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Межпарламентский союз создает рабочую группу по ситуации на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784555703.html
Межпарламентский союз создает рабочую группу по ситуации на Украине
Межпарламентский союз создает рабочую группу по ситуации на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
Межпарламентский союз создает рабочую группу по ситуации на Украине
Рабочая группа по ситуации на Украине будет создана в рамках Межпарламентского союза (МПС), ее работу обсудили участники геополитической группы МПС "Евразия",... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:56
2022-04-20T19:24
обострение ситуации в днр и лнр
совет федерации рф
константин косачев
россия
казахстан
межпарламентский союз
донбасс
украина
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Рабочая группа по ситуации на Украине будет создана в рамках Межпарламентского союза (МПС), ее работу обсудили участники геополитической группы МПС "Евразия", сообщает пресс-служба Совфеда.С российской стороны во встрече в формате видео-конференц-связи принял участие вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В мероприятии также участвовали парламентарии Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана."Особое внимание участники уделили обсуждению вопроса координации действий парламентов-членов группы "Евразия" в связи с учреждением Специальной рабочей группы МПС по украинско-российскому конфликту. Парламентарии поддержали кандидатуру председателя группы "Евразия", председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Казахстана Айгуль Куспан для включения в состав данной группы", - говорится в сообщении.Отмечается, что рабочая группа будет создана на основании положений по урегулированию на Украине, принятых на 144-й ассамблее Межпарламентского союза. Заседания группы будут проходить в виртуальном режиме, планируется направление миссий на Украину и в Россию.Косачев обратил особое внимание участников заседания на то, что при формировании группы "необходимо придерживаться принципа неангажированности и максимальной нейтральности парламентариев, нежелательности включения в состав группы членов парламентов, которые используют политические санкции и иные односторонние ограничительные меры в отношении российских парламентариев", - указывается в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/komissiya-1781039150.html
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совет федерации рф, константин косачев, россия, казахстан, межпарламентский союз, донбасс, украина
17:56 20.04.2022 (обновлено: 19:24 20.04.2022)
 
Межпарламентский союз создает рабочую группу по ситуации на Украине

Совфед сообщает, что в Межпарламентском союзе создается рабочая группа по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Рабочая группа по ситуации на Украине будет создана в рамках Межпарламентского союза (МПС), ее работу обсудили участники геополитической группы МПС "Евразия", сообщает пресс-служба Совфеда.
С российской стороны во встрече в формате видео-конференц-связи принял участие вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В мероприятии также участвовали парламентарии Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.
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"Особое внимание участники уделили обсуждению вопроса координации действий парламентов-членов группы "Евразия" в связи с учреждением Специальной рабочей группы МПС по украинско-российскому конфликту. Парламентарии поддержали кандидатуру председателя группы "Евразия", председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Казахстана Айгуль Куспан для включения в состав данной группы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рабочая группа будет создана на основании положений по урегулированию на Украине, принятых на 144-й ассамблее Межпарламентского союза. Заседания группы будут проходить в виртуальном режиме, планируется направление миссий на Украину и в Россию.
Косачев обратил особое внимание участников заседания на то, что при формировании группы "необходимо придерживаться принципа неангажированности и максимальной нейтральности парламентариев, нежелательности включения в состав группы членов парламентов, которые используют политические санкции и иные односторонние ограничительные меры в отношении российских парламентариев", - указывается в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСовет Федерации РФКонстантин КосачевРоссияКазахстанМежпарламентский союзДонбассУкраина
 
 
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