12:34 28.03.2022 (обновлено: 15:33 28.03.2022)
СК расследует жестокое убийство жительницы Мариуполя боевиками "Азова"
Председатель СК Бастрыкин поручил расследовать жестокое убийство жительницы Мариуполя
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать зверское убийство жительницы Мариуполя боевиками из националистического полка "Азов", сообщил телеграм-канал ведомства.
Тело женщины со следами пыток и вырезанной на животе свастикой нашли в подвале одной из школ города, где была база националистов из "Азова".
"В рамках расследования следствием будут установлены обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских националистов, причастные к совершению этого жестокого преступления", — говорится в сообщении.
Двадцать первого февраля Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласивших независимость от Киева, а 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Там базируется националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела.