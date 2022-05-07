https://ria.ru/20220507/spireya-1787359319.html
Как правильно выбрать и выращивать спирею - советы агронома
Спирея: описание кустарника, сорта, фото, виды, уход и пересадка
Как правильно выбрать и выращивать спирею - советы агронома
Спирея ценится садоводами и ландшафтными дизайнерами за обилие окрасок соцветий, продолжительное и обильное цветение, неприхотливость в уходе. Виды и описание... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T10:37
2022-05-07T10:37
2022-05-07T10:37
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Спирея ценится садоводами и ландшафтными дизайнерами за обилие окрасок соцветий, продолжительное и обильное цветение, неприхотливость в уходе. Виды и описание сортов растения с фото, способы посадки и правила ухода, борьба с вредителями, варианты благоустройства и организации живых изгородей – в материале РИА Новости.СпиреяСадоводы выбирают спиреи за их нарядный вид, сладкий аромат бутонов, собранных в соцветия, за возможность украсить любой уголок сада. Какому сорту отдать предпочтение, как правильно выбрать место для посадки и ухаживать за растением, рассказала Альбина Павлова, агроном питомника растений "Все Сорта".Виды и сортаСуществует несколько видов оригинального растения: серая, японская, ниппонская, берёзолистная, иволистная и другие. Растения делятся на две группы:Эксперт отмечает, что сорта и виды имеют серьезные различия по высоте, расцветке листьев и бутонов, форме и объему кистей:Встречаются и такие виды, как острозазубренная, городчатая, дубравколистная, густоцветковая, стелющаяся, Билларда, Дугласа.Уход за спиреейПо словам Альбины Павловой, кустарник неприхотлив, к почве не особенно требователен, хотя лучше растет в комфортных условиях, когда ему хватает солнечного света, воды, полезных веществ в грунте. Почти все сорта зимостойкие. Легко размножается травянистыми и древесными черенками.В таблице представлены основные требования к уходу за кустами спиреи.ЗимовкаСпирея – зимостойкое растение. Особенно это касается таких видов, как японская, ниппонская и берёзолистная. Взрослые растения не нуждаются в укрытии. Однако при пересадке агроном Альбина Павлова советует подстраховаться и замульчировать молодые саженцы сухой листвой. Рекомендуется делать это в течение трех лет, пока кусты не окрепнут.ОбрезкаГотовясь обрезать спирею, необходимо учесть время ее цветения - по словам эксперта, есть некоторая разница в технологии:При ослабленном цветении можно провести омолаживающую обрезку "на пень", то есть оставить лишь небольшие, здоровые побеги. Через 15-20 лет необходимо проводить замену кустов.Забота после цветенияЧтобы спирея каждый год радовала пышными шапками разных тонов, сильной и яркой зеленью, ухаживать за ней надо в течение всего сезона. В период, когда цветение уже закончилось, начинается пора ухода за кустом, пересадки и размножения.Пересадка спиреи"Декоративный куст хорошо воспринимает пересадку. Делать это можно весной, осенью и даже летом. Его переносят на новое место целиком или разделяют на несколько саженцев. До проведения процедуры необходимо сделать санитарную обрезку куста, убрать засохшие ветки и укоротить скелетные побеги до почки", – поясняет Альбина Павлова.ВеснойДля поздноцветущих видов лучше подойдет весенняя пересадка:Осенью"Сам процесс пересадки не особенно отличается от весеннего. Разница в том, что под эту процедуру попадают раннецветущие спиреи и делать это лучше после того, как с куста опадут листья. Затягивать процесс осенней пересадки не стоит, нужно дать растению возможность укорениться и подготовиться к зимнему периоду", – комментирует Альбина Павлова.ЛетомСпирею, цветущую весной, можно перемещать на участке и летом. Лучше, если в июле, августе ожидается несколько пасмурных и дождливых дней. Придерживаются следующих правил:Такая процедура может стимулировать повторное цветение некоторых спирей.