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Культура
https://ria.ru/20210921/morozovy-1751220478.html
В Париже открылась выставка картин из коллекции Морозовых
В Париже открылась выставка картин из коллекции Морозовых - РИА Новости, 21.09.2021
В Париже открылась выставка картин из коллекции Морозовых
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник открыл выставку картин "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже,... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T23:44
2021-09-21T23:58
культура
третьяковская галерея
париж
louis vuitton
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
алексей мешков
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
марина лошак
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ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник открыл выставку картин "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже, поблагодарив российского президента Владимира Путина за помощь в организации экспозиции, передает корреспондент РИА Новости.Президент Франции во вторник вечером прибыл на мероприятии в сопровождении супруги Брижит. В открытии экспозиции участвовали также министры культуры России и Франции - Ольга Любимова и Розелин Башло-Наркин, а также посол России в Париже Алексей Мешков и посол Франции в Москве Пьер Леви."Эта коллекция захватила уникальный период европейской живописи, и снова вам удалось с разрешения президента Путина собрать здесь эти экстраординарные работы, которые являются плодом по меньшей мере двух русских взглядов… Я бы хотел поблагодарить вас (главу Louis Vuitton Бернара Арно - Прим. ред.) за ваше личное участие… Спасибо всей команде, которая здесь присутствует за открытие этой невероятной выставки. Хочу также поблагодарить министра культуры госпожу Любимову и спецпредставителя президента РФ по культурному сотрудничеству Швыдкого за их роль и присутствие и хочу адресовать президенту Путину благодарности всей Франции, потому что я знаю, какую роль он в этом сыграл, а также наших послов", - сказал Макрон на открытии выставки.Французский президент подчеркнул, что убеждения братьев Морозовых - очевидный отпечаток того, что Россия является крупной европейской державой."Наша работа… снова строить совестные проекты вне зависимости от того, что есть вопросы, которые нас отделяют", - добавил лидер.По его словам, в ближайшее время будет организован ряд франко-российских мероприятий, которые позволят усилить культурный диалог между Францией и Россией."Думаю, что мы смогли убедить наших российских партнеров, что эта выставка является иллюстрацией вечных культурных связей между Францией и Россией. Я хочу также поблагодарить президента Путина, который дал согласие на организацию", - сказал глава Louis Vuitton Бернар Арно.По словам бизнесмена, полотна было сложно доставить во Францию, особенно в условиях ограничений по коронавирусу, однако то, что их удалось привезти, стало исполнившейся мечтой."Визит руководителя страны на такого рода культурное мероприятие дополнительно подчеркивает его статус и значение не только с точки зрения искусства и процессов, происходящих в современных музеях, но, конечно, и с точки зрения современных политических процессов", - прокомментировала журналистам министр культуры Ольга Любимова приезд на мероприятие Макрона.Представленная впервые за пределами России коллекция братьев-москвичей Михаила Абрамовича Морозова (1870-1903) и Ивана Абрамовича Морозова (1871-1921) объединяет более 200 шедевров современного французского и российского искусства, среди которых работы Сезанна, Гогена, Ван Гога, Ренуара, Моне, Боннара, Дени, Матисса, Дерена, Пикассо, а также Врубеля, Малевича, Репина, Ларионова и Серова.Выставка, организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем (Санкт-Петербург), Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва) и Государственной Третьяковской галереей (Москва), будет открыта для публики с 22 сентября 2021 года по 22 февраля 2022 года.Мероприятие проходит в рамках Трианонского диалога - франко-российской инициативы, запущенной в 2017 году, которая направлена на укрепление связей между российским и французским гражданскими обществами на основе развития нового сотрудничества между двумя странами, особенно в области культуры.Также стало известно, что впоследствии выставку покажут в Москве. "Наши планы, о которых мы уже знаем, - выставка братьев Морозовых в Москве и выставка Щукина в Петербурге, которые состоятся, я надеюсь, в 2022 году", - сказала на пресс-конференции в Париже главный хранитель Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина."Предварительно мы планируем, что обе выставки открываются одновременно, в самом начале июня", - отметила директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) Марина Лошак."В Эрмитаже откроется Щукин. И именно в Эрмитаже мы сможем увидеть "Танец" и "Музыка" Матисса вместе, как это было при Щукине. К сожалению, мы никогда не можем показать всех наших Гогенов. А если мы совместим коллекцию Щукина и Морозова, то можно будет увидеть в России 24 самых лучших Гогена", - добавила директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.В 2016 году экспозиция под названием "Шедевры нового искусства" из собрания коллекционера Сергея Щукина (1854 – 1936) проходила в Париже. Основную часть экспонатов для поездки в Париж предоставили Эрмитаж и ГМИИ имени Пушкина - 62 и 64 картины соответственно, еще 15 работ прибыли из Третьяковской галереи.По словам Лошак, французы оценили визионерство и талант Щукина: на выставку пришли 1,3 миллиона человек. "Мы ждем на выставку Морозовых столько же", - подчеркнула она. "И в том и другом случае нам очень важно было показать не только всемирно известных французских художников-импрессионистов и постимпрессионистов, но нам также важно было показать русских художников, которых, к сожалению, знают не так хорошо. Они и были самым главным открытием для французского зрителя", - сказала директор ГМИИ.
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РИА Новости
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третьяковская галерея, париж, louis vuitton, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), алексей мешков, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, марина лошак, бернар арно, эммануэль макрон, государственный эрмитаж, новости культуры, ольга любимова
23:44 21.09.2021 (обновлено: 23:58 21.09.2021)
 
