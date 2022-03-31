https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781072027.html

Турция не будет участвовать в санкциях против России

Турция не будет участвовать в санкциях против России - РИА Новости, 31.03.2022

Турция не будет участвовать в санкциях против России

Турция не будет участвовать в санкциях против России, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:05

2022-03-31T14:05

2022-03-31T14:06

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АНКАРА, 31 мар – РИА Новости. Турция не будет участвовать в санкциях против России, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Мы неоднократно заявляли ранее, что не будем участвовать в санкциях против России и объясняли причины этого", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Узбекистана.Турецкий лидер также заявил, что позиция Анкары в вопросе санкций в отношении России не изменилась."Никаких изменений в нашу позицию в вопросе санкций мы не внесли", - уточнил Эрдоган.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ожидает введение санкций против России от всех союзников, данный сигнал передан и Турции.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/serbiya-1781048916.html

https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781041966.html

https://ria.ru/20220331/udobreniya-1781002942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, дмитрий песков, йенс столтенберг, владимир путин, украина, турция, россия, нато, реджеп тайип эрдоган