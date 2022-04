https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

"Политрук лжет": методы Геббельса по-прежнему востребованы Западом

"Политрук лжет": методы Геббельса по-прежнему востребованы Западом - РИА Новости, 08.04.2022

"Политрук лжет": методы Геббельса по-прежнему востребованы Западом

В последнее время на Западе появилась мода на прямые обращения к русскому народу, порой — с использованием корявых русскоязычных фраз. Эту традицию заложил пару

В последнее время на Западе появилась мода на прямые обращения к русскому народу, порой — с использованием корявых русскоязычных фраз. Эту традицию заложил пару недель назад Арнольд Шварценеггер, а в последние дни творчески развили британские СМИ и лично премьер Борис Джонсон. Газета Daily Mirror даже вышла с русскоязычным заголовком "Вам нужно знать" на первой полосе. Это не считая регулярных вкраплений подобных воззваний к русским в ежедневные телеобращения президента Украины Владимира Зеленского.Все авторы пламенных речей постоянно исходят из одного постулата: жители России лишены возможности получать "правду о событиях на Украине". Вот сравните:То есть они там всерьез решили, что граждане России отрезаны от мировых новостей и, как в добрые старые времена, слушают и поныне зарубежные "голоса" через ламповые радиоприемники, пытаясь поймать звук, временами прорывающийся сквозь "глушилки". Как же плохо они знают наш народ и понимают ситуацию в России! Что наглядно подтвердил Джонсон, возомнивший себя Прометеем, несущим русским людям тайные знания об "огне" — в данном случае, о загадочной аббревиатуре VPN. И откуда, спрашивается, до Бориса мы могли догадываться о таком чуде современных технологий? Если надо, наш народ и с британцами готов поделиться этими знаниями, нам не жалко.Хотелось бы напомнить западным критикам, внезапно "возлюбившим русский народ", что это не Россия начала включать "глушилки", как это было в годы холодной войны. Это на Западе, вопреки всем своим сказкам о "свободе слова" и собственным же законам, нещадно стали зачищать информационное пространство от российских СМИ и даже от сочувствующих России пользователей соцсетей, которые были заклеймены единым ярлыком "кремлевская пропаганда". А наши меры были как раз ответными и симметричными.Шварценеггер и Ко реально думают, что мы не видели кадров разрушений в Мариуполе или других городах. Признаваясь в "любви к русскому народу", Арнольд ссылается на свои детские воспоминания о встрече с нашим великим тяжелоатлетом Юрием Власовым. Спроси сейчас у Шварценеггера, слышал ли он что-нибудь о том, что на протяжении восьми лет творилось и до сих пор творится в Макеевке — городе, где родился его детский кумир, — экс-губернатор Калифорнии наверняка удивится. Покажи ему кадры, как украинские войска утюжили этот город в 2014-15 годах, и спроси, почему же он не вспомнил имя великого Власова тогда, — пожмет плечами, да и только. И садики, и школы, и больницы Макеевки — все подвергалось обстрелам. Но не было подобных обращений к украинскому народу и к военным ВСУ со стороны западных актеров, политиков, писателей. Неинтересно им это было.Борис Джонсон полагает, что российский зритель или читатель вообще ничего не слышал о событиях в Буче. И стоит нам включить VPN и почитать британскую прессу, как тут же пелена спадет с наших глаз. Поди, даже не подозревает, что уж где-где, а в наших СМИ события в городке под Киевом разбирают покадрово, поминутно, со ссылкой на первоисточники, в том числе и в первую очередь — на украинские. Я не видел ни в одном западном издании такого подробного разбора этих ужасающих кадров, как у нас. Наверное, потому и не видел, что тщательный разбор хронологии событий в Буче опровергает мифы о "жестоких русских, казнивших беззащитных людей".Например, это у нас всюду показывают заявление мэра Бучи, торжественно объявившего 31 марта город "освобожденным от российских орков". Это у нас показывают кадры, на которых этот мэр (заметьте, вместе с отрядами украинской полиции) уже 1 апреля находится в центре городка. Это мы задаемся вопросом, где же куча мертвых тел на улицах небольшого поселения, которое и статус города-то получило совсем недавно. Это в наших СМИ крутят видео Национальной полиции Украины о зачистке Бучи, снятое 2 апреля. А заодно и цитируют украинского боевика, испрашивавшего разрешения стрелять по людям "без синих повязок". Почему-то это видео активно пытаются зачистить из сетей, а приводят его как раз наши СМИ. Шварценеггер и Джонсон не хотят поинтересоваться, почему от западной аудитории скрывают эти факты?Или кто-то на Западе думает, что нашей публике не демонстрируют "сенсационные" спутниковые снимки из Бучи, которыми поделилась The New York Times и которые якобы доказывают, что тела на улицах лежали нетронутыми как минимум с 19 марта? Это западные СМИ послушно, без всякого критического анализа, повторили вслед за "врагом американского народа" (как любовно назвал эту газету Дональд Трамп) данный тезис. Наши же журналисты подробно разобрали эти снимки, поставив вопросы, которые вы как раз не найдете на страницах ни этой газеты, ни какой бы то ни было иной западной.Например, никто из многочисленных аналитиков на Западе не поднял вопрос о том, как тела могли так сохраниться и не подвергнуться разложению на протяжении двух с лишним недель теплой погоды. Это у нас тщательно проанализировали по дням температуру в Киеве и его окрестностях начиная с 19 марта и выяснили, что иногда в эти дни там доходило до 20 градусов тепла. А вот орды западных журналистов, заполонивших Бучу в последние дни, спокойно снимают эти тела и даже не задаются вопросом, почему им не требуются респираторы, чтобы находиться рядом с местом, где трупный запах должен просто сбивать с ног. Нигде не было и вопросов о том, почему за две с лишним недели никто из горожан, соседей, родственников, знакомых убитых не хватился их, не обнаружил на улицах, не позвал на помощь, не вызвал ту же полицию, работавшую в городе даже во время нахождения там российских подразделений. Это мы хотим знать всю правду о трагедии жителей Бучи, а не они.А теперь давайте поинтересуемся у Джонсона: и зачем же российскому пользователю нужен VPN? Что он может дополнительного узнать о событиях в Буче, чего не говорят и что подробнейшим образом не разбирают на российском ТВ? Вот британский зритель открыл бы для себя много нового, если бы на минутку отрешился от русофобской пропаганды и фейков своих СМИ и ознакомился бы с российскими материалами. И в Лондоне, и в Вашингтоне это прекрасно понимают, потому и зачищают самым активным образом любую информацию из России.Хотя не всегда срабатывает. Нидерландская пресса, к примеру, сокрушается по поводу того, что партия "Форум за демократию", недавно бойкотировавшая виртуальное выступление Зеленского в их парламенте, продолжает обвинять Запад в развязывании конфликта на Украине даже после событий в Буче. А Financial Times указала на серьезнейшую проблему в Азии и Африке: мол, как Twitter ни банит аккаунты за хештег @IStandWithPutin ("Я вместе с Путиным"), там аудитория все равно верит "российской пропаганде" и опять-таки винит во всем Запад. Казалось бы, задайся вопросом, почему же люди, имеющие больший доступ к информации, чем британцы или американцы с их тщательно отцензурированными соцсетями, склонны доверять российским СМИ? Может быть, потому что они сразу понимают, за кем правда? Но вывод делается однозначный: тем хуже для правды — надо еще больше усиливать цензуру для своих медиа и распространять больше лжи о России.Пример русскоязычного обращения британской Daily Mirror наиболее показателен, поскольку составлен в самых худших традициях геббельсовской пропаганды. Восемьдесят лет назад окопы Красной армии постоянно забрасывались листовками: "Политрук вам лжет. В германском плену вас не мучают и не убивают, а обращаются с вами хорошо!" Вот и Mirror без зазрения совести пишет: "Ваш президент врет, когда говорит, что Украина представляет угрозу для России и полна нацистов".И эта же газета приводит чудовищнейший фейк под заголовком "Женщина изнасилована и убита российскими солдатами, пометившими ее тело свастикой". Ложь до ужаса циничная, поскольку в статье приводится фото тела женщины, обнаруженного в подвале мариупольской школы № 18, превращенной в базу боевиков "Азова". Снимок давно уже обошел все российские СМИ, вызвал широкий резонанс, по поводу факта злодеяния Следственный комитет России еще 28 марта возбудил дело, а Mirror спустя неделю пишет, что ей не удалось установить, "где фотография была сделана". Но газета уже знает, видите ли, что девушку изнасиловали и убили якобы российские военные. Поскольку, сами понимаете, признай, что это жертва нацистов "Азова", — тут же теряет всяческий смысл листовка "Политрук вам врет, что Украина полна нацистов". И чем, скажите, методы Mirror в данном случае отличаются от методов Геббельса?!А теперь пусть Джонсон сам себе ответит на вопрос: как же доступ к британским сайтам через VPN изменил бы мнение осведомленного читателя, который знает (заметьте, благодаря российским СМИ знает!), где и когда была сделана страшная фотография замученной женщины? Почему-то это фото неделю скрывали именно от британской аудитории, а не от российской. Имей житель Лондона или Эдинбурга доступ к нашим телеканалам, заблокированным правительством Джонсона, он бы смог получать правдивую информацию о событиях на Украине и в Донбассе, а не эти примитивные фейки своих желтых газет. Но именно поэтому "Прометей" Джонсон объясняет нам, а не им, что такое VPN.

