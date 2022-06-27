Как сварить вишневое варенье: особенности приготовления и рецепты

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вишневое варенье преимущественно заготавливается на зиму. Сколько нужно сахара, как долго варить вишню и рецепты вкусного варенья с косточкой и без – в материале РИА Новости.

Вишневое варенье

Вишневое варенье – десерт, которые многие любят с самого детства. Чаще всего его используют как дополнение к кашам, к чаю и особенно этот продукт становится актуальным в период простудных заболеваний, так как считается, что он приносит пользу для организма.

Полезные свойства

При любой тепловой обработке количество полезных свойств любого продукта резко снижается. Эта особенность касается и вишневого варенья. Сильнее всего “уходят” витамины C и B9, содержащиеся в свежей ягоде, – почти на 80 %. А вот жирорастворимые K, E и витамин PP практически не меняют своих значений. Тем не менее, после варки готовый продукт все равно сохраняет множество необходимых для организма веществ, среди них:

— аминокислота триптофан. Она способна наладить ночной сон, а также снизить напряжение во время рабочего дня;

аминокислота триптофан. Она способна наладить ночной сон, а также снизить напряжение во время рабочего дня; — аскорбиновая кислота. Участвует в синтезе гемоглобина и обменных реакциях железа, углеводов, железа и фолиевой кислоты. Также она защищает организм от неблагоприятных воздействий окружающей среды;

аскорбиновая кислота. Участвует в синтезе гемоглобина и обменных реакциях железа, углеводов, железа и фолиевой кислоты. Также она защищает организм от неблагоприятных воздействий окружающей среды; — каротин. Это антиоксидант, который отвечает за выработку витамина А. Он в свою очередь способствует здоровому состоянию кожи и глаз;

каротин. Это антиоксидант, который отвечает за выработку витамина А. Он в свою очередь способствует здоровому состоянию кожи и глаз; — витамин Е, или токоферол. Он способствует замедлению процесса старения клеток организма и ускоряет их регенерацию;

витамин Е, или токоферол. Он способствует замедлению процесса старения клеток организма и ускоряет их регенерацию; — железо и медь. В сочетании с витамином С и кумарином они обеспечивают производство кровяных телец и повышают уровень гемоглобина. Также благотворно влияют на эластичность сосудов и капилляров. Уменьшают риск возникновения тромбов;

железо и медь. В сочетании с витамином С и кумарином они обеспечивают производство кровяных телец и повышают уровень гемоглобина. Также благотворно влияют на эластичность сосудов и капилляров. Уменьшают риск возникновения тромбов; — фитонциды и пектины. Это антибактериальные и противовирусные вещества. Они облегчают течение простудных заболеваний и ангины, способствуют повышению иммунитета и быстрому выздоровлению;

фитонциды и пектины. Это антибактериальные и противовирусные вещества. Они облегчают течение простудных заболеваний и ангины, способствуют повышению и быстрому выздоровлению; — хром. Помогает нормализовать уровень сахара в крови и усиливает действие инсулина.

После чая с вишневым вареньем организм сразу получает набор полезных элементов, таких как цинк, фтор, магний, калий, рубидий, кальций и йод. Глюкоза в составе десерта помогает справиться с повышенными умственными нагрузками, она также способствует снижению риска заболеваний суставов и отложения в них солей при артрите и подагре.

Вишневое варенье полезно и при беременности. Это обусловлено в первую очередь наличием марганца, калия, меди и витамина В9. Калий регулирует водно-солевой обмен, что способствует выводу жидкости из организма и уменьшает отеки. Медь помогает правильному формированию сердечно-сосудистой и нервной системы, а также скелета плода. А витамин В9, или фолиевая кислота, способствует снижению риска аномалий в развитии нервной трубки младенца.

Диетологи рекомендуют включать вишневое варенье в рацион детей старше трех лет, а до года давать его не рекомендуется. Можно лишь добавлять сироп от варенья в воду при введении прикорма, тогда железо будет легче усваиваться. Фитонциды обеспечивают противовоспалительное действие при простудах и ангине.

