08:00 01.04.2022 (обновлено: 08:10 01.04.2022)
Главная кинопремьера недели: чем интересен "Роман служанки"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Постер фильма "Роман служанки"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. "Роман служанки" — редкий западный фильм, который сейчас можно посмотреть в кино: "Морбиус", "Затерянный город" и третьи "Фантастические твари" не добрались до российского проката. Актерский состав уникальный: Колин Ферт, Оливия Колман, Джош О’Коннор. А еще — откровенный сюжет, стильная атмосфера 1920-х, завораживающая съемка. О том, как история о классовом неравенстве стала рассказом о первой тревожной любви и почему картина соперничает с легендарными костюмными проектами, — в материале РИА Новости.
Взгляд в прошлое
Премьера прошла в одной из параллельных программ Каннского фестиваля. Потом лента побывала на киносмотрах в Лондоне, Торонто, Риме, где получила восторженные отзывы и награду "Выдающийся женский фильм".
Режиссер Ева Хассон пару лет назад сняла военную драму "Дочери солнца". Тем интереснее смотреть совершенно противоположную по задумке, сюжету и эстетике историю.
В фильме выстраивается своеобразный байопик выдуманной писательницы Джейн Фейрчайлд. "Роман служанки" основан на одноименной книге Грэма Свифта "Материнское воскресенье", получившей Готорнденскую премию в 2017-м.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Одесса Янг в фильме "Роман служанки"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Одесса Янг в фильме "Роман служанки"
Главная героиня Джейн (трогательная Одесса Янг) в 1924-м работает горничной в семье мистера (Колин Ферт) и миссис Нивен (Оливия Колман). Увлекается писательством и тайком встречается с Полом (Джош О’Коннор) — харизматичным британцем из аристократической семьи, живущей неподалеку.
В праздник Материнского воскресенья семья Нивен отправляется на традиционный пикник с друзьями, а Джейн спешит на встречу с возлюбленным, который вскоре должен жениться на девушке из его социального круга. Это свидание изменит жизнь всех, но никто из героев не предполагает, каким образом.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Кадр из фильма "Роман служанки"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Кадр из фильма "Роман служанки"
Аккуратное любование
Действие разворачивается нелинейно: мы видим Джейн-прислугу, потом через пару лет — консультантом в книжном магазине, а затем еще через несколько декад, когда она стала успешной и титулованной писательницей. Эти фрагменты истории героини неспешно миксуются, поначалу запутывая зрителя.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Кадр из фильма "Роман служанки"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Кадр из фильма "Роман служанки"
Картину сравнивали с "Искуплением" Джо Райта или "Аббатством Даунтон". Неудивительно, ведь атмосфера передана идеально: загородные аристократические особняки, зеленые поля, исчерченные серыми полосами дорог, развевающиеся на ветру кудри, поездки на велосипеде. А еще традиции, чопорные ужины и бунтарские тайны.
© Relativity Media/Studio Canal/Universal Pictures (2007)Кадр из фильма "Искупление"
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Кадр из фильма "Искупление"
© Relativity Media/Studio Canal/Universal Pictures (2007)
© Carnival Films (2010-2015)
Сцена из сериала "Аббатство Даунтон"
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Сцена из сериала "Аббатство Даунтон"
© Carnival Films (2010-2015)
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Кадр из фильма "Искупление"
© Relativity Media/Studio Canal/Universal Pictures (2007)
2 из 2
Сцена из сериала "Аббатство Даунтон"
© Carnival Films (2010-2015)
Но на этом аллюзии заканчиваются. Режиссер не стремится сделать кино о классовом неравенстве или вековых устоях. Это история-воспоминание об одном солнечном летнем дне. Джейн запомнила его в мельчайших деталях и постоянно в мыслях туда возвращалась.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Кадр из фильма "Роман служанки"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Кадр из фильма "Роман служанки"
Мистер Дарси и королева
Отдельный успех картины — актерский состав. Оливия Колман идеально перевоплощается в страдающую от потери аристократку, а Колин Ферт гармонично смотрится в образе поддерживающего ее невозмутимого супруга.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Колин Ферт в фильме "Роман служанки"
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Колин Ферт в фильме "Роман служанки"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Оливия Колман в фильме "Роман служанки"
2 из 2
Оливия Колман в фильме "Роман служанки"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
1 из 2
Колин Ферт в фильме "Роман служанки"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
2 из 2
Оливия Колман в фильме "Роман служанки"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Джош О'Коннор, кажется, создан для того, чтобы играть представителей британского высшего класса: принц Чарльз в "Короне" — главный аргумент. Впрочем, в "Романе служанки" его персонаж Пол на порядок эмоциональнее и уязвимее. Шерстяные жилетки, отглаженные воротнички и твидовые костюмы лишь внешние атрибуты. Только Джейн он открывается по-настоящему.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Кадр из фильма "Роман служанки"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Кадр из фильма "Роман служанки"
Несмотря на плеяду знаменитых имен, Одесса Янг становится главной жемчужиной. Ее наивность и стеснение сменяются горечью опыта и переживаний. Она органично вписывается в каждый кадр, где свет и тень превращают любую сцену в живописную картину.
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"Кадр из фильма "Роман служанки"
© Предоставлено кинопрокатной компанией "Белые ночи"
Кадр из фильма "Роман служанки"
Но Джейн не обманывается красотой окружающих интерьеров и живописных пейзажей, а запоминает мельчайшие детали, переживания о несуществующей уже любви и превращает их в слова, которые расскажут о главном и сделают ее знаменитой.