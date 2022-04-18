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Когда обрезать деревья: как правильно и в каком месяце лучше
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Как правильно обрезать деревья: время года, способы, обработка срезов
Когда обрезать деревья: как правильно и в каком месяце лучше
Как правильно обрезать деревья: время года, способы, обработка срезов
Обрезка плодовых деревьев является важным ежегодным мероприятием в саду. Если ее не проводить или делать это неправильно, можно не только остаться без урожая,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:11
2022-04-18T14:11
деревья
растения
россия
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Обрезка плодовых деревьев является важным ежегодным мероприятием в саду. Если ее не проводить или делать это неправильно, можно не только остаться без урожая, но и погубить растение. Как правильно обрезать дерево, можно ли делать это весной, какие инструменты понадобятся и что еще для этого нужно, – в материале РИА Новости.Обрезка деревьевДля богатого урожая важен правильный и комплексный уход за деревьями и кустарниками. Его немаловажной частью является обрезка. Если ответственно отнестись к процедуре и все сделать верно – можно улучшить рост растения, предотвратить появление болезней и продлить жизнь взрослому дереву.Основные правилаНеправильная обрезка может не только навредить растению, но и погубить его. Поэтому необходимо разобраться в основных правилах и принципах этой процедуры:ВидыСуществует несколько видов обрезки, каждая из которых решает определенную задачу:Дерево должно рассматриваться как сложная система с балансом между плодоношением и ростом. Именно поэтому обычно применяют сразу несколько видов обрезки в комплексе. К примеру, распространено сочетание санитарной, поддерживающей и омолаживающей обработок.Когда обрезать деревьяРанняя весна – самое оптимальное время для обрезки деревьев: они спят, движение сока еще не началось. Но подходящий момент определяется только по погоде: дневная температура должна быть устойчиво выше 0 °С. При минусе ветки хрупкие и склонны к трещинам и разломам, что негативно сказывается на заживлении. В средней полосе примерное время обрезки приходится на конец марта, в южных регионах – немного раньше. Но все равно необходимо ориентироваться на погоду, нередко процедура смещается на несколько недель.Иногда садоводы начинают обрезку уже в середине февраля, но это очень рискованно. Резкое потепление может смениться сильными заморозками, тогда деревья сильно пострадают. Важно успеть провести все работы до того, как начнут раскрываться почки. С этого момента и вплоть до полного разворачивания листочков резать деревья строго запрещено. Исключением может стать санитарная обработка.ЛетоПроводить обрезку плодовых деревьев летом не рекомендуется. Максимум можно подрезать молодые побеги, а вот крупные ветки лучше не трогать. Зато летом нужно убрать волчки – это молодые ветки, которые растут из скрытых почек. За счет них дерево обновляется. Они могут быть следствием неправильного полива или повреждений и вреда от них больше, чем пользы.Между тем, плодовые лианы - виноград, лимонник и актинидии - наоборот, весной обрезать не рекомендуется, зато начало летнего сезона – лучшее для этого время.ОсеньПроводить осеннюю обрезку можно только в теплых регионах после того, как опадет листва. Как правило, применяют формирующую, омолаживающую и восстановительную обработку или только удаляют сухую и слабую поросль. Обрезка деревьев в холодных регионах чревата снижением их зимостойкости, что может привести к гибели растений или поражению заболеваниями.Инструменты для работыДля обрезки нужны три основных инструмента:Правильно выбранные инструменты помогут не только безошибочно провести обрезку, но и сделать процесс легким. Это немаловажный фактор, особенно если на участке много деревьев. Поэтому стоит обратить внимание на детали: например, у секатора будет не лишней петля на рукояти, которая надевается на запястье и позволяет предотвратить падение инструмента.Как правильно обрезать деревьяВ зависимости от возраста дерева меняются и цели обрезки. Поэтому придерживаться единого алгоритма в уходе за молодыми и взрослыми растениями невозможно.МолодыеВ первые два года у молодых деревьев активно развивается корневая система, а прирост надземной части не слишком ощутимый. Только на третий год начинается интенсивный рост и именно с этого времени начинают проводить обрезку и продолжают ее делать в течение нескольких лет. Она нужна для правильного формирования кроны и требует особой осторожности. Неправильную форму очень сложно исправить в будущем.Обрезка начинается с центрального проводника. Его укорачивают до высоты около 75 см и оставляют на нем 10 почек. Из них впоследствии будут образовываться новые побеги и боковые ветви. Так получается первый ярус. В следующий год срезают больные и слабые ветки, оставляя три самых сильных, – это второй ярус. Таким же образом каждый год формируются последующие. Когда дерево достигнет высоты двух метров, необходимо обрезать центральный проводник над верхней веткой. Это приостановит рост дерева, в противном случае за ним будет тяжело ухаживать.ВзрослыеУход за взрослыми деревьями в корне отличается от обрезки молодых. Работы проводят весной до распускания почек, и вся процедура ограничивается двумя основными операциями:Перед началом основной работы со взрослым деревом важно убрать все поломанные и слабые ветки. Также для деревьев старше 18 лет дополнительно можно провести омолаживание, что позволит продлить жизнь растению.Чем замазывать место срезаСразу после обрезки срез обрабатывают дезинфицирующим средством: бордосской жидкостью, марганцовкой, бальзамом с фунгицидами или медным купоросом. Далее оставляют подсыхать и только потом наносят защитные или лечебные составы. Ольга Промская, агроном-агрохимик, отмечает, что замазывать срезы и дупла садовым варом нельзя. Из-за него дерево будет только больше гнить. Можно использовать водоэмульсионную краску, но ее придется обновлять через какое-то время. А вот у здорового дерева правильные срезы зарубцовываются сами. Именно поэтому важно следить за состоянием растений и проводить обрезку с соблюдением всех правил.
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деревья, растения, россия
14:11 18.04.2022
 

