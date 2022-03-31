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Что можно сажать в апреле: список культур и советы эксперта

Что сажать в апреле: посадка рассады в открытый грунт, список овощей и цветов

Что можно сажать в апреле: список культур и советы эксперта

Середина весны – один из самых активных периодов для всех дачников и садовников. Многие продолжают работы в огороде и сажают растения. Какие овощи и цветы... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T19:53

2022-03-31T19:53

2022-03-31T19:55

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Середина весны – один из самых активных периодов для всех дачников и садовников. Многие продолжают работы в огороде и сажают растения. Какие овощи и цветы подходят для посадки в апреле на рассаду и в открытый грунт, а также что можно сделать для лучшей всхожести семян, – в материале РИА Новости.Что сажать в апреле из овощейНесмотря на то, что в апреле еще может лежать снег, а температура нестабильна, в этот период уже можно сажать некоторые растения.ТоматыДля посева на рассаду в апреле подойдут раннеспелые сорта и гибриды, имеющие быструю всхожесть и ранний срок созревания. Замачивать семена не нужно, но следует накрыть пленкой для лучшего эффекта. Делать это необходимо в начале апреля.ОгурцыСроки посева отличаются от региона, апрель – подходящий период для южных регионов и средней полосы. Семена быстрее взойдут, если предварительно их замочить в воде или завернуть во влажную хлопчатобумажную ткань на 12–24 часа.БаклажаныТак как они растут медленно и имеют длительный период вегетации перед цветением и плодоношением, в апреле лучше всего сажать на рассаду ранние сорта баклажанов, например "Маугли", "Бегемот", "Алмаз" и "Грибовский деликатесный".ПерецВ зависимости от сорта рассаду перца сажают на протяжении всего марта и апреля. Для этой культуры необходима устойчивая температура и земля, прогретая до +17 °С, поэтому чем позже произойдет пересадка в грунт – тем лучше.КартофельНа посадку картофеля в основном влияет температура. Высаживать его можно, как только почва на нужной глубине прогреется до +10°С, и для каждого региона это свой месяц. В апреле, как правило, начинают сажать картофель в южных и центральных регионах.РепаЧтобы получить ранний урожай, репу высевают в конце апреля. Для нее необходим легкий, нейтральный или слабокислый суглинок. В качестве предшественников отлично подходят морковь, картофель, помидоры и огурцы, а после редиса, редьки и капусты ее сажать нельзя. Для посадки на грядке необходимо сделать бороздки глубиной 2 см и расстоянием между ними 20 см. Семена высевают плотно и сверху засыпают слоем земли (примерно 2 см). Впоследствии важно проредить густые посевы, чтобы расстояние между растениями было около 10 см.РедисВ южных регионах можно заниматься посадками уже в начале апреля, в средней полосе – во второй половине месяца, а в областях с более холодным климатом – в конце, ближе к началу мая. Специальное место под редис можно не выделять, его сажают в теплице перед посадкой томатов, а также вдоль грядок с морковью и земляникой.МорковьДля раннего урожая морковь высаживают в последние 10 дней апреля. Для нее подходят супесчаная и легкая суглинистая почва с показателем pH 5,5–6,5. Хорошими предшественниками считаются огурцы, лук, картофель, томаты, зелень и бобовые. А вот после пастернака и сельдерея выращивать морковь не рекомендуется. Перед посевом почву необходимо тщательно перекопать, уплотнить и сделать бороздки, расстояние между которыми 15–20 см. Семена следует сажать с интервалом 3–7 см и на глубину 2–3 см. После землю нужно уплотнить и полить.Всходы должны появиться на 15–20 день. Для ускорения процесса грядки укрывают спанбондом. Также рекомендуется сеять предварительно замоченные в воде семена.СельдерейВ последней декаде апреля можно высаживать в открытый грунт раннеспелые сорта листового и черешкового сельдерея. Перед посадкой семена замачивают в теплой воде на сутки. Для сельдерея подходит нейтральная, легкая или супесчаная почва. Перед посевом необходимо сделать бороздки глубиной 1 см на расстоянии 20 см друг от друга. Семена высаживаются с промежутками в 20 см, а после засыпаются почвой.БобыСемена бобов способны прорастать при температуре +3–4°С, а сеянцы могут переносить кратковременные понижения температуры до -4°С, что делает эту культуру отличным вариантом для посева в апреле. На грядке расстояние между рядами должно быть не менее 50–60 см, а между растениями – 10 см. Семена помещают в почву на глубину 6–8 см.ГорохЕго сажают, как правило, в конце месяца. Почва должна быть легкой и плодородной. Подходящими предшественниками являются огурцы, капуста, тыква и картофель. Перед посадкой лучше всего прорастить семена во влажной ткани. На грядке необходимо сделать бороздки, расстояние между которыми 50–60 см, а сами семена высаживают на расстоянии в 5 см. После этого их засыпают землей, которую необходимо осторожно уплотнить и обильно полить.ФасольПеред посевом фасолины необходимо подготовить:Перед посевом на грядке нужно сделать бороздки, расстояние между которыми 15–20 см. Семена сажают на глубине 4–5 см и на расстоянии 20–30 см друг от друга, а после обильно поливают теплой водой. Далее необходимо мульчировать участок опилками, которые тоже необходимо полить. В заключение грядку накрывают пленкой, которую в солнечные дни снимают. Когда взойдут ростки, пленку можно снять окончательно.ТыкваПрежде чем заниматься посевом, следует проверить семена на всхожесть. Для этого нужно отобрать несколько семян и попробовать их прорастить. Если все получилось, можно переходить к подготовке к посадке. Чтобы ускорить появление всходов, необходимо:Для посева нужно предварительно сделать лунки глубиной не менее 5 см (лучше всего 8–10 см) и на расстоянии 60–90 см друг от друга. Их нужно обильно полить теплой водой. В каждую лунку лучше заложить по 3–5 семян на разную глубину, если что-то пойдет не так, то есть шанс не потерять все посевы. После этого лунки засыпают землей и умеренно поливают. Далее землю надо замульчировать перегноем (но на самих лунках ничего лежать не должно) и накрыть пленкой. После появления всходов ее надо убрать, а в каждой лунке оставить 1–2 растения (если взошло больше).ПатиссоныПеред посевом в открытый грунт семена патиссонов помещают в термос и заливают водой, температура которой около 50–60 °С, и оставляют на 5–6 часов. После этого их промывают и просушивают.На грядке делают лунки, расстояние между рядами – 1–1,5 м, а между самими лунками – 1 м. На дно кладут компост. Когда в лунках температура поднимется до +28 °С – можно начинать посев. Семена закладывают на глубину 6 см, засыпают землей, а участок мульчируют торфом.КабачкиПодготовка семян кабачков ничем не отличается от патиссонов, как и алгоритм посева.Сажать их следует, когда ночная температура воздуха стабильно держится не ниже +8 °С и выше. Стоит отметить, что даже кратковременные заморозки от -2 °С могут погубить всходы.Что сажать в апреле из злаковВ апреле можно сажать всего лишь две злаковые культуры: подсолнечник и кукурузу.ПодсолнечникДля подсолнечника нужна плодородная почва, а сеять его можно когда температура на глубине 10 см достигнет +10–12 °С. Каждый год желательно менять место посадки. Перед этим семена необходимо протравить в настое чеснока и луковой шелухи: 100 г чеснока измельчить, смешать с луковой шелухой и залить двумя литрами кипятка, дать настояться сутки, а потом процедить через марлю и залить семена на ночь. Это не только их обеззаразит, но и защитит от грызунов. Сажать семена необходимо в лунку на глубину 8 см. Расстояние между растениями зависит от сорта: для крупных – 75–90 см, а для среднерослых – 45–50 см.