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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220301/sony-1775723864.html
Sony приостанавливает выход своих фильмов в прокат в России
Sony приостанавливает выход своих фильмов в прокат в России - РИА Новости, 01.03.2022
Sony приостанавливает выход своих фильмов в прокат в России
Компания Sony заявила, что приостанавливает выход своих фильмов, в том числе картины "Морбиус", в прокат в России, сообщает издание Deadline. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T08:00
2022-03-01T08:00
культура
россия
sony pictures
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Компания Sony заявила, что приостанавливает выход своих фильмов, в том числе картины "Морбиус", в прокат в России, сообщает издание Deadline.Ранее компания Walt Disney заявила, что приостанавливает поставку своих фильмов в российские кинотеатры. Компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России на фоне ситуации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220301/disney-1775715199.html
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россия, sony pictures
08:00 01.03.2022
 
Sony приостанавливает выход своих фильмов в прокат в России

Sony приостанавливает выход своих фильмов в прокат в России, в том числе картины "Морбиус"

© Columbia Pictures Corporation, 2022Кадр из фильма "Морбиус"
Кадр из фильма Морбиус
© Columbia Pictures Corporation, 2022
Кадр из фильма "Морбиус". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Компания Sony заявила, что приостанавливает выход своих фильмов, в том числе картины "Морбиус", в прокат в России, сообщает издание Deadline.
Ранее компания Walt Disney заявила, что приостанавливает поставку своих фильмов в российские кинотеатры. Компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России на фоне ситуации на Украине.
"С учетом продолжающихся военных действий на Украине и, как следствие, неопределенности и гуманитарного кризиса в этом регионе, мы приостановим запланированные выходы наших фильмов в прокат в России, в том числе предстоящий выход "Морбиуса", - приводит издание слова представителя компании.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Логотип Walt Disney Company - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
03:48Культура
Disney приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Постер к новому фильму Бэтмен
06:31В мире
Warner Bros отменила прокат нового "Бэтмена" в России
Опубликовано: И. Манаширов
 
КультураРоссияSony Pictures
 
 
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