https://ria.ru/20220417/mariupol-1783947952.html

До 400 иностранных наемников заблокированы на территории "Азовстали"

До 400 иностранных наемников заблокированы на территории "Азовстали" - РИА Новости, 18.04.2022

До 400 иностранных наемников заблокированы на территории "Азовстали"

В Мариуполе в составе украинской группировки окружены до 400 иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-17T10:56

2022-04-17T10:56

2022-04-18T09:27

в мире

мариуполь

обострение ситуации в днр и лнр

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Мариуполе в составе украинской группировки окружены до 400 иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Всего, по словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, на территории предприятия "Азовсталь" в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наемников", — сказал он.Представитель ведомства уточнил, что большинство из них — граждане европейских стран и канадцы. Генерал отметил, что по международному гуманитарному праву наемники не имеют статуса "комбатантов", поэтому "лучшее, что их ждет — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения"."Ранее мы уже сообщали, что радиопереговоры между боевиками в Мариуполе ведутся на шести иностранных языках. В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены", — добавил Конашенков.По данным Минобороны, всего на Украине сейчас находятся более 4,8 тысячи иностранных боевиков.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары лишь по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220416/mariupol-1783790153.html

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"Мы были брошены" – наемник ВСУ рассказал о том, как попал в плен в ДНР В Мариуполе поймали еще одного наемника. Англичанин Шон Питер служил штурмовиком в 36 бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины. Он рассказал, как попал в плен. 2022-04-17T10:56 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)