Как правильно обрезать деревья: время года, способы, обработка срезов
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Обрезка плодовых деревьев является важным ежегодным мероприятием в саду. Если ее не проводить или делать это неправильно, можно не только остаться без урожая, но и погубить растение. Как правильно обрезать дерево, можно ли делать это весной, какие инструменты понадобятся и что еще для этого нужно, – в материале РИА Новости.
Обрезка деревьев
Для богатого урожая важен правильный и комплексный уход за деревьями и кустарниками. Его немаловажной частью является обрезка. Если ответственно отнестись к процедуре и все сделать верно – можно улучшить рост растения, предотвратить появление болезней и продлить жизнь взрослому дереву.
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Основные правила
Неправильная обрезка может не только навредить растению, но и погубить его. Поэтому необходимо разобраться в основных правилах и принципах этой процедуры:
- 1Универсальных алгоритмов обрезки не существует. Каждое дерево требует индивидуального подхода. Особенно это касается взрослых растений.
- 2Обрезка – это регулярное мероприятие. Дерево реагирует на нее бурным ростом, поэтому проводить процедуру нужно каждый год.
- 3Начинать следует с санитарной обрезки. Зачастую этого может быть достаточно.
- 4Обрезать дерево в произвольном месте нельзя. Режут либо на почку, либо на кольцо (основание ветки).
- 5Срез на почку не должен располагаться выше ее самой и быть слишком скошенным. В идеале резать ветку нужно по диагонали: от низа почки до кончика (главное при этом ее не повредить).
- 6Срез на кольцо тоже не должен быть намного выше самого кольца, в идеале можно отступить 1-2 мм.
- 7За один сезон рекомендуется убирать не больше ¼ от всех живых веток. Если пренебречь правилом и срезать сразу много – растение может ослабнуть и заболеть.
- 8Лучше убрать одну большую ветку, чем множество маленьких. Каждый срез – это рана, и чем их меньше, тем быстрее все заживет.
- 9Срезать сразу две крупные ветки нельзя. Как правило, одну срезают на кольцо, а вторую укорачивают и окончательно убирают уже в следующем сезоне.
- 10Необходимо проводить дезинфекцию используемого инвентаря, желательно после каждого среза.
- 11Необходимо обрезать трущиеся и переплетающиеся ветви.
Подготовка к дачному сезону
Виды
Существует несколько видов обрезки, каждая из которых решает определенную задачу:
- —Санитарная. Подразумевает удаление засохших, поврежденных или пораженных заболеванием веток. Ее можно проводить по необходимости, без привязки к конкретному сезону.
- —Формирующая. Она нужна для придания дереву определенного внешнего вида, как правило, в декоративных целях. Может использоваться на карликовых подвоях – с помощью специального каркаса и многократных подрезов создаются необычные формы.
- —Поддерживающая. Необходима для предотвращения загущения кроны и ограничения ее размеров, а также для прореживания цветков и завязей. Такая обрезка помогает сохранить способность дерева к постоянному плодоношению.
- —Восстановительная. Ее применяют для уменьшения высоты деревьев, а также для восстановления после серьезных повреждений.
- —Омолаживающая. Такая обрезка используется для укорачивания веток на тех участках, где был оптимальный прирост за год. Это помогает восстановить возможность плодоношения и роста растения.
- —Кербовка. Ее суть заключается в удалении небольшого фрагмента коры, как правило, над однолетней веточкой или почкой. Это нужно для стимуляции их дальнейшего роста.
- —Пинцировка или прищипка. Этот вид обрезки подразумевает удаление части молодой поросли.
Дерево должно рассматриваться как сложная система с балансом между плодоношением и ростом. Именно поэтому обычно применяют сразу несколько видов обрезки в комплексе. К примеру, распространено сочетание санитарной, поддерживающей и омолаживающей обработок.
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Когда обрезать деревья
Ранняя весна – самое оптимальное время для обрезки деревьев: они спят, движение сока еще не началось. Но подходящий момент определяется только по погоде: дневная температура должна быть устойчиво выше 0 °С. При минусе ветки хрупкие и склонны к трещинам и разломам, что негативно сказывается на заживлении. В средней полосе примерное время обрезки приходится на конец марта, в южных регионах – немного раньше. Но все равно необходимо ориентироваться на погоду, нередко процедура смещается на несколько недель.
Иногда садоводы начинают обрезку уже в середине февраля, но это очень рискованно. Резкое потепление может смениться сильными заморозками, тогда деревья сильно пострадают. Важно успеть провести все работы до того, как начнут раскрываться почки. С этого момента и вплоть до полного разворачивания листочков резать деревья строго запрещено. Исключением может стать санитарная обработка.