КукурузаКукурузу можно высаживать, когда верхние слои почвы прогреются до +12 °С. Перед посадкой семена необходимо прогревать при температуре +35 °С в течение пяти дней, а после замочить в теплой воде до набухания. Подготовленные семена высаживают на расстоянии 40 см друг от друга и 60 см между рядами. Лунки предварительно увлажняют, после посева (три зерна в одну лунку) закладывают влажной землей, а поверхность мульчируют сухой.Что сажать в апреле из цветовМножество неприхотливых цветов можно высаживать в апреле сразу в открытый грунт, а некоторые пора сеять на рассаду, чтобы летом наслаждаться красотой в саду.АстраАстры имеют множество сортов, они отличаются по цвету и форме и украшают сад с середины лета до середины осени. Однолетние астры можно сажать на рассаду уже в начале апреля. Для этого необходим рыхлый грунт: смешение торфа, дерновой земли и песка в равных пропорциях. Семена необходимо заглубить на 5–8 мм. Первые всходы должны появиться уже через неделю.АквилегияНеприхотливое и очень популярное растение у многих садоводов. Оно удачно прорастает даже в скудной земле, главное, чтобы она была влажная. Перед апрельской посадкой нужно охладить семена в холодильнике в контейнере с влажным торфом вплоть до их "проклевывания", после этого можно приступать к высадке в грунт. Грядку с цветами нужно постоянно умеренно увлажнять, она не должна быть сухой или чрезмерно влажной.ВасилькиОднолетние васильки устойчивы и к жаре, и к похолоданиям, поэтому их смело можно высаживать в апреле на солнечном участке в саду без предварительного выращивания рассады. Посев проводят в лунки глубиной 1,5 см, а между самими растениями расстояние должно быть не менее 15 см (можно плотнее, но впоследствии придется проредить). Лунки засыпают землей и слегка уплотняют.ЛюпинЭто неприхотливое многолетнее растение, которое устойчиво к холоду и неблагоприятным погодным воздействиям. Семена высаживают в открытый грунт на расстоянии 30–50 см на глубине 4 см, сверху присыпают землей.КалендулаОна неприхотлива и холодостойка, но высаживать ее стоит в солнечных местах с питательной и хорошо дренированной землей. Семена раскладывают на глубине 2 см и с промежутками в 25 см.СкабиозаЭтот многолетний цветок предпочитает солнечные места, которые защищены от сильного ветра и имеют плодородную, рыхлую и хорошо дренированную почву. Для посева делают борозды, расстояние между которыми 35 см. Семена закладывают на глубину 5 мм с промежутками в 5 см, а сверху присыпают землей. Когда всходы немного подрастут, их необходимо проредить, чтобы расстояние между растениями было 30 см.АмарантАмарант можно высаживать как рассадой, так и семенами. В начале апреля можно заняться именно первым способом. Для этого семена высаживают в общий ящик, присыпают влажной землей, накрывают пленкой и убирают в темное теплое место. С появлением восходов ящик переставляют на подоконник, а когда появится первый настоящий листочек – растения пикируют в отдельные горшочки.КосмеяНетребовательное однолетнее растение хоть и неприхотливо к почве, но лучше всего растет в рыхлой, умеренно питательной и дренированной земле. Посев поверхностный – то есть засыпать семена не нужно. Их раскладывают с интервалом в 30 см и прижимают рукой к земле.ЛобелияЛобелия начинает цвести не раньше, чем через 8–10 недель после посева, поэтому к концу апреля семена уже должны прорасти, чтобы в июне растение порадовало своим цветением. Важной особенностью посадки лобелии является то, что необходимо позаботиться о дополнительном освещении рассады.