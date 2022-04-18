https://ria.ru/20220418/derevya-1784098633.html

Как правильно обрезать деревья: время года, способы, обработка срезов

Когда обрезать деревья: как правильно и в каком месяце лучше

Как правильно обрезать деревья: время года, способы, обработка срезов

Обрезка плодовых деревьев является важным ежегодным мероприятием в саду. Если ее не проводить или делать это неправильно, можно не только остаться без урожая,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:11

2022-04-18T14:11

2022-04-18T14:11

деревья

растения

россия

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Обрезка плодовых деревьев является важным ежегодным мероприятием в саду. Если ее не проводить или делать это неправильно, можно не только остаться без урожая, но и погубить растение. Как правильно обрезать дерево, можно ли делать это весной, какие инструменты понадобятся и что еще для этого нужно, – в материале РИА Новости.Обрезка деревьевДля богатого урожая важен правильный и комплексный уход за деревьями и кустарниками. Его немаловажной частью является обрезка. Если ответственно отнестись к процедуре и все сделать верно – можно улучшить рост растения, предотвратить появление болезней и продлить жизнь взрослому дереву.Основные правилаНеправильная обрезка может не только навредить растению, но и погубить его. Поэтому необходимо разобраться в основных правилах и принципах этой процедуры:ВидыСуществует несколько видов обрезки, каждая из которых решает определенную задачу:Дерево должно рассматриваться как сложная система с балансом между плодоношением и ростом. Именно поэтому обычно применяют сразу несколько видов обрезки в комплексе. К примеру, распространено сочетание санитарной, поддерживающей и омолаживающей обработок.Когда обрезать деревьяРанняя весна – самое оптимальное время для обрезки деревьев: они спят, движение сока еще не началось. Но подходящий момент определяется только по погоде: дневная температура должна быть устойчиво выше 0 °С. При минусе ветки хрупкие и склонны к трещинам и разломам, что негативно сказывается на заживлении. В средней полосе примерное время обрезки приходится на конец марта, в южных регионах – немного раньше. Но все равно необходимо ориентироваться на погоду, нередко процедура смещается на несколько недель.Иногда садоводы начинают обрезку уже в середине февраля, но это очень рискованно. Резкое потепление может смениться сильными заморозками, тогда деревья сильно пострадают. Важно успеть провести все работы до того, как начнут раскрываться почки. С этого момента и вплоть до полного разворачивания листочков резать деревья строго запрещено. Исключением может стать санитарная обработка.ЛетоПроводить обрезку плодовых деревьев летом не рекомендуется. Максимум можно подрезать молодые побеги, а вот крупные ветки лучше не трогать. Зато летом нужно убрать волчки – это молодые ветки, которые растут из скрытых почек. За счет них дерево обновляется. Они могут быть следствием неправильного полива или повреждений и вреда от них больше, чем пользы.Между тем, плодовые лианы - виноград, лимонник и актинидии - наоборот, весной обрезать не рекомендуется, зато начало летнего сезона – лучшее для этого время.ОсеньПроводить осеннюю обрезку можно только в теплых регионах после того, как опадет листва. Как правило, применяют формирующую, омолаживающую и восстановительную обработку или только удаляют сухую и слабую поросль. Обрезка деревьев в холодных регионах чревата снижением их зимостойкости, что может привести к гибели растений или поражению заболеваниями.Инструменты для работыДля обрезки нужны три основных инструмента:Правильно выбранные инструменты помогут не только безошибочно провести обрезку, но и сделать процесс легким. Это немаловажный фактор, особенно если на участке много деревьев. Поэтому стоит обратить внимание на детали: например, у секатора будет не лишней петля на рукояти, которая надевается на запястье и позволяет предотвратить падение инструмента.Как правильно обрезать деревьяВ зависимости от возраста дерева меняются и цели обрезки. Поэтому придерживаться единого алгоритма в уходе за молодыми и взрослыми растениями невозможно.МолодыеВ первые два года у молодых деревьев активно развивается корневая система, а прирост надземной части не слишком ощутимый. Только на третий год начинается интенсивный рост и именно с этого времени начинают проводить обрезку и продолжают ее делать в течение нескольких лет. Она нужна для правильного формирования кроны и требует особой осторожности. Неправильную форму очень сложно исправить в будущем.Обрезка начинается с центрального проводника. Его укорачивают до высоты около 75 см и оставляют на нем 10 почек. Из них впоследствии будут образовываться новые побеги и боковые ветви. Так получается первый ярус. В следующий год срезают больные и слабые ветки, оставляя три самых сильных, – это второй ярус. Таким же образом каждый год формируются последующие. Когда дерево достигнет высоты двух метров, необходимо обрезать центральный проводник над верхней веткой. Это приостановит рост дерева, в противном случае за ним будет тяжело ухаживать.ВзрослыеУход за взрослыми деревьями в корне отличается от обрезки молодых. Работы проводят весной до распускания почек, и вся процедура ограничивается двумя основными операциями:Перед началом основной работы со взрослым деревом важно убрать все поломанные и слабые ветки. Также для деревьев старше 18 лет дополнительно можно провести омолаживание, что позволит продлить жизнь растению.Чем замазывать место срезаСразу после обрезки срез обрабатывают дезинфицирующим средством: бордосской жидкостью, марганцовкой, бальзамом с фунгицидами или медным купоросом. Далее оставляют подсыхать и только потом наносят защитные или лечебные составы. Ольга Промская, агроном-агрохимик, отмечает, что замазывать срезы и дупла садовым варом нельзя. Из-за него дерево будет только больше гнить. Можно использовать водоэмульсионную краску, но ее придется обновлять через какое-то время. А вот у здорового дерева правильные срезы зарубцовываются сами. Именно поэтому важно следить за состоянием растений и проводить обрезку с соблюдением всех правил.

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https://radiosputnik.ria.ru/20210415/bereza-1728415001.html

https://ria.ru/20220409/sliva-1782657185.html

https://ria.ru/20220329/smorodina-1780672933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

деревья, растения, россия