Как размножать спиреюЭксперт выделяет четыре способа размножения спиреи:ДелениеКуст выкапывается, делится на несколько частей, и каждая из них укореняется, как самостоятельный саженец. У него должны быть несколько побегов и хорошая мочка. Если шнуровидные корни значительно превосходят в длине остальные, их можно обрезать. Растение не пострадает.Некоторые садоводы разделяют маточное растение прямо в грунте. Такой вариант тоже возможен, однако он не гарантирует, что всем отросткам достанутся одинаково хорошие части корня.СеменамиРассаду из семян спиреи выращивают в контейнерах. Их заполняют грунтом, состоящим из верхового торфа и легкой, листовой земли. Для профилактики ее обеззараживают раствором марганцовки или фитоспорином. Семена высевают на глубину 1 см, почва должна быть постоянно влажной.На 8-10 день появляются сеянцы. В контейнере они живут еще около двух месяцев. Дальше их можно высаживать в открытый грунт. Место выбирают притененное. Каждому кустику прищипывают корень и определяют на место дальнейшего роста, поливают и мульчируют.Первые три-четыре года растения требуют особого внимания. Чтобы кусты хорошо развивались, их нужно постоянно поливать, подкармливать, рыхлить землю. Учитывая, что корешки их находятся близко к поверхности, делать это надо с осторожностью. К четвертому году спиреи набираются сил, хорошо идут в рост и зацветают.ОтводкамиПроцесс размножения отводками начинается весной. Ветки, расположенные низко к земле, укладывают в сделанные для этого бороздки, прикрепляя скобами. Конец отростка обрезают, а самого его присыпают грунтом."Отводку предстоит находиться в таком состоянии весну, лето, осень и зиму. В холодный период его укрывают опавшими листьями, легким перегноем. Весной у отводков появляются корни, их отделяют от основного куста и пересаживают на новое место", – говорит Альбина Павлова.ЧеренкамиМногие садоводы освоили такой путь размножения спиреи, как черенкование. Этим способом можно самостоятельно вырастить практически все виды, включая гибридные:Отводки и черенки при должном уходе – поливе, рыхлении, мульчировании – к третьему году зацветут.Возможные проблемыСпиреи могут подвергаться нападению паразитов и вредителей. "Обрезка, мульчирование, рыхление почвы вокруг куста, борьба с сорняками – необходимые действия для предотвращения всевозможных проблем. На помощь приходят и специальные препараты, которые помогают справится с недугами и победить вредных насекомых", – отмечает специалист.Спирея - достаточно сильное растение и редко поражается заболеваниями. Но если таковое обнаружилось, меры надо принимать срочно, не допуская гибели декоративных кустов.Спирея и ландшафтный дизайнРастение широко используется в ландшафтном дизайне благодаря ряду качеств:Спирею можно расположить на участке в виде единичных посадок, точечных акцентов. Альбина Павлова отмечает, что спирея замечательно смотрится рядом с другими растениями:"Высаживая кусты строчечно, их размещают сплошными рядами, пунктиром (делая пропуски), чередуя с другими растениями. Спиреи с длинными ниспадающими ветвями завершат гармонию цветочного ансамбля у домашнего пруда, – поясняет Альбина Павлова. – Хорошо сочетаются посадки из нескольких видов спиреи. Расположив вместе сорта с разным сроком цветения, отличающиеся высотой, оттенками и формой цветов, можно разбить отличную клумбу, покрытую бутонами в течение всего сезона".Не требуя особого ухода, спирея украсит центр садового участка и придаст нежности его скрытым уголкам или станет ажурным бордюром для дорожки.
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общество
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Спирея ценится садоводами и ландшафтными дизайнерами за обилие окрасок соцветий, продолжительное и обильное цветение, неприхотливость в уходе. Виды и описание сортов растения с фото, способы посадки и правила ухода, борьба с вредителями, варианты благоустройства и организации живых изгородей – в материале РИА Новости.
