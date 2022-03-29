https://ria.ru/20220329/smorodina-1780672933.html

Белая, черная, красная: когда и как сажать смородину

Когда сажать смородину 2022: посадка саженцев в открытый грунт весной и осенью

Белая, черная, красная: когда и как сажать смородину

Посадка смородины весной и осенью, когда лучше всего переносить саженцы в грунт,выбор подходящего места в саду, рядом с какими растениями не стоит сажать... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:06

2022-03-29T15:06

2022-03-29T15:06

растения

россия

ягоды

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Посадка смородины весной и осенью, когда лучше всего переносить саженцы в грунт,выбор подходящего места в саду, рядом с какими растениями не стоит сажать смородину, что нужно сделать, чтобы она прижилась и дала богатый урожай, советы садовников. Как правильно посадить куст: схема рассадки, особенности ухода за молодыми саженцами, борьба с вредителями и болезнями, - в материале РИА Новости.Посадка смородиныЭтот неприхотливый кустарник не требует особых условий для выращивания, подходит для начинающего садовода и произрастает на всей территории России. Ароматные плоды смородины используют в приготовлении варенья, выпечки, компотов, вин, ликеров. При заморозке на зиму они не теряют ценности и вкусовых качеств. Листья придают консервированным овощам приятный хруст и аромат, их заваривают в чае, подают к салатам и мясным блюдам. Смородина также известна своими лечебными свойствами, активно используется в народной медицине при лечении заболеваний кожи, суставов, кровеносной системы.Красная смородинаНевысокий кустарник (около двух метров в высоту) зацветает в мае желто-зелеными или красно-бурыми цветами. Ветки массивные с плодами красного цвета, собранными в кисти. В зависимости от сорта, диаметр ягод варьируется от 9 до 12 мм. В отличие от черной смородины, они имеют более кислый вкус, так как содержат меньше сахара и больше свободных кислот. Урожай можно собирать через 50-65 дней после цветения (июль-август), оставаться на ветках грозди могут и до поздней осени. Этот вид кустарника наиболее устойчив к морозам и засухе, к болезням и вредителям, он предпочитает легкую плодородную почву.Популярные сорта:Черная смородинаСамый распространенный вид смородины с характерным ароматом листьев и плодов. Кусты высотой до полутора метров с темно-зелеными зазубренными листьями, мелкими желтыми или серыми цветками. Ягоды кисловато-сладкие, глянцевые, сине-черного оттенка. Растение цветет с мая по июнь (в зависимости от сорта), урожай готов к сбору в конце лета. Черная смородина предпочитает умеренно кислую плодородную почву, солнечный свет и не любит ветер. При соблюдении этих условий кустарник даст хороший урожай (до 250 кг с 1 га).Популярные сорта:Белая смородинаБелая смородина устойчива к болезням и вредителям, кустарник вырастает до полутора метров и имеет мощную корневую систему, цветет в мае желтыми или зелеными соцветиями. Желтоватые сладко-кислые ягоды созревают в июле. Они достаточно плотные, хорошо держатся на плодоножках, не осыпаются до поздней осени.Популярные сорта:Золотистая смородинаНаименее распространенный вид смородины, родина кустарника - Северная Америка. Это декоративное растение высотой до трех метров имеет яркие желтые душистые соцветия, зеленую кожистую листву и необычную окраску ягод: они могут быть черными, желтыми, бордовыми, розовыми, оранжевыми. Плоды сочные, сладкие без характерного смородинового запаха. Золотистая смородина совершенно неприхотлива, может расти и плодоносить на любой земле и при любом освещении.Популярные сорта:Когда сажать смородинуКустарник можно высаживать осенью и весной. Прежде чем выбрать саженец, стоит обратить внимание на его корневую систему: она должна быть без сухих отростков, длиной не менее 30 см с влажной и гладкой корой. Сами кусты крепкие, с двумя-тремя отростками.По сезону: осенью, веснойСмородину можно высаживать два раза в год, весенняя посадка производится в апреле-мае, когда сошел снег и земля прогрелась на глубину не менее 20 см. Кустарник должен успеть укорениться до того, как набухнут почки. Опытные садоводы советуют делать пересадку в сентябре-октябре перед первыми заморозками за 3-5 недель, в этом случае корневая система успеет разрастись и смородина будет готова к зимовке, а весной порадует первым урожаем. Если посадить раньше, в сухую и теплую погоду, она может дать молодые побеги, которые замерзнут зимой, ослабив растение.