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Получение паспорта РФ в 2022 году: правила, сроки и необходимые документы
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Как получить паспорт РФ в 2022 году: правила и сроки оформления документа
Получение паспорта РФ в 2022 году: правила, сроки и необходимые документы
Как получить паспорт РФ в 2022 году: правила и сроки оформления документа
Паспорт – основной документ удостоверения личности. Его обязан иметь каждый гражданин РФ, достигший возраста 14 лет и проживающий на территории России. Что... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:50
2022-04-21T14:59
паспорт
россия
госуслуги
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Паспорт – основной документ удостоверения личности. Его обязан иметь каждый гражданин РФ, достигший возраста 14 лет и проживающий на территории России. Что нужно для получения паспорта и куда обращаться, как оформить заявление на портале “Госуслуги” или в МФЦ, что делать при утере документа, какой штраф грозит за проживание без него – в материале РИА Новости.Получение паспорта РФОтсутствие паспорта является административным правонарушением. Каждый гражданин РФ должен получать и менять его в определенные сроки.Паспорт оформляют в следующих случаях:Документ требуется заменить, если:Достижение 14 летПри достижении 14 лет гражданин должен в течение 90 дней подать заявление на получение паспорта. "Если срок будет пропущен, то родителей могут оштрафовать”, – предупреждает Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Список документов на получение паспорта:Ирина Смирнова, управляющий партнер и генеральный директор ООО "Ваш Бухгалтер", основатель Лиги Защиты Бизнеса отмечает, что фотографии могут быть цветные или черно-белые, они должны соответствовать следующим требованиям:Приобретение гражданстваПри принятии гражданства РФ для получения паспорта необходимо представить в подразделение МВД России следующий пакет документов:Ирина Смирнова отмечает, что документы, полученные в других странах, должны быть легализованы или иметь апостиль (печать строго определенного формата и содержания), если иное не предусмотрено международными договорами РФ. "Если в тексте документа на иностранном языке, прилагаемого к заявлению, не дублируются записи на русский язык, их необходимо перевести и нотариально заверить", – поясняет эксперт.Замена в 20 и 45 лет"Документы для замены паспорта необходимо представить не позднее 90 дней после достижения возраста 25 и 40 лет, но не ранее чем на следующий день после дня рождения. По истечении 90 дней будет наложен штраф в размере от 2000 до 3000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге - от 3000 до 5000 рублей", – предупреждает Ирина Смирнова.Важно в установленный законодательством срок оплатить госпошлину (300 рублей) и подать заявление с приложением документов одним из трех способов:Пакет документов для получения услуги включает:При наличии представляются документы для проставления отметок, в т.ч. выданные органом иностранного государства:Хищение и утеряВ этом случае гражданину необходимо обратиться в полицию с заявлением и получить талон-уведомление. Для оформления паспорта необходимо оплатить госпошлину в размере 1500 рублей и представить в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России документы:Если гражданин из-за проблем со здоровьем не может лично явиться в ведомство, необходимо приложить определённый пакет документов, а также медицинское заключение или справку.При наличии представляются документы для проставления отметок:Порча документаПаспорт подлежит замене, если он не пригоден для дальнейшего использования из-за:Для получения паспорта необходимо оплатить госпошлину и представить:Смена ФИОПри смене ФИО помимо полного пакета документов необходимо предоставить документы, подтверждающие изменение фамилии: свидетельство о заключении или расторжении брака; свидетельство о перемене имени; повторное свидетельство о рождении.