Спирея
Садоводы выбирают спиреи за их нарядный вид, сладкий аромат бутонов, собранных в соцветия, за возможность украсить любой уголок сада. Какому сорту отдать предпочтение, как правильно выбрать место для посадки и ухаживать за растением, рассказала Альбина Павлова, агроном питомника растений "Все Сорта".
Виды и сорта
Существует несколько видов оригинального растения: серая, японская, ниппонская, берёзолистная, иволистная и другие. Растения делятся на две группы:
—раннецветущие (апрель, май);
—летнецветущие (июнь-сентябрь).
Эксперт отмечает, что сорта и виды имеют серьезные различия по высоте, расцветке листьев и бутонов, форме и объему кистей:
—Японская. Среднерослые кусты (около 1,5 м) часто имеют форму шара, некоторые виды обладают необычной листвой от желтого до пурпурного оттенка. Наиболее популярные сорта - Sparkling Champagne, Shirobana, Manon, Goldflame, Goldmound, Dart's red.
—Берёзолистная. Листья желтоватого, салатного цвета, схожие по форме с берёзовыми, цветет белыми и розоватыми соцветиями. Виды – Pink Sparkler, Tor, Island, Tor Gold.
—Ниппонская. Зацветает в конце мая. Период цветения около месяца, белые пышные бутоны полностью покрывают побеги (White Carpet, Snowmound, June Bride, Halward's Silver, Gilvers Miles).
—Серая. Сильноразветвленный кустарник высотой до 2 м, цветки белые, собранные в рыхлые щитки, покрывающие ветви снизу доверху (Kaziu, Graciosa, Grefsheim).
—Тунберга. Второе название – снежная ива. Изящный кустарник, самый раннецветущий. Разновидности – Ogon, Yat Sabusa, Compacta.
—Сливолистная. Двухметровое растение с тонкими арочными ветвями, цветы махровые (Goldfire).
—Вангутта. Форма куста раскидистая, каскадная или округлая, цветение дружное, белое (Gold Fountain, Snow white, Pink Ice).
—Иволистная. Высокие кусты с соцветиями пирамидальной формы, плотными, белого и розового цвета (Alba, Grandiflora, Billardii).
Встречаются и такие виды, как острозазубренная, городчатая, дубравколистная, густоцветковая, стелющаяся, Билларда, Дугласа
.
Уход за спиреей
По словам Альбины Павловой, кустарник неприхотлив, к почве не особенно требователен, хотя лучше растет в комфортных условиях, когда ему хватает солнечного света, воды, полезных веществ в грунте. Почти все сорта зимостойкие. Легко размножается травянистыми и древесными черенками.
В таблице представлены основные требования к уходу за кустами спиреи.
Температура и освещение
Растение родом из Азии любит теплые, освещенные места. Полутень оно тоже переносит хорошо, просто цветы и листья будут не такими яркими, тона их будут светлее и нежнее.
Полив
Спирея стойко переносит жару. В течение сезона ее поливают два раза в месяц. Воды не жалеют, под каждый куст выливают примерно три ведра. Если лето засушливое, частоту поливов надо увеличить. Также саженец орошают больше в год посадки.
Почва
Хорошо растет на рыхлых, воздухопроницаемых почвах. Подойдет смесь из песка, торфа и дерновой земли. Понравится саженцу лёгкий перегной.
Удобрения и подкормка
При посадке спиреи происходит первая подкормка, состоящая из двойного суперфосфата (2 ложки), сернокислого калия (1 ложка), древесной золы (четверть ведра), доломитовой муки (1 стакан).
Взрослые растения удобряют три раза за сезон:
весной – азотным составом, мочевиной или раствором коровяка;
летом – для пышного цветения органическими и минеральными составами;
осенью – минеральным комплексом с фосфором и калием.
