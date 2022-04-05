Рейтинг@Mail.ru
Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/mask-1781878648.html
Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes
Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes - РИА Новости, 05.04.2022
Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes
Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск возглавил ежегодно обновляемый список богатейших людей журнала Forbes, сместив с... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:24
2022-04-05T15:31
илон маск
в мире
технологии
сша
forbes
spacex
tesla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_0:69:2944:1725_1920x0_80_0_0_4527efc26c96424b3c7e01171f85cd6a.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск возглавил ежегодно обновляемый список богатейших людей журнала Forbes, сместив с первой строчки основателя онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса, который занимал ее на протяжении четырех лет, свидетельствуют данные рейтинга.Состояние Маска выросло за год на 45 процентов, достигнув 219 миллиардов долларов. Безос за тот же период потерял шесть миллиардов, и его состояние составило 171 миллиард долларов. Тройку лидеров замыкает президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с 158 миллиардами долларов.На четвертом месте находится основатель Microsoft Билл Гейтс, чье богатство оценивается в 129 миллиардов долларов, а пятерку замыкает глава холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с состоянием в 118 миллиардов. Марк Цукерберг опустился с пятой строчки на пятнадцатое место, потеряв за год почти 30 миллиардов долларов (его богатство теперь оценивается в 67,3 миллиарда).Forbes отмечает, что в целом за год совокупное состояние 2668 миллиардеров планеты снизилось до 12,7 триллиона долларов, причем из списка выбыли 329 человек — самое большое количество с кризиса 2009 года. В то же время в рейтинг богатейших людей в этом году попали поп-певица Рианна и режиссер кинокартины "Властелин колец" Питер Джексон.Наибольшее число миллиардеров по-прежнему приходится на США (735), на втором месте — Китай (607), затем Индия (166), Германия (134) и Россия (83).
https://ria.ru/20220225/mask-1774936140.html
https://ria.ru/20220321/spacex-1779298579.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_0ebeded0aacb5eed30cb49835c82035a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
илон маск, в мире, технологии, сша, forbes, spacex, tesla
13:24 05.04.2022 (обновлено: 15:31 05.04.2022)
 
Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes

Илон Маск обогнал Джеффа Безоса в списке богатейших людей мира по версии Forbes

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск возглавил ежегодно обновляемый список богатейших людей журнала Forbes, сместив с первой строчки основателя онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса, который занимал ее на протяжении четырех лет, свидетельствуют данные рейтинга.
Состояние Маска выросло за год на 45 процентов, достигнув 219 миллиардов долларов. Безос за тот же период потерял шесть миллиардов, и его состояние составило 171 миллиард долларов. Тройку лидеров замыкает президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с 158 миллиардами долларов.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 04:11
WSJ: Илона Маска заподозрили в инсайдерской торговле акциями Tesla
На четвертом месте находится основатель Microsoft Билл Гейтс, чье богатство оценивается в 129 миллиардов долларов, а пятерку замыкает глава холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с состоянием в 118 миллиардов. Марк Цукерберг опустился с пятой строчки на пятнадцатое место, потеряв за год почти 30 миллиардов долларов (его богатство теперь оценивается в 67,3 миллиарда).
Forbes отмечает, что в целом за год совокупное состояние 2668 миллиардеров планеты снизилось до 12,7 триллиона долларов, причем из списка выбыли 329 человек — самое большое количество с кризиса 2009 года. В то же время в рейтинг богатейших людей в этом году попали поп-певица Рианна и режиссер кинокартины "Властелин колец" Питер Джексон.
Наибольшее число миллиардеров по-прежнему приходится на США (735), на втором месте — Китай (607), затем Индия (166), Германия (134) и Россия (83).
Пуск ракеты Falcon 9 SpaceX на мысе Канаверал - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 16:17
OneWeb заключила со SpaceX соглашение о запуске спутников
 
Илон МаскВ миреТехнологииСШАForbesSpaceXTesla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала