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СК расследует жестокое убийство жительницы Мариуполя боевиками "Азова" - РИА Новости, 28.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/rassledovanie-1780438758.html
СК расследует жестокое убийство жительницы Мариуполя боевиками "Азова"
СК расследует жестокое убийство жительницы Мариуполя боевиками "Азова" - РИА Новости, 28.03.2022
СК расследует жестокое убийство жительницы Мариуполя боевиками "Азова"
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать зверское убийство жительницы Мариуполя боевиками из националистического полка "Азов", сообщил... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:34
2022-03-28T15:33
обострение ситуации в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
батальон "азов"
мариуполь
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать зверское убийство жительницы Мариуполя боевиками из националистического полка "Азов", сообщил телеграм-канал ведомства.Тело женщины со следами пыток и вырезанной на животе свастикой нашли в подвале одной из школ города, где была база националистов из "Азова".Двадцать первого февраля Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласивших независимость от Киева, а 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Там базируется националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела.
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россия
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, батальон "азов", мариуполь
12:34 28.03.2022 (обновлено: 15:33 28.03.2022)
 
СК расследует жестокое убийство жительницы Мариуполя боевиками "Азова"

Председатель СК Бастрыкин поручил расследовать жестокое убийство жительницы Мариуполя

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать зверское убийство жительницы Мариуполя боевиками из националистического полка "Азов", сообщил телеграм-канал ведомства.
Тело женщины со следами пыток и вырезанной на животе свастикой нашли в подвале одной из школ города, где была база националистов из "Азова".
"В рамках расследования следствием будут установлены обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских националистов, причастные к совершению этого жестокого преступления", — говорится в сообщении.
Двадцать первого февраля Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласивших независимость от Киева, а 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Там базируется националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинРоссияБатальон "Азов"Мариуполь
 
 
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