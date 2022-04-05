https://ria.ru/20220405/mask-1781878648.html

Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes

Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes - РИА Новости, 05.04.2022

Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск возглавил ежегодно обновляемый список богатейших людей журнала Forbes, сместив с... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:24

2022-04-05T13:24

2022-04-05T15:31

илон маск

в мире

технологии

сша

forbes

spacex

tesla

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск возглавил ежегодно обновляемый список богатейших людей журнала Forbes, сместив с первой строчки основателя онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса, который занимал ее на протяжении четырех лет, свидетельствуют данные рейтинга.Состояние Маска выросло за год на 45 процентов, достигнув 219 миллиардов долларов. Безос за тот же период потерял шесть миллиардов, и его состояние составило 171 миллиард долларов. Тройку лидеров замыкает президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с 158 миллиардами долларов.На четвертом месте находится основатель Microsoft Билл Гейтс, чье богатство оценивается в 129 миллиардов долларов, а пятерку замыкает глава холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с состоянием в 118 миллиардов. Марк Цукерберг опустился с пятой строчки на пятнадцатое место, потеряв за год почти 30 миллиардов долларов (его богатство теперь оценивается в 67,3 миллиарда).Forbes отмечает, что в целом за год совокупное состояние 2668 миллиардеров планеты снизилось до 12,7 триллиона долларов, причем из списка выбыли 329 человек — самое большое количество с кризиса 2009 года. В то же время в рейтинг богатейших людей в этом году попали поп-певица Рианна и режиссер кинокартины "Властелин колец" Питер Джексон.Наибольшее число миллиардеров по-прежнему приходится на США (735), на втором месте — Китай (607), затем Индия (166), Германия (134) и Россия (83).

https://ria.ru/20220225/mask-1774936140.html

https://ria.ru/20220321/spacex-1779298579.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

илон маск, в мире, технологии, сша, forbes, spacex, tesla