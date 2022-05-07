https://ria.ru/20220507/spireya-1787359319.html

Как правильно выбрать и выращивать спирею - советы агронома

Спирея: описание кустарника, сорта, фото, виды, уход и пересадка

Как правильно выбрать и выращивать спирею - советы агронома

Спирея ценится садоводами и ландшафтными дизайнерами за обилие окрасок соцветий, продолжительное и обильное цветение, неприхотливость в уходе. Виды и описание... РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T10:37

2022-05-07T10:37

2022-05-07T10:37

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Спирея ценится садоводами и ландшафтными дизайнерами за обилие окрасок соцветий, продолжительное и обильное цветение, неприхотливость в уходе. Виды и описание сортов растения с фото, способы посадки и правила ухода, борьба с вредителями, варианты благоустройства и организации живых изгородей – в материале РИА Новости.СпиреяСадоводы выбирают спиреи за их нарядный вид, сладкий аромат бутонов, собранных в соцветия, за возможность украсить любой уголок сада. Какому сорту отдать предпочтение, как правильно выбрать место для посадки и ухаживать за растением, рассказала Альбина Павлова, агроном питомника растений "Все Сорта".Виды и сортаСуществует несколько видов оригинального растения: серая, японская, ниппонская, берёзолистная, иволистная и другие. Растения делятся на две группы:Эксперт отмечает, что сорта и виды имеют серьезные различия по высоте, расцветке листьев и бутонов, форме и объему кистей:Встречаются и такие виды, как острозазубренная, городчатая, дубравколистная, густоцветковая, стелющаяся, Билларда, Дугласа.Уход за спиреейПо словам Альбины Павловой, кустарник неприхотлив, к почве не особенно требователен, хотя лучше растет в комфортных условиях, когда ему хватает солнечного света, воды, полезных веществ в грунте. Почти все сорта зимостойкие. Легко размножается травянистыми и древесными черенками.В таблице представлены основные требования к уходу за кустами спиреи.ЗимовкаСпирея – зимостойкое растение. Особенно это касается таких видов, как японская, ниппонская и берёзолистная. Взрослые растения не нуждаются в укрытии. Однако при пересадке агроном Альбина Павлова советует подстраховаться и замульчировать молодые саженцы сухой листвой. Рекомендуется делать это в течение трех лет, пока кусты не окрепнут.ОбрезкаГотовясь обрезать спирею, необходимо учесть время ее цветения - по словам эксперта, есть некоторая разница в технологии:При ослабленном цветении можно провести омолаживающую обрезку "на пень", то есть оставить лишь небольшие, здоровые побеги. Через 15-20 лет необходимо проводить замену кустов.Забота после цветенияЧтобы спирея каждый год радовала пышными шапками разных тонов, сильной и яркой зеленью, ухаживать за ней надо в течение всего сезона. В период, когда цветение уже закончилось, начинается пора ухода за кустом, пересадки и размножения.Пересадка спиреи"Декоративный куст хорошо воспринимает пересадку. Делать это можно весной, осенью и даже летом. Его переносят на новое место целиком или разделяют на несколько саженцев. До проведения процедуры необходимо сделать санитарную обрезку куста, убрать засохшие ветки и укоротить скелетные побеги до почки", – поясняет Альбина Павлова.ВеснойДля поздноцветущих видов лучше подойдет весенняя пересадка:Осенью"Сам процесс пересадки не особенно отличается от весеннего. Разница в том, что под эту процедуру попадают раннецветущие спиреи и делать это лучше после того, как с куста опадут листья. Затягивать процесс осенней пересадки не стоит, нужно дать растению возможность укорениться и подготовиться к зимнему периоду", – комментирует Альбина Павлова.ЛетомСпирею, цветущую весной, можно перемещать на участке и летом. Лучше, если в июле, августе ожидается несколько пасмурных и дождливых дней. Придерживаются следующих правил:Такая процедура может стимулировать повторное цветение некоторых спирей.Как размножать спиреюЭксперт выделяет четыре способа размножения спиреи:ДелениеКуст выкапывается, делится на несколько частей, и каждая из них укореняется, как самостоятельный саженец. У него должны быть несколько побегов и хорошая мочка. Если шнуровидные корни значительно превосходят в длине остальные, их можно обрезать. Растение не пострадает.Некоторые садоводы разделяют маточное растение прямо в грунте. Такой вариант тоже возможен, однако он не гарантирует, что всем отросткам достанутся одинаково хорошие части корня.СеменамиРассаду из семян спиреи выращивают в контейнерах. Их заполняют грунтом, состоящим из верхового торфа и легкой, листовой земли. Для профилактики ее обеззараживают раствором марганцовки или фитоспорином. Семена высевают на глубину 1 см, почва должна быть постоянно влажной.На 8-10 день появляются сеянцы. В контейнере они живут еще около двух месяцев. Дальше их можно высаживать в открытый грунт. Место выбирают притененное. Каждому кустику прищипывают корень и определяют на место дальнейшего роста, поливают и мульчируют.Первые три-четыре года растения требуют особого внимания. Чтобы кусты хорошо развивались, их нужно постоянно поливать, подкармливать, рыхлить землю. Учитывая, что корешки их находятся близко к поверхности, делать это надо с осторожностью. К четвертому году спиреи набираются сил, хорошо идут в рост и зацветают.ОтводкамиПроцесс размножения отводками начинается весной. Ветки, расположенные низко к земле, укладывают в сделанные для этого бороздки, прикрепляя скобами. Конец отростка обрезают, а самого его присыпают грунтом."Отводку предстоит находиться в таком состоянии весну, лето, осень и зиму. В холодный период его укрывают опавшими листьями, легким перегноем. Весной у отводков появляются корни, их отделяют от основного куста и пересаживают на новое место", – говорит Альбина Павлова.ЧеренкамиМногие садоводы освоили такой путь размножения спиреи, как черенкование. Этим способом можно самостоятельно вырастить практически все виды, включая гибридные:Отводки и черенки при должном уходе – поливе, рыхлении, мульчировании – к третьему году зацветут.Возможные проблемыСпиреи могут подвергаться нападению паразитов и вредителей. "Обрезка, мульчирование, рыхление почвы вокруг куста, борьба с сорняками – необходимые действия для предотвращения всевозможных проблем. На помощь приходят и специальные препараты, которые помогают справится с недугами и победить вредных насекомых", – отмечает специалист.Спирея - достаточно сильное растение и редко поражается заболеваниями. Но если таковое обнаружилось, меры надо принимать срочно, не допуская гибели декоративных кустов.Спирея и ландшафтный дизайнРастение широко используется в ландшафтном дизайне благодаря ряду качеств:Спирею можно расположить на участке в виде единичных посадок, точечных акцентов. Альбина Павлова отмечает, что спирея замечательно смотрится рядом с другими растениями:"Высаживая кусты строчечно, их размещают сплошными рядами, пунктиром (делая пропуски), чередуя с другими растениями. Спиреи с длинными ниспадающими ветвями завершат гармонию цветочного ансамбля у домашнего пруда, – поясняет Альбина Павлова. – Хорошо сочетаются посадки из нескольких видов спиреи. Расположив вместе сорта с разным сроком цветения, отличающиеся высотой, оттенками и формой цветов, можно разбить отличную клумбу, покрытую бутонами в течение всего сезона".Не требуя особого ухода, спирея украсит центр садового участка и придаст нежности его скрытым уголкам или станет ажурным бордюром для дорожки.

https://ria.ru/20220331/vysadka-1781163087.html

https://ria.ru/20220501/moskva-1786423020.html

https://ria.ru/20220429/aktsiya-1786199001.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество