Как получить паспорт РФ в 2025 году: правила и сроки оформления документа
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Оглавление
- Получение паспорта РФ
- Для чего нужен паспорт
- Требования для получения паспорта РФ
- Как получить паспорт РФ
- Куда обращаться
- Необходимые документы
- Оплата госпошлины
- Процедура получения
- Срок выдачи
- Отказ в выдаче паспорта
- Утеря или кража паспорта
- Как заменить паспорт
- Штраф за проживание без паспорта
- Советы экспертов
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Паспорт – основной документ удостоверения личности. Его обязан иметь каждый гражданин РФ, достигший возраста 14 лет и проживающий на территории России. Что нужно для получения паспорта и куда обращаться, как оформить заявление на портале “Госуслуги” или в МФЦ, сроки выдачи нового документа, что делать при утере и где получить новый в 20 и 45 лет, штраф за проживание без паспорта, – в материале РИА Новости.
Получение паспорта РФ
В начале 2024 года вступило в силу постановление Правительства РФ, в котором утвержден новый образец бланка паспорта, а также положение о паспорте гражданина РФ, где отражены правила замены документа.
Отсутствие паспорта является административным правонарушением. Каждый гражданин РФ должен получать и менять его в определенные сроки.
Паспорт оформляют в следующих случаях:
- достижение14-летнего возраста;
- получение гражданства РФ;
- утрата (хищения) полученного ранее паспорта.
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Документ требуется заменить, если:
- гражданину исполнилось 20 или 45 лет;
- изменились фамилия, имя, отчество, дата или место рождения, пол, внешность;
- документ испорчен — отсутствие листов, нечитаемые данные;
- возникла ошибка в записях;
- недостаточно места для обязательных отметок;
- произошли другие ситуации, предусмотренные законодательством.
Для чего нужен паспорт
Паспорт нужен каждому гражданину для удостоверения личности. Он подтверждает российское гражданство владельца документа, позволяет свободно перемещаться по стране и реализовывать свои права:
- оформлять иные документы;
- получать господдержку и медицинские услуги;
- поступать в ВУЗы;
- устраиваться на работу;
- вступать в брак;
- участвовать в голосованиях;
- открывать лицевые счета в банках, оформлять кредиты;
- путешествовать на поезде или самолете и т. д.
Путешествие на самолете
Требования для получения паспорта РФ
При достижении 14 лет гражданин должен в течение 90 дней подать заявление на получение паспорта. "Если срок будет пропущен, то родителей могут оштрафовать”, – предупреждает Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
Список документов на получение паспорта:
- заявление;
- свидетельство о рождении;
- две фотографии размером 3,5 на 4,5 см;
- документы воинского учета (при наличии);
- квитанция об уплате госпошлины в размере 300 рублей.
Ирина Смирнова, управляющий партнер и генеральный директор ООО "Ваш Бухгалтер", основатель Лиги Защиты Бизнеса отмечает, что фотографии могут быть цветные или черно-белые, они должны соответствовать следующим требованиям:
- изображение лица анфас без головного убора (по религиозным убеждениям возможно использование убора, не скрывающего овал лица);
- гражданам, которым постоянно нужны очки, следует фотографироваться в них, но оправа не должна закрывать глаза;
- запрещены снимки в верхней одежде, в шарфах, закрывающих часть подбородка, в служебной форме.
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Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов поясняет, что для получения паспорта необходимо представить в подразделение МВД России следующий пакет документов:
- заявление о выдаче паспорта;
- свидетельство о рождении или другой аналогичный документ иностранного государства;
- национальный документ, подтверждающий личность вступающего в гражданство;
- загранпаспорт или национальный документ, удостоверяющий личность;
- фотографии размером 3,5 на 4,5 см;
- документы воинского учета при наличии;
- квитанцию, подтверждающие уплату госпошлины в сумме 1500 рублей;
- документы, на основании которых проставляются отметки в паспорт (военный билет, свидетельство о заключении или о расторжении брака, о рождении детей-граждан РФ младше 14 лет).
