23:44 21.09.2021 (обновлено: 23:58 21.09.2021)
В Париже открылась выставка картин из коллекции Морозовых
Макрон поблагодарил Путина за помощь в организации выставки картин из коллекции Морозовых
© пресс-служба министерства культуры РоссииПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой, президент фонда Louis Vuitton Бернар Арно, министры культуры России и Франции - Ольга Любимова и Розелин Башло-Наркин на открытии выставки картин "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже
© пресс-служба министерства культуры России
ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник открыл выставку картин "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" в фонде Louis Vuitton в Париже, поблагодарив российского президента Владимира Путина за помощь в организации экспозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Франции во вторник вечером прибыл на мероприятии в сопровождении супруги Брижит. В открытии экспозиции участвовали также министры культуры России и Франции - Ольга Любимова и Розелин Башло-Наркин, а также посол России в Париже Алексей Мешков и посол Франции в Москве Пьер Леви.
"Эта коллекция захватила уникальный период европейской живописи, и снова вам удалось с разрешения президента Путина собрать здесь эти экстраординарные работы, которые являются плодом по меньшей мере двух русских взглядов… Я бы хотел поблагодарить вас (главу Louis Vuitton Бернара Арно - Прим. ред.) за ваше личное участие… Спасибо всей команде, которая здесь присутствует за открытие этой невероятной выставки. Хочу также поблагодарить министра культуры госпожу Любимову и спецпредставителя президента РФ по культурному сотрудничеству Швыдкого за их роль и присутствие и хочу адресовать президенту Путину благодарности всей Франции, потому что я знаю, какую роль он в этом сыграл, а также наших послов", - сказал Макрон на открытии выставки.
Французский президент подчеркнул, что убеждения братьев Морозовых - очевидный отпечаток того, что Россия является крупной европейской державой.
"Наша работа… снова строить совестные проекты вне зависимости от того, что есть вопросы, которые нас отделяют", - добавил лидер.
© Пресс-служба ЭрмитажаРенуар. Портрет Жанны Самари
© Пресс-служба Эрмитажа
Ренуар. Портрет Жанны Самари
По его словам, в ближайшее время будет организован ряд франко-российских мероприятий, которые позволят усилить культурный диалог между Францией и Россией.
"Думаю, что мы смогли убедить наших российских партнеров, что эта выставка является иллюстрацией вечных культурных связей между Францией и Россией. Я хочу также поблагодарить президента Путина, который дал согласие на организацию", - сказал глава Louis Vuitton Бернар Арно.
По словам бизнесмена, полотна было сложно доставить во Францию, особенно в условиях ограничений по коронавирусу, однако то, что их удалось привезти, стало исполнившейся мечтой.
© Succession H. MatisseАнри Матисс. Фрукты, цветы и панно "Танец". Франция, 1909 г. Холст, масло. 89,5x117,5 см
© Succession H. Matisse
Анри Матисс. Фрукты, цветы и панно "Танец". Франция, 1909 г. Холст, масло. 89,5x117,5 см
"Визит руководителя страны на такого рода культурное мероприятие дополнительно подчеркивает его статус и значение не только с точки зрения искусства и процессов, происходящих в современных музеях, но, конечно, и с точки зрения современных политических процессов", - прокомментировала журналистам министр культуры Ольга Любимова приезд на мероприятие Макрона.
Представленная впервые за пределами России коллекция братьев-москвичей Михаила Абрамовича Морозова (1870-1903) и Ивана Абрамовича Морозова (1871-1921) объединяет более 200 шедевров современного французского и российского искусства, среди которых работы Сезанна, Гогена, Ван Гога, Ренуара, Моне, Боннара, Дени, Матисса, Дерена, Пикассо, а также Врубеля, Малевича, Репина, Ларионова и Серова.
Выставка, организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем (Санкт-Петербург), Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва) и Государственной Третьяковской галереей (Москва), будет открыта для публики с 22 сентября 2021 года по 22 февраля 2022 года.
Мероприятие проходит в рамках Трианонского диалога - франко-российской инициативы, запущенной в 2017 году, которая направлена на укрепление связей между российским и французским гражданскими обществами на основе развития нового сотрудничества между двумя странами, особенно в области культуры.
© Государственный ЭрмитажМоне, Клод. 1840-1926 Уголок сада в Монжероне. Франция, Около 1876 г. Холст, масло. 175x194 см
Моне, Клод. 1840-1926 Уголок сада в Монжероне. Франция, Около 1876 г. Холст, масло. 175x194 см
Также стало известно, что впоследствии выставку покажут в Москве.
"Наши планы, о которых мы уже знаем, - выставка братьев Морозовых в Москве и выставка Щукина в Петербурге, которые состоятся, я надеюсь, в 2022 году", - сказала на пресс-конференции в Париже главный хранитель Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина.
"Предварительно мы планируем, что обе выставки открываются одновременно, в самом начале июня", - отметила директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) Марина Лошак.
"В Эрмитаже откроется Щукин. И именно в Эрмитаже мы сможем увидеть "Танец" и "Музыка" Матисса вместе, как это было при Щукине. К сожалению, мы никогда не можем показать всех наших Гогенов. А если мы совместим коллекцию Щукина и Морозова, то можно будет увидеть в России 24 самых лучших Гогена", - добавила директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетительница фотографирует картину Поля Гогена "Сбор плодов" (слева) на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ
Посетительница фотографирует картину Поля Гогена "Сбор плодов" (слева) на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ
В 2016 году экспозиция под названием "Шедевры нового искусства" из собрания коллекционера Сергея Щукина (1854 – 1936) проходила в Париже. Основную часть экспонатов для поездки в Париж предоставили Эрмитаж и ГМИИ имени Пушкина - 62 и 64 картины соответственно, еще 15 работ прибыли из Третьяковской галереи.
По словам Лошак, французы оценили визионерство и талант Щукина: на выставку пришли 1,3 миллиона человек. "Мы ждем на выставку Морозовых столько же", - подчеркнула она. "И в том и другом случае нам очень важно было показать не только всемирно известных французских художников-импрессионистов и постимпрессионистов, но нам также важно было показать русских художников, которых, к сожалению, знают не так хорошо. Они и были самым главным открытием для французского зрителя", - сказала директор ГМИИ.