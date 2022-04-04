https://ria.ru/20220404/kartiny-1781681302.html

Картины Морозовых в Париже готовят к отправке в Россию

Картины Морозовых в Париже готовят к отправке в Россию - РИА Новости, 04.04.2022

Картины Морозовых в Париже готовят к отправке в Россию

Картины из коллекции Морозовых, которые были выставлены в фонде Louis Vuitton в Париже, готовятся к отправке в Россию, подтвердили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:08

2022-04-04T14:08

2022-04-04T14:08

культура

париж

louis vuitton

государственный эрмитаж

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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Картины из коллекции Морозовых, которые были выставлены в фонде Louis Vuitton в Париже, готовятся к отправке в Россию, подтвердили РИА Новости в посольстве России во Франции.Ранее в фонде фонде Louis Vuitton, где проходила выставка картин из коллекции Морозовых, сообщили РИА Новости, что картины снимают с экспозиции и они будут переданы в российские музеи. При этом конкретной даты отправки картин нет, потому что они будут переправлены в разное время."Картины из коллекции Морозовых готовятся к отправке в Россию", - подтвердили информацию фонда в российском посольстве в Париже.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и работала до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля.

https://ria.ru/20220401/artrussia-1781211418.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

париж, louis vuitton, государственный эрмитаж