По регионуВ зависимости от климатических особенностей региона, смородина высаживается следующим образом:ПодмосковьеВ этом регионе кустарник лучше всего высаживать в начале сентября, чтобы растение успело прижиться до заморозков. Так смородина легче перенесет зиму и летом даст первый урожай. Если кустарник посадить весной, ягоды появятся через год.Ленинградская областьОптимальное время для посадки - конец августа-начало сентября. Весной это можно сделать в мае, так как в более раннее время велика вероятность возвратных заморозков, которые могут навредить саженцу.Краснодарский крайЖаркий и сухой климат юга России - основная причина неудач садоводов в выращивании смородины и получении от нее богатого урожая. Лучшее время для посадки в этом регионе - октябрь, начало ноября. Весной это конец марта, начало апреля.УралУральские садоводы высаживают смородину в конце лета, начале осени. Важно, чтобы в это время температура воздуха была не ниже +5 градусов. Если говорить о весенней посадке - она возможна не раньше мая, когда возвратные заморозки уже не беспокоят.СибирьДля посадки здесь выбираются морозоустойчивые сорта смородины. Высадка ее должна производиться в конце августа - начале сентября. Это обеспечит растению хорошую приживаемость. Если ударили ранние заморозки - кустарник лучше всего не высаживать в открытый грунт и подождать до мая, когда растает снег и почва прогреется.Выбор саженцевСаженцы смородины продаются с открытой корневой системой и земляным комом. Оптимальный для посадки возраст кустарника - два года. Не стоит гнаться за высокой надземной частью, ее все равно придется обрезать, чтобы не замерзла в первую же зиму, высота не должна превышать 35-40 см. Перед приобретением важно обратить внимание на корни растения: они должны иметь два-три одревесневших и большое количество нитевидных отростков. Если саженец в горшке, стоит попросить продавца вынуть его и показать подземную часть: густо оплетенный земляной ком гарантирует хорошую приживаемость. Ветви должны быть вызревшие, не гибкие, коричневого цвета. Здоровая смородина не имеет признаков увядания и пятен на ветках и листьях.СортаБлагодаря селекции на сегодняшний день существует огромное количество сортов смородины, отличающихся между собой районированием, цветом и размером ягод, наличием или отсутствием косточки, урожайностью и внешним видом кустов.Раннеспелые сортаРаннеспелая смородина плодоносит в середине июля на 15 дней раньше основного сбора урожая и не нуждается в тщательном уходе, за исключением обработки от болезней. Но такие ягоды несколько уступают по вкусовым качествам средним и поздним сортам, более мелкие и не хранятся долго в свежем виде.“Версальская белая”- выведена французскими селекционерами в девятнадцатом веке, кремовые ягоды диаметром 1 см очень сладкие, имеют богатую кисть (до 25 штук). Такой сорт не любит засуху, созрев до конца, ягоды осыпаются, поэтому лучше поторопиться со сбором. Из плодов получаются вкусные желе, соки и компоты.“Селеченская”- один из самых популярных ранних сортов черной смородины с длинными кистями по 14-16 ягод. Хорошая урожайность (4-5 кг с куста) и достаточно крупные ягоды делают его популярным среди садоводов.“Ранняя сладкая”- создана советскими селекционерами в 1963 году. Раскидистые кусты подлежат обязательной обрезке, большие кисти с некрупными красными ягодами остаются сухими при сборе, хорошо хранятся и транспортируются. Плоды кисло-сладкие, не теряют своих качеств при заморозке, не осыпаются при созревании и подходят для любых кулинарных блюд.“Венера золотистая” - мощный сильнорослый куст, кисти с небольшим количеством лаково-черных блестящих ягод. За сезон можно собрать до 8 кг плодов с куста. Этот сорт смородины одинаково хорошо переносит как засушливую жару, так и сильные морозы. Из плодов получаются вкусные соки, вина, варенье, желе.Среднеранние сортаСозревание раннеспелых и среднеранних сортов происходит с небольшой разницей во времени, которая, в зависимости от климатических условий, составляет от одной до трех недель.“Смольяниновская”- среднерослый густой куст с богатыми гроздьями и очень крупными темно-зелеными листьями. Плоды сладкие, почти белые с небольшим количеством семян, хорошо подходят для варенья и желе. Ягоды долго висят на ветке не перезревая и не осыпаясь, хорошо хранятся.