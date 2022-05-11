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Справка 2 НДФЛ: что это, как получить через госуслуги и налоговую службу
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Справка о доходах: как и где можно получить 2-НДФЛ
Справка 2 НДФЛ: что это, как получить через госуслуги и налоговую службу
Справка о доходах: как и где можно получить 2-НДФЛ
Справка 2-НДФЛ: что это такое и как ее получить для оформления налогового вычета за квартиру, обучение, лечение или при оформлении кредита. Где взять справку... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T11:29
2022-05-11T11:40
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
ндфл
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Справка 2-НДФЛ: что это такое и как ее получить для оформления налогового вычета за квартиру, обучение, лечение или при оформлении кредита. Где взять справку сотруднику, как долго она оформляется и можно ли заказать документ через портал “Госуслуги” – в материале РИА Новости.Справка 2 НДФЛТакие документы, как справка о доходах (2-НДФЛ) и налоговая декларация (3-НДФЛ) могут потребоваться, например, при оформлении кредита, ипотеки или налоговых вычетов."Полным названием справки по форме 2-НДФЛ является "Справка о доходах и суммах налога физического лица". Она содержит информацию о доходах физического лица, полученных от работодателя, и суммах удержанного им налога", — поясняет управляющий партнер Quattor Advisory Гайк Мартиросян.Сведения в справке"Справка 2-НДФЛ- главный источник сведений о доходах работника и удержанных налогах. Выдается агентом (работодателем, заказчиком) за год, то есть в ней будут указаны данные с января по декабрь", — говорит Юлия Жукова, действительный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, магистр экономики.В ней должны содержаться следующие сведения:"Порядок заполнения справки о доходах и суммах налога физлица не утвержден. Заполняют ее по общим правилам заполнения расчета 6-НДФЛ", — отмечает Александр Спиридонов, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.Юрист говорит, что справки о доходах и суммах налога физического лица печатью заверять необязательно. Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@, которым они утверждены, не содержит такого требования. Наличие печати является правом, а не обязанностью организации, если законодательством не предусмотрено иное. Это следует, в частности, из п. 5 ст. 2 закона об ООО, п. 7 ст. 2 закона об АО. Для ИП обязанность иметь печать также не предусмотрена. Справку о доходах и суммах налога физлица подписывает руководитель организации либо иное должностное лицо, действующее на основании доверенности.Где получить справкуСправку 2-НДФЛ можно получить:Александр Спиридонов отмечает, что справку 2-НДФЛ можно получить у работодателя, в том числе у бывшего, через МФЦ (если имеется соглашение об этом), а также информация доступна в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС РФ и портале “Госуслуги”. Весь процесс происходит в пару кликов и занимает несколько минут. Справка формируется в автоматическом режиме.Как получить справку"Справку можно получить при личной подаче заявления, направить запрос заказным письмом через почту России, а самый быстрый вариант - заказать ее онлайн на портале “Госуслуги” или на сайте ФНС России", — комментирует Юлия Жукова.Выдать справку о доходах и суммах налога физлица работодатель обязан:Способы выдачи справок о доходах и суммах налога физлица не установлены.Куда предоставляется справкаСправка 2-НДФЛ предоставляется по запросу в любую организацию, где требуется подтвердить доход, к примеру, банк, суд, социальные службы, ИФНС России. А также для передачи ее новому работодателю или в ФНС с целью получения вычетов по НДФЛ.Чаще всего, по словам Александра Спиридонова, предоставление справки требуется для подтверждения дохода:Ошибки при заполнении справки"Главные ошибки при заполнении справки — неверное указание данных организации или физического лица, на которое выдана справка, ошибка в расчетах, отсутствие предоставленных вычетов, отсутствие подписи и печати", — говорит Юлия Жукова. Эксперт акцентирует внимание на том, что у индивидуального предпринимателя КПП отсутствует и это не считается ошибкой.По словам Александра Спиридонова, за ошибки при формировании справки отвечает работодатель, который обязан выдать документ с достоверными сведениями.Отказ в выдаче справки"Работодатель (заказчик) не имеет права отказать в выдаче справки 2-НДФЛ", — утверждает Юлия Жукова. Действующий или бывший работник может по своей инициативе обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении документа за любой необходимый период времени, например год, месяц или весь период работы.ФНС России, налоговая инспекция, сайт “Госуслуги” могут не оформить справку при отсутствии у них данных о доходах и вычетах за запрашиваемый период.Разница между 2-НДФЛ и 3-НДФЛГлавным отличием является сама форма и содержащаяся в ней информация.2-НДФЛ — справка, которая выдается любому физическому лицу, который получал доходы на территории Российской Федерации.3-НДФЛ — налоговая декларация о доходах физического лица, нотариуса, адвоката. "Ее обязаны подать в ИФНС России до 1 апреля следующего года за отчетным, все, кто получил доходы в отчетном году. Также эту декларацию подают те физические лица, которые передают данные на получение имущественных вычетов", — поясняет Юлия Жукова.Гайк Мартиросян отмечает, что в декларации (3-НДФЛ) отражается информация о доходах, полученных физическим лицом, в отношении которых НДФЛ не был удержан налоговым агентом. "Примерами могут служить доходы по брокерским счетам, арендные, прибыль контролируемой иностранной компании (КИК)", — говорит эксперт.
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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), ндфл
11:29 11.05.2022 (обновлено: 11:40 11.05.2022)
 

