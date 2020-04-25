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2020-04-27T00:28
https://ria.ru/20200425/1570527645.html
Операция "Немыслимое". Как союзники хотели бомбить нас сразу после Победы
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РИА Новости

Операция "Немыслимое". Как союзники хотели бомбить нас сразу после Победы

08:00 25.04.2020 (обновлено: 00:28 27.04.2020)
159304
© РИА Новости / Георгий ХомзорВстреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау
Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау
© РИА Новости / Георгий Хомзор
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Двадцать пятого апреля мы отмечаем 75-летие первого контакта советских и американских военных, освобождавших Европу от нацизма, той самой знаменитой встречи на Эльбе. Раньше, в самые сложные периоды взаимоотношений между США и СССР, эту годовщину регулярно вспоминали на официальном уровне. Как будет сейчас, пока сказать сложно. И дело даже не в пандемии, из-за которой традиционные юбилейные мероприятия в немецком городе Торгау, где произошло это символическое событие, перенесены пока на октябрь. Дело в той исторической войне, которую Запад развернул против России и фактов.
В нынешних условиях, когда на Кремль усиленно и планомерно пытаются взвалить ответственность за начало Второй мировой войны, полностью перевернув историю с ног на голову, есть большие сомнения в том, что Вашингтон на этот раз отнесется к знаковому юбилею так же, как раньше. Мы же видим, как американцы перекручивают события той войны. Посольство США в Дании приписало своей стране освобождение концлагеря Освенцим. А совсем недавно российским дипломатам пришлось одергивать сотрудников посольства США в Москве в связи с менее чем корректным освещением освобождения Вены от нацистов. Различные западные структуры, политики, историки, журналисты и дипломаты делают все для того, чтобы у тамошнего обывателя вымыть память о роли советского воина в освобождении Европы. И напоминание о встрече на Эльбе не совсем вписывается в нынешний контекст антиисторической кампании.
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Для нас же, вне зависимости от сиюминутной политической конъюнктуры, это всегда оставалось святым, наряду со славными победами Красной армии. Достаточно вспомнить, что в России поют о встрече на Эльбе: "Мы этой памяти верны". В нашей стране это событие всегда считалось символом надежды на потепление отношений между Востоком и Западом, на мир без войн. Причем мы так думали искренне, с открытой душой.
В принципе, примерно так же это событие преподносилось в 1945-м и в прессе союзников. Тем циничнее выглядят действия тогдашних западных элит, которые публично рассыпались в комплиментах советскому государству, спасшему мир от нацизма, а за спиной всерьез готовили планы немедленного вторжения в СССР и его уничтожения. По мере рассекречивания новых и новых документов той эпохи этот цинизм все очевиднее. Но в исторической войне, которая нынче развязана против России, эти факты как-то стараются не выпячивать — очень неудобная для Запада правда.
Да, к концу апреля 1945 года идея вероломного нападения на советских союзников, к тому же с использованием германского вермахта, на официальном уровне рассматривалась в Лондоне. Не без ведома Уинстона Черчилля Объединенный штаб планирования Комитета начальника штабов британской армии уже в апреле разрабатывал план вторжения. Причем британский премьер в это же время посылал Сталину телеграммы, в которых выражал возмущение наличием каких бы то ни было подозрений во враждебных Москве тайных замыслов. В частности, писал он об этом 28 апреля, то есть через три дня после встречи на Эльбе.
Митинг по случаю встречи на Эльбе советской и американской армий в конце Великой Отечественной войны
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Встреча советской и американской армий на Эльбе 25 апреля 1945 года25 апреля исполняется 70 лет со дня так называемой встречи на Эльбе - исторической встречи советской и американской армий в ходе Великой Отечественной войны.
Пока Черчилль публично рассыпался в комплиментах советскому руководству и доблестной Красной армии, а его жена совершала 42-дневный визит дружбы по СССР, британские штабисты просчитывали подробные прожекты нанесения воздушных ударов по нашим городам и широкомасштабного вторжения. План операции "Немыслимое" (Unthinkable) был готов 22 мая. Начальству его предоставили утром 24-го. А накануне, 23 мая, распался кабинет министров Черчилля — лейбористы всадили тому нож в спину, покинув коалицию и вынудив тем самым объявить досрочные выборы. Кто знает, возможно, этот политический маневр и предотвратил новую глобальную войну. В начале июля 1945-го, то есть в те самые даты, на которые британские военные планировали нападение на СССР, партия Черчилля с треском проиграла выборы.
Именно на июль разработчики операции "Немыслимое" наметили вторжение. Для этого собирались использовать Польшу, где надеялись установить подконтрольное Лондону и, соответственно, враждебное Москве правительство. Это, кстати, к извечному вопросу о том, зачем Сталин так боролся за создание "буфера безопасности" на границах СССР и жестко подавлял любые поползновения на иные сценарии. Как видите, речь шла не о "паранойе", как пытаются представить западные и наши либеральные историки, а о трезвом расчете рисков.