“Ленинградский великан” - среднеранняя черная смородина, один из самых крупноплодных сортов. Это пряморастущий высокий куст с крупными светло-зелеными листьями и большими красными цветами. Ягоды с тонкой кожурой и сочной мякотью, классическим ароматом легко снимаются с ветки, не осыпаются. Но из-за хрупких веток куст нуждается в опоре.“Виктория” - появился в середине 90-х годов. Кусты невысокие, пряморослые, густые, с небольшими желтоватыми листьями. Этот сорт красной смородины выдерживает морозы и не требователен к поливу. Пурпурные небольшие плоды имеют сладкий вкус, универсальны в использовании, высокоурожайные.“Арбузная ранняя”- золотистая смородина со среднерослым в меру раскидистым кустом, длинной кистью с небольшим количеством бордовых ягод. Плоды сладкие с фруктовым ароматом, не осыпаются после созревания.Среднеспелые сортаСорта этого срока созревания поспевают в июле.“Смородина красная Натали” - высокоурожайный самоплодный морозостойкий сорт. имеет слабораскидистый куст средних размеров с матовыми морщинистыми листьями и крупными рубиновыми плодами кисло-сладкого вкуса. Сорт устойчив к болезням и вредителям, плодоносит до 10 лет.“Смородина черная Бинар” - самоплодные высокорослые кусты с крупными ягодами с плотной кисло-сладкой мякотью. После полного созревания осыпаются, но долго хранятся в свежем виде и пригодны к транспортировке.“Уральская белая”- способна расти и плодоносить в суровых условиях морозных зим.Кустарник вырастает до полутора метров, имеет густую раскидистую крону. Плоды этого сорта - белые с сладковато-кисловатой мякотью и умеренным количеством семечек. Такая смородина слабо защищена от паутинного клеща и требует своевременной обработки.“Золотистая Ляйсан”- среднерослый компактный куст, плотная кисть с небольшим количеством золотисто-янтарных ягод. Плоды с кисловатым пряным вкусом не осыпаются и долго хранятся. Ляйсан - отличный медонос.Среднепоздние сортаСрок созревания составляет 130-140 дней.“Смородина с зелеными ягодами Изумрудная” - морозостойкая, устойчивая к болезням культура. Имеет прямостоячий раскидистый куст средних размеров с нежными зелеными листьями и зеленовато-желтыми ягодами с мелкими семенами. Плоды гипоаллергенны, не имеют присущего смородине запаха, с кисло-сладким вкусом. Подходит для выращивания в регионах с суровыми зимами, полностью самоопыляемый.“Черная смородина Илья Муромец” - высокий мощный высокоурожайный куст, крупные ягоды с легкой кислинкой не осыпаются. Максимальное плодоношение наступает на пятый год.“Голландская розовая” - среднераскидистый куст с редкими ветвями и нежно-зелеными листьями. Плоды среднего размера на длинной кисти, сладкие и сочные. Сорт непривередлив в уходе, но плохо переносит поздние заморозки и обледенение.Позднеспелые сортаПоздние сорта хорошо подходят для консервации, ягоды чаще всего имеют плотную кожицу, урожай собирают в конце августа.“Красная смородина Татьяна” - очень быстро растет, имеет слабораскидистую крону и прямостоячие побеги. Сладкие мелкие ягоды приятные на вкус, не осыпаются. Кустарник устойчив к перепадам температур, но требователен к обрезке и регулярным подкормкам.“Черная смородина Гармония” - среднерослые кусты с крупными блестящими ягодами кисло-сладкого вкуса дают высокий урожай. Они устойчивы к морозам, засухе и основным видам болезней и вредителей, но при повышенной влажности ягоды склонны к растрескиванию.“Белая Баяна”- отлично переносит низкие температуры и засуху, имеет среднерослые кусты с прямыми побегами и кремовыми плодами. Ягоды кисло-сладкие, немного терпкие, не осыпаются. В северных регионах России требуется укрытие кустов в зимнее время.ГибридыУ смородины и крыжовника много общего. Их гибриды обладают положительными качествами обоих видов и не имеют отрицательных: колючих веток крыжовника, затрудняющих сбор урожая, и мелких ягод смородины.ЙоштаГибридный сорт был создан в Германии и внешне похож на крыжовник: мощный куст без колючек и присущего смородине запаха. Черные ягоды с плотной кожицей и кисло-сладким вкусом вырастают размером с вишню. Растение устойчиво к низким температурам и заболеваниям. Сорт самоплоден, но для получения богатого урожая желательно иметь несколько кустов для переопыления. Йошта способна жить около 20 лет, но пик плодоношения приходится на седьмой год и постепенно снижается.