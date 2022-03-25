https://ria.ru/20220325/potter-1780041373.html

Российскую премьеру третьей части "Фантастических тварей" перенесли

Российскую премьеру третьей части "Фантастических тварей" перенесли - РИА Новости, 25.03.2022

Российскую премьеру третьей части "Фантастических тварей" перенесли

Премьера фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" перенесена с 14 апреля на неопределенный срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:31

2022-03-25T16:31

2022-03-25T16:31

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новости культуры

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Премьера фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" перенесена с 14 апреля на неопределенный срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Это третья часть популярной франшизы, посвященной вселенной "Гарри Поттера" Джоан Роулинг. Режиссер картины – Дэвид Йейтс. В проекте снимались Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Мадс Миккельсен, Кэтрин Уотерстон, Эзра Миллер и другие. Одну из ролей исполнил российский актер Александр Кузнецов. Его персонаж — волшебник Хельмут Вайс. События картины связаны с масштабной битвой между темным магом Геллертом Грин-де-Вальдом (Миккельсен) и добрыми волшебниками во главе с Альбусом Дамблдором (Лоу). Это магическое столкновение навсегда изменит волшебный мир.Первоначально серия фильмов о фантастических тварях должна была состоять из трех картин, однако в 2016 году Роулинг объявила, что будет снято пять. Первая лента вышла в 2016 году, вторая – в 2018.Производством и дистрибуцией картины "Фантастических тварей: Тайн Дамблдора" занимается Warner Bros. Ранее эта компания приостановила выход блокбастера "Бэтмен" в кинотеатрах РФ на фоне ситуации на Украине. Премьера этого супергеройского боевика была назначена на 3 марта.

https://ria.ru/20220316/paramount-1778402186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, мадс миккельсен , джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер, россия, украина, warner bros. pictures, джуд лоу, эдди редмэйн