Зимовка
Спирея – зимостойкое растение. Особенно это касается таких видов, как японская, ниппонская и берёзолистная. Взрослые растения не нуждаются в укрытии. Однако при пересадке агроном Альбина Павлова советует подстраховаться и замульчировать молодые саженцы сухой листвой. Рекомендуется делать это в течение трех лет, пока кусты не окрепнут.
Обрезка
Готовясь обрезать спирею, необходимо учесть время ее цветения - по словам эксперта, есть некоторая разница в технологии:
—Весеннецветущие виды. Кисти с бутонами распускаются на прошлогодних побегах. Их обрезку проводят после цветения, в сентябре. Старые ветви удаляются полностью. Выросшие молодые побеги сортируют и выбирают из них 6-8 самых сильных, их и оставляют. В следующем году именно они дают мощное цветение. Весной на них достаточно провести обрезку подмерзших и высохших побегов
—Летнецветущие виды. Обрезку необходимо проводить ранней весной, до начала вегетационного периода. Каждую сильную и здоровую ветку укорачивают до 20-30 см в высоту. Слабые вырезаются полностью. До времени цветения куст успеет отрастить сильные побеги и порадовать красивыми кистями с бутонами.
При ослабленном цветении можно провести омолаживающую обрезку "на пень", то есть оставить лишь небольшие, здоровые побеги. Через 15-20 лет необходимо проводить замену кустов.
Забота после цветения
Чтобы спирея каждый год радовала пышными шапками разных тонов, сильной и яркой зеленью, ухаживать за ней надо в течение всего сезона. В период, когда цветение уже закончилось, начинается пора ухода за кустом, пересадки и размножения.
Пересадка спиреи
"Декоративный куст хорошо воспринимает пересадку. Делать это можно весной, осенью и даже летом. Его переносят на новое место целиком или разделяют на несколько саженцев. До проведения процедуры необходимо сделать санитарную обрезку куста, убрать засохшие ветки и укоротить скелетные побеги до почки", – поясняет Альбина Павлова.
—Для размножения берут взрослые кусты, которые растут на постоянном месте четыре-шесть лет. Важно придерживаться последовательных действий:
—Окопать куст по окружности. Если какие-то корешки придется обрубить, спирея легко это переживет.
—Извлечь куст и поместить его в воду, обмыть корни.
—Продезинфицированным секатором разделить корень растения на несколько саженцев из двух-трех хорошо развитых стеблей и сильного корня. Мелкую корневую поросль можно немного подравнять.
—Получившиеся саженцы готовы к пересадке. Чем меньше времени они находятся вне земли, тем лучше.
Весной
Для поздноцветущих видов лучше подойдет весенняя пересадка:
—За несколько дней до процедуры готовят яму. Ее глубина – 70 см, ширина зависит от объема переносимого на новое место куста.
—Корневище должно чувствовать себя свободно на новом месте, поэтому углубление лучше сделать с некоторым запасом по периметру. Так легче будет создать приствольный круг.
—Необходимо разметить схему посадки. Если кусты располагаются раздельно, расстояние между ними должно быть не менее двух метров. В случае, когда планируется создание живой изгороди, интервал уменьшается до 50-70 см.
—На дно ямы насыпают дренаж из керамзита или битого кирпича. На него помещается первый слой плодородной почвы в форме небольшого холмика.
—Пересаживаемый куст вынимают из земли, при необходимости делят и сразу определяют на новое место.
—Его устанавливают на холмик и присыпают удобренной землёй, постоянно утрамбовывая, чтобы удалить все пустоты.
—Формируют вал и обильно поливают. Можно присыпать саженец торфом.
Осенью
"Сам процесс пересадки не особенно отличается от весеннего. Разница в том, что под эту процедуру попадают раннецветущие спиреи и делать это лучше после того, как с куста опадут листья. Затягивать процесс осенней пересадки не стоит, нужно дать растению возможность укорениться и подготовиться к зимнему периоду", – комментирует Альбина Павлова.
