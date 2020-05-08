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2020-05-08T12:05
https://ria.ru/20200508/1571132249.html
Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
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РИА Новости

Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына

05:46 08.05.2020 (обновлено: 12:05 08.05.2020)
8275
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в эфире шоу комика Джо Рогана на YouTube объяснил, как произносить имя его сына, которого он и супруга певица Граймс (Клэр Буше) назвали X Æ A-12.

"Экс, Эш, Эй Твелв", — ответил Маск на вопрос ведущего.

Он отметил, что A-12 — это его посвящение предшественнику "лучшего во все времена" воздушного судна SR-71. Ранее Граймс расшифровала имя сына: X — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект), A — ее любимая песня "Архангел".
Граймс родила сына 4 мая. Это первый ребенок у певицы, у Маска уже есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
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Илон МаскTesla motorsYouTubeSpaceXСШАВ мире
Популярные комментарии
Средняя степень олигофрении.
8 мая, 06:11
s sergej Kukrecklj
1910001
Там все сумасшедшие. Не удивлюсь, если всё пройдет гладко, и раввина зовут R2D2.
8 мая, 06:53
Андрей Ведерников
860000
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