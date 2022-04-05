Инопланетяне и лаборатория НКВД: в чем секрет популярности "Галакториума"
Интерьеры музея — самый настоящий другой мир. Пройдя через космопорт, гости оказываются на экзопланете (правда, без скафандров). Теперь они — космонавты-первооткрыватели, осваивающие новую Землю.
Интерьеры музея — самый настоящий другой мир. Пройдя через космопорт, гости оказываются на экзопланете (правда, без скафандров). Теперь они — космонавты-первооткрыватели, осваивающие новую Землю.
Не пугайтесь, когда из полумрака на вас посмотрят пришельцы: они совершенно безобидные. К тому же рядом с каждым обитателем музея находится табличка с его описанием и советами, что делать при встрече с ним.
Не пугайтесь, когда из полумрака на вас посмотрят пришельцы: они совершенно безобидные. К тому же рядом с каждым обитателем музея находится табличка с его описанием и советами, что делать при встрече с ним.
При создании экспозиции художники и декораторы большое внимание уделили деталям. Поэтому посмотрите по сторонам и особенно на потолок: где-то там спрятаны ноги незадачливого путешественника, застрявшего в "пасти" инопланетного растения. Выглядит жутковато!
При создании экспозиции художники и декораторы большое внимание уделили деталям. Поэтому посмотрите по сторонам и особенно на потолок: где-то там спрятаны ноги незадачливого путешественника, застрявшего в "пасти" инопланетного растения. Выглядит жутковато!
А еще в "Галакториуме" есть Тайная лаборатория НКВД СССР по исследованию пришельцев. Кнопочки, джойстики, советский телефон — все экспонаты как настоящие.
А еще в "Галакториуме" есть Тайная лаборатория НКВД СССР по исследованию пришельцев. Кнопочки, джойстики, советский телефон — все экспонаты как настоящие.
"Тут интересно не только детям, но и родителям, — делится турист Сергей. — Правда, порой настолько реалистично все сделано, особенно звуки, что сын немного испугался".
"Красиво, необычно", — соглашается в комментариях Павел.
"Тут интересно не только детям, но и родителям, — делится турист Сергей. — Правда, порой настолько реалистично все сделано, особенно звуки, что сын немного испугался".
"Красиво, необычно", — соглашается в комментариях Павел.
Для посещения музея QR-коды не нужны: Санкт-Петербург снял ковидные ограничения. Но во время прогулки по залам придется соблюдать несколько правил: не трогать экспонаты руками, не шуметь. А еще сюда не пускают посетительниц на каблуках.
Билеты обойдутся в 500 рублей для взрослых и в 350 — для детей.
Для посещения музея QR-коды не нужны: Санкт-Петербург снял ковидные ограничения. Но во время прогулки по залам придется соблюдать несколько правил: не трогать экспонаты руками, не шуметь. А еще сюда не пускают посетительниц на каблуках.
Билеты обойдутся в 500 рублей для взрослых и в 350 — для детей.