Справка о доходах: как и где можно получить 2-НДФЛ

© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкПолучение справки 2 НДФЛ
Получение справки 2 НДФЛ - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Получение справки 2 НДФЛ
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Справка 2-НДФЛ: что это такое и как ее получить для оформления налогового вычета за квартиру, обучение, лечение или при оформлении кредита. Где взять справку сотруднику, как долго она оформляется и можно ли заказать документ через портал “Госуслуги” – в материале РИА Новости.

Справка 2 НДФЛ

Такие документы, как справка о доходах (2-НДФЛ) и налоговая декларация (3-НДФЛ) могут потребоваться, например, при оформлении кредита, ипотеки или налоговых вычетов.
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"Полным названием справки по форме 2-НДФЛ является "Справка о доходах и суммах налога физического лица". Она содержит информацию о доходах физического лица, полученных от работодателя, и суммах удержанного им налога", — поясняет управляющий партнер Quattor Advisory Гайк Мартиросян.

Сведения в справке

"Справка 2-НДФЛ- главный источник сведений о доходах работника и удержанных налогах. Выдается агентом (работодателем, заказчиком) за год, то есть в ней будут указаны данные с января по декабрь", — говорит Юлия Жукова, действительный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, магистр экономики.
В ней должны содержаться следующие сведения:
  • дата выдачи;
  • данные организации или индивидуального предпринимателя, а именно наименование, ИНН, КПП, ОКТМО;
  • данные физического лица, на чьё имя выдаётся справка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, ИНН, паспортные данные;
  • полученные доходы;
  • полученные вычеты;
  • сумма полученных доходов;
  • сумма облагаемых налогом доходов;
  • сумма налога исчисленного;
  • сумма налога удержанного;
  • сумма налога уплаченного;
  • подпись главного бухгалтера или руководителя организации (индивидуального предпринимателя), выдавшего справку.
"Порядок заполнения справки о доходах и суммах налога физлица не утвержден. Заполняют ее по общим правилам заполнения расчета 6-НДФЛ", — отмечает Александр Спиридонов, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.
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Юрист говорит, что справки о доходах и суммах налога физического лица печатью заверять необязательно. Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@, которым они утверждены, не содержит такого требования. Наличие печати является правом, а не обязанностью организации, если законодательством не предусмотрено иное. Это следует, в частности, из п. 5 ст. 2 закона об ООО, п. 7 ст. 2 закона об АО. Для ИП обязанность иметь печать также не предусмотрена. Справку о доходах и суммах налога физлица подписывает руководитель организации либо иное должностное лицо, действующее на основании доверенности.