Ирина Смирнова отмечает, что документы, полученные в других странах, должны быть легализованы или иметь апостиль (печать строго определенного формата и содержания), если иное не предусмотрено международными договорами РФ. "Если в тексте документа на иностранном языке, прилагаемого к заявлению, не дублируются записи на русский язык, их необходимо перевести и нотариально заверить", – поясняет эксперт.
Паспорт Российской Федерации
Как получить паспорт РФ
Для того, чтобы получить паспорт гражданина РФ, необходимо написать заявление и приложить к нему пакет документов.
Куда обращаться
В установленный законодательством срок необходимо оплатить госпошлину и подать заявление с приложением документов одним из трех способов:
- в электронном виде через единый портал госуслуг с обязательным представлением оригиналов в течение часа в день обращения в МВД;
- очно в территориальное подразделение МВД России по вопросам миграции;
- в многофункциональном центре (территориальном отделении МФЦ).
Если ребенку исполнилось 14 лет, но с этого времени прошло более 90 дней, а также для получения паспорта в связи с приобретением гражданства Российской Федерации обращаться нужно только в территориальный отдел по миграционным вопросам МВД. В остальных случаях подать заявление можно онлайн через сайт “Госуслуги”, заполнить необходимые поля, приложить сканы документов.
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Необходимые документы
В первую очередь нужно заполнить заявление по установленной форме. Скачать ее можно здесь. К заявлению следует приложить пакет документов.
По словам Валентина Лупу, юриста Европейской юридической службы, пункты 104, 210 Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории России, предусматривают возможность выхода (выезда) сотрудника для принятия документов и выдачи паспорта в случае невозможности по состоянию здоровья представить документы лично. "В таком случае понадобятся справка или медицинское заключение, а также письменное заявление гражданина или его родственников о приеме документов и (или) выдаче паспорта на дому. По просьбе заявителя на срок оформления паспорта может быть выдано временное удостоверение личности (понадобится еще одна фотография) или справка о приеме документов на оформление паспорта. Бумаги, необходимые для получения/замены паспорта гражданам, которые признаны недееспособными, представляют их законные представители", – подчеркнул эксперт.
Оплата госпошлины
Валентин Лупу поясняет, что за выдачу паспорта взимается госпошлина, квитанция об уплате которой предоставляется по собственной инициативе гражданина.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Размер государственной пошлины следующий:
- выдача паспорта в 14, 20 и 45 лет и при получении гражданства РФ – фиксированная сумма - 300 рублей (статья 333.33 НК РФ);
- за замену паспорта из-за утери или порчи – 1 500 рублей (при этом может быть наложен штраф от 100 до 300 рублей).
Ирина Смирнова отмечает, что госпошлину не уплачивают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.Кроме того, плата не взимается с граждан, которые потеряли паспорт, попав в чрезвычайную ситуацию.
Процедура получения
Важно проверить правильность данных для исключения технических ошибок и подтвердить сведения личной подписью. По словам Валентина Лупу, для этого необходимо поставить свою подпись на второй странице бланка паспорта при его получении, за исключением случаев физической неспособности сделать это. В этом случае в заявлении о выдаче (замене) документа и над подстрочной чертой реквизита "Личная подпись" паспорта ставится прочерк.
Срок выдачи
Оформление документа осуществляется в течение пяти рабочих дней вне зависимости от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены.
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Отказ в выдаче паспорта
Согласно пункту 27, основаниями для отказа в выдаче паспорта служат:
- недостижение 14, 20 или 45-летнего возраста;
- несоблюдение требований к форме и содержанию заявления;
- предоставление неполного пакета документов;
- несоответствие сведений в заявлении и в документах;
- предоставление документов и фото неустановленного образца;
- использование поддельных или недействительных документов;
- несоблюдение требований при подаче (за исключением подачи заявления на портале “Госуслуги”).
Утеря или кража паспорта
В этом случае гражданину необходимо обратиться в полицию с заявлением и получить талон-уведомление. Для оформления паспорта необходимо оплатить госпошлину в размере 1500 рублей и представить в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России документы:
- заявление о выдаче паспорта;
- заявление с указанием обстоятельств утраты документа;
- две черно-белые или цветные фотографии размера 3,5 х 4,5 см.
Паспорт гражданина РФ
Если гражданин из-за проблем со здоровьем не может лично явиться в ведомство, необходимо приложить определённый пакет документов, а также медицинское заключение или справку.
