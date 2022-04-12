https://ria.ru/20220412/morozovy-1783077943.html

Глава Третьяковки рассказала о работе по возвращению коллекции Морозовых

Глава Третьяковки рассказала о работе по возвращению коллекции Морозовых - РИА Новости, 12.04.2022

Глава Третьяковки рассказала о работе по возвращению коллекции Морозовых

Глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о работе по возвращению коллекции Морозовых. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:35

2022-04-12T12:35

2022-04-12T12:35

культура

новости культуры

михаил швыдкой

финляндия

россия

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еврокомиссия

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о работе по возвращению коллекции Морозовых. Трегулова напомнила о таком понятии, как "государственные гарантии сохранности и возврата", которые выдаются каждый раз, когда вещи отправляются на выставку."Понятно, что случившееся в Финляндии можно рассматривать как прецедент. Думаю, что очень многие европейские музеи и коллекции тоже задумались над этим инцидентом", — заключила спикер.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года. В начале прошлой недели в посольстве РФ во Франции сообщили РИА Новости, что картины готовятся к отправке в Россию. В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство культуры страны рассказало, что две картины из коллекции останутся во Франции, остальное вернут в РФ. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что возвращение коллекции возможно к майским праздникам.Грузовики с произведениями искусства из собраний Эрмитажа, Третьяковской галереи, музея "Абрамцево", ГМИИ им. Пушкина и Музея Востока ранее были задержаны на финской границе. В пятницу 8 апреля Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в санкционный перечень, что дало Минкультуры РФ возможность организовать возврат коллекции в кратчайшие сроки. В субботу 9 апреля машины с российскими картинами пересекли границу РФ, в понедельник 10 апреля полотна Эрмитажа уже были возвращены в музей. Во вторник прошла распаковка картин, возвращенных в хранилище Третьяковской галереи.

https://ria.ru/20220409/aven-1782687502.html

https://ria.ru/20220412/tregulova-1783071539.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил швыдкой, финляндия, россия, третьяковская галерея, еврокомиссия, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, государственный эрмитаж, музей востока (москва), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), зельфира трегулова, италия, louis vuitton, париж