В Париже открылась выставка картин из коллекции Морозовых

Макрон поблагодарил Путина за помощь в организации выставки картин из коллекции Морозовых

© пресс-служба министерства культуры РоссииПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой, президент фонда Louis Vuitton Бернар Арно, министры культуры России и Франции - Ольга Любимова и Розелин Башло-Наркин на открытии выставки картин "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой, президент фонда Louis Vuitton Бернар Арно, министры культуры России и Франции - Ольга Любимова и Розелин Башло-Наркин на открытии выставки картин Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства в фонде Louis Vuitton в Париже
© пресс-служба министерства культуры России
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ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник открыл выставку картин "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже, поблагодарив российского президента Владимира Путина за помощь в организации экспозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Франции во вторник вечером прибыл на мероприятии в сопровождении супруги Брижит. В открытии экспозиции участвовали также министры культуры России и Франции - Ольга Любимова и Розелин Башло-Наркин, а также посол России в Париже Алексей Мешков и посол Франции в Москве Пьер Леви.
"Эта коллекция захватила уникальный период европейской живописи, и снова вам удалось с разрешения президента Путина собрать здесь эти экстраординарные работы, которые являются плодом по меньшей мере двух русских взглядов… Я бы хотел поблагодарить вас (главу Louis Vuitton Бернара Арно - Прим. ред.) за ваше личное участие… Спасибо всей команде, которая здесь присутствует за открытие этой невероятной выставки. Хочу также поблагодарить министра культуры госпожу Любимову и спецпредставителя президента РФ по культурному сотрудничеству Швыдкого за их роль и присутствие и хочу адресовать президенту Путину благодарности всей Франции, потому что я знаю, какую роль он в этом сыграл, а также наших послов", - сказал Макрон на открытии выставки.
Французский президент подчеркнул, что убеждения братьев Морозовых - очевидный отпечаток того, что Россия является крупной европейской державой.
"Наша работа… снова строить совестные проекты вне зависимости от того, что есть вопросы, которые нас отделяют", - добавил лидер.
© Пресс-служба ЭрмитажаРенуар. Портрет Жанны Самари
Ренуар. Портрет Жанны Самари
© Пресс-служба Эрмитажа
Ренуар. Портрет Жанны Самари
По его словам, в ближайшее время будет организован ряд франко-российских мероприятий, которые позволят усилить культурный диалог между Францией и Россией.
"Думаю, что мы смогли убедить наших российских партнеров, что эта выставка является иллюстрацией вечных культурных связей между Францией и Россией. Я хочу также поблагодарить президента Путина, который дал согласие на организацию", - сказал глава Louis Vuitton Бернар Арно.
По словам бизнесмена, полотна было сложно доставить во Францию, особенно в условиях ограничений по коронавирусу, однако то, что их удалось привезти, стало исполнившейся мечтой.
© Succession H. MatisseАнри Матисс. Фрукты, цветы и панно "Танец". Франция, 1909 г. Холст, масло. 89,5x117,5 см
Анри Матисс. Фрукты, цветы и панно Танец. Франция, 1909 г. Холст, масло. 89,5x117,5 см
© Succession H. Matisse
Анри Матисс. Фрукты, цветы и панно "Танец". Франция, 1909 г. Холст, масло. 89,5x117,5 см
"Визит руководителя страны на такого рода культурное мероприятие дополнительно подчеркивает его статус и значение не только с точки зрения искусства и процессов, происходящих в современных музеях, но, конечно, и с точки зрения современных политических процессов", - прокомментировала журналистам министр культуры Ольга Любимова приезд на мероприятие Макрона.