Как правильно обрезать деревья: время года, способы, обработка срезов

CC0 / @prostooleh / Обрезка дерева
Обрезка дерева - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
CC0 / @prostooleh /
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Обрезка плодовых деревьев является важным ежегодным мероприятием в саду. Если ее не проводить или делать это неправильно, можно не только остаться без урожая, но и погубить растение. Как правильно обрезать дерево, можно ли делать это весной, какие инструменты понадобятся и что еще для этого нужно, – в материале РИА Новости.

Обрезка деревьев

Для богатого урожая важен правильный и комплексный уход за деревьями и кустарниками. Его немаловажной частью является обрезка. Если ответственно отнестись к процедуре и все сделать верно – можно улучшить рост растения, предотвратить появление болезней и продлить жизнь взрослому дереву.
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Основные правила

Неправильная обрезка может не только навредить растению, но и погубить его. Поэтому необходимо разобраться в основных правилах и принципах этой процедуры:
  1. 1
    Универсальных алгоритмов обрезки не существует. Каждое дерево требует индивидуального подхода. Особенно это касается взрослых растений.
  2. 2
    Обрезка – это регулярное мероприятие. Дерево реагирует на нее бурным ростом, поэтому проводить процедуру нужно каждый год.
  3. 3
    Начинать следует с санитарной обрезки. Зачастую этого может быть достаточно.
  4. 4
    Обрезать дерево в произвольном месте нельзя. Режут либо на почку, либо на кольцо (основание ветки).
  5. 5
    Срез на почку не должен располагаться выше ее самой и быть слишком скошенным. В идеале резать ветку нужно по диагонали: от низа почки до кончика (главное при этом ее не повредить).
  6. 6
    Срез на кольцо тоже не должен быть намного выше самого кольца, в идеале можно отступить 1-2 мм.
  7. 7
    За один сезон рекомендуется убирать не больше ¼ от всех живых веток. Если пренебречь правилом и срезать сразу много – растение может ослабнуть и заболеть.
  8. 8
    Лучше убрать одну большую ветку, чем множество маленьких. Каждый срез – это рана, и чем их меньше, тем быстрее все заживет.
  9. 9
    Срезать сразу две крупные ветки нельзя. Как правило, одну срезают на кольцо, а вторую укорачивают и окончательно убирают уже в следующем сезоне.
  10. 10
    Необходимо проводить дезинфекцию используемого инвентаря, желательно после каждого среза.
  11. 11
    Необходимо обрезать трущиеся и переплетающиеся ветви.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПодготовка к дачному сезону
Подготовка к дачному сезону - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Подготовка к дачному сезону

