании носителем;
- —если заявитель или его родственники жили в РФ или СССР, то нужен любой документ, подтверждающий это.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПосетители у информационного стенда в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Посетители у информационного стенда в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Через брак. При бракосочетании гражданство одного супруга не присваивается другому. Чтобы иностранец, вступивший в брак с гражданином РФ, смог получить гражданство, ему необходимо получить РВП, ВНЖ и прожить в браке на территории РФ не менее трех лет. Необходимые документы такие же, как и при общем порядке, но дополнительно необходимо предъявить свидетельство о браке и паспорт супруга (как оригинал, так и копию, заверенную нотариусом).
По родителю. Ребенок признается гражданином РФ в случаях:
- —если один родитель или оба имеют гражданство РФ;
- —если один родитель гражданин РФ, а второй либо вообще не имеет гражданства либо признан судом отсутствующим;
- —если ребенок родился в России, но его родители иностранцы и их государство не предоставляет ребенку свое гражданство;
- —если ребенок родился в России, но его родители неизвестны. В таком случае он становится гражданином РФ через полгода, если мать и отец не нашлись.
Если один или оба родителя граждане РФ, то для получения ребенком гражданства по рождению документы не нужны. Но если ребенок родился и живет за границей, то вместе с заявлением необходимо предоставить:
- —свидетельство о рождении ребенка и его паспорт (при наличии);
- —паспорта родителей;
- —документ, подтверждающий проживание ребенка за границей;
- —согласие родителя, если он иностранец.
Самвел Меграбян, юрист "Единого центра защиты" и член Ассоциации юристов России, отмечает, что подать документы можно как на территории РФ, так и в самих республиках, но нужно сделать это лично и при этом иметь паспорт ДНР или ЛНР. Украинский паспорт с 4 ноября 2020 года перестал быть обязательным документом. Также нужно подтвердить, что по состоянию на 7 апреля 2014 года заявитель проживал на территории Донецкой и Луганской республик. Это подтверждает отметка в паспорте или другой документ, выданный, например, МВД. Процедура займет всего три месяца и в этот период не обязательно находиться на территории России. Для получения гражданства нужно ознакомиться с законодательством и Конституцией РФ и владеть русским языком. Список документов, который нужно подать, включает в себя:
- —заявление установленного образца в двух экземплярах;
- —документ, подтверждающий владение русским языком;
- —если нет отметки о регистрации в действующем украинском паспорте или паспорте ДНР или ЛНР, то документ, подтверждающий постоянное проживание на территории Донецкой или Луганской областей по состоянию на 7 апреля 2014 года;
- —украинский паспорт (при наличии);
- —заявление о заключении или расторжении брака, а также документы о смене фамилии (при наличии);
- —4 фотографии размером 3 х 4 см.
Должны быть предоставлены копии и оригиналы документов. Также нужно добавить свидетельство о рождении ребенка, если одновременно подается заявление для оформления гражданства для несовершеннолетних детей.
"Этот порядок регулируется Указом Президента РФ от 04.11.2020 N 665 "О внесении изменений в Указ Президента РФ от 18 февраля 2017 г. N 74 "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" и Указом Президента РФ от 24 апреля 2019 г. N 183 "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", – уточнил Самвел Меграбян.
Граждане Беларуси, Казахстана и Кыргызской республики. Они могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, если соответствуют одному из условий:
- —были гражданами Белорусской ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР или РСФСР и одновременно бывшего СССР, родились и проживали в РФ до 21 декабря 1991 года;
- —имеют в России близкого родственника, гражданина РФ. Это могут быть супруг, родители, дети, сестры, братья и т.д.
Соответствующие данной категории должны предоставить следующие документы:
- —заявление на получение гражданства РФ;
- —паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и содержащий сведения о гражданстве;
- —копии свидетельств о рождении и браке (при наличии), заверенные нотариусом;
- —документ, подтверждающий соответствие одному из условий выше.
Иностранцы, проходящие военную службу по контракту. Военные по контракту, являющиеся гражданами государства из бывшего СССР и служащие по контракту не менее трех лет, могут получить гражданство РФ раньше остальных. Им не надо жить пять лет на территории России по ВНЖ.
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Специалисты с профессией из специального перечня. В Россиисуществует перечень специальностей, утвержденный Министерством труда, профессионалы в которых могут получить гражданство РФ по упрощенной форме. По состоянию на 2022 год в него входит 135 профессий и список периодически корректируется. Помимо этого, должны соблюдаться и другие условия:
- —стаж работы в Россиипо выбранной специальности не менее года. При этом стаж в других странах не учитывается;
- —работа должна быть официальной.
Помимо стандартного заявления на получение гражданства РФ, необходимо предъявить диплом, подтверждающий образование по профессии из перечня. При этом он может быть выдан любой страной. Избежать получения ВНЖ специалистам не получится, этот этап обязательный. Все иностранные документы должны иметь перевод на русский язык и быть заверенными нотариусом.