Вред и противопоказания

Несмотря на широкий спектр полезных свойств, противопоказания к употреблению вишневого варенья также имеются. В основном они связаны с высоким содержанием сахара. Именно поэтому десерт противопоказан людям с сахарным диабетом . Тем, кто имеет предрасположенность к заболеванию или начальную стадию – инсулинорезистентность, стоит относиться к продукту с осторожностью. Также вишневое варенье может нанести вред людям со слабой эмалью зубов. Сахар в сочетании с природной кислотностью ягод может вызвать повреждения эмали и спровоцировать развитие стоматологических заболеваний. Из-за этой же кислотности от десерта лучше отказаться при болезнях желудочно-кишечного тракта, так как она может навредить слизистой.

Еще одним возможным противопоказанием может быть индивидуальная непереносимость. Вишня достаточно аллергенный продукт, поэтому важно отслеживать реакцию организма при употреблении как свежей ягоды, так и варенья. Но даже здоровым людям употреблять этот десерт стоит в ограниченном количестве. Высокий уровень сахара и калорийность могут привести к ожирению и другим негативным последствиям.

Как сварить вишневое варенье в домашних условиях

Сварить вишневое варенье дома не сложно. Существует множество рецептов с добавками и без, поэтому можно выбрать наиболее понравившийся.

Особенности приготовления

Многие особенности связаны больше не с самим процессом приготовления, а со сбором ягод и их подготовкой:

— вишня, в отличие от многих других плодов, не дозревает после снятия с дерева. Поэтому снимать стоит только уже зрелые ягоды;

вишня, в отличие от многих других плодов, не дозревает после снятия с дерева. Поэтому снимать стоит только уже зрелые ягоды; — собирать ее необходимо в сухую погоду в первой половине дня или после полудня. Ягоды, собранные в период дождей, скорее всего будут кислыми;

собирать ее необходимо в сухую погоду в первой половине дня или после полудня. Ягоды, собранные в период дождей, скорее всего будут кислыми; — прежде чем начать готовить варенье, вишню следует промыть, очистить от мусора, выбросить гнилые и неспелые экземпляры.

прежде чем начать готовить варенье, вишню следует промыть, очистить от мусора, выбросить гнилые и неспелые экземпляры. — косточки необходимо удалять только после тщательной промывки всех ягод;

косточки необходимо удалять только после тщательной промывки всех ягод; — лесную ягоду нужно обрабатывать тщательнее. Сначала перебрать, а потом замочить в холодной воде на несколько часов.

лесную ягоду нужно обрабатывать тщательнее. Сначала перебрать, а потом замочить в холодной воде на несколько часов. — чтобы варенье было насыщенным, стоит правильно подобрать посуду. Нельзя использовать алюминиевую тару, лучше всего подойдет эмалированный таз или кастрюля;

чтобы варенье было насыщенным, стоит правильно подобрать посуду. Нельзя использовать алюминиевую тару, лучше всего подойдет эмалированный таз или кастрюля; — в посуде вишню нужно располагать слоями, просыпая каждый сахаром;

в посуде вишню нужно располагать слоями, просыпая каждый сахаром; — для заготовок на зиму готовый продукт можно закатать в стеклянные банки, предварительно стерилизованные, и закрыть металлической крышкой.

Сколько нужно воды

Чтобы варенье было густым, от добавления воды лучше отказаться. Но стандартное количество жидкости на 1 кг вишни – 1 стакан.

Сколько нужно сахара на 1 килограмм

Количество сахара зависит от выбранного рецепта и наличия других добавок. По общему принципу приготовления потребуется 1–1,5 кг сахарного песка на 1 кг вишни.