МирабилисВ апреле мирабилис можно сажать в парнике или дома на рассаду. Для второго способа потребуется емкость с грунтом, его поливают и распределяют семена по поверхности. Сверху их слегка присыпают землей и уплотняют. Несмотря на то, что мирабилис отличается высоким процентом всхожести, лучше всего накрыть контейнер пленкой и убрать в помещение, где температура не опускается ниже +20 °С. После появления всходов пленку снимают и переносят контейнер на солнечное место, при этом постоянно следят за влажностью – нельзя допустить пересыхания или, напротив, чрезмерной влаги. Подросшие саженцы пикируют и рассаживают по отдельным горшочкам. В грунт растение можно "переселять", когда на улице будет стабильная теплая погода.ИпомеяИпомею лучше всего предварительно прорастить, так как ее семена прорастают не всегда. Далее посевной материал заглубляют в отдельные горшочки и ставят подпорку. Так как после всхода растение растет очень быстро, рассадой нужно заниматься в середине апреля и тогда уже в мае ее можно будет перенести на клумбу.ГеоргинСемена на рассаду сеют уже в начале апреля, для этого подходит универсальный грунт. Посевы должны стоять в теплом помещении – с температурой воздуха +25 °С. Через несколько недель после прорастания растения можно пикировать в отдельные горшочки.МаргариткиРассаду сажать можно весь апрель. Через 10 дней после посева уже должны появиться всходы, все это время рассада должна находиться в помещении с постоянной температурой +20–25°С. Пикировку можно провести спустя 15 дней после прорастания.Декоративная капустаОна холодостойкая, поэтому сажать ее можно уже в апреле и сразу в открытый грунт. Семена погружают на глубину 1 см и на расстоянии 30–60 см друг от друга.Что сажать в апреле из деревьев и кустарниковВ апреле для садоводов и дачников наступает благоприятная пора для того, чтобы высаживать на участке деревья и кустарники. Инна Мусатова, главный специалист по закупкам категории "Растения" сети гипермаркетов "ТВОЙ ДОМ", отмечает, что почва в этот период достаточно прогрета, поэтому агротехнические работы пройдут комфортно.Перед тем, как начать посадку, следует оценить место расположения растения и то, какой будет его высота и объем кроны. Также нужно учесть климатические условия региона. К примеру, азалия садовая будет хорошо расти в южных районах страны, но вряд ли порадует жителей Сибири. Калина, рябина и сирень – кустарники, которые подходят почти для всех регионов России.Есть условия, при которых растение чувствует себя наиболее комфортно – это плодородная почва, наличие света в течение всего дня, тепла и достаточный уровень влаги. Оптимальным будет полное освещение или небольшая полутень. К светолюбивым относятся сосна, лиственница, акация, черемуха обыкновенная, туя западная и тсуга канадская. Если дачный участок находится в тени, то лучше выбирать такие растения, как можжевельник, барбарис, клен. Если же светолюбивый кустарник посадить в тени, то он будет расти медленно, перестанет цвести, станет менее устойчивым к болезням и погибнет.Дни посадки можно определять по лунному календарю. Особое внимание стоит уделять качеству саженцев. В апреле высаживают молодые растения, возраст которых составляет 1–3 года. Чем моложе растение, тем оно быстрее приживется. Если планируется высаживать взрослое насаждение высотой до 2 м, нужно выбирать то, которое будет медленно расти – бересклет, облепиха, лещина достигают всей красы только через 10 лет, а рододендрон и спирея японская – через пять лет. Посадить дерево или кустарник необходимо до того момента, когда на его побегах начнут появляться листья. Если сделать это позже – растение приживется с трудом.Начинающим садоводам при посадке деревьев и кустарников на участке следует обращать внимание на:Высаживать растения нужно в землю, прогретую до 10°С. Саженцы кустарников углубляют в землю на 20-30 см, деревьев – 40-60 см. Апрель-май – благоприятное время для посадок ели, дуба, клена, липы, лиственницы, ивы, лещины, лапчатки, чубушника.Советы от экспертаНа качество и количество урожая влияет правильный посев семян. Если к нему отнестись несерьезно, то все усилия, направленные на хороший урожай, сойдут на нет. Поэтому при посадке овощей следует учитывать несколько простых советов, которыми поделилась Инна Мусатова."