Лето
Проводить обрезку плодовых деревьев летом не рекомендуется. Максимум можно подрезать молодые побеги, а вот крупные ветки лучше не трогать. Зато летом нужно убрать волчки – это молодые ветки, которые растут из скрытых почек. За счет них дерево обновляется. Они могут быть следствием неправильного полива или повреждений и вреда от них больше, чем пользы.
Между тем, плодовые лианы - виноград, лимонник и актинидии - наоборот, весной обрезать не рекомендуется, зато начало летнего сезона – лучшее для этого время.
Осень
Проводить осеннюю обрезку можно только в теплых регионах после того, как опадет листва. Как правило, применяют формирующую, омолаживающую и восстановительную обработку или только удаляют сухую и слабую поросль. Обрезка деревьев в холодных регионах чревата снижением их зимостойкости, что может привести к гибели растений или поражению заболеваниями.
Инструменты для работы
Для обрезки нужны три основных инструмента:
- —Садовая пила. От строительного аналога она отличается мелкими зубцами, которые заточены с двух сторон. Это позволяет делать ровный срез. Нельзя использовать обычную пилу – срезы после нее могут не заживать годами.
- —Секатор. Он подойдет для обрезки ветвей диаметром до 3 см. При хорошей заточке дает ровный срез, который быстро заживает. Секаторы представлены в большом многообразии, но отдать предпочтение следует либо обводным, либо вариантам с наковаленкой. Первые отличаются изогнутыми лезвиями, они режут ровно и точно, но при работе с ними придется прикладывать усилия. У вторых лезвия прямые, сил затрачивается меньше, но и точность немного снижается.
- —Садовый нож. Он всегда должен быть идеально заточенным, иначе ровного среза не получится. Чтобы работать с таким инвентарем, потребуется сноровка и опыт, в противном случае не избежать ошибок.
Правильно выбранные инструменты помогут не только безошибочно провести обрезку, но и сделать процесс легким. Это немаловажный фактор, особенно если на участке много деревьев. Поэтому стоит обратить внимание на детали: например, у секатора будет не лишней петля на рукояти, которая надевается на запястье и позволяет предотвратить падение инструмента.
Как правильно обрезать деревья
В зависимости от возраста дерева меняются и цели обрезки. Поэтому придерживаться единого алгоритма в уходе за молодыми и взрослыми растениями невозможно.
Обрезка деревьев
Молодые
В первые два года у молодых деревьев активно развивается корневая система, а прирост надземной части не слишком ощутимый. Только на третий год начинается интенсивный рост и именно с этого времени начинают проводить обрезку и продолжают ее делать в течение нескольких лет. Она нужна для правильного формирования кроны и требует особой осторожности. Неправильную форму очень сложно исправить в будущем.
Обрезка начинается с центрального проводника. Его укорачивают до высоты около 75 см и оставляют на нем 10 почек. Из них впоследствии будут образовываться новые побеги и боковые ветви. Так получается первый ярус. В следующий год срезают больные и слабые ветки, оставляя три самых сильных, – это второй ярус. Таким же образом каждый год формируются последующие. Когда дерево достигнет высоты двух метров, необходимо обрезать центральный проводник над верхней веткой. Это приостановит рост дерева, в противном случае за ним будет тяжело ухаживать.
Взрослые
Уход за взрослыми деревьями в корне отличается от обрезки молодых. Работы проводят весной до распускания почек, и вся процедура ограничивается двумя основными операциями:
- 1Укорачивание. Оно необходимо для того, чтобы стимулировать рост побегов и почек. На однолетней ветке срез делают над почкой, на многолетних – над одним из ответвлений.
- 2Прореживание. Нужно, чтобы солнечный свет лучше проникал внутрь кроны, а также для обеспечения циркуляции воздуха. Это способствует формированию крупных и ровных плодов, предотвращает появление болезней и вредителей. Во время процедуры вырезают все ветви, которые растут внутрь кроны или под острым углом относительно ствола.
Перед началом основной работы со взрослым деревом важно убрать все поломанные и слабые ветки. Также для деревьев старше 18 лет дополнительно можно провести омолаживание, что позволит продлить жизнь растению.
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Чем замазывать место среза
Сразу после обрезки срез обрабатывают дезинфицирующим средством: бордосской жидкостью, марганцовкой, бальзамом с фунгицидами или медным купоросом. Далее оставляют подсыхать и только потом наносят защитные или лечебные составы. Ольга Промская, агроном-агрохимик, отмечает, что замазывать срезы и дупла садовым варом нельзя. Из-за него дерево будет только больше гнить. Можно использовать водоэмульсионную краску, но ее придется обновлять через какое-то время. А вот у здорового дерева правильные срезы зарубцовываются сами. Именно поэтому важно следить за состоянием растений и проводить обрезку с соблюдением всех правил.