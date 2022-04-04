Картины Морозовых в Париже готовят к отправке в Россию
Посольство во Франции подтвердило, что картины Морозовых готовят к отправке в Россию
© пресс-служба министерства культуры РоссииПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой, президент фонда Louis Vuitton Бернар Арно, министры культуры России и Франции - Ольга Любимова и Розелин Башло-Наркин на открытии выставки картин "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже
© пресс-служба министерства культуры России
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой, президент фонда Louis Vuitton Бернар Арно, министры культуры России и Франции - Ольга Любимова и Розелин Башло-Наркин на открытии выставки картин "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Картины из коллекции Морозовых, которые были выставлены в фонде Louis Vuitton в Париже, готовятся к отправке в Россию, подтвердили РИА Новости в посольстве России во Франции.
Ранее в фонде фонде Louis Vuitton, где проходила выставка картин из коллекции Морозовых, сообщили РИА Новости, что картины снимают с экспозиции и они будут переданы в российские музеи. При этом конкретной даты отправки картин нет, потому что они будут переправлены в разное время.
"Картины из коллекции Морозовых готовятся к отправке в Россию", - подтвердили информацию фонда в российском посольстве в Париже.
Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и работала до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля.