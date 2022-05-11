https://ria.ru/20220511/ndfl-1787856915.html

Справка о доходах: как и где можно получить 2-НДФЛ

Справка 2 НДФЛ: что это, как получить через госуслуги и налоговую службу

Справка о доходах: как и где можно получить 2-НДФЛ

Справка 2-НДФЛ: что это такое и как ее получить для оформления налогового вычета за квартиру, обучение, лечение или при оформлении кредита. Где взять справку... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T11:29

2022-05-11T11:29

2022-05-11T11:40

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

ндфл

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Справка 2-НДФЛ: что это такое и как ее получить для оформления налогового вычета за квартиру, обучение, лечение или при оформлении кредита. Где взять справку сотруднику, как долго она оформляется и можно ли заказать документ через портал “Госуслуги” – в материале РИА Новости.Справка 2 НДФЛТакие документы, как справка о доходах (2-НДФЛ) и налоговая декларация (3-НДФЛ) могут потребоваться, например, при оформлении кредита, ипотеки или налоговых вычетов."Полным названием справки по форме 2-НДФЛ является "Справка о доходах и суммах налога физического лица". Она содержит информацию о доходах физического лица, полученных от работодателя, и суммах удержанного им налога", — поясняет управляющий партнер Quattor Advisory Гайк Мартиросян.Сведения в справке"Справка 2-НДФЛ- главный источник сведений о доходах работника и удержанных налогах. Выдается агентом (работодателем, заказчиком) за год, то есть в ней будут указаны данные с января по декабрь", — говорит Юлия Жукова, действительный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, магистр экономики.В ней должны содержаться следующие сведения:"Порядок заполнения справки о доходах и суммах налога физлица не утвержден. Заполняют ее по общим правилам заполнения расчета 6-НДФЛ", — отмечает Александр Спиридонов, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.Юрист говорит, что справки о доходах и суммах налога физического лица печатью заверять необязательно. Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@, которым они утверждены, не содержит такого требования. Наличие печати является правом, а не обязанностью организации, если законодательством не предусмотрено иное. Это следует, в частности, из п. 5 ст. 2 закона об ООО, п. 7 ст. 2 закона об АО. Для ИП обязанность иметь печать также не предусмотрена. Справку о доходах и суммах налога физлица подписывает руководитель организации либо иное должностное лицо, действующее на основании доверенности.Где получить справкуСправку 2-НДФЛ можно получить:Александр Спиридонов отмечает, что справку 2-НДФЛ можно получить у работодателя, в том числе у бывшего, через МФЦ (если имеется соглашение об этом), а также информация доступна в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС РФ и портале “Госуслуги”. Весь процесс происходит в пару кликов и занимает несколько минут. Справка формируется в автоматическом режиме.Как получить справку"Справку можно получить при личной подаче заявления, направить запрос заказным письмом через почту России, а самый быстрый вариант - заказать ее онлайн на портале “Госуслуги” или на сайте ФНС России", — комментирует Юлия Жукова.Выдать справку о доходах и суммах налога физлица работодатель обязан:Способы выдачи справок о доходах и суммах налога физлица не установлены.Куда предоставляется справкаСправка 2-НДФЛ предоставляется по запросу в любую организацию, где требуется подтвердить доход, к примеру, банк, суд, социальные службы, ИФНС России. А также для передачи ее новому работодателю или в ФНС с целью получения вычетов по НДФЛ.Чаще всего, по словам Александра Спиридонова, предоставление справки требуется для подтверждения дохода:Ошибки при заполнении справки"Главные ошибки при заполнении справки — неверное указание данных организации или физического лица, на которое выдана справка, ошибка в расчетах, отсутствие предоставленных вычетов, отсутствие подписи и печати", — говорит Юлия Жукова. Эксперт акцентирует внимание на том, что у индивидуального предпринимателя КПП отсутствует и это не считается ошибкой.По словам Александра Спиридонова, за ошибки при формировании справки отвечает работодатель, который обязан выдать документ с достоверными сведениями.Отказ в выдаче справки"Работодатель (заказчик) не имеет права отказать в выдаче справки 2-НДФЛ", — утверждает Юлия Жукова. Действующий или бывший работник может по своей инициативе обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении документа за любой необходимый период времени, например год, месяц или весь период работы.ФНС России, налоговая инспекция, сайт “Госуслуги” могут не оформить справку при отсутствии у них данных о доходах и вычетах за запрашиваемый период.Разница между 2-НДФЛ и 3-НДФЛГлавным отличием является сама форма и содержащаяся в ней информация.2-НДФЛ — справка, которая выдается любому физическому лицу, который получал доходы на территории Российской Федерации.3-НДФЛ — налоговая декларация о доходах физического лица, нотариуса, адвоката. "Ее обязаны подать в ИФНС России до 1 апреля следующего года за отчетным, все, кто получил доходы в отчетном году. Также эту декларацию подают те физические лица, которые передают данные на получение имущественных вычетов", — поясняет Юлия Жукова.Гайк Мартиросян отмечает, что в декларации (3-НДФЛ) отражается информация о доходах, полученных физическим лицом, в отношении которых НДФЛ не был удержан налоговым агентом. "Примерами могут служить доходы по брокерским счетам, арендные, прибыль контролируемой иностранной компании (КИК)", — говорит эксперт.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), ндфл