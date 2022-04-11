https://ria.ru/20220411/proekty-1781359136.html

РИА Новости покажет AR- и VR-проекты на "Дне космонавтики на ВДНХ"

РИА Новости покажет AR- и VR-проекты на "Дне космонавтики на ВДНХ" - РИА Новости, 11.04.2022

РИА Новости покажет AR- и VR-проекты на "Дне космонавтики на ВДНХ"

"Путешествие к центру черной дыры", "Солнечное затмение и исчезновение Луны", "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" и "Лунная станция" - РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:00

2022-04-11T10:00

2022-04-11T10:00

космос - риа наука

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Презентация четырех проектов дополненной и виртуальной реальности РИА Новости - "Путешествие к центру черной дыры", "Солнечное затмение и исчезновение Луны", "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" и "Лунная станция" - пройдет в рамках "Дня космонавтики на ВДНХ" в Москве с 12 по 15 апреля. Мероприятие организовано в партнерстве и пройдет в Центре "Космонавтика и авиация".С помощью AR- и VR-проектов на стенде РИА Новости любой посетитель сможет совершить виртуальную прогулку по Лунной станции образца 2038 года, попробовать себя в роли космонавта, перед которым поставлена задача очистить орбиту от космического мусора, увидеть рождение черной дыры, а также узнать про значение Луны в системе Земля-Солнце. Помимо презентации проектов РИА Новости, в павильоне "Космонавтика и авиация" также планируется космический диктант, специальные экскурсии, концертная программа и многое другое. Вход в павильон будет осуществляться по билетам.AR-проект "Путешествие к центру черной дыры" состоит из трех частей, и он позволяет в формате дополненной реальности увидеть рождение черной дыры, узнать, что такое горизонт событий и сингулярность, а также какое явление называют спагеттификацией ("эффект лапши"). Кроме того, в проекте представлена теория "кротовых нор" - межпространственных путешествий через переход сквозь ткань пространства-времени, соединяющий две удаленные точки космоса.AR-проект "Солнечное затмение и исчезновение Луны" показывает механизм возникновения солнечного и лунного затмения, а также сроки их появления. Описывает значение Луны в системе Земля-Солнце и объясняет возможные последствия ее исчезновения. Научный консультант проекта - ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Андреевич Эйсмонт.AR-игра "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" позволяет поразмышлять о том, что будет, если человечество лишится всех услуг, в оказании которых задействован космос. Прогноз погоды, потеря связи и GPS, возможности вывода в космос чего-либо в будущем… Вот почему космический мусор на орбите Земли представляет опасность планетарного масштаба. Ученые и инженеры уже много лет проектируют аппараты для сбора, уничтожения и переработки космического мусора. Пользователь может протестировать эти наработки и узнать, как же планируется уничтожать мусор на орбите Земли.VR-прогноз-реконструкция "Лунная станция" представляет собой прогноз того, как будет выглядеть первая международная лунная станция. Проект подготовлен на основе разработок, программ, чертежей и проектов NASA, Роскосмоса, Европейского космического агентства и независимых специалистов. Пользователь увидит лунную базу изнутри и снаружи, подготовит скафандр к выходу из базы, прокатится на луноходе, соберёт и изучит образцы лунного грунта, развернёт солнечные батареи и увидит, как с Луны выглядит солнечное затмение на Земле.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 9 млн подписчиков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

космос - риа наука, земля, луна, миа "россия сегодня", новости агентства, риа новости