КромаЕще один гибрид черной, белой смородины и крыжовника получен в Швейцарии. Как и Йошта, растение обладает мощными кустами и крупными ягодами, устойчиво к погодным катаклизмам и болезням. Благодаря большим ярко-желтым цветам этот сорт часто используют в декоративных целях. Для хорошего урожая необходимо солнечное место и регулярный полив. Желательно наличие рядом кустов смородины и крыжовника для переопыления.Способы посадкиСуществует несколько способов посадки смородины. Высадка на шпалерах требует от садовода постоянного ухода за растением, но это компенсируется обильным урожаем и более крупными ягодами.Веерный способКустарник высаживается в траншею глубиной и шириной 40 см на расстоянии одного метра друг от друга рядом с невысокой шпалерой. По мере роста ветви привязываются к ней в виде веера. Все новые ветки (кроме пяти-семи основных) вырезаются.Вертикальная посадка на шпалереВ этом случае также необходимо вместо классических лунок подготовить траншею шириной 15 см и глубиной 20 см, добавить в нее органические и минеральные удобрения, засыпать землей и немного уплотнить. Сверху на траншею укладывается черная пленка, в которой делаются крестообразные разрезы на расстоянии 30 см и вставляются кусты смородины. Со временем у каждого куста необходимо оставить три-четыре самых крепких побега и привязать к шпалере, остальные нужно удалить.Классический способПри классическом способе готовятся лунки глубиной и диаметром 40 см, выкопанную землю стоит смешать с перегноем в пропорции 2:1 и часть ее засыпать обратно, а часть оставить для мульчирования корней смородины. Саженцы укладываются в лунки под углом 45° и засыпаются землей. Можно углубить черенок на две-три почки, тогда весной будет больше побегов.Как правильно сажатьДля того чтобы смородина легко прижилась и радовала хорошим урожаем, необходимо выполнить ряд условий: правильно подготовить место для посадки и сами черенки.Выбор и подготовка почвыКустарник легко переносит затененность и отсутствие влаги, но для того чтобы обеспечить наилучшие условия для роста и плодоношения, нужно тщательно выбрать место для посадки и удобрить землю.Смородина лучше всего растет в хорошо увлажненных солнечных местах, защищенных от ветра. Самая подходящая почва - легкий суглинок, но красные и белые сорта могут развиваться и на легких супесчаных почвах.Выбрав место для посадки, необходимо его выровнять, исключив впадины и ямы, перекопать, добавить минеральные и органические удобрения, удалить все старые корневища многолетних сорняков и наметить места для ям или траншей.Подготовка саженцевПосадочный материал нужно как следует осмотреть и обрезать сухие поврежденные корни примерно на одну треть, замочить в воде комнатной температуры на 12 часов. Для лучшей адаптации можно добавить в воду раствор любого биостимулятора и немного перманганата калия (до бледно-розового цвета).Глубина посадкиКорневую шейку саженца заглубляют в лунку примерно на 5 см, благодаря этому весной появится несколько новых побегов.Схема посадкиРасстояние между кустами играет большую роль в их последующем развитии. Если смородина будет посажена слишком близко, растения переплетаются между собой, что затрудняет уход и ухудшает их рост. Слишком большое расстояние тоже не принесет пользы, так как значительно проще ухаживать за кустами, когда они находятся рядом и многим сортам требуется опыление друг от друга. Поэтому оптимальный вариант высадки:Если смородина будет расти рядом с забором или любой другой постройкой, расстояние от них до куста должно быть не менее одного метра.Правила посадкиПосадочные ямы лучше готовить заранее, чтобы осела земля и растворились удобрения. Не стоит высаживать кустарник рядом с малиной, крыжовником, облепихой и вишней. Малина и вишня быстро разрастаются, у облепихи очень развитая корневая система на том же уровне, что и у смородины, поэтому будет происходить борьба за влагу и питательные вещества. У крыжовника со смородиной общие болезни и вредители. Близость с любыми деревьями вредит кустарнику. Лучше всего посадить рядом несколько сортов одного вида смородины (происходит перекрестное опыление и ягоды становятся крупнее), идеальное соседство для этого кустарника - лук и чеснок, которые защищают его от почкового клеща.