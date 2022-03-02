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В Петербурге отменили QR-коды в общественных местах

В Петербурге отменили QR-коды в общественных местах - РИА Новости, 02.03.2022

В Петербурге отменили QR-коды в общественных местах

В Санкт-Петербурге отменят требование о посещении общественных мест по QR-кодам, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:35

2022-03-02T15:35

2022-03-02T17:15

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александр беглов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге отменят требование о посещении общественных мест по QR-кодам, сообщает пресс-служба городской администрации.Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов на фоне улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки."С 4 марта посетители смогут без предъявления отрицательных ПЦР-тестов, QR-кодов и документов о перенесенном заболевании, вакцинации, наличии противопоказаний или наличии антител к возбудителю коронавирусной инфекции посещать все объекты и мероприятия, для которых ранее было установлено это требование", — говорится в сообщении.Речь идет о кафе и ресторанах, музеях и выставках, бассейнах и фитнес-центрах, театрах, концертах, кинотеатрах, торговых центрах и других подобных заведениях.Система QR-кодов действовала в Петербурге со 2 января.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, россия, новости - туризм, александр беглов, санкт-петербург