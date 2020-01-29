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Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
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РИА Новости

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

02:47 29.01.2020 (обновлено: 10:26 29.01.2020)
298605
© РИА Новости / Ольга ИгнатовичОсвобождение советскими войсками узников концлагеря "Аушвиц"
Освобождение советскими войсками узников концлагеря Аушвиц
© РИА Новости / Ольга Игнатович
Освобождение советскими войсками узников концлагеря "Аушвиц". Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
После критики пользователей в дипмиссии признали ошибку, однако текст так и не исправили.
Посольство России в Соединенных Штатах назвало это бесстыдным переписыванием истории.
Красная армия освободила Освенцим 27 января 1945 года. Концлагерь Аушвиц, в котором с 1941 по 1945 год погибли около 1,4 миллиона человек, в том числе порядка 1,1 миллиона евреев, стал одним из главных символов холокоста.
Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря советской армией
Вчера, 03:25
Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США
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Красная армия (РККА)ОсвенцимВторая мировая война (1939-1945)ДанияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Уверен, не по ошибке, а намеренно американцы написали эту ложь. Только вот одно они не учли, Россия была, есть и будет, и как бы кто не пытался искривить историю, он не сможет испоганить дух российского народа. А сила человека заключается именно в духе. Мы с молоком матери впитываем любовь к своей Родине.
29 января, 03:59
Руслан Беставашвили
67512106
Вот позорники! !!
29 января, 02:51
Николай Егоров
52391004
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