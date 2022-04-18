https://ria.ru/20220418/ukraina-1783980072.html

Лондон признал, что воюет с Россией на Украине

Лондон признал, что воюет с Россией на Украине - РИА Новости, 18.04.2022

Лондон признал, что воюет с Россией на Украине

Британский спецназ прямо воюет против России. Это уже практически признано на официальном уровне. Нет, для России данный факт не составлял особой тайны с самого РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T08:00

2022-04-18T08:00

2022-04-18T08:05

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Британский спецназ прямо воюет против России. Это уже практически признано на официальном уровне. Нет, для России данный факт не составлял особой тайны с самого начала военной спецоперации на Украине. Но официальный Лондон до сих пор отрицал это, заявляя, что вывел всех своих военных инструкторов с Яворовского полигона еще в середине февраля.Однако болтливость украинских военных не знает границ. Именно ссылаясь на них, газета The Times сообщила, что силы территориальной обороны Киева сейчас тренируют действующие бойцы британского спецназа (Special Air Service, или SAS). Якобы они вернулись на Украину пару недель назад — чтобы обучать украинских террористов (а иначе "тероборону" назвать сложно) пользованию противотанковыми установками NLAW. И на сей раз официальный Лондон не торопится опровергать эти сведения: уж слишком много им подтверждений. Тем самым де-факто признавая, что действующая армия Британии прямо участвует в военном конфликте.Повторимся: для нас давно уже не было тайной гораздо более широкое участие британских военных в украинских событиях, чем это признается Лондоном. Еще в 2018 году разведка ДНР сообщала о прибытии инструкторов из Великобритании на передовые позиции украинской армии в Донбассе. С тех пор эти данные не раз подтверждались прямо или косвенно. В том же 2018-м лондонские пиарщики, известные дезинформацией и фейками, в своих отчетах признавались, что по заказу Министерства обороны Британии выполняли задачи "для разрушения и ослабления Донецкой народной республики". То есть прямая вовлеченность военного ведомства Ее Величества в конфликт в Донбассе не выпячивалась, но особо и не скрывалась.Когда же Россия начала спецоперацию, высшее руководство Британии — от премьера до рядовых чиновников — постоянно заявляло, что в их планах нет присутствия военных на территории Украины, поскольку в таком случае значителен риск начала третьей мировой войны. Однако британская пресса с первых дней боевых действий поощряла и благословляла своих наемников, отправляющихся "пострелять русских" и обещавших "убить столько, сколько они могут". Это потом, когда их берут в плен, они плачут и клянутся, что исполняли роль медиков, волонтеров, поваров, а отнюдь не снайперов и профессиональных убийц.На протяжении всего это времени британское правительство делало вид, что не имеет никакого отношения к "солдатам удачи", воюющим против российской армии. Однако присутствие наемников стало тяжело скрывать ввиду их большого количества. Тогда была рождена легенда о том, что на Украине находятся "уже отслужившие ветераны SAS в возрасте от 40 до 60 лет". И якобы их "наняло не британское правительство, а неназванное европейское государство, платящее им через частную военную компанию". Верится, конечно, с трудом, учитывая, что в Альбионе действуют довольно жесткие законы против наемничества, пусть даже и с послаблениями последних лет.В частности, с этими ограничениями столкнулся и "солдат удачи" Эйден Эслин, который после своих авантюрных приключений в Сирии задерживался британской полицией и обвинялся в нарушении Акта о терроризме. Теперь же, будучи плененным в Мариуполе, он, как принято у таких героев, рассказывает, что "не принимал участия в боевых действиях" и даже "отказывался стрелять", а явные следы от курка стрелкового оружия на пальце объясняет какими-то случайностями. Как же это контрастирует с его недавними бравыми отчетами о боевом опыте и обязанностях. Всего-то два месяца назад он рассказывал газетам своей страны, как он "готов сражаться и умереть за Украину", якобы понимая, что в плен ему сдаваться нельзя: мол, русские будут относиться к нему хуже, чем к другим, поскольку он британец. А сейчас такие правильные вещи говорит о природе этого конфликта и о том, что Украина должна была признать выбор народа ДНР и ЛНР, чем избежала бы жертв и разрушений!Правда, эти слова своего соотечественника британские СМИ стараются не приводить, заявляя, что Эслин, героически сдавшийся в плен, "используется российской пропагандой". А родственники вояки воспроизводят противоречивые сведения о нем, старательно отвергая тот факт, что он является наемником, и доказывая, что в 2018 году, когда он приехал "воевать против русских" на Украину, он получил украинское гражданство. И, соответственно, как они считают, действовал легитимно. То есть убивать русских, по мнению британцев, — это вполне легитимное занятие. А вот держать в заключении подданного Ее Величества очень даже нелегитимно — здесь, оказывается, они вспоминают, что Эслин является обладателем британского паспорта.Как бы в Альбионе ни пытались представить своих сограждан, воюющих с оружием в руках против российской армии, эдакими волонтерами, правда постепенно пробивается наружу. Журналист французской Le Figaro Жорж Мальбруно, чье имя стало известно в 2004 году, когда он был захвачен в заложники иракскими исламистами, недавно подтвердил: операциями украинских военных с первых дней боевых действий непосредственно руководят действующие офицеры элитных подразделений американской и британской армий. Ни Вашингтон, ни Лондон этих сообщений опровергать не стали, несмотря на резонанс.И вот The Times со ссылкой сразу на несколько источников в украинских вооруженных силах открыла секрет Полишинеля: офицеры SAS прямо присутствуют в Киеве. И пусть британская газета пытается представить это как их "возвращение на Украину" (все-таки надо соблюсти лицо и прямо не обвинять официальный Лондон во лжи), но вряд ли кто-то сомневается в том, что британские спецназовцы эту страну и не покидали. Не исключено, что в ближайшие дни мы узнаем имена очередных подданных Ее Величества, служивших "поварами" в нацистском батальоне "Азов" со следами пороха на руках. Судя по сообщению Министерства обороны России, на "Азовстали" (последний бастион нацистов в фактически уже освобожденном Мариуполе) окружены до 400 иностранных наемников. Так что ждем их новых покаяний и призывов западной прессы относиться гуманно к этим безвинным овечкам.Признание британских газет в том, что бойцы SAS присутствуют на поле боя, — это важный момент в развитии спецоперации на Украине. Российская сторона не раз заявляла, что иностранные наемники являются законной целью для наших войск. И ракетный удар по Яворовскому полигону, 13 марта унесший жизни до 180 зарубежных "солдат удачи", подтвердил, что Минобороны России не шутит. Причем наемников публично предупреждали, что они не подпадают под Женевскую конвенцию о гуманном обращении с военнопленными. Это, конечно, не значит, что Россия будет пытать и казнить легионеров, мы ведь не американцы или украинские боевики, позволяющие себе подобные методы. Однако и доступ к привилегиям военнопленных у таких людей будет ограничен, поскольку они будут отнесены к категории террористов со всеми вытекающими юридическими последствиями для них.Признав наличие кадровых военных на линии огня, британские СМИ как-то забыли слова своих же премьера и министра обороны о том, что участие армии в боевых действиях на Украине резко увеличивает риск начала третьей мировой. То есть получается, что Борис Джонсон и его команда сознательно пошли на подобную авантюру, ясно себе представляя ее возможные последствия.Британский премьер никогда не скрывал, что является фанатом своего исторического кумира Уинстона Черчилля, которого он пытается копировать чуть ли не во всем, включая тягу к спиртному, нарочито демонстрируемую публике. Не надо забывать, что Джонсон в свое время написал подробную биографию лидера Британии в годы Второй мировой войны с показательным названием "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю". Видно, что он сам хочет войти в историю не как алкоголик, официально признанный в нарушении написанного им же закона, а как великий военный стратег, победивший Россию.Даже свое недавнее видеообращение к русскому народу премьер явно копировал с Фултонской речи Черчилля, где тот клялся в любви к русским, одновременно требуя жесткого отношения к Советской России. В книге Джонсон упустил период союзнических отношений между Великобританией и СССР, выделив в числе главных заслуг своего кумира следующее: "Он видел важность того, чтобы объединенная Европа была бастионом, сдерживающим напористую Россию".И самое тревожное в этом творении лондонского политика заключается в его восхвалении плана Черчилля "Немыслимое" — по поводу войны против СССР в 1945 году с использованием пленных бойцов вермахта. Джонсон явно сожалеет, что его историческому кумиру не удалось убедить американцев в необходимости такого удара по обескровленной России. Комментируя авантюрные планы Черчилля, Джонсон признает их целесообразность и пишет: "Его ум продолжал исследовать все возможности, оценивать разные логические варианты, какими бы сумасшедшими они ни казались".Эти пассажи во многом объясняют логику действий главы лондонского правительства относительно Украины. Он делает точную кальку с сумасшедших (как он сам признает) планов Черчилля, всего лишь заменив в них вермахт на ВСУ. В 1945 году окружение премьера остановило эти прожекты, убедив его в чудовищных последствиях для мира и Европы. Но теперь, когда слушаешь министра обороны и особенно министра иностранных дел Британии, понимаешь, что те недалеко отстают от Джонсона по уровню своей неадекватности. Есть серьезный риск для всей планеты в том, что в нужную минуту никто на Даунинг-стрит не представит доклад о разрушительных последствиях операции "Немыслимое-2022". И только успехи российской спецоперации и новые Эслины, оказывающиеся в плену, смогут остановить мир в шаге от катастрофы.

https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html

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