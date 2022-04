Биография Илона Маска

https://ria.ru/20220405/mask-1781920723.html

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск (Elon Musk) родился 28 июня 1971 года в Претории (ЮАР) в семье инженера-строителя Эррола Маска и модели Мэй Маск (родом из Канады). Его родители развелись, когда Илону Маску было около 10 лет. Он с детства увлекался программированием. В 12-летнем возрасте разработал видеоигру под названием Blastar, которую продал компьютерному журналу за 500 долларов. В 1989 году Маск уехал из ЮАР в Канаду и поступил в Королевский университет в Кингстоне (Онтарио).В 1992 году он перевелся в Пенсильванский университет (Филадельфия, США), в котором в 1995 году получил степень бакалавра физики и экономики. В 1995 году, решив получить докторскую степень в области физики энергии, поступил в Стэнфордский университет (Калифорния, США), но бросил его через два дня. В том же году вместе с братом Кимбалом Илон Маск основал компанию Zip2, разрабатывавшую электронные карты и бизнес-справочники для средств массовой информации. В частности, клиентами Zip2 были The New York Times и Chicago Tribune. В 1999 году Zip2 была куплена Compaq Computer Corp. за 307 миллионов долларов наличными и 34 миллиона ценными бумагами. Zip2 стала частью поисковой системы AltaVista, которую Compaq приобрела ранее. В 1999 году на деньги, полученные от продажи Zip2, Илон и Кимбал Маск основали компанию X.com, предоставлявшую финансовые услуги и осуществлявшую платежи в интернете. Слияние X.com с компанией Confinity привело в итоге к созданию системы платежей PayPal, которая в 2002 году была куплена eBay за 1,5 миллиарда долларов. Маск как крупнейший акционер получил 165 миллионов долларов.В 2002 году Илон Маск основал Space Exploration Technologies (SpaceX) – компанию, которая декларировала своей целью сделать освоение космоса более доступным. Его первые две ракеты Falcon 1 (впервые запущена в 2006 году) и более крупная Falcon 9 (впервые запущена в 2010 году) были спроектированы таким образом, чтобы их стоимость была намного меньше, чем у конкурирующих космических аппаратов. В 2008 году Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с компанией Илона Маска в рамках программы по доставке грузов – а в дальнейшем и астронавтов – на Международную космическую станцию (МКС) с помощью частных космических аппаратов. В 2012 году компания Маска SpaceX запустила ракету Falcon 9, которая доставила к МКС грузовик Dragon с оборудованием, продовольствием и вещами для экипажа общим весом около 500 килограммов. Это был первый случай, когда частная компания пристыковала космический аппарат к МКС. В марте 2017 года SpaceX вошла в историю, впервые повторно запустив первую ступень, самую дорогую часть ракеты-носителя Falcon 9. В феврале 2018 года Илон Маск отправил в космос свой автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем. В качестве полезной нагрузки он был прикреплен ко второй ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy – очередной разработки SpaceX, способной выводить около 60 тонн груза на опорную околоземную орбиту. В дальнейшем SpaceX выводила на околоземную орбиту спутники, в том числе в рамках программы предоставления услуг широкополосного интернета Starlink, а 30 мая 2020 года отправила на Международную космическую станцию первый пилотируемый многоразовый корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту (обитаемая капсула может вместить до семи членов экипажа). Первая ступень ракеты Falcon 9 благополучно совершила посадку на баржу в Атлантическом океане.В апреле 2021 года Crew Dragon доставил на МКС второй по счету экипаж, а в ноябре того же года – третий. SpaceX испытывает также прототип корабля Starship, рассчитанного на доставку грузов и людей к Луне и Марсу. Оставаясь совладельцем SpaceX, Маск занимает в компании должности генерального директора, он также является главным конструктором ракет Falcon, Dragon.В 2003 году предприниматель стал одним из основных инвесторов Tesla Motors, позже переименованной в Tesla – компании по производству электромобилей. Как соучредитель и генеральный директор Tesla, Илон Маск руководит проектированием и производством электромобилей, аккумуляторных батарей и продуктов для солнечной энергии.В 2006 году Tesla представила свою первую модель – Roadster. В 2010 году первичное публичное размещение (IPO) акций компании привлекло около 226 миллионов долларов. Два года спустя Tesla представила седан S, получивший признание автомобильных критиков за его характеристики и дизайн, а в 2015 году – внедорожник X. Менее дорогой электромобиль – Tesla Model 3 – был запущен в производство в 2017 году. В 2016 году Илон Маск представил план развития компании, согласно которому в линейке электромобилей должны появиться грузовик и автобус. Электрогрузовик Tesla Semi был представлен общественности в 2017 году. Старт его производства запланирован на 2023 год. Илон Маск является сопредседателем некоммерческой организации OpenAI. https://openai.com/Исследовательская компания была запущена в конце 2015 года с заявленной миссией по развитию цифрового интеллекта на благо человечества. Он также является генеральным директором компании Neuralink, которая разрабатывает технологию, позволяющую связать тело человека с компьютером. Илон Маск основал компанию The Boring Company, которая занимается созданием транспортной системы на основе специальных тоннелей для более быстрого перемещения автомобилей и грузов. В настоящее время компания строит Vegas Loop, систему общественного транспорта в конференц-центре Лас-Вегаса. В 2013 году Маск опубликовал проект сверхскоростного пассажирского поезда, движущегося в тоннеле с разряженным воздухом, названного Hyperloop ("Гиперпетля"). Согласно проекту, капсула с 28 пассажирами преодолеет расстояние 350 миль (560 километров) между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско за 35 минут с максимальной скоростью 760 миль (1220 километров). Маск оценил этот проект в шесть миллиардов долларов. Однако он заявил, что не может в настоящее время заниматься развитием Hyperloop. В 2016-2017 годах Илон Маск был членом форума по стратегии и политике при президенте США Дональде Трампе, – консультационного экономического органа, состоящего из 18 предпринимателей. Покинул форум из-за решения Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату. Илон Маск – член Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе. По версии журнала Forbes, Маск – один из богатейших людей на планете. 5 апреля 2022 года стало известно, что он возглавил ежегодно обновляемый список богатейших людей. Его состояние выросло за год на 45% и составило 219 миллиардов долларов. Илон Маск официально был дважды женат. От первого брака (2000-2008) с Джастин Уилсон у него пятеро детей. Со второй женой – британской актрисой Талулой Райли – Маск состоял в браке в 2010-2012 и 2013-2016 годах. С мая 2018 года миллиардер был в гражданском браке с канадской певицей и музыкантом Граймс (урожденной Клэр Буше). В 2020 году у пары родился первенец, которому они дали имя X Æ A-12. Произносится имя как "Икс Эш Эй Твелв Маск". В сентябре 2021 года Маск и Граймс расстались, в конце 2021 года у пары появился второй ребенок. Девочка, которую выносила суррогатная мать, получила имя Экза Дарк Сайдириэль (Exa Dark Sideræl). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

