14:05 31.03.2022 (обновлено: 14:06 31.03.2022)
Турция не будет участвовать в санкциях против России
Президент Турции Эрдоган заявил, что страна не будет участвовать в санкциях против России
АНКАРА, 31 мар – РИА Новости. Турция не будет участвовать в санкциях против России, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Мы неоднократно заявляли ранее, что не будем участвовать в санкциях против России и объясняли причины этого", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Узбекистана.
Турецкий лидер также заявил, что позиция Анкары в вопросе санкций в отношении России не изменилась.
"Никаких изменений в нашу позицию в вопросе санкций мы не внесли", - уточнил Эрдоган.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ожидает введение санкций против России от всех союзников, данный сигнал передан и Турции.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.