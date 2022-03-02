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В Петербурге отменили QR-коды в общественных местах
В Петербурге отменили QR-коды в общественных местах - РИА Новости, 02.03.2022
В Петербурге отменили QR-коды в общественных местах
В Санкт-Петербурге отменят требование о посещении общественных мест по QR-кодам, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:35
2022-03-02T15:35
2022-03-02T17:15
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александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге отменят требование о посещении общественных мест по QR-кодам, сообщает пресс-служба городской администрации.Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов на фоне улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки."С 4 марта посетители смогут без предъявления отрицательных ПЦР-тестов, QR-кодов и документов о перенесенном заболевании, вакцинации, наличии противопоказаний или наличии антител к возбудителю коронавирусной инфекции посещать все объекты и мероприятия, для которых ранее было установлено это требование", — говорится в сообщении.Речь идет о кафе и ресторанах, музеях и выставках, бассейнах и фитнес-центрах, театрах, концертах, кинотеатрах, торговых центрах и других подобных заведениях.Система QR-кодов действовала в Петербурге со 2 января.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, россия, новости - туризм, александр беглов, санкт-петербург
15:35 02.03.2022 (обновлено: 17:15 02.03.2022)
В Петербурге отменили QR-коды в общественных местах
В Петербурге с 4 марта отменяют QR-коды для посещения музеев, ресторанов и ТЦ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге отменят требование о посещении общественных мест по QR-кодам, сообщает пресс-служба городской администрации.
Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов
на фоне улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
"С 4 марта посетители смогут без предъявления отрицательных ПЦР-тестов, QR-кодов и документов о перенесенном заболевании, вакцинации, наличии противопоказаний или наличии антител к возбудителю коронавирусной инфекции посещать все объекты и мероприятия, для которых ранее было установлено это требование", — говорится в сообщении.
Речь идет о кафе и ресторанах, музеях и выставках, бассейнах и фитнес-центрах, театрах, концертах, кинотеатрах, торговых центрах и других подобных заведениях.
Система QR-кодов действовала в Петербурге со 2 января.