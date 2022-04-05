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Инопланетяне и лаборатория НКВД: в чем секрет популярности "Галакториума" - РИА Новости, 05.04.2022
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Туризм
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Инопланетяне и лаборатория НКВД: в чем секрет популярности "Галакториума"
Инопланетяне и лаборатория НКВД: в чем секрет популярности "Галакториума" - РИА Новости, 05.04.2022
Инопланетяне и лаборатория НКВД: в чем секрет популярности "Галакториума"
Музей инопланетных цивилизаций открылся в Петербурге в январе 2022 года, но сразу же полюбился местным жителям и туристам. Сюда приходят, чтобы "прикоснуться" к РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:42
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фото
туризм
космос
туризм
инопланетяне
нквд ссср
дети
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Музей инопланетных цивилизаций открылся в Петербурге в январе 2022 года, но сразу же полюбился местным жителям и туристам. Сюда приходят, чтобы "прикоснуться" к космосу, телепортироваться на другие планеты, познакомиться с зелеными человечками и, конечно же, сделать красивые фото. О том, что ждет посетителей в стенах "Галакториума", — в фотоленте РИА Новости.
космос
санкт-петербург
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15:42 05.04.2022 (обновлено: 15:48 05.04.2022)
 

Инопланетяне и лаборатория НКВД: в чем секрет популярности "Галакториума"

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Музей инопланетных цивилизаций открылся в Петербурге в январе 2022 года, но сразу же полюбился местным жителям и туристам. Сюда приходят, чтобы "прикоснуться" к космосу, телепортироваться на другие планеты, познакомиться с зелеными человечками и, конечно же, сделать красивые фото. О том, что ждет посетителей в стенах "Галакториума", — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Интерьеры музея — самый настоящий другой мир. Пройдя через космопорт, гости оказываются на экзопланете (правда, без скафандров). Теперь они — космонавты-первооткрыватели, осваивающие новую Землю.

Посетители в основной экспозиции музея инопланетной жизни Галакториум в Санкт-Петербурге
1 из 6

Интерьеры музея — самый настоящий другой мир. Пройдя через космопорт, гости оказываются на экзопланете (правда, без скафандров). Теперь они — космонавты-первооткрыватели, осваивающие новую Землю.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Не пугайтесь, когда из полумрака на вас посмотрят пришельцы: они совершенно безобидные. К тому же рядом с каждым обитателем музея находится табличка с его описанием и советами, что делать при встрече с ним.

Экспонат основной экспозиции музея инопланетной жизни Галакториум в Санкт-Петербурге
2 из 6

Не пугайтесь, когда из полумрака на вас посмотрят пришельцы: они совершенно безобидные. К тому же рядом с каждым обитателем музея находится табличка с его описанием и советами, что делать при встрече с ним.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

При создании экспозиции художники и декораторы большое внимание уделили деталям. Поэтому посмотрите по сторонам и особенно на потолок: где-то там спрятаны ноги незадачливого путешественника, застрявшего в "пасти" инопланетного растения. Выглядит жутковато!

Мальчик в основной экспозиции музея инопланетной жизни Галакториум в Санкт-Петербурге
3 из 6

При создании экспозиции художники и декораторы большое внимание уделили деталям. Поэтому посмотрите по сторонам и особенно на потолок: где-то там спрятаны ноги незадачливого путешественника, застрявшего в "пасти" инопланетного растения. Выглядит жутковато!

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

А еще в "Галакториуме" есть Тайная лаборатория НКВД СССР по исследованию пришельцев. Кнопочки, джойстики, советский телефон — все экспонаты как настоящие.

Дети в Тайной лаборатории НКВД СССР по исследованию пришельцев в основной экспозиции музея инопланетной жизни Галакториум в Санкт-Петербурге
4 из 6

А еще в "Галакториуме" есть Тайная лаборатория НКВД СССР по исследованию пришельцев. Кнопочки, джойстики, советский телефон — все экспонаты как настоящие.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Тут интересно не только детям, но и родителям, — делится турист Сергей. — Правда, порой настолько реалистично все сделано, особенно звуки, что сын немного испугался".

"Красиво, необычно", — соглашается в комментариях Павел.

Экспонат в Тайной лаборатории НКВД СССР по исследованию пришельцев в основной экспозиции музея инопланетной жизни Галакториум в Санкт-Петербурге
5 из 6

"Тут интересно не только детям, но и родителям, — делится турист Сергей. — Правда, порой настолько реалистично все сделано, особенно звуки, что сын немного испугался".

"Красиво, необычно", — соглашается в комментариях Павел.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Для посещения музея QR-коды не нужны: Санкт-Петербург снял ковидные ограничения. Но во время прогулки по залам придется соблюдать несколько правил: не трогать экспонаты руками, не шуметь. А еще сюда не пускают посетительниц на каблуках.

Билеты обойдутся в 500 рублей для взрослых и в 350 — для детей.

Экспонаты основной экспозиции музея инопланетной жизни Галакториум в Санкт-Петербурге
6 из 6

Для посещения музея QR-коды не нужны: Санкт-Петербург снял ковидные ограничения. Но во время прогулки по залам придется соблюдать несколько правил: не трогать экспонаты руками, не шуметь. А еще сюда не пускают посетительниц на каблуках.

Билеты обойдутся в 500 рублей для взрослых и в 350 — для детей.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
 
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