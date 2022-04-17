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До 400 иностранных наемников заблокированы на территории "Азовстали" - РИА Новости, 18.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/mariupol-1783947952.html
До 400 иностранных наемников заблокированы на территории "Азовстали"
До 400 иностранных наемников заблокированы на территории "Азовстали" - РИА Новости, 18.04.2022
До 400 иностранных наемников заблокированы на территории "Азовстали"
В Мариуполе в составе украинской группировки окружены до 400 иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-17T10:56
2022-04-18T09:27
в мире
мариуполь
обострение ситуации в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Мариуполе в составе украинской группировки окружены до 400 иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Всего, по словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, на территории предприятия "Азовсталь" в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наемников", — сказал он.Представитель ведомства уточнил, что большинство из них — граждане европейских стран и канадцы. Генерал отметил, что по международному гуманитарному праву наемники не имеют статуса "комбатантов", поэтому "лучшее, что их ждет — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения"."Ранее мы уже сообщали, что радиопереговоры между боевиками в Мариуполе ведутся на шести иностранных языках. В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены", — добавил Конашенков.По данным Минобороны, всего на Украине сейчас находятся более 4,8 тысячи иностранных боевиков.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары лишь по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220416/mariupol-1783790153.html
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"Мы были брошены" – наемник ВСУ рассказал о том, как попал в плен в ДНР
В Мариуполе поймали еще одного наемника. Англичанин Шон Питер служил штурмовиком в 36 бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины. Он рассказал, как попал в плен.
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в мире, мариуполь, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:56 17.04.2022 (обновлено: 09:27 18.04.2022)
 
До 400 иностранных наемников заблокированы на территории "Азовстали"

Минобороны: на территории "Азовстали" оказались в окружении до 400 иностранных наемников

© РИА Новости / Илья ПиталевДым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Дым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Мариуполе в составе украинской группировки окружены до 400 иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего, по словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, на территории предприятия "Азовсталь" в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наемников", — сказал он.
Представитель ведомства уточнил, что большинство из них — граждане европейских стран и канадцы. Генерал отметил, что по международному гуманитарному праву наемники не имеют статуса "комбатантов", поэтому "лучшее, что их ждет — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения".
"Ранее мы уже сообщали, что радиопереговоры между боевиками в Мариуполе ведутся на шести иностранных языках. В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены", — добавил Конашенков.
По данным Минобороны, всего на Украине сейчас находятся более 4,8 тысячи иностранных боевиков.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары лишь по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Военнослужащие НМ ДНР на передовой линии в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
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Бои за "Азовсталь": морпехи и армия ДНР освободили тысячи заложников
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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