https://ria.ru/20201008/mask-1578761900.html

Автомобиль Маска пролетел рядом с Марсом, рассказал эксперт

Автомобиль Tesla Roadster основателя компании SpaceX Илона Маска, запущенный в космос в 2018 году, пролетел в 7 миллионах километрах от Марса, сообщил известный РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T09:38

2020-10-08T09:38

2020-10-08T09:38

риа наука

джонатан макдауэлл

илон маск

tesla motors

марс

космос - риа наука

spacex

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Автомобиль <a href="http://ria.ru/organization_Tesla_motors/" target="_blank" data-auto="true">Tesla</a> Roadster основателя компании <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илона Маска</a>, запущенный в космос в 2018 году, пролетел в 7 миллионах километрах от <a href="http://ria.ru/location_Mars/" target="_blank" data-auto="true">Марса</a>, сообщил известный американский эксперт по космонавтике <a href="http://ria.ru/person_dzhonatan-makdauell/" target="_blank" data-auto="true">Джонатан МакДауэлл</a>.Автомобиль был отправлен в космос в феврале 2018 года на первой ракете-носителе сверхтяжёлого класса Falcon-Heavy. Он вместе с манекеном остался прикрепленным ко второй ступени ракеты, которая движется по гелиоцентрической орбите - вокруг Солнца.МакДауэлл на своей странице в <a href="https://twitter.com/planet4589" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> отметил, что, по его расчетам, автомобиль пролетел в 7,41 миллиона километров от Марса в 9.25 мск 7 октября. Это наименьшее расстояние, на которое Tesla Roadster могла приблизиться к Красной планете.Маск ранее говорил, что намерен отправить на Марс миллион человек к 2050 году. SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять на Марс спутники, экипажи и грузы.

https://ria.ru/20190612/1555514332.html

https://ria.ru/20200923/tesla-1577632675.html

Игорь Земский Нобелевскую премию по физике великому конструктору! 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джонатан макдауэлл, илон маск, tesla motors, марс, космос - риа наука, spacex