Смена полаПри смене пола необходимо дополнительно приложить документ, подтверждающий изменение пола – копия заключения органа ЗАГС РФ о внесении исправления или изменения в свидетельство о рождении.Изменение внешностиПри изменении внешности необходимо сдать предыдущий паспорт и предоставить новые фотографии.ОшибкиЕсли в паспорте содержатся ошибки в данных, то вместе с заявлением требуется предоставить документ, содержащий верные сведения.Куда обращатьсяДокументы для оформления паспорта можно подать:Если ребенку исполнилось 14 лет, но с этого времени прошло более 90 дней, а также для получения паспорта в связи с приобретением гражданства Российской Федерации обращаться нужно только в ГУВМ МВД. В остальных случаях подать заявление можно онлайн через сайт “Госуслуги”, заполнить необходимые поля, приложить сканы документов.Необходимые документыВ первую очередь нужно заполнить заявление по установленной форме. Скачать ее можно здесь. К заявлению следует приложить пакет документов.По словам Валентина Лупу, юриста Европейской Юридической Службы, пункты 104, 210 Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории России предусматривают возможность выхода (выезда) сотрудника для принятия документов и выдачи паспорта в случае невозможности по состоянию здоровья представить документы лично. "В таком случае понадобятся справка или медицинское заключение, а также письменное заявление гражданина или его родственников о приеме документов и (или) выдаче паспорта на дому. По просьбе заявителя на срок оформления паспорта может быть выдано временное удостоверение личности (понадобится еще одна фотография) или справка о приеме документов на оформление паспорта. Бумаги, необходимые для получения/замены паспорта гражданам, которые признаны недееспособными, представляют их законные представители", - подчеркнул эксперт.Оплата госпошлиныВалентин Лупу поясняет, что за выдачу паспорта взимается госпошлина, квитанция об уплате которой предоставляется по собственной инициативе гражданина. При обращении с заявлением и уплаты госпошлины через Единый портал госуслуг предоставляется скидка 30% (коэффициент 0,7).Размер государственной пошлины следующий:Ирина Смирнова отмечает, что госпошлину не уплачивают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.Кроме того, плата не взимается с граждан, которые потеряли паспорт, попав в чрезвычайную ситуацию.Процедура полученияВажно проверить правильность данных для исключения технических ошибок и подтвердить сведения личной подписью. По словам Валентина Лупу, для этого необходимо поставить свою подпись на второй странице бланка паспорта при его получении, за исключением случаев физической неспособности сделать это. В этом случае в заявлении о выдаче (замене) документа и над подстрочной чертой реквизита "Личная подпись" паспорта ставится прочерк.Срок выдачиСрок исполнения услуги при обращении по месту жительства составляет 10 дней, в другое территориальное подразделение МВД – 30 дней. Для передачи в МФЦ к указанному сроку прибавляется три дня. При обращении через Единый портал госуслуг паспорт оформляется после личного обращения в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России и предоставления оригиналов необходимых документов.Штраф за проживание без паспортаЕсли ребенок после 14 лет проживает без паспорта, то на его родителей и других законных представителей будет наложен штраф. В Москве и Санкт-Петербурге – от 3000 до 5000 рублей, в других регионах России - от 2000 до 3000 рублей. При замене паспорта в 20, 45 лет штраф за просрочку составит также: от 3000-5000 рублей – в Москве и Санкт-Петербурге, от 2000 до 3000 рублей в регионах.
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паспорт, россия, госуслуги
14:50 21.04.2022 (обновлено: 14:59 21.04.2022)
 

Как получить паспорт РФ в 2022 году: правила и сроки оформления документа

© РИА Новости / Максим БлиновПаспорт Российской Федерации
Паспорт Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Паспорт – основной документ удостоверения личности. Его обязан иметь каждый гражданин РФ, достигший возраста 14 лет и проживающий на территории России. Что нужно для получения паспорта и куда обращаться, как оформить заявление на портале “Госуслуги” или в МФЦ, что делать при утере документа, какой штраф грозит за проживание без него – в материале РИА Новости.

Получение паспорта РФ

Отсутствие паспорта является административным правонарушением. Каждый гражданин РФ должен получать и менять его в определенные сроки.
Паспорт оформляют в следующих случаях:
  • достижение14-летнего возраста;
  • получение гражданства РФ;
  • утрата(хищения) полученного ранее паспорта.
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Документ требуется заменить, если:
  • гражданину исполнилось 20 или 45 лет;
  • изменились фамилия, имя, отчество, дата или место рождения, пол, внешность;
  • документ испорчен - отсутствие листов, нечитаемые данные;
  • возникла ошибка в записях;
  • недостаточно места для обязательных отметок;
  • произошли другие ситуации, предусмотренные законодательством.

Достижение 14 лет

При достижении 14 лет гражданин должен в течение 90 дней подать заявление на получение паспорта. "Если срок будет пропущен, то родителей могут оштрафовать”, – предупреждает Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
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Список документов на получение паспорта:
  • заявление;
  • свидетельство о рождении;
  • две фотографии размером 3,5 на 4,5 см;
  • документы воинского учета (при наличии);
  • квитанция об уплате госпошлины в размере 300 рублей.
Ирина Смирнова, управляющий партнер и генеральный директор ООО "Ваш Бухгалтер", основатель Лиги Защиты Бизнеса отмечает, что фотографии могут быть цветные или черно-белые, они должны соответствовать следующим требованиям:
  • изображение лица анфас без головного убора (по религиозным убеждениям возможно использование убора, не скрывающего овал лица);
  • гражданам, которым постоянно нужны очки, следует фотографироваться в них, но оправа не должна закрывать глаза;
  • запрещены снимки в верхней одежде, в шарфах, закрывающих часть подбородка, в служебной форме.
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Приобретение гражданства

При принятии гражданства РФ для получения паспорта необходимо представить в подразделение МВД России следующий пакет документов:
  • заявление о выдаче паспорта;
  • свидетельство о рождении или другой аналогичный документ иностранного государства;
  • национальный документ, подтверждающий личность вступающего в гражданство;
  • загранпаспорт или национальный документ, удостоверяющий личность;
  • фотографии размером 3,5 на 4,5 см;
  • документы воинского учета при наличии;
  • квитанцию, подтверждающие уплату госпошлины в сумме 1500 рублей;
  • документы, на основании которых проставляются отметки в паспорт (военный билет, свидетельство о заключении или о расторжении брака, о рождении детей-граждан РФ младше 14 лет).
Ирина Смирнова отмечает, что документы, полученные в других странах, должны быть легализованы или иметь апостиль (печать строго определенного формата и содержания), если иное не предусмотрено международными договорами РФ. "Если в тексте документа на иностранном языке, прилагаемого к заявлению, не дублируются записи на русский язык, их необходимо перевести и нотариально заверить", – поясняет эксперт.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПаспорт Российской Федерации
Паспорт Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Паспорт Российской Федерации

Замена в 20 и 45 лет

"Документы для замены паспорта необходимо представить не позднее 90 дней после достижения возраста 25 и 40 лет, но не ранее чем на следующий день после дня рождения. По истечении 90 дней будет наложен штраф в размере от 2000 до 3000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге - от 3000 до 5000 рублей", – предупреждает Ирина Смирнова.
Важно в установленный законодательством срок оплатить госпошлину (300 рублей) и подать заявление с приложением документов одним из трех способов:
  • в электронном виде через Единый портал госуслуг с обязательным представлением оригиналов в течение часа в день обращения в МВД;
  • очно в территориальное подразделение МВД России по вопросам миграции;
  • в МФЦ.
Сотрудница во флагманском центре государственных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 00:00Сказано в эфире
Юрист перечислил документы, которые необходимо хранить в бумажном виде
Пакет документов для получения услуги включает:
  • заявление;
  • паспорт, который надо заменить;
  • две черно-белые или цветные фотографии размера 3,5 х 4,5 см.
При наличии представляются документы для проставления отметок, в т.ч. выданные органом иностранного государства:
  • о воинском учете;
  • о заключении (расторжении) брака, выданные компетентным органом иностранного государства;
  • свидетельства о рождении детей заявителя младше 14 лет.
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Хищение и утеря

В этом случае гражданину необходимо обратиться в полицию с заявлением и получить талон-уведомление. Для оформления паспорта необходимо оплатить госпошлину в размере 1500 рублей и представить в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России документы:
  • заявление о выдаче паспорта;
  • заявление с указанием обстоятельств утраты документа;
  • две черно-белые или цветные фотографии размера 3,5 х 4,5 см.
Если гражданин из-за проблем со здоровьем не может лично явиться в ведомство, необходимо приложить определённый пакет документов, а также медицинское заключение или справку.
При наличии представляются документы для проставления отметок:
  • о воинском учете;
  • о заключении (расторжении) брака;
  • свидетельства о рождении детей заявителя младше 14 лет.
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Порча документа

Паспорт подлежит замене, если он не пригоден для дальнейшего использования из-за:
  • нарушения элементов защиты бланка, в результате чего нельзя установить подлинность и обеспечить защиту от изменения нанесенной на него информации;
  • повреждения, нарушающего целостность бланка паспорта (отсутствие страницы или ее части, предназначенной для внесения отметок и (или) записей);
  • износа (повреждения), при котором нельзя визуально определить наличие или содержание указанных в паспорте сведений и реквизитов (ФИО, дата (число, месяц, год) и (или) место рождения, пол, наименование органа, выдавшего документ, номер или серия документа, дата выдачи документа);
  • повреждения машиночитаемой записи либо фотографии.
Для получения паспорта необходимо оплатить госпошлину и представить:
  • заявление;
  • паспорт, подлежащий замене;
  • две личные фотографии.
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Смена ФИО

При смене ФИО помимо полного пакета документов необходимо предоставить документы, подтверждающие изменение фамилии: свидетельство о заключении или расторжении брака; свидетельство о перемене имени; повторное свидетельство о рождении.

