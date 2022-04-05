13:24 05.04.2022 (обновлено: 15:31 05.04.2022)
Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes
Илон Маск обогнал Джеффа Безоса в списке богатейших людей мира по версии Forbes
© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск возглавил ежегодно обновляемый список богатейших людей журнала Forbes, сместив с первой строчки основателя онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса, который занимал ее на протяжении четырех лет, свидетельствуют данные рейтинга.
Состояние Маска выросло за год на 45 процентов, достигнув 219 миллиардов долларов. Безос за тот же период потерял шесть миллиардов, и его состояние составило 171 миллиард долларов. Тройку лидеров замыкает президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с 158 миллиардами долларов.
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На четвертом месте находится основатель Microsoft Билл Гейтс, чье богатство оценивается в 129 миллиардов долларов, а пятерку замыкает глава холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с состоянием в 118 миллиардов. Марк Цукерберг опустился с пятой строчки на пятнадцатое место, потеряв за год почти 30 миллиардов долларов (его богатство теперь оценивается в 67,3 миллиарда).
Forbes отмечает, что в целом за год совокупное состояние 2668 миллиардеров планеты снизилось до 12,7 триллиона долларов, причем из списка выбыли 329 человек — самое большое количество с кризиса 2009 года. В то же время в рейтинг богатейших людей в этом году попали поп-певица Рианна и режиссер кинокартины "Властелин колец" Питер Джексон.
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