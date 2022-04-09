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Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции - РИА Новости, 09.04.2022
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Культура
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Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции
Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции - РИА Новости, 09.04.2022
Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции
Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Министерство культуры. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T13:18
2022-04-09T14:22
культура
россия
франция
живопись
париж
государственный эрмитаж
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ПАРИЖ, 9 апр — РИА Новости. Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Министерство культуры.Так, одно полотно, из собрания российского бизнесмена, не покинет Францию, "пока активы ее владельца &lt;…&gt; будут замороженными". Другую картину, которая, как пишет агентство, принадлежит Днепропетровскому музею изобразительных искусств, тоже не будут возвращать, пока ситуация на Украине не позволит сделать это безопасно.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, проходила в Фонде Louis Vuitton в Париже с 22 сентября до 3 апреля. Теперь, как сообщили РИА Новости в российском посольстве, картины готовят к отправке на родину. В Фонде Louis Vuitton рассказали, что коллекцию снимают с экспозиции и передадут в российские музеи. Но точная дата отправки не называется, потому что это будет происходить в разное время.
https://ria.ru/20220313/morozovy-1777852673.html
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россия, франция, живопись, париж, государственный эрмитаж
13:18 09.04.2022 (обновлено: 14:22 09.04.2022)
 
Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции

Министерство культуры Франции: две картины из коллекции Морозовых останутся в стране

© AFP 2022 / Geoffroy Van der HasseltВыставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже
Выставка Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства в фонде Louis Vuitton в Париже - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt
Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 апр — РИА Новости. Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Министерство культуры.
Так, одно полотно, из собрания российского бизнесмена, не покинет Францию, "пока активы ее владельца <…> будут замороженными". Другую картину, которая, как пишет агентство, принадлежит Днепропетровскому музею изобразительных искусств, тоже не будут возвращать, пока ситуация на Украине не позволит сделать это безопасно.
Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, проходила в Фонде Louis Vuitton в Париже с 22 сентября до 3 апреля. Теперь, как сообщили РИА Новости в российском посольстве, картины готовят к отправке на родину.
В Фонде Louis Vuitton рассказали, что коллекцию снимают с экспозиции и передадут в российские музеи. Но точная дата отправки не называется, потому что это будет происходить в разное время.
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