Томаты плохо растут в кислой и зараженной почве. Их следует высаживать в землю, удобренную перегноем и торфом. Лучше использовать ту, которая уже есть на дачном участке. Так томаты легче приживутся и не будут испытывать стресс, когда вы начнете их высаживать в открытый грунт. Томаты нужно рассаживать на расстоянии 10–13 см друг от друга. Они не любят тесноту. Если посадить их близко друг к другу, то корни станут маленькими, а стебли – тонкими. Часто рассада помидоров тянется в высоту. Это происходит из-за недостаточного количества света и высокой температуры в помещении. Выращивать семена томатов нужно при дневной температуре в +18°С и ночной – +15°С. Если рассада стоит в тени, используйте фитолампу. Их рост активно происходит ночью, поэтому поливать их лучше рано утром.Семена сельдерея лучше заготавливать, когда еще лежит снег. Можно набрать ведро снега и подождать, когда он растает. Как только вода нагреется до комнатной температуры, семена сельдерея надо замочить в ней на сутки и менять каждый час. После этого семена положить на смоченную водой марлю и оставить еще на сутки. Семена сельдерея сеют не в огородную землю, а в почвенную смесь, в состав которой входят торф, перегной, песок и земля. Чтобы рассада набрала нужную силу к моменту высадки в грунт, лучше посадить семена в конце марта. Сельдерею следует создать парниковый эффект: накрыть полиэтиленовой пленкой или стеклянной банкой.Фасоль – это очень теплолюбивое растение, поэтому в открытый грунт ее следует высаживать при отсутствии угрозы сильных весенних заморозков. Земля должна прогреться до +10–14°С, а температура воздуха быть не ниже +15°С. Высаживать фасоль лучше всего в рыхлой и плодородной почве. Растение любит много света. Рассаду следует защитить от сильных ветров и сквозняков. Хороший урожай фасоли будет, если ее посадить по принципу севооборота, т.е. чередования культур. К примеру, она великолепно будет расти на том месте, где в прошлый сезон росла морковь, баклажаны или свекла. Часто фасоль высаживают между рядами огурцов и картофеля – не стоит этого делать, потому что хорошего урожая от такого "соседства" не будет, все полезные свойства заберут другие овощи.Тыкву можно выращивать с рассады. Семена высаживают в торфяные горшочки в одно время вместе с томатами. В один горшочек сеют по 2–3 семечки. После всходов лучше оставить то растение, которое лучше взошло, остальное убрать. Тыква любит свет. Если его мало, она начинает вытягиваться. Дома выращивать рассаду надо в течение одного месяца, иначе ее корневой системе будет мало места. Высаживая тыкву в открытый грунт, стоит учесть, что она сильно разрастается и своими усиками может мешать другим культурам. Поэтому для тыквы часто строят А-образные сооружения, благодаря которым плети устремятся вверх и не будут мешать другим овощам.Астры высаживать семенами на рассаду можно, опираясь на лунный календарь. Сеять семена в покупную землю не рекомендуется, лучше такой грунт смешать с огородной почвой, предварительно обеззараженной, либо с песком. При посадке семена астры рассыпают по поверхности почвосмеси. Сильной струей воды их поливать нельзя, лучше опрыскать из пульверизатора. Полив должен быть только при полном высыхании грунта. Чтобы семена хорошо взошли, их лучше поставить на подоконник с южной стороны. Когда астра будет высотой 5–10 см, то ее нужно начинать закаливать на открытом воздухе. В открытый грунт высаживают растение с имеющимися 5–7 листьями.

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https://ria.ru/20220330/tyulpany-1780924505.html

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https://ria.ru/20210608/rozy-1736146449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

растениеводство, цветы, общество, россия, дача, дача