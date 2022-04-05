Инопланетяне и лаборатория НКВД: в чем секрет популярности "Галакториума"

Для посещения музея QR-коды не нужны: Санкт-Петербург снял ковидные ограничения. Но во время прогулки по залам придется соблюдать несколько правил: не трогать экспонаты руками, не шуметь. А еще сюда не пускают посетительниц на каблуках.

Билеты обойдутся в 500 рублей для взрослых и в 350 — для детей.