Где получить справку

Справку 2-НДФЛ можно получить:
  • у работодателя (заказчика);
  • налоговой инспекции;
  • на портале "Госуслуги";
  • на сайте ФНС России.
Александр Спиридонов отмечает, что справку 2-НДФЛ можно получить у работодателя, в том числе у бывшего, через МФЦ (если имеется соглашение об этом), а также информация доступна в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС РФ и портале “Госуслуги”. Весь процесс происходит в пару кликов и занимает несколько минут. Справка формируется в автоматическом режиме.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудники МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудники МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания

Как получить справку

"Справку можно получить при личной подаче заявления, направить запрос заказным письмом через почту России, а самый быстрый вариант - заказать ее онлайн на портале “Госуслуги” или на сайте ФНС России", — комментирует Юлия Жукова.
Выдать справку о доходах и суммах налога физлица работодатель обязан:
  • работнику (в том числе бывшему) - в течение трех рабочих дней со дня получения заявления;
  • увольняющемуся сотруднику - в его последний рабочий день;
  • другому физлицу, которое получало доход, - в течение 30 дней с даты получения заявления.
Способы выдачи справок о доходах и суммах налога физлица не установлены.
"Работодатель вправе самостоятельно решить, как будет их выдавать. Главное, чтобы применяемый способ не противоречил законодательству. Например, можно оформитьэту справку в электронном виде, заверив ЭЦП", — говорит эксперт.
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Куда предоставляется справка

Справка 2-НДФЛ предоставляется по запросу в любую организацию, где требуется подтвердить доход, к примеру, банк, суд, социальные службы, ИФНС России. А также для передачи ее новому работодателю или в ФНС с целью получения вычетов по НДФЛ.
Чаще всего, по словам Александра Спиридонова, предоставление справки требуется для подтверждения дохода:
  • при оформлении кредитов, ипотеки, займов;
  • для получения мер господдержки;
  • получения виз для въезда в иностранные государства;
  • исполнения обязательств госслужащими и членами их семей и т.д.
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Ошибки при заполнении справки

"Главные ошибки при заполнении справки — неверное указание данных организации или физического лица, на которое выдана справка, ошибка в расчетах, отсутствие предоставленных вычетов, отсутствие подписи и печати", — говорит Юлия Жукова. Эксперт акцентирует внимание на том, что у индивидуального предпринимателя КПП отсутствует и это не считается ошибкой.
По словам Александра Спиридонова, за ошибки при формировании справки отвечает работодатель, который обязан выдать документ с достоверными сведениями.
© РИА НовостиПриложение "Налоги ФЛ"
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© РИА Новости
Приложение "Налоги ФЛ"

Отказ в выдаче справки

"Работодатель (заказчик) не имеет права отказать в выдаче справки 2-НДФЛ", — утверждает Юлия Жукова. Действующий или бывший работник может по своей инициативе обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении документа за любой необходимый период времени, например год, месяц или весь период работы.
ФНС России, налоговая инспекция, сайт “Госуслуги” могут не оформить справку при отсутствии у них данных о доходах и вычетах за запрашиваемый период.
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Разница между 2-НДФЛ и 3-НДФЛ

Главным отличием является сама форма и содержащаяся в ней информация.
2-НДФЛ — справка, которая выдается любому физическому лицу, который получал доходы на территории Российской Федерации.
3-НДФЛ — налоговая декларация о доходах физического лица, нотариуса, адвоката. "Ее обязаны подать в ИФНС России до 1 апреля следующего года за отчетным, все, кто получил доходы в отчетном году. Также эту декларацию подают те физические лица, которые передают данные на получение имущественных вычетов", — поясняет Юлия Жукова.
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Гайк Мартиросян отмечает, что в декларации (3-НДФЛ) отражается информация о доходах, полученных физическим лицом, в отношении которых НДФЛ не был удержан налоговым агентом. "Примерами могут служить доходы по брокерским счетам, арендные, прибыль контролируемой иностранной компании (КИК)", — говорит эксперт.
"В установленных НК РФ случаях физические лица самостоятельно исчисляют и уплачивают НДФЛ. Налогоплательщики представляют декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту своего учета. Соответственно правовая природа справки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ разная", — дополняет Александр Спиридонов.
 
РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)НДФЛ
 
 
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