Процесс посадкиДля того чтобы правильно посадить смородину, нужно:Способы размножения смородиныРазмножение смородины не представляет особого труда. Существует несколько простых способов, доступных каждому садоводу.ЧеренкамиСрезать черенки нужно остро заточенным ножом. Верхний прямой срез должен быть выше почки на 1,5 см, нижний срез делают углом в 45°, самое удобное время заготовки - весенняя обрезка кустов начале марта."Размножить смородину можно разными способами: зелеными черенками, одревесневшими черенками и отводками. Я применяю на участке только один способ – одревесневшими черенками. Их для весенней посадки можно заготавливать осенью (и хранить потом во влажном полотенце в холодильнике в отсеке для овощей) или в марте, когда на растении начинают набухать почки. Нарезаю черенки длиной 15-20 см, толщина должна быть 6-8 мм. Их необходимо просмотреть, они должны быть чистыми, а все крепкими и здоровыми. Нарезать черенки надо острым и обеззараженным секатором. Край черенка необходимо поцарапать, потом поставить на сутки в воду с "Корневином", затем в горшок с землей под пакет (в так называемую тепличку). По весне высадить в заранее подготовленную яму, насыпав туда перегноя. К осени черенки уже укоренятся", - делится Оксана Васильева, садовод-любитель.ОтводкамиСпособ размножения, практически не требующий усилий от огородника."В осенний период я прикапываю веточку (отводками), побег должен плотно прилегать к почве, для этого можно его закрепить скобой. Весной ее обрезаю от основного куста и пересаживаю в заранее подготовленную лунку. Ямку для посадки очищаю от сорняков, перекапываю и вношу компост. Сажаю укорененный отводок смородины, поливаю его, и через год-два начинаю получать урожай. Когда почки распустятся, из них начнут расти молодые побеги, их нужно окучить влажным грунтом несколько раз в течение всего лета. Это будет способствовать образованию новых придаточных корней. В летний период молодые растения нужно активно поливать, особенно если лето слишком жаркое и засушливое", - рассказывает садовод-любитель Марина Милованова.Делением кустаЭтот вид размножения чаще всего используется при пересадке на новое место. Куст выкапывают, очищают от засохших корней и старых веток, острой ножовкой делят на несколько частей, оставив на каждую по несколько корешков.Как правильно ухаживать после посадкиПосле высадки молодого растения необходимо:Сбор и хранение урожаяДля транспортировки ягоды снимают на стадии технической зрелости, когда они только начинают окрашиваться, дозревают они в течение недели. Красную и белую смородину собирают вместе с кистями, так как кожица у них тонкая и ягоды могут быть раздавлены. У черной и золотистой созревание плодов чаще всего происходит неравномерно, они склонны к осыпанию, поэтому эти сорта нужно снимать в два приема. Сбор урожая лучше начинать в сухую погоду.Для того чтобы сохранить смородиновые ягоды, нужно сразу после сбора их перебрать, удалив поврежденные, сухие и подгнившие, просушить и расфасовать по пакетам, уложить в морозильную камеру с температурой от 0°С до -1°С с относительной влажностью 85 - 95%.Борьба с болезнями и вредителямиРаспространение болезней и вредителей на кустарниках провоцируют неправильная посадка, отсутствие ухода, переувлажнение или пересушивание почвы, сырая погода. Для предотвращения заболеваний важно не сажать смородину слишком густо, удалять сухую опавшую листву из сада, проводить обязательное опрыскивание растений несколько раз в год. Если кустарник поврежден - лечить химикатами, рекомендованными для каждого отдельного заболевания. Например, лечение мучнистой росы проводят опрыскиванием препаратами "Скор", "Раек" или "ТиовитДжет", грибковые поражения хорошо удаляются бордоской смесью, почковый клещ погибает от "Фуфанона", "Фитоверма", "Кемифоса".Ошибки в посадкеДопустить ошибки при посадке смородины могут даже опытные садоводы. Вот основные из них:Советы опытных огородниковПо рекомендации опытных огородников, внекорневые подкормки делаются в пасмурную погоду, так как в это время растения лучше усваивают питательные вещества. В каждую лунку допускается сажать по два-три куста, чтобы поднять урожайность. На участке, приготовленном для посадки смородины, уровень грунтовых вод должен находиться не ниже одного метра от поверхности земли.

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Артем Смирнов

растения, россия, ягоды