Виды

Существует несколько видов обрезки, каждая из которых решает определенную задачу:
  • Санитарная. Подразумевает удаление засохших, поврежденных или пораженных заболеванием веток. Ее можно проводить по необходимости, без привязки к конкретному сезону.
  • Формирующая. Она нужна для придания дереву определенного внешнего вида, как правило, в декоративных целях. Может использоваться на карликовых подвоях – с помощью специального каркаса и многократных подрезов создаются необычные формы.
  • Поддерживающая. Необходима для предотвращения загущения кроны и ограничения ее размеров, а также для прореживания цветков и завязей. Такая обрезка помогает сохранить способность дерева к постоянному плодоношению.
  • Восстановительная. Ее применяют для уменьшения высоты деревьев, а также для восстановления после серьезных повреждений.
  • Омолаживающая. Такая обрезка используется для укорачивания веток на тех участках, где был оптимальный прирост за год. Это помогает восстановить возможность плодоношения и роста растения.
  • Кербовка. Ее суть заключается в удалении небольшого фрагмента коры, как правило, над однолетней веточкой или почкой. Это нужно для стимуляции их дальнейшего роста.
  • Пинцировка или прищипка. Этот вид обрезки подразумевает удаление части молодой поросли.
Дерево должно рассматриваться как сложная система с балансом между плодоношением и ростом. Именно поэтому обычно применяют сразу несколько видов обрезки в комплексе. К примеру, распространено сочетание санитарной, поддерживающей и омолаживающей обработок.
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Когда обрезать деревья

Ранняя весна – самое оптимальное время для обрезки деревьев: они спят, движение сока еще не началось. Но подходящий момент определяется только по погоде: дневная температура должна быть устойчиво выше 0 °С. При минусе ветки хрупкие и склонны к трещинам и разломам, что негативно сказывается на заживлении. В средней полосе примерное время обрезки приходится на конец марта, в южных регионах – немного раньше. Но все равно необходимо ориентироваться на погоду, нередко процедура смещается на несколько недель.
Иногда садоводы начинают обрезку уже в середине февраля, но это очень рискованно. Резкое потепление может смениться сильными заморозками, тогда деревья сильно пострадают. Важно успеть провести все работы до того, как начнут раскрываться почки. С этого момента и вплоть до полного разворачивания листочков резать деревья строго запрещено. Исключением может стать санитарная обработка.
CC0 / blickpixel / Обрезка дерева
Обрезка дерева - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
CC0 / blickpixel /
Обрезка дерева

Лето

Проводить обрезку плодовых деревьев летом не рекомендуется. Максимум можно подрезать молодые побеги, а вот крупные ветки лучше не трогать. Зато летом нужно убрать волчки – это молодые ветки, которые растут из скрытых почек. За счет них дерево обновляется. Они могут быть следствием неправильного полива или повреждений и вреда от них больше, чем пользы.
Между тем, плодовые лианы - виноград, лимонник и актинидии - наоборот, весной обрезать не рекомендуется, зато начало летнего сезона – лучшее для этого время.

