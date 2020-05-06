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2020-05-06T11:33
https://ria.ru/20200506/1571014097.html
Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571014048_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_0d52498477c7dd45b6dab193c12e8f60.jpg
РИА Новости

Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска

10:53 06.05.2020 (обновлено: 11:33 06.05.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Caitlyn Ridenour / untitled-9292Канадская певица Клэр Элис Буше (Граймс)
Канадская певица Клэр Элис Буше (Граймс)
CC BY-SA 2.0 / Caitlyn Ridenour / untitled-9292
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) назвали своего сына X Æ A-12.
Граймс расшифровала имя в твиттере. По ее словам, X — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект). A-12 — американский самолет-разведчик ("предшественник нашего любимого воздушного судна SR-17, на котором нет оружия, только скорость"). Помимо этого, A еще обозначает ее любимую песню "Архангел".
Публикацию прокомментировал Маск, который уточнил, что воздушное судно называется SR-71.
Граймс родила сына 4 мая. Это первый ребенок у певицы, у Маска уже есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон.
116686695
Граймс (Клэр Буше)Илон МаскСШАВ мире
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Странно что QR code вместо имени не указали
6 мая, 11:09
Ярослав Погодин
8120000
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