Смена пола

При смене пола необходимо дополнительно приложить документ, подтверждающий изменение пола – копия заключения органа ЗАГС РФ о внесении исправления или изменения в свидетельство о рождении.
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Изменение внешности

При изменении внешности необходимо сдать предыдущий паспорт и предоставить новые фотографии.

Ошибки

Если в паспорте содержатся ошибки в данных, то вместе с заявлением требуется предоставить документ, содержащий верные сведения.
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Куда обращаться

Документы для оформления паспорта можно подать:
  • через личный кабинет на портале “Госуслуги”;
  • в многофункциональном центре (территориальном отделении МФЦ);
  • в подразделение территориального ГУВМ МВД.
Если ребенку исполнилось 14 лет, но с этого времени прошло более 90 дней, а также для получения паспорта в связи с приобретением гражданства Российской Федерации обращаться нужно только в ГУВМ МВД. В остальных случаях подать заявление можно онлайн через сайт “Госуслуги”, заполнить необходимые поля, приложить сканы документов.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги

Необходимые документы

В первую очередь нужно заполнить заявление по установленной форме. Скачать ее можно здесь. К заявлению следует приложить пакет документов.
По словам Валентина Лупу, юриста Европейской Юридической Службы, пункты 104, 210 Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории России предусматривают возможность выхода (выезда) сотрудника для принятия документов и выдачи паспорта в случае невозможности по состоянию здоровья представить документы лично. "В таком случае понадобятся справка или медицинское заключение, а также письменное заявление гражданина или его родственников о приеме документов и (или) выдаче паспорта на дому. По просьбе заявителя на срок оформления паспорта может быть выдано временное удостоверение личности (понадобится еще одна фотография) или справка о приеме документов на оформление паспорта. Бумаги, необходимые для получения/замены паспорта гражданам, которые признаны недееспособными, представляют их законные представители", - подчеркнул эксперт.
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Оплата госпошлины

Валентин Лупу поясняет, что за выдачу паспорта взимается госпошлина, квитанция об уплате которой предоставляется по собственной инициативе гражданина. При обращении с заявлением и уплаты госпошлины через Единый портал госуслуг предоставляется скидка 30% (коэффициент 0,7).
Размер государственной пошлины следующий:
  • выдача паспорта в 14, 20 и 45 лет и при получении гражданства РФ – фиксированная сумма - 300 рублей (статья 333.33 НК РФ);
  • за замену паспорта из-за утери или порчи – 1 500 рублей (при этом может быть наложен штраф от 100 до 300 рублей).
Ирина Смирнова отмечает, что госпошлину не уплачивают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.Кроме того, плата не взимается с граждан, которые потеряли паспорт, попав в чрезвычайную ситуацию.
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Процедура получения

Важно проверить правильность данных для исключения технических ошибок и подтвердить сведения личной подписью. По словам Валентина Лупу, для этого необходимо поставить свою подпись на второй странице бланка паспорта при его получении, за исключением случаев физической неспособности сделать это. В этом случае в заявлении о выдаче (замене) документа и над подстрочной чертой реквизита "Личная подпись" паспорта ставится прочерк.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в центре выдачи российских паспортов
Сотрудник полиции в центре выдачи российских паспортов - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сотрудник полиции в центре выдачи российских паспортов

Срок выдачи

Срок исполнения услуги при обращении по месту жительства составляет 10 дней, в другое территориальное подразделение МВД – 30 дней. Для передачи в МФЦ к указанному сроку прибавляется три дня. При обращении через Единый портал госуслуг паспорт оформляется после личного обращения в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России и предоставления оригиналов необходимых документов.

Штраф за проживание без паспорта

Если ребенок после 14 лет проживает без паспорта, то на его родителей и других законных представителей будет наложен штраф. В Москве и Санкт-Петербурге – от 3000 до 5000 рублей, в других регионах России - от 2000 до 3000 рублей. При замене паспорта в 20, 45 лет штраф за просрочку составит также: от 3000-5000 рублей – в Москве и Санкт-Петербурге, от 2000 до 3000 рублей в регионах.
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