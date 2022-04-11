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Швыдкой рассказал, когда коллекция Морозовых вернется в Россию
Швыдкой рассказал, когда коллекция Морозовых вернется в Россию - РИА Новости, 11.04.2022
Швыдкой рассказал, когда коллекция Морозовых вернется в Россию
Возвращение коллекции Морозовых в Россию возможно к майским праздникам, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:44
2022-04-11T11:44
2022-04-11T11:44
культура
живопись
музеи
россия
франция
михаил швыдкой
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Возвращение коллекции Морозовых в Россию возможно к майским праздникам, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и работала до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля. В начале прошлой недели в фонде сообщили РИА Новости, что картины снимают с экспозиции и они будут переданы в российские музеи. В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство культуры страны сообщило, что две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции. Остальное вернут в РФ."На сегодняшний день, с моей точки зрения, вся логистика возвращения коллекции Морозовых проработана. Я надеюсь, что к майским праздникам она будет в России", - сказал Швыдкой.
https://ria.ru/20220409/aven-1782687502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
живопись, музеи, россия, франция, михаил швыдкой
Швыдкой рассказал, когда коллекция Морозовых вернется в Россию
Спецпредставитель Швыдкой: возвращение коллекции Морозовых возможно к майским праздникам