Осень

Проводить осеннюю обрезку можно только в теплых регионах после того, как опадет листва. Как правило, применяют формирующую, омолаживающую и восстановительную обработку или только удаляют сухую и слабую поросль. Обрезка деревьев в холодных регионах чревата снижением их зимостойкости, что может привести к гибели растений или поражению заболеваниями.
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Инструменты для работы

Для обрезки нужны три основных инструмента:
  • Садовая пила. От строительного аналога она отличается мелкими зубцами, которые заточены с двух сторон. Это позволяет делать ровный срез. Нельзя использовать обычную пилу – срезы после нее могут не заживать годами.
  • Секатор. Он подойдет для обрезки ветвей диаметром до 3 см. При хорошей заточке дает ровный срез, который быстро заживает. Секаторы представлены в большом многообразии, но отдать предпочтение следует либо обводным, либо вариантам с наковаленкой. Первые отличаются изогнутыми лезвиями, они режут ровно и точно, но при работе с ними придется прикладывать усилия. У вторых лезвия прямые, сил затрачивается меньше, но и точность немного снижается.
  • Садовый нож. Он всегда должен быть идеально заточенным, иначе ровного среза не получится. Чтобы работать с таким инвентарем, потребуется сноровка и опыт, в противном случае не избежать ошибок.
Правильно выбранные инструменты помогут не только безошибочно провести обрезку, но и сделать процесс легким. Это немаловажный фактор, особенно если на участке много деревьев. Поэтому стоит обратить внимание на детали: например, у секатора будет не лишней петля на рукояти, которая надевается на запястье и позволяет предотвратить падение инструмента.

Как правильно обрезать деревья

В зависимости от возраста дерева меняются и цели обрезки. Поэтому придерживаться единого алгоритма в уходе за молодыми и взрослыми растениями невозможно.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОбрезка деревьев
Обрезка деревьев - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Обрезка деревьев

Молодые

В первые два года у молодых деревьев активно развивается корневая система, а прирост надземной части не слишком ощутимый. Только на третий год начинается интенсивный рост и именно с этого времени начинают проводить обрезку и продолжают ее делать в течение нескольких лет. Она нужна для правильного формирования кроны и требует особой осторожности. Неправильную форму очень сложно исправить в будущем.
Обрезка начинается с центрального проводника. Его укорачивают до высоты около 75 см и оставляют на нем 10 почек. Из них впоследствии будут образовываться новые побеги и боковые ветви. Так получается первый ярус. В следующий год срезают больные и слабые ветки, оставляя три самых сильных, – это второй ярус. Таким же образом каждый год формируются последующие. Когда дерево достигнет высоты двух метров, необходимо обрезать центральный проводник над верхней веткой. Это приостановит рост дерева, в противном случае за ним будет тяжело ухаживать.
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Взрослые

Уход за взрослыми деревьями в корне отличается от обрезки молодых. Работы проводят весной до распускания почек, и вся процедура ограничивается двумя основными операциями:
  1. 1
    Укорачивание. Оно необходимо для того, чтобы стимулировать рост побегов и почек. На однолетней ветке срез делают над почкой, на многолетних – над одним из ответвлений.
  2. 2
    Прореживание. Нужно, чтобы солнечный свет лучше проникал внутрь кроны, а также для обеспечения циркуляции воздуха. Это способствует формированию крупных и ровных плодов, предотвращает появление болезней и вредителей. Во время процедуры вырезают все ветви, которые растут внутрь кроны или под острым углом относительно ствола.
Перед началом основной работы со взрослым деревом важно убрать все поломанные и слабые ветки. Также для деревьев старше 18 лет дополнительно можно провести омолаживание, что позволит продлить жизнь растению.
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Чем замазывать место среза

Сразу после обрезки срез обрабатывают дезинфицирующим средством: бордосской жидкостью, марганцовкой, бальзамом с фунгицидами или медным купоросом. Далее оставляют подсыхать и только потом наносят защитные или лечебные составы. Ольга Промская, агроном-агрохимик, отмечает, что замазывать срезы и дупла садовым варом нельзя. Из-за него дерево будет только больше гнить. Можно использовать водоэмульсионную краску, но ее придется обновлять через какое-то время. А вот у здорового дерева правильные срезы зарубцовываются сами. Именно поэтому важно следить за состоянием растений и проводить обрезку с соблюдением всех правил.
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