При наличии представляются документы для проставления отметок:
- о воинском учете;
- о заключении (расторжении) брака;
- свидетельства о рождении детей заявителя младше 14 лет.
Как заменить паспорт
Замена паспорта осуществляется в возрасте 20 и 45 лет. "Документы для замены паспорта необходимо представить не позднее 90 дней после достижения возраста 20 и 45 лет, но не ранее, чем на следующий день после дня рождения. По истечении 90 дней будет наложен штраф в размере от 2000 до 3000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге– от 3000 до 5000 рублей", – предупреждает Ирина Смирнова.
Возможна замена паспорта при существенном изменении внешности в связи с перенесенным заболеванием или медицинским вмешательством, непригодностью для использования, утратой, хищением и в иных установленных случаях.
Паспорт подлежит замене, если он не пригоден для дальнейшего использования из-за:
- нарушения элементов защиты бланка, в результате чего нельзя установить подлинность и обеспечить защиту от изменения нанесенной на него информации;
- повреждения, нарушающего целостность бланка паспорта (отсутствие страницы или ее части, предназначенной для внесения отметок и (или) записей);
- износа (повреждения), при котором нельзя визуально определить наличие или содержание указанных в паспорте сведений и реквизитов (ФИО, дата (число, месяц, год) и (или) место рождения, пол, наименование органа, выдавшего документ, номер или серия документа, дата выдачи документа);
- повреждения машиночитаемой записи либо фотографии.
При смене ФИО помимо полного пакета документов необходимо предоставить документы, подтверждающие изменение фамилии: свидетельство о заключении или расторжении брака; свидетельство о перемене имени; повторное свидетельство о рождении.
Если в паспорте содержатся ошибки в данных, то вместе с заявлением требуется предоставить документ, содержащий верные сведения.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЭвакуированные жители Херсонской области получают российские паспорта в пункте временного размещения в Анапе
Эвакуированные жители Херсонской области получают российские паспорта в пункте временного размещения в Анапе
Штраф за проживание без паспорта
Если ребенок после 14 лет проживает без паспорта, то на его родителей и других законных представителей будет наложен штраф. В Москве и Санкт-Петербурге – от 3000 до 5000 рублей, в других регионах России – от 2000 до 3000 рублей. При замене паспорта в 20, 45 лет штраф за просрочку составит также: от 3000-5000 рублей – в Москве и Санкт-Петербурге, от 2000 до 3000 рублей в регионах.
Советы экспертов
По достижении соответствующего возраста (14, 20, 45 лет) гражданин обязан обратиться в территориальное отделение МВД России по месту жительства, где он зарегистрирован или по месту фактического проживания или пребывания (если регистрация отсутствует).
В случае представления ложных сведений или подложных документов, гражданин несет ответственность в соответствии с законом РФ.
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В связи с процессом цифровизации документооборота новый паспорт гражданина РФ может быть оформлен в виде электронного носителя информации. В цифровом документе будут указываться биометрические персональные данные, содержащиеся на электронном носителе информации (цифровое фотографическое изображение лица владельца паспорта).
Жители новых субъектов РФ, которые не приняли гражданство России до 1 июля 2024 года, признаны иностранцами и теперь должны получить вид на жительство (Указ Президента Российской Федерации от 27.04.2023 № 307 "Об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации").
4 января 2024 года президент России Владимир Путин также подписал указ о правилах выдачи российского гражданства гражданам Украины, Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, уроженцы этих стран могут рассчитывать на его получение в упрощенном порядке, если:
- граждане Украины родились и до 18 марта 2014 года постоянно проживали в Крыму или Севастополе или были депортированы с территории Крымской АССР;
- граждане стран с Ближнего Востока родились на территории РСФСР или имели в прошлом гражданство СССР.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в центре выдачи российских паспортов
Сотрудник полиции в центре выдачи российских паспортов
В этот же день вступил в силу указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, и членов их семей.
С 2025 года иностранцы из безвизовых стран смогут находиться в России только 90 дней в течение календарного года. Но они смогут продлевать частную визу, если являются близкими родственниками граждан России.