Летом
Спирею, цветущую весной, можно перемещать на участке и летом. Лучше, если в июле, августе ожидается несколько пасмурных и дождливых дней. Придерживаются следующих правил:
—Место для растения выбирают строго по требованиям сорта (предпочтение отдается солнечным площадкам, но некоторые виды любят полутень).
—Обязательно подготавливать состав грунта. Если почва глинистая, есть смысл добавить песка. В слишком песчаную подсыпать торф и дерновую землю. Добавить известь и золу в слишком кислый грунт.
—Ни в коем случае нельзя засушивать корень. Его замачивают до посадки и обильно поливают после нее. Увлажнять растение надо часто, не допуская пересушивания почвы.
—Хорошо удержит влагу мульчирование приствольного круга торфом на 5-7 см толщины.
—Если наступают жаркие дни, можно помочь кусту справиться с палящими лучами солнца. Для этого по периметру вбивают колья и с помощью марли или тонкой материи сооружают навес. Полотно смачивают водой в течение четырех-пяти дней. Потом его снимают, а растение хорошо орошают в течение месяца.
Такая процедура может стимулировать повторное цветение некоторых спирей.
Как размножать спирею
Эксперт выделяет четыре способа размножения спиреи:
1делением куста;
2семенами;
3отводками;
4черенками.
Деление
Куст выкапывается, делится на несколько частей, и каждая из них укореняется, как самостоятельный саженец. У него должны быть несколько побегов и хорошая мочка. Если шнуровидные корни значительно превосходят в длине остальные, их можно обрезать. Растение не пострадает.
Некоторые садоводы разделяют маточное растение прямо в грунте. Такой вариант тоже возможен, однако он не гарантирует, что всем отросткам достанутся одинаково хорошие части корня.
Семенами
Рассаду из семян спиреи выращивают в контейнерах. Их заполняют грунтом, состоящим из верхового торфа и легкой, листовой земли. Для профилактики ее обеззараживают раствором марганцовки или фитоспорином. Семена высевают на глубину 1 см, почва должна быть постоянно влажной.
На 8-10 день появляются сеянцы. В контейнере они живут еще около двух месяцев. Дальше их можно высаживать в открытый грунт. Место выбирают притененное. Каждому кустику прищипывают корень и определяют на место дальнейшего роста, поливают и мульчируют.
Первые три-четыре года растения требуют особого внимания. Чтобы кусты хорошо развивались, их нужно постоянно поливать, подкармливать, рыхлить землю. Учитывая, что корешки их находятся близко к поверхности, делать это надо с осторожностью. К четвертому году спиреи набираются сил, хорошо идут в рост и зацветают.
Отводками
Процесс размножения отводками начинается весной. Ветки, расположенные низко к земле, укладывают в сделанные для этого бороздки, прикрепляя скобами. Конец отростка обрезают, а самого его присыпают грунтом.
"Отводку предстоит находиться в таком состоянии весну, лето, осень и зиму. В холодный период его укрывают опавшими листьями, легким перегноем. Весной у отводков появляются корни, их отделяют от основного куста и пересаживают на новое место", – говорит Альбина Павлова.
Черенками
Многие садоводы освоили такой путь размножения спиреи, как черенкование. Этим способом можно самостоятельно вырастить практически все виды, включая гибридные:
—Заготавливают черенки с начала до конца июня, в зависимости от периода цветения. В это время заканчивается интенсивный рост побегов.
—Приготовленные черенки выдерживают в растворе стимулятора роста и помещают контейнеры с песком.
—Чтобы они быстро и дружно укоренились, почва все время должна быть влажной.
—Весной, когда у каждого отростка появится своя корневая система, их можно пересадить на грядки для доращивания или определить на постоянное место.
Отводки и черенки при должном уходе – поливе, рыхлении, мульчировании – к третьему году зацветут.
