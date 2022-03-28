https://ria.ru/20220328/rassledovanie-1780438758.html

СК расследует жестокое убийство жительницы Мариуполя боевиками "Азова"

СК расследует жестокое убийство жительницы Мариуполя боевиками "Азова" - РИА Новости, 28.03.2022

СК расследует жестокое убийство жительницы Мариуполя боевиками "Азова"

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать зверское убийство жительницы Мариуполя боевиками из националистического полка "Азов", сообщил... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:34

2022-03-28T12:34

2022-03-28T15:33

обострение ситуации в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

россия

батальон "азов"

мариуполь

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать зверское убийство жительницы Мариуполя боевиками из националистического полка "Азов", сообщил телеграм-канал ведомства.Тело женщины со следами пыток и вырезанной на животе свастикой нашли в подвале одной из школ города, где была база националистов из "Азова".Двадцать первого февраля Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласивших независимость от Киева, а 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Там базируется националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела.

https://ria.ru/20220328/pytki-1780436128.html

россия

мариуполь

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Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, батальон "азов", мариуполь