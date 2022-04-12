https://ria.ru/20220412/morozovy-1783077943.html
Глава Третьяковки рассказала о работе по возвращению коллекции Морозовых
Глава Третьяковки рассказала о работе по возвращению коллекции Морозовых - РИА Новости, 12.04.2022
Глава Третьяковки рассказала о работе по возвращению коллекции Морозовых
Глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о работе по возвращению коллекции Морозовых. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:35
2022-04-12T12:35
2022-04-12T12:35
культура
новости культуры
михаил швыдкой
финляндия
россия
третьяковская галерея
еврокомиссия
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о работе по возвращению коллекции Морозовых. Трегулова напомнила о таком понятии, как "государственные гарантии сохранности и возврата", которые выдаются каждый раз, когда вещи отправляются на выставку."Понятно, что случившееся в Финляндии можно рассматривать как прецедент. Думаю, что очень многие европейские музеи и коллекции тоже задумались над этим инцидентом", — заключила спикер.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года. В начале прошлой недели в посольстве РФ во Франции сообщили РИА Новости, что картины готовятся к отправке в Россию. В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство культуры страны рассказало, что две картины из коллекции останутся во Франции, остальное вернут в РФ. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что возвращение коллекции возможно к майским праздникам.Грузовики с произведениями искусства из собраний Эрмитажа, Третьяковской галереи, музея "Абрамцево", ГМИИ им. Пушкина и Музея Востока ранее были задержаны на финской границе. В пятницу 8 апреля Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в санкционный перечень, что дало Минкультуры РФ возможность организовать возврат коллекции в кратчайшие сроки. В субботу 9 апреля машины с российскими картинами пересекли границу РФ, в понедельник 10 апреля полотна Эрмитажа уже были возвращены в музей. Во вторник прошла распаковка картин, возвращенных в хранилище Третьяковской галереи.
https://ria.ru/20220409/aven-1782687502.html
https://ria.ru/20220412/tregulova-1783071539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, михаил швыдкой, финляндия, россия, третьяковская галерея, еврокомиссия, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, государственный эрмитаж, музей востока (москва), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), зельфира трегулова, италия, louis vuitton, париж
Глава Третьяковки рассказала о работе по возвращению коллекции Морозовых
Трегулова заявила, что над возвращением коллекции Морозовых ведется интенсивная работа
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о работе по возвращению коллекции Морозовых.
"Это вопрос к министерству культуры и министерству иностранных дел. Над этим (возвратом коллекции Морозовых — Прим. ред.) ведется самая интенсивная работа", — сказала глава музея.
Трегулова напомнила о таком понятии, как "государственные гарантии сохранности и возврата", которые выдаются каждый раз, когда вещи отправляются на выставку.
"Понятно, что случившееся в Финляндии можно рассматривать как прецедент. Думаю, что очень многие европейские музеи и коллекции тоже задумались над этим инцидентом", — заключила спикер.
Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была
открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года. В начале прошлой недели в посольстве РФ во Франции сообщили
РИА Новости, что картины готовятся к отправке в Россию. В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство культуры страны рассказало
, что две картины из коллекции останутся во Франции, остальное вернут в РФ. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил
, что возвращение коллекции возможно к майским праздникам.
Грузовики с произведениями искусства из собраний Эрмитажа, Третьяковской галереи, музея "Абрамцево", ГМИИ им. Пушкина и Музея Востока ранее были задержаны на финской границе. В пятницу 8 апреля Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в санкционный перечень, что дало Минкультуры РФ возможность организовать возврат коллекции в кратчайшие сроки. В субботу 9 апреля машины с российскими картинами пересекли границу РФ, в понедельник 10 апреля полотна Эрмитажа уже были возвращены в музей. Во вторник прошла распаковка картин, возвращенных в хранилище Третьяковской галереи.