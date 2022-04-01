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Главная кинопремьера недели: чем интересен "Роман служанки" - РИА Новости, 01.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220401/kino-1780928825.html
Главная кинопремьера недели: чем интересен "Роман служанки"
Главная кинопремьера недели: чем интересен "Роман служанки" - РИА Новости, 01.04.2022
Главная кинопремьера недели: чем интересен "Роман служанки"
"Роман служанки" — редкий западный фильм, который сейчас можно посмотреть в кино: "Морбиус", "Затерянный город" и третьи "Фантастические твари" не добрались до... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T08:00
2022-04-01T08:10
джо райт
колин ферт
возрождение
кино и сериалы
знаменитости
культура
каннский кинофестиваль
звезды
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. "Роман служанки" — редкий западный фильм, который сейчас можно посмотреть в кино: "Морбиус", "Затерянный город" и третьи "Фантастические твари" не добрались до российского проката. Актерский состав уникальный: Колин Ферт, Оливия Колман, Джош О’Коннор. А еще — откровенный сюжет, стильная атмосфера 1920-х, завораживающая съемка. О том, как история о классовом неравенстве стала рассказом о первой тревожной любви и почему картина соперничает с легендарными костюмными проектами, — в материале РИА Новости.Взгляд в прошлоеПремьера прошла в одной из параллельных программ Каннского фестиваля. Потом лента побывала на киносмотрах в Лондоне, Торонто, Риме, где получила восторженные отзывы и награду "Выдающийся женский фильм".Режиссер Ева Хассон пару лет назад сняла военную драму "Дочери солнца". Тем интереснее смотреть совершенно противоположную по задумке, сюжету и эстетике историю.В фильме выстраивается своеобразный байопик выдуманной писательницы Джейн Фейрчайлд. "Роман служанки" основан на одноименной книге Грэма Свифта "Материнское воскресенье", получившей Готорнденскую премию в 2017-м.Главная героиня Джейн (трогательная Одесса Янг) в 1924-м работает горничной в семье мистера (Колин Ферт) и миссис Нивен (Оливия Колман). Увлекается писательством и тайком встречается с Полом (Джош О’Коннор) — харизматичным британцем из аристократической семьи, живущей неподалеку.В праздник Материнского воскресенья семья Нивен отправляется на традиционный пикник с друзьями, а Джейн спешит на встречу с возлюбленным, который вскоре должен жениться на девушке из его социального круга. Это свидание изменит жизнь всех, но никто из героев не предполагает, каким образом.Аккуратное любованиеДействие разворачивается нелинейно: мы видим Джейн-прислугу, потом через пару лет — консультантом в книжном магазине, а затем еще через несколько декад, когда она стала успешной и титулованной писательницей. Эти фрагменты истории героини неспешно миксуются, поначалу запутывая зрителя.Картину сравнивали с "Искуплением" Джо Райта или "Аббатством Даунтон". Неудивительно, ведь атмосфера передана идеально: загородные аристократические особняки, зеленые поля, исчерченные серыми полосами дорог, развевающиеся на ветру кудри, поездки на велосипеде. А еще традиции, чопорные ужины и бунтарские тайны.Но на этом аллюзии заканчиваются. Режиссер не стремится сделать кино о классовом неравенстве или вековых устоях. Это история-воспоминание об одном солнечном летнем дне. Джейн запомнила его в мельчайших деталях и постоянно в мыслях туда возвращалась.Мистер Дарси и королеваОтдельный успех картины — актерский состав. Оливия Колман идеально перевоплощается в страдающую от потери аристократку, а Колин Ферт гармонично смотрится в образе поддерживающего ее невозмутимого супруга.Джош О'Коннор, кажется, создан для того, чтобы играть представителей британского высшего класса: принц Чарльз в "Короне" — главный аргумент. Впрочем, в "Романе служанки" его персонаж Пол на порядок эмоциональнее и уязвимее. Шерстяные жилетки, отглаженные воротнички и твидовые костюмы лишь внешние атрибуты. Только Джейн он открывается по-настоящему.Несмотря на плеяду знаменитых имен, Одесса Янг становится главной жемчужиной. Ее наивность и стеснение сменяются горечью опыта и переживаний. Она органично вписывается в каждый кадр, где свет и тень превращают любую сцену в живописную картину.Но Джейн не обманывается красотой окружающих интерьеров и живописных пейзажей, а запоминает мельчайшие детали, переживания о несуществующей уже любви и превращает их в слова, которые расскажут о главном и сделают ее знаменитой.
https://ria.ru/20220326/kino-1779902062.html
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2022
Анна Нехаева
Анна Нехаева
Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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джо райт, колин ферт, возрождение, кино и сериалы, знаменитости, каннский кинофестиваль, звезды, что посмотреть , лучшие фильмы, великобритания
08:00 01.04.2022 (обновлено: 08:10 01.04.2022)
 

Главная кинопремьера недели: чем интересен "Роман служанки"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Постер фильма "Роман служанки"
Постер фильма Роман служанки
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. "Роман служанки" — редкий западный фильм, который сейчас можно посмотреть в кино: "Морбиус", "Затерянный город" и третьи "Фантастические твари" не добрались до российского проката. Актерский состав уникальный: Колин Ферт, Оливия Колман, Джош О’Коннор. А еще — откровенный сюжет, стильная атмосфера 1920-х, завораживающая съемка. О том, как история о классовом неравенстве стала рассказом о первой тревожной любви и почему картина соперничает с легендарными костюмными проектами, — в материале РИА Новости.

