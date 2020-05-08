Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына

"Экс, Эш, Эй Твелв", — ответил Маск на вопрос ведущего.
Он отметил, что A-12 — это его посвящение предшественнику "лучшего во все времена" воздушного судна SR-71. Ранее Граймс расшифровала имя сына: X — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект), A — ее любимая песня "Архангел".
Граймс родила сына 4 мая. Это первый ребенок у певицы, у Маска уже есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон.
15 марта, 09:55Илон Маск за неделю потерял 5,5 миллиарда долларов