Представленная впервые за пределами России коллекция братьев-москвичей Михаила Абрамовича Морозова (1870-1903) и Ивана Абрамовича Морозова (1871-1921) объединяет более 200 шедевров современного французского и российского искусства, среди которых работы Сезанна, Гогена, Ван Гога, Ренуара, Моне, Боннара, Дени, Матисса, Дерена, Пикассо, а также Врубеля, Малевича, Репина, Ларионова и Серова.
Выставка, организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем (Санкт-Петербург), Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва) и Государственной Третьяковской галереей (Москва), будет открыта для публики с 22 сентября 2021 года по 22 февраля 2022 года.
Мероприятие проходит в рамках Трианонского диалога - франко-российской инициативы, запущенной в 2017 году, которая направлена на укрепление связей между российским и французским гражданскими обществами на основе развития нового сотрудничества между двумя странами, особенно в области культуры.
© Государственный ЭрмитажМоне, Клод. 1840-1926 Уголок сада в Монжероне. Франция, Около 1876 г. Холст, масло. 175x194 см
Моне, Клод. 1840-1926 Уголок сада в Монжероне. Франция, Около 1876 г. Холст, масло. 175x194 см
© Государственный Эрмитаж
Моне, Клод. 1840-1926 Уголок сада в Монжероне. Франция, Около 1876 г. Холст, масло. 175x194 см
Также стало известно, что впоследствии выставку покажут в Москве.
"Наши планы, о которых мы уже знаем, - выставка братьев Морозовых в Москве и выставка Щукина в Петербурге, которые состоятся, я надеюсь, в 2022 году", - сказала на пресс-конференции в Париже главный хранитель Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина.
"Предварительно мы планируем, что обе выставки открываются одновременно, в самом начале июня", - отметила директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) Марина Лошак.
"В Эрмитаже откроется Щукин. И именно в Эрмитаже мы сможем увидеть "Танец" и "Музыка" Матисса вместе, как это было при Щукине. К сожалению, мы никогда не можем показать всех наших Гогенов. А если мы совместим коллекцию Щукина и Морозова, то можно будет увидеть в России 24 самых лучших Гогена", - добавила директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетительница фотографирует картину Поля Гогена "Сбор плодов" (слева) на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ
Посетительница фотографирует картину Поля Гогена Сбор плодов (слева) на пресс-показе выставки Щукин. Биография коллекции в ГМИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Посетительница фотографирует картину Поля Гогена "Сбор плодов" (слева) на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ
В 2016 году экспозиция под названием "Шедевры нового искусства" из собрания коллекционера Сергея Щукина (1854 – 1936) проходила в Париже. Основную часть экспонатов для поездки в Париж предоставили Эрмитаж и ГМИИ имени Пушкина - 62 и 64 картины соответственно, еще 15 работ прибыли из Третьяковской галереи.
По словам Лошак, французы оценили визионерство и талант Щукина: на выставку пришли 1,3 миллиона человек. "Мы ждем на выставку Морозовых столько же", - подчеркнула она. "И в том и другом случае нам очень важно было показать не только всемирно известных французских художников-импрессионистов и постимпрессионистов, но нам также важно было показать русских художников, которых, к сожалению, знают не так хорошо. Они и были самым главным открытием для французского зрителя", - сказала директор ГМИИ.
Выставка Шедевры нового искусства. Собрание С.И. Щукина в Париже - РИА Новости, 1920, 21.10.2016
21 октября 2016, 14:22
"Сокровище России" в Париже: "Шедевры нового искусства. Собрание Щукина"Выставка "Шедевры нового искусства. Собрание Щукина" открылась накануне в Париже. Эксперты называют ее "подлинным сокровищем России".
 
КультураТретьяковская галереяПарижLouis VuittonМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Алексей МешковГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаМарина ЛошакБернар АрноЭммануэль МакронГосударственный ЭрмитажНовости культурыОльга Любимова
 
 
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