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2020-05-25T15:54
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Илону Маску пришлось поменять странное имя сына
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РИА Новости

Илону Маску пришлось поменять странное имя сына

15:16 25.05.2020 (обновлено: 15:54 25.05.2020)
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© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) изменили необычное имя сына, которого пара хотела назвать X Æ A-12. Об этом Граймс рассказала в инстаграме.
Один из пользователей спросил, пришлось ли супругам отказаться от идеи дать ребенку странное имя из-за калифорнийских законов, и попросил уточнить, как теперь зовут мальчика.
"X Æ A-Xii", — написала певица. Она объяснила, что цифру 12 заменили на римскую, и призналась, что "выглядит даже лучше, если честно".
Граймс родила первенца 4 мая. Певица сообщила, что X в имени ребенка означает неизвестную переменную, Æ является эльфийским написанием аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект), а буква A — ее любимую песню "Архангел". Произносится имя как "Икс Эш Эй Твелв Маск".
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