К тому же планировщики "Немыслимого" явно недооценили мощь Красной армии, в середине апреля рассчитывая, что нацистская Германия будет разбита лишь к концу июня. Соответственно, циничное нападение на своего союзника Лондон собирался совершить сразу же после нашей победы над немцами. Но стремительное наступление советских войск сорвало эти планы. Это опять-таки к вопросу, для чего Сталин спешил разгромить немцев под Берлином до подхода англо-американских войск.
Наступление советских войск в Германии
16 апреля, 08:0075 лет Великой Победы
"Об этом не говорят": с чем Красная армия столкнулась при штурме Берлина
Британские штабисты, оценивая шансы на успешную кампанию против СССР, признавались, что война будет ожесточенной, тотальной и затяжной. И точно так же, как и Гитлер в 1941-м, наивно рассчитывали на "революцию в России". Поразительно, что уроки провала плана "Барбаросса", еще свежие в памяти, их ничему не научили. И ведь британцы, собиравшиеся ударить по и без того разрушенным советским мирным городам, еще не знали о том, что у американцев есть атомная бомба.
Английский же военный историк Джонатан Уокер в недавней книге, посвященной анализу этого безумного плана, вполне серьезно рассуждает о том, что в случае его осуществления атомный удар американцев пришелся бы не на Японию, а на Советский Союз. Правда, он сокрушается, что эффект был бы меньшим в связи с меньшей плотностью населения в "российских степях". То есть они там до сих пор обдумывают этот план. Видимо, с прикидкой не только на прошлое.
Такие же прожекты обсуждались на уровне американских офицеров и политиков. Достаточно вспомнить идеи генерала Джорджа Паттона, кумира нынешней американской консервативной публики. Откровенный русофоб, в своих дневниках он не раз указывал на необходимость уничтожить "диких русских", в том числе и используя для этого пленных военнослужащих вермахта и СС. Причем это не мешало ему, как и Черчиллю, обмениваться радушными улыбками и рукопожатиями с советскими коллегами. Так, 14 мая 1945 года в Австрии Паттон лично получил из рук маршала Федора Толбухина орден Кутузова, рассыпавшись в комплиментах, а вечером того же дня в дневнике назвал его и других наших офицеров "монгольскими бандитами". Спустя четыре дня он же выражал надежду на скорое нападение союзников на СССР. Такие вот у нас были "союзнички" — обнимались и держали камень за пазухой, готовясь ударить при первой возможности.
Такую возможность им не предоставили. Во-первых, Москва была в курсе — спасибо в том числе знаменитой "Кембриджской пятерке" наших агентов в Британии. А потому Красная армия готовилась к отражению удара в Польше. Во-вторых, мешало общественное мнение в западных странах, что отмечали и авторы проекта "Немыслимое". Так резко, в течение нескольких дней после восторгов относительно невероятных побед Красной армии, спасшей мир от нацизма, изменить настроения своих народов и солдат западный истеблишмент не смог бы. А потому и не рискнул.
Лидер Кембриджской пятёрки Ким Филби. 1955 год
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"Кембриджская пятерка": разведчики, которых мы не забудем
События 75-летней давности — наилучший урок для современников. Ценя наш союз, воспевая наши подвиги в борьбе против общего врага, оставаясь верными памяти рядовых американских солдат, искренне обнимавших наших дедов на Эльбе, мы ни на минуту не должны забывать о той ненависти к нам, которую прятали за дежурными улыбками британские и американские генералы и политики. Это важно вспоминать особенно в этот период, когда значение нашей Победы пытаются принизить, оценивая соглашения той эпохи с точки зрения неких моральных принципов современности.
Уж если вспоминать о морали, то давайте оценим с этой точки зрения вероломные планы напасть на своего союзника и освободителя, лежавшего в руинах. Да любой пакт 30-х меркнет на фоне цинизма плана "Немыслимое".
Воины Войска Польского (слева с флагом) и Советской Армии (справа) перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой
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Опрос: большинство поляков благодарны Красной армии за освобождение
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Красная армия (РККА)Вторая мировая война (1939-1945)АвторыВ мире
Популярные комментарии
Все правильно, нельзя верить НИКОМУ и НИКОГДА!!! Это было понятно всем и всегда, кроме Горбачева, когда он поверил их обещаниям не расширять НАТО. Вот и получили. В тысячу первый раз - наши союзники только наши армия и флот! ВСЕ!!!
25 апреля, 08:39
АПАндрей Петров
45510104
Что здесь нового? Мы спасли европейские столицы от Наполеона и через 40 лет получили Крымскую войну, в которой спасенные британцы вкупе с французами и турками захватили южную часть Севастополя. По настоятельной просьбе этих же "союзничков" Россия вступила в Первую мировую войну, прикармливая большевиков для развала Российской империи. Закончилось все потом интервенцией. Чему мы удивляемся? Эта вечная тактика против российского государства, какая бы форма власти у нас не существовала. Нужно это понимать и никогда не заблуждаться относительно целей наших "друзей".
25 апреля, 08:33
МСМамин- Сибиряк
417102112
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