Рецепты вишневого варенья

С косточками Категория Десерт Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 4 ч. Ингредиенты 1000 г свежая вишня 1000 г сахар Пищевая ценность порции Калорийность 256 ккал Углеводы 64 г Приготовление 1 Вишню промыть, перебрать, очистить от мусора. 2 Ягоды положить в кастрюлю и засыпать сверху 2/3 нормы сахара. 3 Оставить ягоды с сахаром на два–три часа до образования сока. Можно ускорить этот процесс, если предварительно проколоть вишню. Далее следует перемешать массу деревянной лопаткой. 4 После этого посуду с ягодами поставить на плиту и довести их до кипения, при этом важно помешивать варенье и снимать пенку. 5 Сладкую массу проварить 15 минут. В тару высыпать оставшийся сахар и мешать, пока он не растворится. 6 Ягоды убрать с плиты и оставить "отдыхать" на 30 минут, после этого вернуть на плиту. Через 15 минут варки выключить конфорку и снова подождать 30 минут. 7 В третий раз проварить варенье, разлить в стерилизованные банки и закатать крышками.

Без косточек Категория Десерт Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 30 ч. Ингредиенты 1000 г свежая вишня 1000 г сахар Пищевая ценность порции Калорийность 256 ккал Углеводы 64 г Приготовление 1 Вишню промыть в прохладной воде, очистить и высушить. 2 Только после того, как вся ягода высохнет, удалить косточки. 3 В варочную посуду засыпать часть сахара, сверху слой вишни, снова слой сахара и так далее, пока не закончатся ингредиенты. После этого слои перемешать деревянной лопаткой. 4 Массу оставить на три–четыре часа до образования сока. 5 Посуду поставить на плиту на маленький огонь и помешивать варенье, пока не растворится сахар. Массу кипятить пять минут, снять пену, выключить огонь и оставить на 12–24 часа. 6 После этого вновь прокипятить варенье в течение пяти минут, разлить по стерилизованным банкам и закрыть крышками. 7 Банки перевернуть вверх дном и накрыть полотенцем. Как только все остынет, тару можно убирать в темное прохладное место.

На зиму в банке Категория Десерт Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 2 ч. Ингредиенты 1000 г вишня 1000 г сахар 0,25 л вода Пищевая ценность порции Калорийность 256 ккал Углеводы 64 г Приготовление 1 Вишню тщательно промыть в холодной воде и очистить от мусора. 2 Стакан воды вскипятить в таре для варки варенья и добавить в нее сахар. Массу тщательно перемешать, пока не растворится сухой ингредиент. 3 В готовый сироп положить вишню и варить до образования розовой пены. 4 Пену снять и продолжать варить массу в течение часа. Обязательно нужно помешивать ее , чтобы варенье не пригорело. 5 Горячее варенье разлить в стерилизованные банки и закрыть крышками. © Фото : Unsplash/Valerie Sidorova Варенье в банке © Фото : Unsplash/Valerie Sidorova

С желатином Желатин помогает загустить варенье. Десерт становится плотным, не растекается, его удобно намазывать на хлеб. Рецептом приготовления с загустителем поделилась Надежда Любимова, бренд-шеф сети правильных вещей для кухни Williams Et Oliver. Категория Десерт Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 2 ч. 30 мин. Ингредиенты 1000 г вишня 700 г сахар 0,1 г вода 40 г желатин Приготовление 1 Желатин замочить в холодной воде и дать постоять 30 минут. 2 Ягоды промыть, просушить и удалить из них косточки. 3 Положить вишню в кастрюлю с толстым дном и засыпать сахаром. Перемешать, накрыть кастрюлю крышкой и оставить на пару часов, чтобы ягоды дали сок. 4 Поставить кастрюлю на средний огонь, довести массу до кипения и варить пять минут после закипания. Снять с огня. 5 Желатин подогреть на водяной бане, перемешать и добавить в варенье. 6 Разлить продукт по стерилизованным банкам.