Взгляд в прошлое

Премьера прошла в одной из параллельных программ Каннского фестиваля. Потом лента побывала на киносмотрах в Лондоне, Торонто, Риме, где получила восторженные отзывы и награду "Выдающийся женский фильм".
Режиссер Ева Хассон пару лет назад сняла военную драму "Дочери солнца". Тем интереснее смотреть совершенно противоположную по задумке, сюжету и эстетике историю.
В фильме выстраивается своеобразный байопик выдуманной писательницы Джейн Фейрчайлд. "Роман служанки" основан на одноименной книге Грэма Свифта "Материнское воскресенье", получившей Готорнденскую премию в 2017-м.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Одесса Янг в фильме "Роман служанки"
Кадр из фильма Роман служанки
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Одесса Янг в фильме "Роман служанки"
Главная героиня Джейн (трогательная Одесса Янг) в 1924-м работает горничной в семье мистера (Колин Ферт) и миссис Нивен (Оливия Колман). Увлекается писательством и тайком встречается с Полом (Джош О’Коннор) — харизматичным британцем из аристократической семьи, живущей неподалеку.
В праздник Материнского воскресенья семья Нивен отправляется на традиционный пикник с друзьями, а Джейн спешит на встречу с возлюбленным, который вскоре должен жениться на девушке из его социального круга. Это свидание изменит жизнь всех, но никто из героев не предполагает, каким образом.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Кадр из фильма "Роман служанки"
Кадр из фильма Роман служанки
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Кадр из фильма "Роман служанки"

Аккуратное любование

Действие разворачивается нелинейно: мы видим Джейн-прислугу, потом через пару лет — консультантом в книжном магазине, а затем еще через несколько декад, когда она стала успешной и титулованной писательницей. Эти фрагменты истории героини неспешно миксуются, поначалу запутывая зрителя.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Кадр из фильма "Роман служанки"
Кадр из фильма Роман служанки
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Кадр из фильма "Роман служанки"
Картину сравнивали с "Искуплением" Джо Райта или "Аббатством Даунтон". Неудивительно, ведь атмосфера передана идеально: загородные аристократические особняки, зеленые поля, исчерченные серыми полосами дорог, развевающиеся на ветру кудри, поездки на велосипеде. А еще традиции, чопорные ужины и бунтарские тайны.
© Relativity Media/Studio Canal/Universal Pictures (2007)Кадр из фильма "Искупление"
Кадр из фильма Искупление
1 из 2
Кадр из фильма "Искупление"
© Relativity Media/Studio Canal/Universal Pictures (2007)
© Carnival Films (2010-2015)

Сцена из сериала "Аббатство Даунтон"

Кадр из сериала Аббатство Даунтон
2 из 2

Сцена из сериала "Аббатство Даунтон"

© Carnival Films (2010-2015)
1 из 2
Кадр из фильма "Искупление"
© Relativity Media/Studio Canal/Universal Pictures (2007)
2 из 2

Сцена из сериала "Аббатство Даунтон"

© Carnival Films (2010-2015)
Но на этом аллюзии заканчиваются. Режиссер не стремится сделать кино о классовом неравенстве или вековых устоях. Это история-воспоминание об одном солнечном летнем дне. Джейн запомнила его в мельчайших деталях и постоянно в мыслях туда возвращалась.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Кадр из фильма "Роман служанки"
Кадр из фильма Роман служанки
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Кадр из фильма "Роман служанки"

Мистер Дарси и королева

Отдельный успех картины — актерский состав. Оливия Колман идеально перевоплощается в страдающую от потери аристократку, а Колин Ферт гармонично смотрится в образе поддерживающего ее невозмутимого супруга.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"

Колин Ферт в фильме "Роман служанки"

Кадр из фильма Роман служанки
1 из 2

Колин Ферт в фильме "Роман служанки"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"

Оливия Колман в фильме "Роман служанки"

Кадр из фильма Роман служанки
2 из 2

Оливия Колман в фильме "Роман служанки"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
1 из 2

Колин Ферт в фильме "Роман служанки"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
2 из 2

Оливия Колман в фильме "Роман служанки"

© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Джош О'Коннор, кажется, создан для того, чтобы играть представителей британского высшего класса: принц Чарльз в "Короне" — главный аргумент. Впрочем, в "Романе служанки" его персонаж Пол на порядок эмоциональнее и уязвимее. Шерстяные жилетки, отглаженные воротнички и твидовые костюмы лишь внешние атрибуты. Только Джейн он открывается по-настоящему.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Кадр из фильма "Роман служанки"
Кадр из фильма Роман служанки
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Кадр из фильма "Роман служанки"
Несмотря на плеяду знаменитых имен, Одесса Янг становится главной жемчужиной. Ее наивность и стеснение сменяются горечью опыта и переживаний. Она органично вписывается в каждый кадр, где свет и тень превращают любую сцену в живописную картину.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Кадр из фильма "Роман служанки"
Кадр из фильма Роман служанки
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Кадр из фильма "Роман служанки"
Но Джейн не обманывается красотой окружающих интерьеров и живописных пейзажей, а запоминает мельчайшие детали, переживания о несуществующей уже любви и превращает их в слова, которые расскажут о главном и сделают ее знаменитой.
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