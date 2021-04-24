https://ria.ru/20210424/kosmos-1729767246.html

Экипаж корабля Crew Dragon перешел на борт МКС

Экипаж корабля Crew Dragon перешел на борт МКС

Экипаж космического корабля Crew Dragon успешно перешел на Международную космическую станцию (МКС), трансляцию вела НАСА. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T14:53

2021-04-24T14:53

2021-04-24T15:09

хочу стать космонавтом

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

космос - риа наука

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Экипаж космического корабля Crew Dragon успешно перешел на Международную космическую станцию (МКС), трансляцию вела НАСА.Ранее в субботу примерно в 12.08 мск корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, в автоматическом режиме пристыковался к МКС."Добро пожаловать на космическую станцию, команда миссии Crew-2! Их прибытие означает, что сейчас на борту нашей орбитальной лаборатории находятся 11 человек, чего не было со времен полета космического шаттла", - написала НАСА в Twitter.На борту корабля к МКС прилетели астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ. Для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля Crew Dragon это второй регулярный рейс на МКС, а предварительный испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука