Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

После критики пользователей в дипмиссии признали ошибку, однако текст так и не исправили.
I dag er det International Holocaust Remembrance Day. For 75 år siden befriede amerikanske soldater Auschwitz-Birkenau lejren. #WeRemember https://t.co/XLz1AY13YZ— U.S. Embassy Denmark (@usembdenmark) January 27, 2020
Красная армия освободила Освенцим 27 января 1945 года. Концлагерь Аушвиц, в котором с 1941 по 1945 год погибли около 1,4 миллиона человек, в том числе порядка 1,1 миллиона евреев, стал одним из главных символов холокоста.