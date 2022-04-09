https://ria.ru/20220409/kartiny-1782676703.html

Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции

Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции - РИА Новости, 09.04.2022

Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции

Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Министерство культуры. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T13:18

2022-04-09T13:18

2022-04-09T14:22

культура

россия

франция

живопись

париж

государственный эрмитаж

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ПАРИЖ, 9 апр — РИА Новости. Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Министерство культуры.Так, одно полотно, из собрания российского бизнесмена, не покинет Францию, "пока активы ее владельца <…> будут замороженными". Другую картину, которая, как пишет агентство, принадлежит Днепропетровскому музею изобразительных искусств, тоже не будут возвращать, пока ситуация на Украине не позволит сделать это безопасно.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, проходила в Фонде Louis Vuitton в Париже с 22 сентября до 3 апреля. Теперь, как сообщили РИА Новости в российском посольстве, картины готовят к отправке на родину. В Фонде Louis Vuitton рассказали, что коллекцию снимают с экспозиции и передадут в российские музеи. Но точная дата отправки не называется, потому что это будет происходить в разное время.

https://ria.ru/20220313/morozovy-1777852673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, франция, живопись, париж, государственный эрмитаж