Пятиминутка Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 5 ч. Ингредиенты 1000 г вишня 1000 г сахар Пищевая ценность порции Калорийность 256 ккал Углеводы 64 г Приготовление 1 Вишню промыть и очистить от мусора. 2 Ягоды и сахар засыпать слоями в кастрюлю, накрыть крышкой и оставить на четыре–пять часов до образования сока. 3 Кастрюлю поставить на огонь, довести массу до кипения и проварить пять минут. В процессе необходимо снимать пленку. 4 Массу остудить, снова проварить пять минут и проделать эти же действия еще раз. 5 После третьей варки остужать варенье не нужно. Горячую массу разложить по стерилизованным банкам и закрыть крышками. © Фото : Unsplash/Maria Petersson Приготовление вишневого варенья © Фото : Unsplash/Maria Petersson

С шоколадом Шоколад добавляет особый терпкий вкус и яркий аромат вишневому варенью. Надежда Любимова предлагает рецепт такого десерта. Категория Десерт Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 400 г вишня 250 г сахар ¼ шт. ваниль в стручках 70 г темный шоколад Приготовление 1 Вишню промыть, очистить от мусора, просушить и удалить из нее косточки. 2 Положить ягоды в кастрюлю с толстым дном, засыпать сахаром, поставить на огонь и довести до кипения. 3 Добавить ваниль и варить на среднем огне 30 минут постоянно помешивая. 4 Добавить нарезанный кубиками шоколад, перемешать и снять с огня. 5 Разложить варенье по стерилизованным банкам.

С орехами Категория Десерт Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 2 ч. Ингредиенты 1000 г вишня 1000 г сахар 30 г желатин 40 г грецкие орехи 1 шт. сахар ванильный (чайная ложка) Пищевая ценность порции Калорийность 229 ккал Приготовление 1 Вишню промыть, очистить от грязи, просушить и удалить из нее косточки. 2 Ягоды переложить в посуду, довести до кипения на среднем огне и проварить 10 минут. 3 К вишне добавить желатин, 2 ст.л. сахара и ванильный сахар. Массу перемешать, довести снова до кипения и засыпать оставшийся сахар. 4 Когда появится пена, ее снять и варить еще пять минут. 5 Орехи нужно слегка порубить ножом, отправить к варенью и сразу добавить в него ром. Массу проварить еще 10 минут до загустения. 6 Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам и закрыть крышками.

В духовке Варенье в духовке еще называют сухим. Процесс приготовления кардинально отличается от традиционного способа, но результат получается таким же, к тому же так из вишни исчезает меньше полезных веществ, чем при полноценной варке. Категория Десерт Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 2 ч. 30 мин. Ингредиенты по вкусу вишня по вкусу сахар Пищевая ценность порции Калорийность 177 ккал Углеводы 44 г Приготовление 1 Вишню промыть, очистить от мусора и просушить. После этого из нее удалить косточки. 2 Ягоды разложить на противень в один слой и просыпать сахаром. 3 Противень поместить в духовку, предварительно разогретую до 180–200 °С и таким образом довести до "кипения" по всей поверхности. 4 Периодически ягоды можно перемешивать. 5 После закипания режим духовки переключить на "конвекцию", если это возможно. Дверцу слегка приоткрыть и уменьшить температуру до 80–100 °С. 6 Процесс уваривания продолжить в таком режиме еще 20–30 минут. 7 После этого емкость вынуть, ягоды снять шумовкой и переложить на дуршлаг. 8 Как только вытечет вся жидкость, ягоды нужно просушить. Для этого вишню следует разложить на пергаменте и оставить на один–два дня. 9 Ягоды обвалять в сахарной пудре и разложить по стеклянным банкам.

Состав вишневого варенья

В состав вишневого варенья входит множество макро- и микроэлементов и витаминов

Пищевая ценность и калорийность

На 100 г вишневого варенья – 256 ккал; 0,3 г белка; 0,07 г жиров; 64 г углеводов.

Витамины Наименование Значение Витамин B1 (тиамин) 0,009 мг Витамин B2 (рибофлавин) 0,009 мг Витамин B6 (пиридоксин) 0,02 мг Витамин B9 (фолиевая кислота) 1,8 мкг Витамин C 2,1 мг Витамин E (ТЭ) 0,3 мг Витамин PP (Ниациновый эквивалент) 0,1498 мг Витамин A 0,03 мг Витамин A (РЭ) 30 мкг Витамин B5 (пантотеновая) 0,02 мг Витамин H (биотин) 0,1 мкг