Родившиеся на территории РСФСР. На упрощенный порядок оформления гражданства могут претендовать иностранцы, которые постоянно проживают в России, родились на территории РСФСР и имели советское гражданство. Следовательно, у иностранного гражданина уже должен быть ВНЖ, а также свидетельство о рождении, в котором местом рождения указана РСФСР. Советский паспорт по очевидным причинам не попросят, но его наличие в прошлом является обязательным условием. Остальной набор документов не отличается от общего порядка.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота в отделение МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области
Работа в отделение МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области
Оплата госпошлины
Независимо от порядка приема – общего или упрощенного – госпошлина установлена в едином размере: 3500 рублей.
Присяга
Присяга при упрощенном порядке получения гражданства так же обязательна, как и при общем. Но в то же время есть несколько категорий граждан, освобожденных от необходимости проходить данную процедуру.
Не подлежат принесению Присяги при получении гражданства РФ в 2022 году следующие лица:
- —Дети младше 18 лет.
- —Лица, которые являются недееспособными или с ограниченной дееспособностью.
- —Люди по состоянию здоровья неспособные произнести, прочитать или подписать документ с текстом. То, что конкретное лицо является недееспособным, должен подтвердить суд. Соответственно, необходимо будет представить судебное решение.
Сроки получения
При упрощенном порядке получения гражданства решение принимает МВД РФ и его территориальные органы, в связи с чем сроки значительно сокращаются до трёх - шести месяцев.
© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкСотрудники в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово, где оказывают услуги для трудовых мигрантов
Сотрудники в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово, где оказывают услуги для трудовых мигрантов
Варианты получения гражданства для пенсионеров
Со слов эксперта, пенсионеры получают гражданство РФ в общем порядке, если не соответствуют ни одной из перечисленных категорий, имеющих право на упрощенный. Но при этом пенсионерам старше 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин не нужно сдавать экзамен на владение русским языком.
Как проверить готовность гражданства
Можно дождаться официального ответа или лично обратиться в отделение МВД для уточнения. Обращение рассматривается в течение 30 дней, по истечении которых дается ответ. Проверить статус через интернет нельзя.
Отказ в приобретении гражданства РФ
Заявление о выдаче гражданства РФ отклоняется в случаях:
- —если заявитель выступает за смену конституционного строя или совершает действия, которые способствую созданию угрозы безопасности РФ;
- —участия заявителя в мировых и других военных конфликтах или совершения других действий против населения России;
- —участия заявителя в исполнении или подготовке экстремистской активности, за которую в РФпредусмотрена уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность;
- —лимита въезда в Россию;
- —депортации, а также передачи граждан по международному соглашению другим странам;
- —если заявительподал поддельные или ложные документы;
- —если заявитель работает в правоохранительных органах или состоит на военной службе в другой стране;
- —если имеется не закрытая судимость;
- —если заявитель находится в уголовном розыске органами РФ или других государств;
- —если заявитель осужден и пребывает в местах лишения свободы.
Восстановление гражданства РФ
В случаях, когда гражданин-иностранец уже имел российское гражданство, он может его восстановить и подать заявление раньше остальных категорий – уже через три года после получения ВНЖ. Срок сокращается до года, если он беженец, получил политическое убежище, добился успехов в науке и культуре, а также работает по профессии из специального перечня. Остальные требования и условия те же самые, что и при обычном получении гражданства.
Двойное гражданство
Двойное гражданство возможно только со странами, с которыми заключено специальное соглашение. В случае России – это Таджикистан. То есть, если российский гражданин получит гражданство Таджикистана, у него будет двойное. Он сохранит права и обязанности в обеих странах, но проходить военную службу и платить налоги ему необходимо только в стране постоянного проживания.
"Если российский гражданин приобрел паспорт Германии, гражданство будет называться не двойным, а вторым. При этом в России его будут воспринимать только как русского, а в Германии – как немца. Военная обязанность при таком гражданствеможет возникнуть в обеих странах, если вовремя не сняться с учета. На налоги влияет только резидентство: если гражданин России проживает вне страны более 183 дней в течение 12 месяцев, то с дохода в России он заплатит 30 % НДФЛ вместо 13 %", – дополнила Ирина Балыкина.
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Законодательная база
Изучение законодательной базы очень важно перед началом процесса получения гражданства. Это поможет понять, какие права есть у иностранного гражданина, какие документы нужны и позволит изучить полные списки и перечни льготных категорий. В частности, стоит обратить внимание на:
- —ФЗ-62 "О гражданстве Российской Федерации";
- —Указ Президента РФ от 14.11.2002 № 1325;
- —ФЗ-115 "О правовом положении иностранных граждан в РФ";
- —Указ Президента РФ № 637;
- —Указ Президента РФ № 187 от 29.04.2019;
- —Указ Президента РФ № 183 от 24.04.2019;
- —Указ Президента РФ № 665 от 04.11.2020;
- —Соглашение между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией "Об упрощенном порядке приобретения гражданства" от 26.02.1999.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово
Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово