Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска

Граймс расшифровала имя в твиттере. По ее словам, X — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект). A-12 — американский самолет-разведчик ("предшественник нашего любимого воздушного судна SR-17, на котором нет оружия, только скорость"). Помимо этого, A еще обозначает ее любимую песню "Архангел".
Публикацию прокомментировал Маск, который уточнил, что воздушное судно называется SR-71.
Граймс родила сына 4 мая. Это первый ребенок у певицы, у Маска уже есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон.