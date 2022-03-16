https://ria.ru/20220316/paramount-1778402186.html

Paramount предпринимает шаги по приостановке всей деятельности в России

Paramount предпринимает шаги по приостановке всей деятельности в России - РИА Новости, 16.03.2022

Paramount предпринимает шаги по приостановке всей деятельности в России

Paramount Global предпринимает дальнейшие шаги по приостановки всей деятельности в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Variety со ссылкой на... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:25

2022-03-16T11:25

2022-03-16T11:25

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Paramount Global предпринимает дальнейшие шаги по приостановки всей деятельности в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление исполнительного директора компании Роберта Бакиша.Ранее киностудия Paramount приостановила выход своих фильмов в российский прокат. Среди них ленты "Затерянный город" и "Соник 2".По словам Бакиша, издательство Simon & Schuster (входит в конгломерат Paramount Global) тоже приостановило продажи клиентам в России, а также лицензирование прав на перевод для российских издателей. Paramount Consumer Products приостановит все новые лицензионные сделки в России."Другая деятельность, в том числе дистрибуция линейных каналов и лицензирование некоторого контента, потребует больше времени для приостановки из-за существующих договорных, технических трудностей и сложностей с партнерами", — уточнил Бакиш.Он отметил, что безопасность сотрудников и всех тех, кто работает с компанией, является ее главным приоритетом."Хотя мы приостанавливаем нашу деятельность, мы продолжим оказывать финансовую поддержку нашей преданной команде в Москве", — утверждает Бакиш.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны Российской Федерации, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС Российской Федерации развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, россия, кино и сериалы, paramount pictures corporation