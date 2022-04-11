https://ria.ru/20220411/kartiny-1782871240.html

Швыдкой рассказал, когда коллекция Морозовых вернется в Россию

Швыдкой рассказал, когда коллекция Морозовых вернется в Россию - РИА Новости, 11.04.2022

Швыдкой рассказал, когда коллекция Морозовых вернется в Россию

Возвращение коллекции Морозовых в Россию возможно к майским праздникам, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:44

2022-04-11T11:44

2022-04-11T11:44

культура

живопись

музеи

россия

франция

михаил швыдкой

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Возвращение коллекции Морозовых в Россию возможно к майским праздникам, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и работала до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля. В начале прошлой недели в фонде сообщили РИА Новости, что картины снимают с экспозиции и они будут переданы в российские музеи. В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство культуры страны сообщило, что две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции. Остальное вернут в РФ."На сегодняшний день, с моей точки зрения, вся логистика возвращения коллекции Морозовых проработана. Я надеюсь, что к майским праздникам она будет в России", - сказал Швыдкой.

https://ria.ru/20220409/aven-1782687502.html

россия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

живопись, музеи, россия, франция, михаил швыдкой