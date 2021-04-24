Экипаж корабля Crew Dragon перешел на борт МКС
14:53 24.04.2021 (обновлено: 15:09 24.04.2021)
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Экипаж космического корабля Crew Dragon успешно перешел на Международную космическую станцию (МКС), трансляцию вела НАСА.
Ранее в субботу примерно в 12.08 мск корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, в автоматическом режиме пристыковался к МКС.
"Endeavour arriving!" Welcome to the @Space_Station, Crew-2!— NASA (@NASA) April 24, 2021
Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K
"Добро пожаловать на космическую станцию, команда миссии Crew-2! Их прибытие означает, что сейчас на борту нашей орбитальной лаборатории находятся 11 человек, чего не было со времен полета космического шаттла", - написала НАСА в Twitter.
На борту корабля к МКС прилетели астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ. Для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля Crew Dragon это второй регулярный рейс на МКС, а предварительный испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.