Возможные проблемы
Спиреи могут подвергаться нападению паразитов и вредителей. "Обрезка, мульчирование, рыхление почвы вокруг куста, борьба с сорняками – необходимые действия для предотвращения всевозможных проблем. На помощь приходят и специальные препараты, которые помогают справится с недугами и победить вредных насекомых", – отмечает специалист.
Проблема
Основные черты
Действия
Действия
Паутинный клещ
На поверхности листьев появляются белёсые метельчатые пятна. Листья раньше положенного срока желтеют, засыхают и опадают.
Обрабатывать растения для профилактики ранней весной и в момент обнаружения вредителя.
Арекс, Метафос, Фозалон, Фосфамид.
Тля
Распределяется по листьям, цветоножкам и нежным молодым побегам. Питается соком растения. Заражённые места скрючиваются, перестают развиваться.
Следить за растением, особенно в июле и августе. По мере обнаружения обрабатывать химикатами.
Пиримор, Актеллик, Кронефос, Фозалон.
Народные средства: настойки перца, табака, лука, чеснока.
Листовёртка розанная
Гусеница, появляющаяся на спирее поздней весной. Поедает сочную часть листа.
Этот вредитель встречается не так часто, как тля или клещ. При его обнаружении необходимо срочно опрыскать кусты специальными средствами.
Пиримор, Фитоверм.
Серая плесень
Грибковое заболевание. Переносится часто от уже заболевших кустов.
Следить за поступлением воздуха к ветвям, вырезать лишние, больные отростки. Опрыскивать препаратами против грибковых болезней. При сильном поражении куст убрать и уничтожить.
Фундазол, Фитоспорин, Дитан.
Пятнистость
Бывает инфекционной (бактерии и вирусы) и неинфекционной (солнечные ожоги, недостаток элементов питания). На растениях образуются пятна с омертвевшей тканью. Они могут проявиться на листьях и ветках.
Пораженные части срезают и сжигают. Растение опрыскивается противовирусными растворами.
Ридомил, Гамаир, Фитоспорин, Фалькон.
Спирея - достаточно сильное растение и редко поражается заболеваниями. Но если таковое обнаружилось, меры надо принимать срочно, не допуская гибели декоративных кустов.
Спирея и ландшафтный дизайн
Растение широко используется в ландшафтном дизайне благодаря ряду качеств:
—неприхотливость в уходе и размножении;
—разнообразие видов и сортов;
—кусты подходят как для одиночной посадки, так и для создания живой изгороди;
—большой диапазон размеров: кусты вырастают от 15 до 250 см, в зависимости от сорта;
—кустарник не только красиво цветет, но и обладает необычной окраской листьев от зеленого до желтого, розового и красного.
—легко поддается эстетической обрезке, когда кусту придается форма по желанию садовода.
Спирею можно расположить на участке в виде единичных посадок, точечных акцентов. Альбина Павлова отмечает, что спирея замечательно смотрится рядом с другими растениями:
—На солнечных участках ее соседями становятся лилейники, флоксы, миндаль, бузина черная.
—В чуть притененных местах хорошо сочетается с кипарисами, хвойными, хостами, гортензией и камнеломками.
—В густой тени создает очертания таинственности с бересклетом, жимолостью, боярышником, калиной.
"Высаживая кусты строчечно, их размещают сплошными рядами, пунктиром (делая пропуски), чередуя с другими растениями. Спиреи с длинными ниспадающими ветвями завершат гармонию цветочного ансамбля у домашнего пруда, – поясняет Альбина Павлова. – Хорошо сочетаются посадки из нескольких видов спиреи. Расположив вместе сорта с разным сроком цветения, отличающиеся высотой, оттенками и формой цветов, можно разбить отличную клумбу, покрытую бутонами в течение всего сезона".
Не требуя особого ухода, спирея украсит центр садового участка и придаст нежности его скрытым уголкам или станет ажурным бордюром для дорожки.